Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Рассказы соседки

Соседка рассказала, что в соседнюю квартиру въехали новые соседи, стали делать ремонт: отдирать обои, линолеум старый и нашли они во многих местах листы с заговорами на бедность. Что интересно, предыдущие соседи всегда жили бедно, в долгах, с работой вечно проблемы, ссорились, болели. От этой бедности семья и распалась.

Другой рассказ. Пошла она однажды с подругой то ли к гадалке, то ли к экстрасенсу. Она человек религиозный, всячески отговаривала подругу, но та ни в какую. Решила пойти с ней, для подстраховки. Общается эта гадалка с подругой, а соседка рядом стоит и чувствует, что ей плохо становится, прям силы уходят, и вот-вот в обморок упадёт. Она начала читать про себя молитву и тут же стала ощущать прилив сил, однако с гадалкой стала происходить разительная перемена, ей на глазах становилось всё хуже, и без сил была уже та. Посмотрев на мою соседку со злостью, она попросила её уйти, сказав, что она ей мешает. Кстати, кто не знает, многие гадалки и ведьмы осуществляют свои гадания и колдовство при помощи бесов. Если вы загуглите форум ведьм и почитаете на досуге, то убедитесь, что там каждая вторая берёт его себе в услужение. Причем обсуждают это они так естественно, словно речь идёт о погоде.

Рассказ третий. С эзотерической точки зрения, есть мнение, что к алкашам не белочка приходит, а допился до чертей в прямом смысле. Что пьянство понижает вибрации человека, и они совпадают с нижним миром, на котором и есть бесы и всякая нечисть, которую начинает видеть алкаш. Так вот, у этой соседки есть дядя алкаш, и вот начал он жаловаться, что видит всякое. Как-то она пришла к нему, а он говорит, что рядом с ней мальчик стоит. Соседка стала читать молитву и спросила, что теперь делает мальчик? По его словам мальчик начал уходить, когда та читала молитву, а потом и вовсе ушел.

Автор - Юлия.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:04 by Marion PhaunaПросмотров: 922Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: История из жизни соседка мальчик молитва

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 10:30
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 742
Соседка рассказала, что в соседнюю квартиру въехали новые соседи,

Когда по соседству соседствуют такие соседи, сосед соседу становится соседствующим элементом. 502 (когда-то он был великий и могучий!)

там каждая вторая берёт его себе в услужение

На поверку оказывается все с точностью до наоборот. Услуженец превращается в господина, потому как терроризирует ведьму, пытаясь "сподвигнуть" ее на совершение всяких пакостей и гадостей. Потому и мучаются ведьмы, умирая, согласно поверью. Бес мучает.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 637
Конечно, все это от нечистой силы. Знаю одну тетеньку, у которой бабушка была ведьмой, она внучке кое-что рассказывала. Научила ее всякие травки собирать лечебные, голову править, но она говорила, что это еще не главное, что она внучке силу передаст, когда умирать будет. Не передала, потому что родители этой тетеньки испугались и увезли дочку к родственникам, когда бабуля помирать начала. Она все равно умерла, вроде бы дыру в крыше для этого не делали и ничего такого. Но умирала долго и тяжело. Так вот эта бабуля говорила сама, что силу для того, чтобы делать добро, она берет от зла, тем и лечит (а лечила вроде как наложением рук). Ну и могла порчу навести и снять, приворот-отворот могла, но только если очень просили, это она не любила. Она вообще говорила, что за всякое доброе дело должна делать злое, неважно, какое, не обязательно что-то серьезное, а хоть таракана раздавить, хоть чашку разбить. Потому что ее сила от зла, и зло как бы требует компенсацию, что ли. Иначе она будет плохо себя чувствовать и может умереть. Я так понимаю, что у ведьм на каждый акт созидания должен приходиться акт разрушения, иначе им худо придется.

Ну а то, что глюки не глюки, а белочка не белочка, соглашусь тоже 100%... Были же случаи, когда несколько человек одних и тех же чертей видели. Явно это в самом прямом смысле черти.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Nlo
Сегодня, 15:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
Вот так и покупай вторичное жильё! Не только что линолеум, а стены со стяжкой придётся раздраконить, на случай проклятий от замурованных прорабов :)))

Цитата: FromSiberia
Конечно, все это от нечистой силы.

Ну а то, что глюки не глюки, а белочка не белочка, соглашусь тоже 100%... Были же случаи, когда несколько человек одних и тех же чертей видели. Явно это в самом прямом смысле черти.

Абсолютно согласна.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: marzzz
Сегодня, 16:20
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 742
Цитата: Nlo
Не только что линолеум, а стены со стяжкой придётся раздраконить,

Все к чертям собачьим!!! Все перегородки и перекрытия! Вот так закатится заговоренная горошина под половицу, а ты мучайся в нищете. scream

smeh Надо рекомендовать тем, кто святой водой брызжет по всем углам, а не помогает: ищите под половицей! Или стены разберите по кирпичику, оно тама!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.