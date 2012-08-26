Когда двоюродная сестра - ведьма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

кукловод дьявола Просмотров: 89 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:26 by

Не знаю как так получилось, но разница в возрасте у меня и моей двоюродной сестры - двадцать лет. О ней сегодня и пойдет речь. Звали её Наташа.О её жизни я знал мало, так как спросить почти ничего не успел. Жила она в деревне, на участке возле леса. Все жители этой деревни её очень уважали. Почти все родственники жили далеко, а родители были вынуждены уезжать, и на лето меня часто отдавали ей. В общем-то, она вела себя обычно, уделяла мне внимания не много и не мало, все как надо. НО. Она прямо-таки посвящала меня в эзотерику. Сейчас расскажу несколько примеров, которые я запомнил.Она была связанна с природой, и часто говорила, что чем больше сделает она для природы, тем больше природа будет восполнять её потери:1) На её участке природа невероятно смешивалась с инфраструктурой. Ощущение, что попал в "Страну чудес": изгороди переплетались с травами, причем с обычными сорняками, несколько деревьев проходили прямо через её дом, а на крыше вили гнезда птицы. А еще, все вокруг было в цветах. Астры, Львиные зевы и многие другие цветы просто росли у неё, без ухода. До сих пор помню, как дулись соседки, получая в ответ на свои попытки узнать секреты хозяйства: "Не знаю, просто так растут/получилось/пришло". А она действительно почти не ухаживала за участком, только очень следила за деревьями, что росли сквозь дом, говорила, что посадила эти деревья, и теперь связана с ними духом, если что, они ей помогут, а она о них будет заботиться. Потом она пропала, и, буквально за год, участок весь оброс, дом облупился, а одно из деревьев внутри, самое молодое, прогнило заживо.2)Она обожала лес. Дело было в Сибири, и рядом была тайга, в которую обычно не совались даже мужики - разве что поохотится. Она могла днями пропадать в ней и благополучно возвращаться домой. Мне она говорила, что не теряется, потому что уважает обитателей леса, как живых, так и не живых, и никогда не брала больше, чем нужно. А ходила в него - за травами. Невозможно описать то количество трав, которое было вокруг её. Дома, на деревьях в саду, на заборе, в её сумке, везде были травы. И она рассказала мне зачем. Она считала, что каждая трава может чем-то помочь, что-то усилить. Зверобой, крапива, полынь - прогоняли злых духов, Иван-да-Марья - в ближайшей трудной ситуации будет служить твоим спасательным кругом, и ситуация сложится идеально, укроп - развеет твой страх или же отразит энергетические нападки.А еще она обладала невероятным воздействием на людей. Я, весьма непослушный и своевольный ребёнок, слушался её с первого раза. Нет, я не боялся её, я просто чувствовал, что так надо. А уже упомянутых в прошлом пункте охотников, если ей не нравилось, что они делают в лесу, она гоняла по всей деревне. Она! Тридцатилетняя, довольно маленькая, и гоняла огромных и, зачастую, старших её на десять-двадцать лет мужиков! И, по-моему, она была эмпатом. Она легко и непринужденно вставала на любую из сторон конфликта, за считанные секунды, и решала противоречия так, что все были довольны. Бывало, местные девушки ссорились: "А кто первый с ней советоваться побежит?"У неё была своя классификация сущностей. Она делила их так: обычные и самые слабые - те, что ходят, постукивают, гудят. Она говорила, таких не надо боятся, нужно показать своё превосходство, что ты, в отличие от них - живой. Сломать/разрезать что-нибудь, поговорить/спеть, в общем, как-нибудь воздействовать на окружающую среду. Еще можно было попытаться их убедить отстать, мол, помочь не могу и вообще тебя уже ждут. Намного хуже были те, что могли повлиять на тебя - заставить вырабатывать какую-то эмоцию. Беспричинный страх, злоба, усталость - их оружие. По сути своей они - пиявки. Таких надо гнать, а то изведут. Нужно окурить округу травами, подойдет любая сухая. Самое главное – понять, после чего эта пиявка к тебе прицепилась. Ну а потом лучше избегать этого места/воспоминания и как можно чаще встречать противоположное ему (Например, ты считаешь, что это появилось после того как сходил на речку? Сходи на холм или в пустынную речку. Объяснил плохо, но смысл, думаю, ясен). А хуже всего те, кто может воздействовать на мир - ломать табуретки, воровать вещи и т.п. Если с таким не поладил - беги, он превосходит тебя во всём.Наташа научила меня гадать. Она говорила, что при гадании надо одновременно концентрироваться на всем - тактильные ощущения, запах, мысли - все должно смешатся. При этом она сказала, что это довольно опасно, и я пока слабоват. В итоге я решил сам погадать и... заболел через несколько дней! Тогда она пропоила меня чаями и заставила посадить в саду дерево - липу и закопать под ней что-нибудь, что мне дорого, я закопал нож. Потом она сказала мне, когда мне плохо - приходить к дереву и представлять как я держу нож, запах его металла, блеск. Вроде выздоровел и благополучно о дереве забыл. Обидно.Когда она пропала участок мы не бросили. Приехав на следующий год, я нашел несколько её дневников. Сейчас у меня осталось три из них, но два почти пустые, поэтому я объединю его в один. Если эта часть зайдет, выложу и его. Напомню - в остальном она была абсолютна обычной, ну максимум, была умной.

Ключевые слова: Духи природы двоюродная сестра колдовство авторская история

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