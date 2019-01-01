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Истории из жизни

На том конце провода

Эта история произошла с моей мамой в лихие 90-е, в 1993, если точнее, когда мобильных телефонов ещё и в помине не было, все пользовались обычными стационарными, дисковыми или кнопочными.

Мама моя, Марина, доктор, врач, работала и до сих пор работает в одной из московских скоропомощных больниц. Дежурство в реанимации, суета, беготня, привозят больных, люди умирают, либо лежат на аппаратах ИВЛ, тягостное зрелище и обстановка соответствующая. После тяжелой смены два часа отдыха, мама идёт в ординаторскую, там стоит телефон с межгородом, набирает номер, чтобы позвонить моей бабушке (своей маме) в город Подольск. Напишу со слов мамы.

Набираю номер, через восьмёрку, слышу гудки, и подходит бабушка. Поздоровались, начали общаться, всё нормально, разговариваем, мама рассказывает про себя, про отца, как живут, что делают, начинает спрашивать как у меня дела, как у Сашки (муж), как дети, Ванька, Серёжка, я ей всё рассказываю, но она не называет Михаила, младшего сына, ему на тот момент 5 лет. Миша в детстве сильно болел, и бабушка его, моя мама, всегда справлялась о его здоровье, приезжали, возились с ним, и меня вот это вдруг сильно насторожило, что-то я почувствовала не то, и во всей беседе тоже что-то неуловимое, непонятное. Так даже и не объяснить словами, просто как током ударило, что не с мамой родной я сейчас говорю. Я спрашиваю: «Извините, с кем я сейчас разговариваю?» И вдруг бабушка говорит с шипением, металлическим таким голосом: «МАРИН, ТЫ ЖЕ ДОМОЙ ЗВОНИШШШШ!!!!» Я испугалась и бросила трубку. Тут же перезваниваю маме, она подходит. Ало, вся весёлая, на позитиве – привет, как дела? «Мама, я тебе звонила, сейчас говорила с тобой». «Нет, Марина, ты что, я на кухне вот сижу, чай пьём с дедом. Ты позвонила, я подошла, никаких звонков до этого не было». Вот и думай теперь, что это было.

Автор - Иван.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45 by Marion PhaunaПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Звонок телефон история из жизни голос

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