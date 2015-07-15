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Истории из жизни

Чуть не утонул

Одно лето я боялся залезть в нашу городскую речку, чтобы покупаться. Мои друзья заметили, что я как-то неприязненно стал относиться к плаванию. Однако истинную причину я не называл, отмахиваясь, что, мол, речка больно грязная. А вот Вам открою правду, потому что Вы меня не знаете и со мною не общаетесь.

Ездил я как-то в гордом одиночестве на один лесной пруд. Он диаметром метров всего лишь двадцать, не более, но опасно глубокий. Так как в этом месте всегда тьма-тьмущая комарья, никто здесь никогда не располагался на отдых и не устраивал шашлычные пикники. Как поэтично сказали бы красноречивые поэты - "девственно чистые красоты". А и в самом деле - ни обгорелых головешек, ни пустых бутылок с фантиками и прочим мусором. Приятно было бы здесь понежиться в солнечных лучах, но нудные кровососы покоя не дадут. К счастью, я был тем, кого называют толстокожим. Укусов мошкары практически не чувствую, а на вскакивающие на коже волдыри внимания не обращаю.

В общем, залез я в этот пруд и наслаждаюсь прохладной водичкой. Но вдруг почувствовал, что сразу обе мои ноги стало больно сводить. Запаниковав, я стал отчаянно барахтаться, захлёбываясь в воде. Потом уже смутно помню, как будто что-то толкает и несёт меня куда-то. Очнулся на травянистом берегу. Ничего не понимаю. Смотрю - надо мной склонился какой-то незнакомый мужик, одетый в жалкие бомжатские лохмотья, через которые видны серая кожа да кости. Я привстал, глядя на человека, и, догадываясь, что со мной случилось, спросил:
— Я тонул?
Мужик утвердительно кивнул головой.
— Спасибо, что вытащили. Давайте, я денег Вам дам, — сказал я, и полез в карман брюк за кошельком, чтобы отблагодарить спасителя.
— Не-е, — упреждающе замахал незнакомец руками, — не нужны. Он произнёс эти слова так же, как человек, у которого опухла десна. — Больше не купайся здесь, а то утонешь, как я.

После этих слов мужчина пошёл в пруд и нырнул с головой. Обратно он уже не выныривал. Мне после этого ещё долго снились ночные кошмары, а заходить в воду я до сих пор побаиваюсь.

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 19:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:40 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 47Комментарии: 1
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Ключевые слова: водяной утопленник спасение авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Сегодня, 20:10
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Комментариев: 692
Вот кто-то в такой ситуации вниз живых за ноги тащит, а кто-то выбраться помогает. И после смерти от человека все зависит. +
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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