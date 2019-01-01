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Истории из жизни

Прощание

Хочу рассказать вам один случай, косвенным свидетелем которого была я сама. История очень личная.
Менять ничего не буду: ни имён, ни места действия.
Произошло это 16 ноября 2003 года. Страшный день для меня. День смерти моего любимого дедули.
За неделю до этого дня у него случился инсульт. Положили егo в больницу г. Казани на улице Шмидта. "Лечили" недолго, 15-го ноября выписали.
И вот утром 16-го - слёзы, последний вздох, и нет его...
А минут через десять звонит его двоюродная сестра Аля и, плача, говорит в трубку: "Павлуша умер?"
Дед сиротой был. Тётка заменила ему мать, а Аля была ближе сёстры.
"Умер, - говорит бабуля, - а ты откуда знаешь?"
"Так он приходил сейчас, - отвечает тётя Аля, - мама к окну подошла. Павлик, говорит, стоит и рукой машет, зовёт. Мама и кричит ему в форточку: "Иди Павлуша один, иди не обижайся, я не хочу ещё"."
Вот так вот.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:16
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:16 by nozoПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дедушка инсульт сестра прощание авторская история

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