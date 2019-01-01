Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Несчастный случай из вещего сна

Моей маме часто снились вещие сны. Однако она редко ими делилась. Мама всегда знала, как поступать в, казалось бы, безвыходной ситуации. Так было не раз и не два. Папа, напротив – очень рациональный человек, часто с ней спорил, обосновывая логически, но мамина интуиция всегда побеждала. Так было и в этот раз.

Майские праздники. Мне 14 лет и я учусь в 8 классе. Классный руководитель – молодая женщина 24 лет. Очень любит свою работу, очень любит нас, таких ершистых и нескладных. Наверное, поэтому с нашей, назовем её Мариной Ивановной, никогда не было скучно. Все девочки её обожали, все мальчики были влюблены. Надо ли писать о том, что с дисциплиной никогда не было проблем. И это при том, что до этого наш класс считался трудным. 32 человека, и все с открытым ртом слушают ее весь урок. Это как надо так уметь!

Ни разу не помню, чтобы она кричала или грозила указкой, как другие учителя. Скучать было просто некогда, настолько все у Марины Ивановны было продумано до мелочей и интересно. На русский и литературу мы ходили, как на праздник. То конкурс какой-то придумает, то концерт, и это в рамках школьной программы. Как мы все успевали, загадка… Но с замиранием сердца весь класс ждал каникул. В это время мы всем классом ходили на экскурсии, в походы или устраивали палаточный лагерь.

И в эти погожие майские деньки ничего не предвещало беды. Весь класс отправился в парк. Вернее, все, кроме меня. Меня мама не отпустила, мотивировав это тем, что ей сон приснился нехороший. Обиделась на маму, конечно же. Я ведь столько этого ждала. Ни одну вылазку не пропускала, а тут из-за какого-то сна я должна сидеть дома.

Через день нужно было идти в школу. Но занятия отменили. В парке случилась трагедия. Хочу предупредить читателей, что, так как я лично не присутствовала, описывать буду с чужих слов.

В нашем классе учился тихий мальчик с большими грустными глазами, мой сосед по парте. Пусть будет, Коля. Коля ни с кем не дружил, всегда держался особняком. Учился он неплохо, но был немного странным. Странность его выражалась в том, что он мог часами сидеть и думать, а потом что-то невпопад сказать. Колю никто в классе не понимал, но и не обижал. Он был всегда сам по себе, всегда в стороне. Марина Ивановна всегда старалась держать Колю возле себя. Так было и в этот раз.

Не знаю, как назывался тот аттракцион. Каждый сидел на своем кресле, и его переворачивало в разные стороны. Коля сидел с краю, ни с того ни сего он решил привстать, вывернуться и засунуть свою голову между железными прутьями…
Снесло пол головы...

Колю хоронили всем классом. Аттракцион закрыли. Мама Коли, беременная на последних сроках, в суд подавать не стала. Все ждали, что она будет обвинять нашего классного руководителя, но она только тяжело вздыхала и говорила, что знала, что Коля до выпускного не доживёт. А потом как-то резко собралась и уехала из города.

Марина Ивановна долго лечилась у психолога. Потом, больше года у нее дёргался левый глаз. Все это очень сильно отразилось на ее характере. Она стала усталой и раздражительной. Я вообще удивляюсь, как она все это выдержала.
Все-таки выпустила наш класс, довела до конца. Не каждый бы так смог.

Ничего не даётся человеку просто так, и если человек видит вещие сны, значит, он предупрежден. А предупрежден, значит вооружён. Но только человеку решать, что с этим делать.

Мне тоже снились вещие сны, которые предупреждали меня о непорядочных людях и опасностях, но об этом в следующий раз.

Автор - Победа.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 23:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
-1

Ключевые слова: Семья школа классный руководитель парк мамин сон трагедия похороны

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.