Прощание

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:16

Причина: Авторская стилистика сохранена

nozo Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:16 by

Хочу рассказать вам один случай, косвенным свидетелем которого была я сама. История очень личная.Менять ничего не буду: ни имён, ни места действия.Произошло это 16 ноября 2003 года. Страшный день для меня. День смерти моего любимого дедули.За неделю до этого дня у него случился инсульт. Положили егo в больницу г. Казани на улице Шмидта. "Лечили" недолго, 15-го ноября выписали.И вот утром 16-го - слёзы, последний вздох, и нет его...А минут через десять звонит его двоюродная сестра Аля и, плача, говорит в трубку: "Павлуша умер?"Дед сиротой был. Тётка заменила ему мать, а Аля была ближе сёстры."Умер, - говорит бабуля, - а ты откуда знаешь?""Так он приходил сейчас, - отвечает тётя Аля, - мама к окну подошла. Павлик, говорит, стоит и рукой машет, зовёт. Мама и кричит ему в форточку: "Иди Павлуша один, иди не обижайся, я не хочу ещё"."Вот так вот.

Ключевые слова: Дедушка инсульт сестра прощание авторская история

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