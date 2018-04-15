Пять лещей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 511 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 12:53 by

Рыбача давно и иногда успешно, на разных водоёмах, заметил необычную особенность – чем больше пойманной рыбы отпускаешь на волю, тем богаче становится новый улов. Конечно, как и любое правило, не всегда оно срабатывает со стопроцентной вероятностью. Но в подавляющем большинстве случаев так и получается. Словно в благодарность за отсутствие неоправданной алчности, взамен отпущенных «малышей» природа подбрасывает такие экземпляры, что порой диву даёшься.Подтверждением тому стала недельная рыбалка в конце мая на Верх-Сысертском водохранилище. Хоть и загубили люди, три года назад, там десятки тонн отборной рыбы, но в этот раз водоём не разочаровал. Особенно запомнился вечерний клёв 31 мая, когда на спиннинг я вытащил четырёх полутора килограммовых щучек. Причём, не сходя с места и всего минут за двадцать. Мелочь, конечно, а приятно…Но рассказ не об этом. Хочу описать необъяснимый случай, свидетелем которого был несколько лет назад.Выбрались мы тогда порыбачить на одно из челябинских озёр, сейчас даже названия его не вспомню. Озеро большое. Народу на берегу много. Рыбачки и просто отдыхающие с палатками да мангалами. Может, от такого многолюдья клёва почти не было.И вот, когда совсем разочаровавшись в рыбалке, мы начали было уже сматывать удочки, чтобы свалить на другое место, к берегу на стареньком велосипеде подъехал дедушка. Из местных, вестимо. Достал нехитрую снасть – допотопное двух коленное бамбуковое удилище. Закинул леску с потёртым перьевым поплавком всего метров на пять от берега и…Даже присесть не успел, как тащит здоровенного леща килограмма на два-три! От такого дива мы рты пораскрывали. А дедок, ловко выудив озёрного великана на берег, уже снова забросил удочку. Не прошло и пяти минут – тащит второго такого же леща! Народ на берегу оживился, но близко к везунчику не подходит, соблюдая рыбацкую этику.Дедуля же тем временем выудил третьего здоровенного красавца. Затем четвёртого, пятого… И все, как на подбор, не меньше двух килограммов каждый. А прошло всего-то полчаса от силы. Тут уж многие не выдержали, подошли к старичку. Интересуются, что за приманка у него такая волшебная? А дед, сматывая удочку, только плечами жмёт. Самая обычная, мол. В доказательство оставил коробочку с ней. Сам же уселся на свой старенький «Урал» и покатил домой.Счастливчики, те, кто успел ухватить щепоть дедулиной приманки, тут же стали спешно закидывать свои снасти в том месте, где так удачно промышлял старичок. Но сколько ни старались - ни одной поклёвки. Ни у одного. И «волшебная» дедушкина приманка не сработала. Знать, не в ней дело…А чуть позже один из мужиков, который чаще остальных рыбачил в этих местах, поделился. Дедок, оказывается, уже несколько лет таким макаром лещей таскает. Всегда крупных - на два-три, а то и больше килограммов. Приезжает на своём видавшем виды велике раз в полмесяца, поймает за полчаса строго пять рыбин (ни больше, ни меньше) и обратно.Немногословный старичок, но на расспросы отвечает не таясь. И снасть свою показывал любопытствующим, и лишнюю насадку оставлял на берегу. Но повторить его феноменальные рыбацкие успехи никому так и не удалось ни разу…10.06.2019

Ключевые слова: Рыбалка щука спиннинг рыбак удача клёв старик дед волшебник рыба озеро авторская история

Другие, подобные истории: