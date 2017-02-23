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Истории из жизни

Ох уж эта родня! (часть 2)

Как я уже писала в предыдущих рассказах, в возрасте 12 лет я ходила на курсы экстрасенсорики. Для меня это было больше развлечение, чем познание чего-то невероятного. Да, собственно, больше чем видеть ауру и снимать головную боль, я ничему и не научилась. Ну да, еще научилась защищаться от сглаза, если видишь плохого человека, и снимать плохую энергетику.

Потом старшие классы, институт, замужество и вся мистика ушла на второй план. Пока, 2 года назад, я не столкнулась с опасностью. После этих событий я и начала читать истории на сайтах про колдовство и развивать в себе способности мистического характера.
С первым мужем я развелась. Потом, не долго находясь в статусе «разведенки», познакомилась с будущим мужем - Виктором. Переехала я к нему жить, после двух лет знакомства, на тот момент он был мне просто сожителем. Сын в то время жил у моей мамы. И школу чтобы не менять, и при ремонте в квартире у Вити не мешаться.
Витя меня моложе на 7 лет, женат не был и детьми не обзавелся. Да и было ему на момент нашего знакомства 26 лет. В квартире Виктор жил не один, а с мамой и папой. Мы с ним занимали одну комнату, в двух других жили его родители. У свекра и у свекрови были свои комнаты, поскольку интересы, смотреть телепередачи, разные, да и режимы работы не совпадали.

Жили мы без ссор. С родителями Вити у меня хорошие отношения. Они были всегда приветливы и милы. Через год мы с Витей расписались.
Прихожу я однажды с работы, а муж мой, ярый реалист, показывает на иголку. И говорит: «Я во всю эту мистическую чепуху не верю. Но я уже четвертый раз, когда подметаю под нашей кроватью, нахожу иголки».
Как оказалось, уже в течение полугода, он находил и выбрасывал иголки. А вот четвертая у него вызвала подозрение, и он решил мне об этом рассказать.
Я давай расспрашивать, кто в нашей комнате бывает, когда я работаю. Оказалось, свекровь приводит в нашу комнату свою подружку, поболтать. А так как у той аллергия на кошек, которые живут у свекрови в комнате, они сидят у нас. Кстати, у меня тоже на кошек и на пыль ужасная аллергия, поэтому и подметает всегда муж.
Дело конечно, очень неприятное, сразу в подклад и не поверишь. Но от греха подальше, я заставила мужа эту иголку выкинуть в туалет со словами: «Откуда пришло, туда и уйди».
Потом я начала сопоставлять факты, как мой муж полгода болел, поэтому и с работы его попросили уйти. Хотя иголки находились с моей стороны (но в руки-то брал он). У него обострились все болезни. Он несколько раз падал в обморок, лежал в больнице, после которой вышел с выпиской: «Здоров как бык». У меня как раз полгода болела нога, я хромала, диагноз - некроз кости, причина неизвестна. Но, тем не менее, не пойду же я с претензией к свекрови. А вдруг она ни при чем?

Дальше я не буду вдаваться в подробности, но следующие события меня не просто обескуражили, а ввели в шок. Через месяц после того, как выкинули иголку, подруга свекрови заболела. Еще через месяц она умерла от рака кожи. В это же время у моей свекрови обнаруживают рак груди. Рак вылечили. Она сейчас жива, но чахнет на глазах уже от других болезней. Через три месяца абсолютно здоровый свекор получает инсульт и через полгода умирает.
Не знаю, совпадения ли это такие или нет. Но иголки были, последствия произошли.
Историю эту для меня было написать непросто, об этом подкладе не знает никто. Наверное, мне было очень нужно кому-нибудь это рассказать.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:05 by ШерриПросмотров: 477Комментарии: 14
+16

