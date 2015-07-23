Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Что это за демон такой странный?

Эту историю рассказала моя близкая знакомая. Не скажу, что мы очень дружим, но знаем друг друга уже больше двадцати лет. Познакомились мы, работая на заводе, еще молодыми женщинами. Зная, что я интересуюсь мистикой, она задала вопрос: «Как ты думаешь, кто из сущей это мог быть?»
Выслушав ее и подумав, я так и не нашла ответа.
По соображениям этикета в столь «личной» ситуации имена изменены.

Моя знакомая Татьяна, женщина 45 лет. Живет большой семьей, с мужем и тремя детьми. Родители Тани, мама Надежда и папа Анатолий, живут в том же городе в 22х-этажном доме. Далее со слов Татьяны.

Приехала я к родителям в гости, с ночевкой. Последнее время я часто их навещаю, продукты привожу, лекарства, да и так проведать. Но то, что произошло этой ночью, было впервые и надеюсь, такого больше не повторится.
Легла я спать и, находясь уже в полудреме, чувствую, что на меня ложится невидимый человек. Меня парализовало, тело не слушалось, сердце от страха бешено колотилось. Несмотря на то, что я была накрыта одеялом, я чувствовала его всем телом. Он был тяжелым, я ощущала его дыхание мне в ухо. Через несколько секунд я перестала бояться, думаю, это был какой-то гипноз. Ну, в общем, он совершил со мной «это». Я прекрасно все осознавала, тело мое не двигалось, но я получила удовольствие. Потом он исчез.

Но это еще не все. Была и предыстория. Однажды моя мама поделилась одним секретом. Я была уже взрослая, и речь у нас зашла о домовых. И тогда мама сказала, что она точно знает, что у нас он есть и он мужчина. Оказывается, в молодости моей мамы, я еще была грудная, когда папа уходил на работу, к ней эта сущность приходила по утрам. И занималась с ней «этим». Потом, через какое то время, все закончилось, как и началось. Мама была уверена, что это домовой. Видимо, потому, что ни о ком больше и не слышала.
После этого происшествия я пошла к ней с расспросами, так как я решила, что это был все-таки Инкуб. Я знала, что эти демоны после акта забирают энергию, женщина чахнет, а потом начинаются болезни по-женски. Но мама все это опровергла. Чувствовала она себя прекрасно, и никаких болезней после «этого» у нее не было.

Меня этот рассказ Татьяны, тоже озадачил. Помимо того, что энергии женщины не лишались. К маме демон приходил утром! Я узнала, что отец Татьяны работал в обычные смены. То есть, после семи, после первых петухов. И получается, что все время демон находился в квартире. Разница его посещений во времени, от мамы до Татьяны, 45 лет.
Очень жду ваших комментариев.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:38 by ШерриПросмотров: 701Комментарии: 19
+8

Ключевые слова: Инкуб демон сущность. авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 18:40
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 1 984
Не, я, конечно, все понимаю. А вот вы сами, Автор, хотели бы, чтобы ваши дети узнавали такие подробности чьей-то личной жизни с сайта мистики?
Давайте все же, может быть, обходить некоторые темы молчанием?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Шерри
Вчера, 18:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
Цитата: Estellan
Не, я, конечно, все понимаю. А вот вы сами, Автор, хотели бы, чтобы ваши дети узнавали такие подробности чьей-то личной жизни с сайта мистики?
Давайте все же, может быть, обходить некоторые темы молчанием?

Я вам отвечу так. Прежде чем отправить на сайт этот рассказ. Я нашла здесь же более 20 подобных. В рассказе нет подробностей и даже слов на "эту" тему. И если чей то ребенок захочет, что то подобное узнать он это все равно найдет.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Estellan
Вчера, 18:58
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 1 984
Шерри
Я вас понял.
Вы в рамках правил: разрешено все, что не запрещено прямым текстом.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#4 написал: Marion Phauna
Вчера, 19:02
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (376|0)
Публикаций: 264
Комментариев: 3 842
ну у меня есть одно предположение...

однажды, когда мне было 18 лет, по приезду с моря, я легла спать. уснула на спине (неудачная для меня поза, как раз при ней сонные параличи накрывают). приоткрываю глаза, вижу человекоподобное существо сидит у меня на кровати. а я жуть как спать хочу, не до страха и вопросов какого хрена происходит-то. ну и тянется это нечто меня поцеловать, а я ему "не сейчас", хоть и пошевелиться не могу. ну и закрываю глаза. открываю - а этот глюк исчез, а СП отпустил.

