Связь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ося131313 Просмотров: 517 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 16:38 by

Моя личная история.В моей жизни был человек, которого я очень любила. Можно сказать - болела им. В глубине души я понимала, что это ненормально, что это какая-то патологическая зависимость, боролась с собой, но... ничего не получалось. Были нечастые встречи, я знала, что помимо меня, у него было много связей, преимущественно - случайных. Мужчина был очень харизматичный.И вот, когда я уже совсем дала себе слово, что всё, хватит, как верная собака, ждать его звонков и встреч с ним, он предложил мне быть с ним. Дал слово, что будет только со мной, говорил, что изменился. И я поверила, один ведь раз живём.Если кратко: мы были вместе 2 года.Как-то я заметила, что он грустен и немногословен. Он ответил, что какая-то депрессия, ничто не радует, спина вот болит... Я старалась его развеселить, и вроде бы получалось...На следующий день я была на работе, работа у меня офисная, т.е. никаких физических нагрузок не предусмотрено - сиди себе за компом. И вдруг на меня накатила жуткая слабость, ужасно скрутило желудок, стало резать, хотя я никогда этим не страдала... Чувство было такое, как будто я умираю. Было плохо так, что я согнулась и упала лбом на стол, не понимая, что со мной происходит. Примерно минут через 20 это прошло без следа, оставив меня в ужасе и недоумении - что это было?... Вечером того же дня я узнала от его родных, что ему резко стало плохо: он потерял сознание, пришлось экстренно отвезти его в больницу, где он по прошествии 5-ти суток скончался... Сказалась старая травма головы, полученная в автоаварии и не замеченная в своё время врачами.А потом я ещё узнала, что нам с ним стало плохо в одно и то же время одного и того же дня...

Ключевые слова: Любовь связь смерть авторская история

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