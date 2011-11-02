Рассказы соседки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 922 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 10:04 by

Соседка рассказала, что в соседнюю квартиру въехали новые соседи, стали делать ремонт: отдирать обои, линолеум старый и нашли они во многих местах листы с заговорами на бедность. Что интересно, предыдущие соседи всегда жили бедно, в долгах, с работой вечно проблемы, ссорились, болели. От этой бедности семья и распалась.Другой рассказ. Пошла она однажды с подругой то ли к гадалке, то ли к экстрасенсу. Она человек религиозный, всячески отговаривала подругу, но та ни в какую. Решила пойти с ней, для подстраховки. Общается эта гадалка с подругой, а соседка рядом стоит и чувствует, что ей плохо становится, прям силы уходят, и вот-вот в обморок упадёт. Она начала читать про себя молитву и тут же стала ощущать прилив сил, однако с гадалкой стала происходить разительная перемена, ей на глазах становилось всё хуже, и без сил была уже та. Посмотрев на мою соседку со злостью, она попросила её уйти, сказав, что она ей мешает. Кстати, кто не знает, многие гадалки и ведьмы осуществляют свои гадания и колдовство при помощи бесов. Если вы загуглите форум ведьм и почитаете на досуге, то убедитесь, что там каждая вторая берёт его себе в услужение. Причем обсуждают это они так естественно, словно речь идёт о погоде.Рассказ третий. С эзотерической точки зрения, есть мнение, что к алкашам не белочка приходит, а допился до чертей в прямом смысле. Что пьянство понижает вибрации человека, и они совпадают с нижним миром, на котором и есть бесы и всякая нечисть, которую начинает видеть алкаш. Так вот, у этой соседки есть дядя алкаш, и вот начал он жаловаться, что видит всякое. Как-то она пришла к нему, а он говорит, что рядом с ней мальчик стоит. Соседка стала читать молитву и спросила, что теперь делает мальчик? По его словам мальчик начал уходить, когда та читала молитву, а потом и вовсе ушел.Автор - Юлия.

Ключевые слова: История из жизни соседка мальчик молитва

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