я тут даже спрашивала - что это могло быть. ну и вот пара предположений:
- либо я подцепила что-то на море (мало ли с кем общалась). но нет, ни с кем подозрительным общения не было. африканцы, которые мне косички заплетали - вряд ли. да и "приступ" такой был раз.
- либо кто-то по мне так соскучился, что его..эта штука, ну типа духовная составляющая (я не помню как оно называется) меня навестила.
- а может я проводила какие-то колдунские ритуалы, сделала что-то не так и привлекла к себе кого-то (реальные парни не нужны, когда можно наколдовать себе инкуба)

в общем, на это можно смотреть и со сверхъестественной стороны и гадать - а что это за мужик-удовлетворенец такой? а можно просто прикинуть, что у многих при засыпании (и задремании) на спине происходят СП, это связано с дыханием и просто неудобным положением. при СП можно испытывать всякие разные галлюцинации, в том числе и тактильные. у вашей подруги и ее мамы может либидо высокое, вот и "это самое" видится. дальше в эту тему углубляться не буду (типа почему можно было еще и удовольствие получить от галлюцинации), а то это засмущает часть сайта.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 126
В сущностях не разбираюсь. И желания нет.Но про этих женщин сомнения. Не то что врут, а то что притягивают.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Волжская О.В.
Вчера, 19:35
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (258|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 530
К вашей маме приходил не домовой. Он дом оберегает, и к женщинам не пристаёт.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 315
Цитата: Шерри
Цитата: Estellan
Не, я, конечно, все понимаю. А вот вы сами, Автор, хотели бы, чтобы ваши дети узнавали такие подробности чьей-то личной жизни с сайта мистики?
Давайте все же, может быть, обходить некоторые темы молчанием?

Я вам отвечу так. Прежде чем отправить на сайт этот рассказ. Я нашла здесь же более 20 подобных. В рассказе нет подробностей и даже слов на "эту" тему. И если чей то ребенок захочет, что то подобное узнать он это все равно найдет.

Я против двойных стандартов. Автора поддерживаю. Если нельзя, значит на стадии проверки истории, не пускать в эфир. Историй таких много, а вот что это если не инкуб, не знаю. Всё подряд списывать на С. П я категорически против. Просто получается повторение прошлых ошибок. Если раньше ребёнок что-то необычное видел, значит нафаназировал, если взрослый, значит шизофрения. Сейчас с появлением понятия сонного паралича, пытаемся всё Обьяснить этим явлением.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:15
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2835|-1)
Публикаций: 1 702
Комментариев: 11 008
Ну, если бы к примеру допустим, домовые занимались с хозяйками ентим делом, то уверяю вас, добрая половина всех женщин, жили бы в удовольствие и не сильно беспокоились по наличию знакомств с мужской половиной.) Это была явно враждебная сущность, но не причинившая никаких неудобств. Мы не знаем временной век сущностей, поэтому опыт пройденный с мамой, Некто решил повторить с дочкой. Ну нравится вот сущности эта семья и всё. Если пенять на ДНК-составляющую и подразумевающую передачу каких-либо последствий по родственной линии, тоже исключать нельзя. Но я бы на это не делал упор. В большей части я всё же склоняюсь к мысли, что это старый знакомый семьи Инкуб, но почему то добрый.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#9 написал: верю-не верю
Вчера, 21:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 36
Полагаю,все же инкуб. Не забирал энергию? Не сомневайтесь,он забрал,что ему надо. Ну и квартирка,так он будет к женщинам всех поколений в вашей семье приходить. Задумайтесь об этом,оно вам надо.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#10 написал: Васнецова
Вчера, 21:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 283
У меня тоже были подобные истории, только меня пытались душить. Предпоследний раз, помню как лежу и почти зысыпаю..тут слышу как открывается дверь, кто-то быстро подходит и как-то резко и я бы сказала нагло ложится на меня, извивается и начинает душить..причём чувствую, что душит одной рукой, и не кистью, а сдавливает шею нижней частью руки. Я резко открыла глаза, никого. А недавно, тот же тип приходил, те же резкие, нечеловеческие манеры и уже душил двумя руками...я стала кричать ,, помогите,, пока не очухалась и не открыла глаза...снова никого. Всё бы хорошо, но год назад муж говорил, что ночью приходила какая-то девушка и сидела у него на груди...далее муж очнулся. Он говорит, что всё это сны..ну а у меня после них сердце колотится. Тем более живём мы в горах, в довольно диком и специфическом месте. Тут многие с этим сталкиваются.
Зарегистрирован: 15.07.2016
#11 написал: верю-не верю
Вчера, 21:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 36
Ну не Вам,а Вашей подруге.

