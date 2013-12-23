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Истории из жизни

Пропавшая девочка

История эта произошла, когда мне было 10 лет – не мало и не много, но тогда она приводила в страх абсолютно всех, чьих ушей она касалась.

Начну с подробностей. Жила я тогда в маленьком микрорайоне нашего города (не буду говорить какого, ибо не надо). В этом микрорайоне дома еле доползали до 9 этажа и соседствовали с обычными маленькими деревянными домиками. Наш райончик находился впритык к лесу, и отделяло нас от леса лишь небольшое кладбище, на которое мы все любили ходить и травить про него выдуманные байки и страшилки. Также очень важной особенностью нашего микрорайона было централизация всего дурного населения (пьянство, разврат, воровство и т.п.). Случались также и убийства, и дома маленькие специально поджигали. В общем, криминальная история у нас богатая. Ну а в силу того, что дома у нас были маленькие, то все друг друга знали в лицо. Не хочу хвастаться, но мне и моим родителям очень повезло с соседями, у нас они попались крайне дружелюбные. А вот у некоторых моих подружек соседи были злые и пакостливые. Кому стекло битое под дверь кидали, кому окна специально били (кто на первом этаже жил), а некоторым даже дверь поджечь пытались. И вот, однажды мы гуляли во дворе, если это несчастье можно было так назвать: песочница, самодельные качели, подвешенные к дереву и пара скамеек. Итак, мы сидели на скамеечках, девчонки и мальчишки постарше играли в карты и щелкали семечки. Мы же, "не доросшее поколение", как они нас называли, просто сидели рядом и разговаривали с ними. И тут речь дошла до страшных историй. Старшие почему-то прекратили играть и недобро переглянулись. А так, как почти все истории нам рассказывали именно они, то это было похоже, что они знают что-то, но не хотят нам рассказывать. Я это поняла и попросила их рассказать то, что они скрывают.
Одна из девочек постарше - Лиза (имя изменено), нервно кашлянула и начала рассказывать:

(От Лизиного лица)
Помните, в наш район в прошлом году приезжали какие-то люди на больших черных машинах? Так вот, одна моя знакомая, которая прямо напротив кладбища живет, рассказала, что те машины на кладбище ехали. Мать ее это тоже видела, но сказала, что те, наверное, на кладбище кого-то хоронить приехали. Все бы ничего, но машин уж больно много приехало. Так вот, решила моя знакомая следить за ними потихоньку. Подходит она к сторожу при кладбище, дяде Валере, спрашивает она, чего это, мол, так много машин приехало, и кого хоронят. Дядя Валера ответил, что так и так, наверное, какого-то богача хоронят, раз так много машин приехало. На что знакомая просто пожала плечами. Огляделась, но машин нигде не было. Пошла она по единственной дороге, по которой они (машины) могли проехать, обошла вокруг кладбища, но машины как в воду канули. На выходе из кладбища, она спросила сторожа, не выезжали ли машины, на что сторож лишь отрицательно помотал головой. Все самое интересное в том, что моя знакомая до сих пор не видела тех машин, и чтобы они с кладбища уезжали.
Закончив рассказ, Лиза съежилась и опустила взгляд.

Потом моя лучшая подруга Алиса предложила опять сходить на кладбище и проверить, а вдруг они все-таки уехали. Взрослые не поддержали это предложение, так как им было безумно страшно. А из моих ровесников вызвался один мальчик Коля (заменено).
Мои родители в то время приходили поздно вечером, а дома я справлялась сама, ну или, в крайнем случае, звала маму Марины.
В общем, вечером, где-то часов в 8, я услышала трель дверного звонка. Конечно, удивлению моему не было предела, ведь никто в нашем районе в столь поздний час не шлялся по гостям. Итак, я, к тому же не хило испугавшись, потихоньку подошла к двери. Я аккуратно посмотрела в глазок и шумно выдохнула, это была Лиза. Но она очень обеспокоенно выглядела. Это насторожило. Я открыла дверь и спросила, в чем дело. Лиза немного поежилась на месте и попросилась войти внутрь. Я ее впустила. Дальше она начала рассказывать:
-Возможно тебе это не понравится, но я тебе должна это сказать... - она не договорила, потому что раздался еще один дверной звонок. Я побежала к двери и посмотрела в глазок. Там стояла мама Марины. Я открыла дверь и впустила тетя Олю (маму Маринки) в квартиру. Она спросила, знаю ли я, где Маринка. Я сказала, что видела ее последний раз только на площадке. Она спросила, не говорила ли чего-нибудь подозрительного Марина. Я тут же вспомнила ее слова, но решила не говорить об этом. Это было моей ошибкой.
- В общем, дядя Валера сказал, что он видел, как она вошла на кладбище...
В заключении скажу, что после того вечера Маринку никто не видел
Как вы думаете, ее убили?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:05 by Стивенсон_06Просмотров: 601Комментарии: 8
+1

Ключевые слова: Кладбище машины подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:24
+2
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Публикаций: 80
Комментариев: 5 134
Кто есть кто? Что говорила Марина?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Шерри
Сегодня, 14:25
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 100
Так, что там Лиза собиралась рассказать?
И непонятно, вы ходили на кладбище?
В истории сюжеты все не дорассказанны, кусочки прыгают из одного на другое.
Вам было 10 лет, а сейчас сколько? За это время поисками Марины не занимались?
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: AlphaOme
Сегодня, 15:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 168
Ничего непонятно -кто куда пришел,кто куда и зачем пошел?Удивительная бессвязность рассказа с лишними подробностями.В "сухом остатке" получается : жили в криминальном районе около кладбища, на котором пропала девочка.Поэтому ответ на поставленный в конце вопрос : на 99% -да- убили.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#4 написал: Nlo
Сегодня, 16:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 111
Поздравляю с первой публикацией wink Немного отрывисто написано, но в целом смысл понятен. А сама страшилка жутковатая, так как если девочку действительно не нашли, то скорее всего убили.

Для интереса немного истории: в пионер лагерях СССР рассказывались сюжеты, где тоже были черные машины, похищающие детей. На них была надпись ССД, что расшифровывалось "смерть советским детям". К сожалению, подоплекой всех страшилок на эту тему является реальная криминальная хроника...
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Шерри
Сегодня, 17:17
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 100
Цитата: Nlo
Поздравляю с первой публикацией wink Немного отрывисто написано, но в целом смысл понятен. А сама страшилка жутковатая, так как если девочку действительно не нашли, то скорее всего убили.

Для интереса немного истории: в пионер лагерях СССР рассказывались сюжеты, где тоже были черные машины, похищающие детей. На них была надпись ССД, что расшифровывалось "смерть советским детям". К сожалению, подоплекой всех страшилок на эту тему является реальная криминальная хроника...

Помню, помню эти страшилки. Мы их и в школе рассказывали, а потом от всех черных машин шарахались.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: Arhip
Сегодня, 17:46
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1130|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 991
Цитата: Шерри
Помню, помню эти страшилки. Мы их и в школе рассказывали, а потом от всех черных машин шарахались.

У нас только черные волги были. И да, с номером ССД
Еще что-то там про черный автобус было, но не помню
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:06
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 325
Вообще первый раз о таких страшилках слышу. Про чёрный чёрный гроб, да. Про машины, нет. Если ж честно, из истории мало чего поняла, кто, куда, зачем, кто что сказал и чьи мамы. Поняла что Коля, это не Коля.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:08
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Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 023
Думать должны органы, а вот куда пропала девочка, странно конечно. Время покажет, если у этой истории будет продолжение?! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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