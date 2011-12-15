Спасла мужа от некачественного приворота

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 700 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 12:57 by

Недавно моя подруга рассказала, что ее муж стал вести себя весьма странно: отказывается от еды, часто берет выходной на работе, а то и вовсе прогуливает ее, страдает бессонницей, стал раздражительный и невнимательный.Она начала подозревать супруга в неверности и хотела обратиться к гадалке, но я посоветовала ей для начала обратиться к врачу, ну, мало ли, может, заболел человек, поэтому и соответствующее поведение. Она долго отпиралась, мол, чем врач поможет, ведь у него ничего не болит, но я настаивала на своем, и она согласилась.Спустя некоторое время мы встретились с ней вновь. Конечно, разговор зашел и за отношения ее с мужем. Оказалось, что врач не смог никак помочь и подруга была права, дело в чем-то другом. Он прошел обследования, но никакой болезни не было обнаружено, а ситуация становилась все хуже. Он исхудал, потому что его организм совершенно перестал воспринимать еду, он срывался на мою подругу по малейшему поводу, их жизнь стала невыносимой.Когда она мне поведала о происходящем, я вспомнила похожий случай, который преследовал мою коллегу, были те же симптомы. Я рассказала ей, и она приняла решение обратиться к гадалке, отговаривать я не стала, потому что она это решила для себя давно, да и врачи были бессильны, а сам он уже не контролировал процесс уничтожения организма.Моя подруга сначала одна пошла к гадалке, чтобы рассказать о том, что происходит с ее супругом. Посоветоваться и выяснить, есть ли у него любовница, которая так истрепала ему нервы. Мужу, конечно, женщина не стала ничего говорить, решила, что для начала выяснит все сама, и, возможно, его присутствие даже не понадобится.Тут–то гадалка и сообщила ей, что это признаки некачественного приворота, и, если не совершить обряд отворота, ему станет еще хуже. Что женщина, которая делала обряд, не соблюдала всех правил и законов приворота, поэтому мужчина так страдает.Подруга попросила гадалку ей помочь, но та сказала, что отворотами не занимается, и дала контакты того, кто способен спасти ее мужа.Придя домой, она вынуждена была рассказать все супругу. Он долго кричал на нее, говорил, что это все бред, ерунда, что гадалки врут. Приворотов не существует, что он просто устает на работе и ему нужен отдых.Моя подруга поехала к гадалке одна за помощью в тот же день, ей не удалось уговорить супруга. Она рассказала всю ситуацию гадалке, которая специализируется по приворотам и отворотам. Она так же подтвердила наличие приворота, но объяснила, что приворот не способен навредить человеку со смертельным исходом, он лишь заставляет делать то, что организм отказывается исполнять.В итоге она предложила прийти с мужем, потому что обряд отворота следует проводить с человеком, на котором приворот, никакая фотография не поможет. Она сказала, что если отворот пройдет отлично, даст защитный амулет, благодаря которому в их отношения уже никогда не смогут вторгнуться потусторонние силы.После долгих уговоров муж моей подруги согласился поехать к гадалке. Он до последнего не верил и считал этот визит ерундой.Гадалка начала с того, что выяснила, кто же на мужчину сделал любовный приворот. Как оказалось, это его сослуживица, которая давно оказывала знаки внимания, но муж не реагировал на них. Женщина прибегла к магическому обряду приворота дома, который и стал разрушать организм мужчины, ведь тот по-прежнему не соглашался вступать с ней в связь.Гадалка пояснила, что приворот был сделан самостоятельно, что является недопустимым, поэтому приворот не стал эффективным, а лишь навредил мужчине физически.Манипуляции отворота были недолгие, но заставили мою подругу хорошенько понервничать.Гадалка начала с тайной молитвы, которая длилась около 10 минут и содержала в себе непонятные слова. Потом она стала ходить кругами со свечкой в одной руке, а в другой с раскаленным железным прутиком, которым она 3 раза ударила мужа подруги по спине и один раз заставила прикоснуться лбом.После этих манипуляций гадалка уложила мужчину на деревянную лавку и накрыла белой шалью. Так ее муж проспал часа два, а подруга с гадалкой пили травяной чай. Я не знаю, можно ли в это верить или нет, но проснувшись, он стал прежним. Веселым, заботливым, спокойным.Спустя несколько месяцев мы вновь встретились с подругой. Она сказала, что муж поправился, а их отношения стали во много раз лучше и крепче. Что амулет, который дала ей гадалка, действительно оберегает их семью.До этого случая я не верила в то, что существуют гадалки, маги и другие люди, способные влиять на судьбы людей. После истории подруги и ее мужа я убеждена, что есть то, чему наш разум не может дать объяснение. Но верить или не верить - это дело каждого…Автор неизвестен.

Ключевые слова: Некачественный приворот помощь гадалки амулет страх боль

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