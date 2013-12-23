Пропавшая девочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Стивенсон_06 Просмотров: 601 Комментарии: 8 +1 Сегодня, 14:05 by

История эта произошла, когда мне было 10 лет – не мало и не много, но тогда она приводила в страх абсолютно всех, чьих ушей она касалась.Начну с подробностей. Жила я тогда в маленьком микрорайоне нашего города (не буду говорить какого, ибо не надо). В этом микрорайоне дома еле доползали до 9 этажа и соседствовали с обычными маленькими деревянными домиками. Наш райончик находился впритык к лесу, и отделяло нас от леса лишь небольшое кладбище, на которое мы все любили ходить и травить про него выдуманные байки и страшилки. Также очень важной особенностью нашего микрорайона было централизация всего дурного населения (пьянство, разврат, воровство и т.п.). Случались также и убийства, и дома маленькие специально поджигали. В общем, криминальная история у нас богатая. Ну а в силу того, что дома у нас были маленькие, то все друг друга знали в лицо. Не хочу хвастаться, но мне и моим родителям очень повезло с соседями, у нас они попались крайне дружелюбные. А вот у некоторых моих подружек соседи были злые и пакостливые. Кому стекло битое под дверь кидали, кому окна специально били (кто на первом этаже жил), а некоторым даже дверь поджечь пытались. И вот, однажды мы гуляли во дворе, если это несчастье можно было так назвать: песочница, самодельные качели, подвешенные к дереву и пара скамеек. Итак, мы сидели на скамеечках, девчонки и мальчишки постарше играли в карты и щелкали семечки. Мы же, "не доросшее поколение", как они нас называли, просто сидели рядом и разговаривали с ними. И тут речь дошла до страшных историй. Старшие почему-то прекратили играть и недобро переглянулись. А так, как почти все истории нам рассказывали именно они, то это было похоже, что они знают что-то, но не хотят нам рассказывать. Я это поняла и попросила их рассказать то, что они скрывают.Одна из девочек постарше - Лиза (имя изменено), нервно кашлянула и начала рассказывать:(От Лизиного лица)Помните, в наш район в прошлом году приезжали какие-то люди на больших черных машинах? Так вот, одна моя знакомая, которая прямо напротив кладбища живет, рассказала, что те машины на кладбище ехали. Мать ее это тоже видела, но сказала, что те, наверное, на кладбище кого-то хоронить приехали. Все бы ничего, но машин уж больно много приехало. Так вот, решила моя знакомая следить за ними потихоньку. Подходит она к сторожу при кладбище, дяде Валере, спрашивает она, чего это, мол, так много машин приехало, и кого хоронят. Дядя Валера ответил, что так и так, наверное, какого-то богача хоронят, раз так много машин приехало. На что знакомая просто пожала плечами. Огляделась, но машин нигде не было. Пошла она по единственной дороге, по которой они (машины) могли проехать, обошла вокруг кладбища, но машины как в воду канули. На выходе из кладбища, она спросила сторожа, не выезжали ли машины, на что сторож лишь отрицательно помотал головой. Все самое интересное в том, что моя знакомая до сих пор не видела тех машин, и чтобы они с кладбища уезжали.Закончив рассказ, Лиза съежилась и опустила взгляд.Потом моя лучшая подруга Алиса предложила опять сходить на кладбище и проверить, а вдруг они все-таки уехали. Взрослые не поддержали это предложение, так как им было безумно страшно. А из моих ровесников вызвался один мальчик Коля (заменено).Мои родители в то время приходили поздно вечером, а дома я справлялась сама, ну или, в крайнем случае, звала маму Марины.В общем, вечером, где-то часов в 8, я услышала трель дверного звонка. Конечно, удивлению моему не было предела, ведь никто в нашем районе в столь поздний час не шлялся по гостям. Итак, я, к тому же не хило испугавшись, потихоньку подошла к двери. Я аккуратно посмотрела в глазок и шумно выдохнула, это была Лиза. Но она очень обеспокоенно выглядела. Это насторожило. Я открыла дверь и спросила, в чем дело. Лиза немного поежилась на месте и попросилась войти внутрь. Я ее впустила. Дальше она начала рассказывать:-Возможно тебе это не понравится, но я тебе должна это сказать... - она не договорила, потому что раздался еще один дверной звонок. Я побежала к двери и посмотрела в глазок. Там стояла мама Марины. Я открыла дверь и впустила тетя Олю (маму Маринки) в квартиру. Она спросила, знаю ли я, где Маринка. Я сказала, что видела ее последний раз только на площадке. Она спросила, не говорила ли чего-нибудь подозрительного Марина. Я тут же вспомнила ее слова, но решила не говорить об этом. Это было моей ошибкой.- В общем, дядя Валера сказал, что он видел, как она вошла на кладбище...В заключении скажу, что после того вечера Маринку никто не виделКак вы думаете, ее убили?

Ключевые слова: Кладбище машины подруга авторская история

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