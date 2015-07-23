Что это за демон такой странный?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 701 Комментарии: 19 +8 Вчера, 18:38 by

Эту историю рассказала моя близкая знакомая. Не скажу, что мы очень дружим, но знаем друг друга уже больше двадцати лет. Познакомились мы, работая на заводе, еще молодыми женщинами. Зная, что я интересуюсь мистикой, она задала вопрос: «Как ты думаешь, кто из сущей это мог быть?»Выслушав ее и подумав, я так и не нашла ответа.По соображениям этикета в столь «личной» ситуации имена изменены.Моя знакомая Татьяна, женщина 45 лет. Живет большой семьей, с мужем и тремя детьми. Родители Тани, мама Надежда и папа Анатолий, живут в том же городе в 22х-этажном доме. Далее со слов Татьяны.Приехала я к родителям в гости, с ночевкой. Последнее время я часто их навещаю, продукты привожу, лекарства, да и так проведать. Но то, что произошло этой ночью, было впервые и надеюсь, такого больше не повторится.Легла я спать и, находясь уже в полудреме, чувствую, что на меня ложится невидимый человек. Меня парализовало, тело не слушалось, сердце от страха бешено колотилось. Несмотря на то, что я была накрыта одеялом, я чувствовала его всем телом. Он был тяжелым, я ощущала его дыхание мне в ухо. Через несколько секунд я перестала бояться, думаю, это был какой-то гипноз. Ну, в общем, он совершил со мной «это». Я прекрасно все осознавала, тело мое не двигалось, но я получила удовольствие. Потом он исчез.Но это еще не все. Была и предыстория. Однажды моя мама поделилась одним секретом. Я была уже взрослая, и речь у нас зашла о домовых. И тогда мама сказала, что она точно знает, что у нас он есть и он мужчина. Оказывается, в молодости моей мамы, я еще была грудная, когда папа уходил на работу, к ней эта сущность приходила по утрам. И занималась с ней «этим». Потом, через какое то время, все закончилось, как и началось. Мама была уверена, что это домовой. Видимо, потому, что ни о ком больше и не слышала.После этого происшествия я пошла к ней с расспросами, так как я решила, что это был все-таки Инкуб. Я знала, что эти демоны после акта забирают энергию, женщина чахнет, а потом начинаются болезни по-женски. Но мама все это опровергла. Чувствовала она себя прекрасно, и никаких болезней после «этого» у нее не было.Меня этот рассказ Татьяны, тоже озадачил. Помимо того, что энергии женщины не лишались. К маме демон приходил утром! Я узнала, что отец Татьяны работал в обычные смены. То есть, после семи, после первых петухов. И получается, что все время демон находился в квартире. Разница его посещений во времени, от мамы до Татьяны, 45 лет.Очень жду ваших комментариев.

Ключевые слова: Инкуб демон сущность. авторская история

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