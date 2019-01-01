Несчастный случай из вещего сна

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 23:22 by

Моей маме часто снились вещие сны. Однако она редко ими делилась. Мама всегда знала, как поступать в, казалось бы, безвыходной ситуации. Так было не раз и не два. Папа, напротив – очень рациональный человек, часто с ней спорил, обосновывая логически, но мамина интуиция всегда побеждала. Так было и в этот раз.Майские праздники. Мне 14 лет и я учусь в 8 классе. Классный руководитель – молодая женщина 24 лет. Очень любит свою работу, очень любит нас, таких ершистых и нескладных. Наверное, поэтому с нашей, назовем её Мариной Ивановной, никогда не было скучно. Все девочки её обожали, все мальчики были влюблены. Надо ли писать о том, что с дисциплиной никогда не было проблем. И это при том, что до этого наш класс считался трудным. 32 человека, и все с открытым ртом слушают ее весь урок. Это как надо так уметь!Ни разу не помню, чтобы она кричала или грозила указкой, как другие учителя. Скучать было просто некогда, настолько все у Марины Ивановны было продумано до мелочей и интересно. На русский и литературу мы ходили, как на праздник. То конкурс какой-то придумает, то концерт, и это в рамках школьной программы. Как мы все успевали, загадка… Но с замиранием сердца весь класс ждал каникул. В это время мы всем классом ходили на экскурсии, в походы или устраивали палаточный лагерь.И в эти погожие майские деньки ничего не предвещало беды. Весь класс отправился в парк. Вернее, все, кроме меня. Меня мама не отпустила, мотивировав это тем, что ей сон приснился нехороший. Обиделась на маму, конечно же. Я ведь столько этого ждала. Ни одну вылазку не пропускала, а тут из-за какого-то сна я должна сидеть дома.Через день нужно было идти в школу. Но занятия отменили. В парке случилась трагедия. Хочу предупредить читателей, что, так как я лично не присутствовала, описывать буду с чужих слов.В нашем классе учился тихий мальчик с большими грустными глазами, мой сосед по парте. Пусть будет, Коля. Коля ни с кем не дружил, всегда держался особняком. Учился он неплохо, но был немного странным. Странность его выражалась в том, что он мог часами сидеть и думать, а потом что-то невпопад сказать. Колю никто в классе не понимал, но и не обижал. Он был всегда сам по себе, всегда в стороне. Марина Ивановна всегда старалась держать Колю возле себя. Так было и в этот раз.Не знаю, как назывался тот аттракцион. Каждый сидел на своем кресле, и его переворачивало в разные стороны. Коля сидел с краю, ни с того ни сего он решил привстать, вывернуться и засунуть свою голову между железными прутьями…Снесло пол головы...Колю хоронили всем классом. Аттракцион закрыли. Мама Коли, беременная на последних сроках, в суд подавать не стала. Все ждали, что она будет обвинять нашего классного руководителя, но она только тяжело вздыхала и говорила, что знала, что Коля до выпускного не доживёт. А потом как-то резко собралась и уехала из города.Марина Ивановна долго лечилась у психолога. Потом, больше года у нее дёргался левый глаз. Все это очень сильно отразилось на ее характере. Она стала усталой и раздражительной. Я вообще удивляюсь, как она все это выдержала.Все-таки выпустила наш класс, довела до конца. Не каждый бы так смог.Ничего не даётся человеку просто так, и если человек видит вещие сны, значит, он предупрежден. А предупрежден, значит вооружён. Но только человеку решать, что с этим делать.Мне тоже снились вещие сны, которые предупреждали меня о непорядочных людях и опасностях, но об этом в следующий раз.Автор - Победа.

Ключевые слова: Семья школа классный руководитель парк мамин сон трагедия похороны

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