Ключевые слова: Подклад - порча на предметы родня свекровь подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Xomski
Сегодня, 15:40
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Непохоже на совпадение. Невозможно жить в одной квартире со свекрами и быть в прекрасных с ними отношениях, ну не верю я в это. Поэтому, моё мнение это их рук дело- мягко стелят, да жёстко спать. Первый плюс
Зарегистрирован: 23.02.2017
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:25
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Репутация: (2842|-1)
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Комментариев: 11 054
Да какое же тут совпадение, натуральная порча, самый настоящий подклад. Хорошо, что муж оказался немного подозрительным, иначе неизвестно чем бы всё закончилось. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Шерри
Сегодня, 16:47
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 142
То что это подклад мне уже ясно. Но у меня не укладывается в голове, они что втроём подклад делали? И свекр с ними?
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 122
Мда, вот она реальная жуть соседства. Может, делали не втроём, а по молчаливому согласию?
Ещё слышала от одной цыганки, что эту дрянь надо зарывать на перекрестке, или ещё как-то специфически избавляться, в доме не выбрасывать. Поэтому есть версия, что свекры не при чем, а просто перепало на самых ослабленных здоровьем людей. Но это лишь мнение, пусть посерьёзнее специалисты выскажутся.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Шерри
Сегодня, 17:19
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 142
Цитата: Nlo
Мда, вот она реальная жуть соседства. Может, делали не втроём, а по молчаливому согласию?
Ещё слышала от одной цыганки, что эту дрянь надо зарывать на перекрестке, или ещё как-то специфически избавляться, в доме не выбрасывать. Поэтому есть версия, что свекры не при чем, а просто перепало на самых ослабленных здоровьем людей. Но это лишь мнение, пусть посерьёзнее специалисты выскажутся.

Если у нас дома, кроме свекра и свекрови с подружкой никого не было. То кто же причем, аж 4 раза)))) я тоже про перекресток слышала, но и в проточную воду можно, как вариант туалет.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: Marion Phauna
Сегодня, 17:21
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Репутация: (380|0)
Публикаций: 281
Комментариев: 3 871
я вполне верю в хорошие отношения между молодоженами и родителями с обеих сторон. даже на одной жилплощади.

если это реально их рук дело, то они должны были знать, что расплата придет в любом случае. и они не замечали, что плохело сыну, а не вам? напряглись бы.

и непонятно, зачем было сыну родному жизнь портить.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#7 написал: Talisha
Сегодня, 17:32
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Таких совпадений не бывает. Да и не из ниоткуда же появлялись иглы
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#8 написал: Шерри
Сегодня, 17:33
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 142
Цитата: Marion Phauna
я вполне верю в хорошие отношения между молодоженами и родителями с обеих сторон. даже на одной жилплощади.

если это реально их рук дело, то они должны были знать, что расплата придет в любом случае. и они не замечали, что плохело сыну, а не вам? напряглись бы.

и непонятно, зачем было сыну родному жизнь портить.

Я не зря такое предисловие длинное написала. Так как предполагаю, что убрать хотели меня. На 7 лет старше, да ещё с ребенком. А когда сын болеть начал, что они уже сделают. Может и подклад на разлуку был, а не на смерть. Просто возврат всегда сильнее.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#9 написал: Marion Phauna
Сегодня, 17:37
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Комментариев: 3 871
Цитата: Шерри
Цитата: Marion Phauna
я вполне верю в хорошие отношения между молодоженами и родителями с обеих сторон. даже на одной жилплощади.

если это реально их рук дело, то они должны были знать, что расплата придет в любом случае. и они не замечали, что плохело сыну, а не вам? напряглись бы.

и непонятно, зачем было сыну родному жизнь портить.

Я не зря такое предисловие длинное написала. Так как предполагаю, что убрать хотели меня. На 7 лет старше, да ещё с ребенком. А когда сын болеть начал, что они уже сделают. Может и подклад на разлуку был, а не на смерть. Просто возврат всегда сильнее.


если сыну хорошо, то чего лезть? никогда не пойму таких родителей.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#10 написал: Nlo
Сегодня, 17:44
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Комментариев: 122
Я было подумала, что это тишком делала подружка свекрови без ее ведома. Но раз могла быть причина устранения (для разлуки), то конечно это тогда втройне жутко!
Зарегистрирован: 19.12.2018
#11 написал: DRUID
Сегодня, 18:11
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Сочувствую Вам. Надеюсь сейчас всё в порядке.

Я бы сделала такие-же выводы , как Вы.
Даже если это всё глупости и не приносит вреда, всё равно неприятно знать, что кто-то желает зла улыбаясь при этом в лицо.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:14
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Комментариев: 5 149
А как в дальнейшем жизнь складывается?
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#13 написал: Шерри
Сегодня, 18:33
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Цитата: зелёное яблочко
А как в дальнейшем жизнь складывается?

В общем Хреновенько. Свекровь чахнет. Иногда уже крыша едет. Муж переживает, весь больной. Ну у меня по сравнению с ними, прекрасно. Даже нога, странным образом, сама прошла.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 18:58
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Раз сразу троих нахлобучило, то точно все трое и замышляли Может свекор просто слышал, но промолчал (мужчины в основном таким не занимаются), а это тоже считается. Хорошо, что с ногой все в порядке, некроз кости не халам-балам. Страшно все это на самом деле. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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