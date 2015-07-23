Что это за демон такой странный?Эту историю рассказала моя близкая знакомая. Не скажу, что мы очень дружим, но знаем друг друга уже больше двадцати лет. Познакомились мы, работая на заводе, еще молодыми женщинами. Зная, что я интересуюсь мистикой, она задала вопрос: «Как ты думаешь, кто из сущей это мог быть?»
Выслушав ее и подумав, я так и не нашла ответа.
По соображениям этикета в столь «личной» ситуации имена изменены.
Моя знакомая Татьяна, женщина 45 лет. Живет большой семьей, с мужем и тремя детьми. Родители Тани, мама Надежда и папа Анатолий, живут в том же городе в 22х-этажном доме. Далее со слов Татьяны.
Приехала я к родителям в гости, с ночевкой. Последнее время я часто их навещаю, продукты привожу, лекарства, да и так проведать. Но то, что произошло этой ночью, было впервые и надеюсь, такого больше не повторится.
Легла я спать и, находясь уже в полудреме, чувствую, что на меня ложится невидимый человек. Меня парализовало, тело не слушалось, сердце от страха бешено колотилось. Несмотря на то, что я была накрыта одеялом, я чувствовала его всем телом. Он был тяжелым, я ощущала его дыхание мне в ухо. Через несколько секунд я перестала бояться, думаю, это был какой-то гипноз. Ну, в общем, он совершил со мной «это». Я прекрасно все осознавала, тело мое не двигалось, но я получила удовольствие. Потом он исчез.
Но это еще не все. Была и предыстория. Однажды моя мама поделилась одним секретом. Я была уже взрослая, и речь у нас зашла о домовых. И тогда мама сказала, что она точно знает, что у нас он есть и он мужчина. Оказывается, в молодости моей мамы, я еще была грудная, когда папа уходил на работу, к ней эта сущность приходила по утрам. И занималась с ней «этим». Потом, через какое то время, все закончилось, как и началось. Мама была уверена, что это домовой. Видимо, потому, что ни о ком больше и не слышала.
После этого происшествия я пошла к ней с расспросами, так как я решила, что это был все-таки Инкуб. Я знала, что эти демоны после акта забирают энергию, женщина чахнет, а потом начинаются болезни по-женски. Но мама все это опровергла. Чувствовала она себя прекрасно, и никаких болезней после «этого» у нее не было.
Меня этот рассказ Татьяны, тоже озадачил. Помимо того, что энергии женщины не лишались. К маме демон приходил утром! Я узнала, что отец Татьяны работал в обычные смены. То есть, после семи, после первых петухов. И получается, что все время демон находился в квартире. Разница его посещений во времени, от мамы до Татьяны, 45 лет.
Очень жду ваших комментариев.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:38 by ШерриПросмотров: 701Комментарии: 19
Ключевые слова: Инкуб демон сущность. авторская история