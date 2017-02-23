Ох уж эта родня! (часть 2)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 477 Комментарии: 14 +16 Сегодня, 15:05 by

Как я уже писала в предыдущих рассказах, в возрасте 12 лет я ходила на курсы экстрасенсорики. Для меня это было больше развлечение, чем познание чего-то невероятного. Да, собственно, больше чем видеть ауру и снимать головную боль, я ничему и не научилась. Ну да, еще научилась защищаться от сглаза, если видишь плохого человека, и снимать плохую энергетику.Потом старшие классы, институт, замужество и вся мистика ушла на второй план. Пока, 2 года назад, я не столкнулась с опасностью. После этих событий я и начала читать истории на сайтах про колдовство и развивать в себе способности мистического характера.С первым мужем я развелась. Потом, не долго находясь в статусе «разведенки», познакомилась с будущим мужем - Виктором. Переехала я к нему жить, после двух лет знакомства, на тот момент он был мне просто сожителем. Сын в то время жил у моей мамы. И школу чтобы не менять, и при ремонте в квартире у Вити не мешаться.Витя меня моложе на 7 лет, женат не был и детьми не обзавелся. Да и было ему на момент нашего знакомства 26 лет. В квартире Виктор жил не один, а с мамой и папой. Мы с ним занимали одну комнату, в двух других жили его родители. У свекра и у свекрови были свои комнаты, поскольку интересы, смотреть телепередачи, разные, да и режимы работы не совпадали.Жили мы без ссор. С родителями Вити у меня хорошие отношения. Они были всегда приветливы и милы. Через год мы с Витей расписались.Прихожу я однажды с работы, а муж мой, ярый реалист, показывает на иголку. И говорит: «Я во всю эту мистическую чепуху не верю. Но я уже четвертый раз, когда подметаю под нашей кроватью, нахожу иголки».Как оказалось, уже в течение полугода, он находил и выбрасывал иголки. А вот четвертая у него вызвала подозрение, и он решил мне об этом рассказать.Я давай расспрашивать, кто в нашей комнате бывает, когда я работаю. Оказалось, свекровь приводит в нашу комнату свою подружку, поболтать. А так как у той аллергия на кошек, которые живут у свекрови в комнате, они сидят у нас. Кстати, у меня тоже на кошек и на пыль ужасная аллергия, поэтому и подметает всегда муж.Дело конечно, очень неприятное, сразу в подклад и не поверишь. Но от греха подальше, я заставила мужа эту иголку выкинуть в туалет со словами: «Откуда пришло, туда и уйди».Потом я начала сопоставлять факты, как мой муж полгода болел, поэтому и с работы его попросили уйти. Хотя иголки находились с моей стороны (но в руки-то брал он). У него обострились все болезни. Он несколько раз падал в обморок, лежал в больнице, после которой вышел с выпиской: «Здоров как бык». У меня как раз полгода болела нога, я хромала, диагноз - некроз кости, причина неизвестна. Но, тем не менее, не пойду же я с претензией к свекрови. А вдруг она ни при чем?Дальше я не буду вдаваться в подробности, но следующие события меня не просто обескуражили, а ввели в шок. Через месяц после того, как выкинули иголку, подруга свекрови заболела. Еще через месяц она умерла от рака кожи. В это же время у моей свекрови обнаруживают рак груди. Рак вылечили. Она сейчас жива, но чахнет на глазах уже от других болезней. Через три месяца абсолютно здоровый свекор получает инсульт и через полгода умирает.Не знаю, совпадения ли это такие или нет. Но иголки были, последствия произошли.Историю эту для меня было написать непросто, об этом подкладе не знает никто. Наверное, мне было очень нужно кому-нибудь это рассказать.

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