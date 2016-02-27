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Истории из жизни

Связь

Моя личная история.

В моей жизни был человек, которого я очень любила. Можно сказать - болела им. В глубине души я понимала, что это ненормально, что это какая-то патологическая зависимость, боролась с собой, но... ничего не получалось. Были нечастые встречи, я знала, что помимо меня, у него было много связей, преимущественно - случайных. Мужчина был очень харизматичный.

И вот, когда я уже совсем дала себе слово, что всё, хватит, как верная собака, ждать его звонков и встреч с ним, он предложил мне быть с ним. Дал слово, что будет только со мной, говорил, что изменился. И я поверила, один ведь раз живём.
Если кратко: мы были вместе 2 года.

Как-то я заметила, что он грустен и немногословен. Он ответил, что какая-то депрессия, ничто не радует, спина вот болит... Я старалась его развеселить, и вроде бы получалось...
На следующий день я была на работе, работа у меня офисная, т.е. никаких физических нагрузок не предусмотрено - сиди себе за компом. И вдруг на меня накатила жуткая слабость, ужасно скрутило желудок, стало резать, хотя я никогда этим не страдала... Чувство было такое, как будто я умираю. Было плохо так, что я согнулась и упала лбом на стол, не понимая, что со мной происходит. Примерно минут через 20 это прошло без следа, оставив меня в ужасе и недоумении - что это было?

... Вечером того же дня я узнала от его родных, что ему резко стало плохо: он потерял сознание, пришлось экстренно отвезти его в больницу, где он по прошествии 5-ти суток скончался... Сказалась старая травма головы, полученная в автоаварии и не замеченная в своё время врачами.
А потом я ещё узнала, что нам с ним стало плохо в одно и то же время одного и того же дня...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:38 by Ося131313Просмотров: 517Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Любовь связь смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:54
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 605
Сочувствую Вам, автор. Страшно терять близких, любимых. Верю в Вашу историю, ибо самой убедиться в существовании такой связи пришлось. Плюс от меня!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:24
0
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Репутация: (1622|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 4 981
Ох, не знаю, или я толстокожая.
Тоска, неясные предчувствия бывали. Насчёт кровных родных. И сны. Но чтобы так, и из-за постороннего человека noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 17:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 220
В апреле 1998 года я так почувствовала подобное. Потом оказалось что умер дядя Валера, мамин брат в таганроге, за сотеи км от меня. Мне так же вечером стало очень больно и тоскливо в душе. Я попросила своего парня отвезти меня из кафе домой. Через день была красная горка. Мы всей семьёй собирались на кладбище к дедушке. Мама отругала что я во всем черном. Я огрызнулась что у меня траур. Приехали к бабушке чтобы тоже взять её на кладбище, но там уже был наш родствекнник из таганрога с известием о смерти маминого брата и бабушкиного сына. Мы уехали на похороны...
13 ноября 2009, в пятницу, я была на работе. Мама приехала домой посидеть с сыном и за бабушкой присмотреть. Она лежала уже. И около 12 дня у меня начал сам включаться и выключаться телефон. Что я с ним только не делала- он гас и загорался самопроизвольно. У меня был самсунг Е 530. Это длилось около пары часов. Потом наконец- то он перестал глючить и мне смогла дозвониться мама и сказала что бабушки не стало.
К маме за пару часов до смерти бабушки зашла соседка. Они пили кофе, и у соседки зазвонил телефон. Соседка ошарашенно показала пьющей кофе моей маме что это звонит мама. Мама в шоке. Телефон лежал в спальне. И мама уж точно не могла снего звонить. Сын гулял, бабушка лежачая.
Мистика. Подобного с этим телефоном не было ни до ни после.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:18
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 055
Что же, бывает. Примерно, так же было, только за несколько месяцев, при чем произошло неожиданно, ни с того, ни с сего, когда смотрела в след Ему из окна. Я всё тогда поняла, совершенно отчётливо, но гнала от себя как можно сильнее прочь эту "новость" и эти мысли. И Ему не сказала, молчала, не хотела, чтоб Он знал об этом. Иногда мне кажется, что эта связь продолжается, словно говорю с Ним, внутри себя, слышу до боли знакомый голос. Сочувствую Вам. +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:36
0
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Репутация: (2814|-1)
Публикаций: 1 653
Комментариев: 10 781
Ох уж эта дурацкая человеческая особенность, авось пронесёт, ничего не случится, всё пройдёт. Странно, что мужик к врачам не стал обращаться после аварии на голову, врачи проглядели, а повторное обследование не стал делать ввиду того, что поверил врачам, типа всё нормально, пройдёт. Не прошло, к сожалению. А поводу одновременной боли в одно и тоже время, так не только родные люди по крови чувствуют боль родного человека, это не обязательное условие. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: ТаняТанечкаТанюша
Сегодня, 22:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
ему было грустно, вы его веселили.. на следующее утро пошли на работу и прихватил желудок... вечером того же дня вы узнали, что он уже 5 дней как умер, но боль у вас была одновременно сегодня........... 418 может я чего не так поняла...?
Зарегистрирован: 21.09.2016
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