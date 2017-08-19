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Страшилки

Странный случай в школе

Как-то раз в одной школе произошёл очень необычный случай... Это случилось в прохладный осенний день. В школе наступила большая перемена, длилась она сорок минут; двое мальчиков подошли к девочкам и предложили им поиграть в игру, они называли её "прятки-догонялки". Девочки с радостью согласились поиграть! Вот уже полчаса они бегали и играли, и тут одной девочке в голову пришла идея: спрятаться в кабинете математики, тогда мальчики их не найдут. Остальные девочки согласились, это была отличная идея! Учительница дала им ключи, как ответственным. Они зашли в класс и закрылись. Один мальчик увидел это и доложил второму. Большая перемена почти закончилась. Мальчики несколько раз стукнули в дверь, девочки стукнули им в ответ. Дело было в том, что до начала урока оставалось каких-то пять минут. Мальчики стукнули ещё раз, девочки стукнули им в ответ. Потом приходит учительница и спрашивает мальчиков: "Чем вы тут занимаетесь? Зачем вы стучите в дверь?" Мальчики сказали, что они играют с девочками, и они все спрятались в классе, а дверь закрыли на ключ! Учительница попробовала открыть дверь, она не была заперта и девочек там не было. Мальчики сильно удивились, они же видели, как девочки вошли в класс! Тут девочки приходят из столовой, говорят, что они долго разговаривали в столовой и не заметили, как прошло время.
Сегодня, 08:10 by Ilya_narratorПросмотров: 36Комментарии: 3
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Ключевые слова: Школа странный случай авторская история

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