Сорри, отправилось то, что написала в конце . А вот начало.
Полагаю, что это был инкуб. Не забирал энергию? Не сомневайтесь, он забирал что ему надо. Ну и квартирка, это же ОН может приходить туда ко всем поколениям женщин в вашей семье. Страшно подумать про такое. Оно Вам надо???????
Зарегистрирован: 17.05.2019
#12 написал: Шерри
Вчера, 22:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
Цитата: Васнецова
У меня тоже были подобные истории, только меня пытались душить. Предпоследний раз, помню как лежу и почти зысыпаю..тут слышу как открывается дверь, кто-то быстро подходит и как-то резко и я бы сказала нагло ложится на меня, извивается и начинает душить..причём чувствую, что душит одной рукой, и не кистью, а сдавливает шею нижней частью руки. Я резко открыла глаза, никого. А недавно, тот же тип приходил, те же резкие, нечеловеческие манеры и уже душил двумя руками...я стала кричать ,, помогите,, пока не очухалась и не открыла глаза...снова никого. Всё бы хорошо, но год назад муж говорил, что ночью приходила какая-то девушка и сидела у него на груди...далее муж очнулся. Он говорит, что всё это сны..ну а у меня после них сердце колотится. Тем более живём мы в горах, в довольно диком и специфическом месте. Тут многие с этим сталкиваются.

Очень неприятно, конечно. Просто так сущи не душат. Домовой душит либо к перемене, чаще к несчастью. А вот бесы и сущи душат, чтобы человек испугался. А потом питаться эмоциями страха. Обычно от таких напастей помогает окуривание жилища травами.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#13 написал: Шерри
Вчера, 22:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
Цитата: верю-не верю
Ну не Вам,а Вашей подруге.

Сорри, отправилось то, что написала в конце . А вот начало.
Полагаю, что это был инкуб. Не забирал энергию? Не сомневайтесь, он забирал что ему надо. Ну и квартирка, это же ОН может приходить туда ко всем поколениям женщин в вашей семье. Страшно подумать про такое. Оно Вам надо???????

Нет оно им не надо. По этому Татьяна и обратилась с вопросом, кто это. А там уже и решать, что с этим нужно делать. Но...он и не приходил 45 лет. А Татьяна, там не живёт и столкнулась она с этим впервые. Маме Татьяны под 70 лет. Вы предлагаете, не разобравшись менять квартиру? Это не так легко сделать с двумя пожилыми людьми. Тем более, что у них все нормально.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#14 написал: lenahoja
Вчера, 22:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 172
Очень похоже на инкуба,вот только после 45 -ти они перестают приходить . Их женщины этого возраста уже не интересуют.
Зарегистрирован: 15.03.2013
#15 написал: FromSiberia
Вчера, 23:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 654
Цитата: Estellan
Не, я, конечно, все понимаю. А вот вы сами, Автор, хотели бы, чтобы ваши дети узнавали такие подробности чьей-то личной жизни с сайта мистики?
Давайте все же, может быть, обходить некоторые темы молчанием?

Ну если уж по-честному, детям в принципе на таких сайтах лучше не сидеть))) Слишком хрупкая психика еще.
Но они сидят, разумеется)))))))))))))))) как и везде)))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#16 написал: Шерри
Вчера, 23:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
Цитата: lenahoja
Очень похоже на инкуба,вот только после 45 -ти они перестают приходить . Их женщины этого возраста уже не интересуют.

Знаете я читала, рассказ женщины ей за 50 было и она его ещё и видила. Там было написано, что инкубам возраст и внешность без разницы, лишь бы энергией питаться(.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#17 написал: SAMIDARA
Сегодня, 01:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 151
Цитата: FromSiberia
Цитата: Estellan
Не, я, конечно, все понимаю. А вот вы сами, Автор, хотели бы, чтобы ваши дети узнавали такие подробности чьей-то личной жизни с сайта мистики?
Давайте все же, может быть, обходить некоторые темы молчанием?

Ну если уж по-честному, детям в принципе на таких сайтах лучше не сидеть))) Слишком хрупкая психика еще.
Но они сидят, разумеется)))))))))))))))) как и везде)))))))))

А если уж совсем по честному, то в наше время дети в "этом" вопросе весьма неплохо разбираются уже в начальной школе.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#18 написал: vampiriys
Сегодня, 01:29
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (10|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 742
Гарри шалит с плащем-невидимкой. Наверное, не надо просто так оставлять это. А то весьма странно это. Вдруг залет ещё будет от нечисти, поди мужу потом докажи все
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
#19 написал: Васнецова
Сегодня, 01:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 283
Цитата: lenahoja
Очень похоже на инкуба,вот только после 45 -ти они перестают приходить . Их женщины этого возраста уже не интересуют.


Я бы не сказала..как-то разговаривала с одной женщиной..на вид лет под 60. Вот к ней как раз совершают визиты, так сказать, со значением))..Я думаю, что в ,,том,, мире нет понятий возраста и внешности..это у нас в голове рамки. Возможно они просто чувствуют энергетику взрослого человека, ребёнка и различают пол.
Зарегистрирован: 15.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.