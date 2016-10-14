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Истории из жизни

Случай на озере

Всем привет! Сразу извиняюсь за ошибки, пишу с телефона, не удобно. Была в моей жизни ситуация такая. Было это года 4 назад, летом. Мы с подругой пошли на нашу местную речку покупаться. Там не то что бы речка, а, как в народе говорят, лужа. Небольшое озеро. Мы расположились на берегу, а на другом были парни. Кажется, их было четверо. Они под серьёзной дозой алкоголя что-то громко обсуждали. Наверно, они нас заприметили и решили познакомиться. В общем, они собрались переплыть на наш берег. Плыть не долго, метров 100 наверно всего. Короче, поплыли они в нашу сторону, а мы стоим по пояс в воде и думаем, как будем "отбиваться"от ухажеров. Тут трое переплыли уже середину озера, а один сзади плетется. И спустя пару секунд подруга замечает, что четвёртого нету. Он пропал. Его друзья уже почти подплыли к нам. Мы им кричим, что они друга забыли, на что они смеялись и сказали, что догонит. Сильно они пьяные были. Подруга сообразила быстрее меня, что парень утонул,выбежала на берег вызывать скорую. Что-то там она долго копошилась, я стою, как дура, в воде, эти парни, хоть и пьяные, но поняли, что друга нет. Они вышли на берег, а я говорю, чтоб вылавливали его тело, может ещё можно спасти... И вдруг я в воде по ногам почувствовала что то. Оборачиваюсь, и передо мной выпрыгивает тело этого парня. Нет, не сам он, а как будто его вытолкнули. Тело подпрыгнуло примерно на метр от уровне воды и упало на меня. Под его тяжестью я с головой погрузилась в воду. От испуга не закрыла глаза и увидела в воде такую хрень, похожую на рыбу, только большую и с какими-то отростками. В общем, врать не буду, не поняла, что это. Я со всей дури выныриваю и, задыхаясь, на берег бегу. Друзья этого парня смекнули, бросились в воду, но не вытаскивать его тело, а просто дали деру на свой берег за вещами.Они переплыли, как мне показалось за секунду. И сбежали, кстати, прихватив вещи этого парня. Подруга в ужасе (она уже минут как 5 вызвала скорую). Я не знаю, что на меня нашло, но я не боясь вошла в воду и стала вытаскивать этого парня. Он, конечно, был мёртв. Глаза почему-то будто под белой пленкой, открыты, и рот тоже. Я, вспомнив уроки обж со школы, делала искусственное дыхание. Подруга стоит, опешив от моей смелости, не подходит к нам. И вдруг я замечаю на шее парня следы, как от рук, будто душили. Подруга хапает меня в охапку и тащит от него. Наконец приехала скорая и зафиксировала смерть. Врач сказал что его задушили.Мы ещё ждали милицию, давали показания, описывали его друзей. Я про эту хрень в воде не рассказала. Думаю, не поверили бы все равно. Домой мы приехали уже ночью с участка. В общем, вот так.
Вчера, 10:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 201Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Лето на берегу парни хрень похожая на рыбу будто душили

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 07:25
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Публикаций: 14
Комментариев: 386
Очень давно мне рассказывала бабушка, что в реке возле деревни жил сом. Огромный сом. В общем утаскивал он людей, на дно... Топил. Может и тут так же было. Мистики нет конечно.. Но история бабушкины рассказы про рыбу напомнила. Плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#2 написал: Arhip
Сегодня, 07:43
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Публикаций: 12
Комментариев: 94
На дно сомы могут утащить. Бывали случаи. И собак и даже людей утаскивали. Только вот они их не душили, а сразу проглатывали
Зарегистрирован: 29.08.2017
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