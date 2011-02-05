Поезд ниоткуда в никуда

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

abrashechka Просмотров: 364 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 16:47 by

Написал я, со слов сестры.В очередной командировке посетил я Украину, собрал родственников, сразу предупредив: политику – не упоминаем, говорим только о делах родственных, так как не видел я всех много лет, а увижу ли еще – Бог весть. Ну все равно чуть затронули, но потом согласились, что все это – дела Божьи, нам неведомые, для чего-то же все это делается. И вот тут разговор пошел на мистику. И оказалось, что часть моих родственников «обитает» здесь и читала мои истории – начали все вспоминать, обсуждать, и немного добавили воспоминаний… в общем, на ноте мистики – задалась встреча!Отмечались мы до утра, но не со всеми – самой стойкой осталась моя сестрица троюродная с мужем, да два дядьки, которых водка не брала. В общем, где-то под шесть утра ушли мы из ресторана, дядьки уехали, мужа сестрицыного разобрало так, что я его нес, а ей хоть бы хны! Да что хотите – работает дама большим менеджером в какой-то тяжелой сельхозфирме украинской, ездит по всей стране, вопросы решая, а с селянами нужно быть начеку и пить уметь, а она в этом дока, человек очень властный и жесткий, но для своих – это… ну как сказать… скалища железная с мягким боком – и пожалеет, и защитит, такая вот она… люблю я ее очень. Как одного из моих самых близких людей. Описываю ее я так потому, что главным героем истории выступила она, чтобы вы понимали – нет у нее фантазий или выдумок, человек абсолютно земной и трезвый.В общем – уложили спать мужа, поставили чайник, за окном - весна начинается, утро... красота. И тут сестричка моя вздыхает тяжело. Мол, вот ты, Абрашка, рассказывал на сайте и про привидений и про дедушек… а со мной тоже хрень прошлой осенью случилась. И такое, расскажи кому, – в психушку сунут и с работы погнать могут. Я уши навострил: а ну, давай, расскажи мне, красота моя, про эту твою хрень. Ну тут она мне и рассказала…Далее – от ее лица.Я - человек, уверенный в себе и спокойный, знаю, что найду выход из любой ситуации. Недаром, пока наверх вылезла в фирме своей – училась жизни, да и до того тоже – трепанула она меня малость. И в этой ситуации, в которой я была – осталась, наверное, жива потому, что считала, что все я делаю правильно. В общем так, ты ж знаешь, Абрашка, я - грибной человек. Люблю грибы до невозможности, а собирать их – еще больше. Но лет десять уже, до прошлого года, в лесу не была. Потому что осень – это мои деньги на следующий год, уборочная, сохранение урожая, договора – бывает, и ночами не сплю, гоняю по всяким полям-лесам. А тут – нужно съездить в одно хозяйство, а в нем глава, тоже женщина, давно меня приглашала по грибы. И как раз сезон начался! Она, когда по делам звонила – говорит: «Та ты смотри, у нас народ из леса тащит грибы прицепами». Ну и я рванула, а что мне: джип в руках, шефам сказала, что по делам… Водителя оставила, от меня до хозяйства и лесного края – три с половиной часа езды, ой ты Боже, что, не справлюсь? Приехала, все свое быстро решила, а потом засели мы с теткой этой под вишневочку, да под одно, да под другое, дела наши женские обсудили, то-сё, тут я уж к ней: «А как насчет грибов?» Она мне и показала – две громадные корзины белых: «А вот, мы тут тебе, смотри, что насобирали». Тут я уж разозлилась: «Ну слушай, товарка, вот что ты за человек? Я ж тебя просила – ты мне место покажи, я сама насобираю, по лесу поброжу, мне этого хочется, а грибы я и дома куплю, вот так, не в них дело же». Засмеялась она: «Та не проблема! Есть возле нас лес один, там грибов – море. Мы тебя довезем туда и обождем пока ты погрибничаешься, места показав». Ну и договорились.Наутро приехал за мной шофер, с ней же, в гостиницу. Забрали меня – и вперед. Но ехали недолго, около 10 минут. Вышли, а кругом – красота! Бор вперемешку с березами и, практически возле дороги, семейка польских сидит. Ну, тут у меня азарт попер. Говорю я председательше: «А чего вы меня ждать будете? Тут вон грибы сразу, и село видно. Далеко в лес я не хожу, приспособ для хождения по лесу у меня полно, всяких шалых мужиков не боюсь (у сестры много лет практика восточных единоборств), полажу часика два… и все, пройдусь ножками потом до села, полезно!» Водитель с председательшей меня отговаривать начали, но я на своем НАСТОЯЛА, они и уехали. А я осталась одна, как я и люблю, во всем этом лесном великолепии. Тепло, осень ясная, пошла я и не заметила, как натягала полрюкзака отборнейших грибов. Только вот тут и случилось то, что случилось – несмотря на всю мою осторожность… я заблудилась. И вроде ж и трекер был, и компас, и дорогу «замечала»… тьфу, беда. Походила туда-сюда – эге, подруга, сидай, прыйихалы. Но становлюсь в таких ситуациях очень собранной и злой, плюс даю себе время на «посидеть-подумать». Выбрала чистое место под большой елью, начала свое хозяйство осматривать. Первым неприятным сюрпризом стал полный разряд и телефона, и трекера, а ведь зарядила ж утром. Вторым – время – почти полшестого вечера, не проследила в поисках. Ладно, вечером сегодня председательши не будет, они с мужем куда-то уехать должны были, но будет завтра и, если что, начнет поиски, но вот до этого времени меня никто и нигде искать не будет. Еда-вода – есть, ноги-руки – целы. Пойдем вперед. Но нужно отдохнуть. Тут меня и сморил сон. Такой… крепкий и без сновидений.Спала я долгонько, аж до 12 ночи, и проснулась в кромешной тьме. В лесу. Под елкой. Одна (тут сестра добавила очень выразительно: «ЖОПА!»). И тут внезапно мысль пробила – в лесу есть всякая живность, наверное, осень, она жир нагуливает… кхм, ну с волком справлюсь, но вот сорок уколов в живот не хочу и на дерево лезть не хочу. Пока думаю – глаза к темноте привыкли, и вижу я в одной стороне просвет здоровый. Вспомнила я, что когда к лесу ехали – просеку видела большущую! Опа-опа, а давай туда пойдем, зая, да глянем… опа! А возле елки моей… ТРОПИНКА! Пошла я в общем – вот она, просека. Большущая… и в конце тропинки, прямо на просеке – будочка с лавочкой. Что за? А поближе, а что там? А сразу за ними – рельсы… железная дорога! В лесу? Хм, я в курсе, что некоторые сахзаводы, моя фирма покупала в этих местах, с узкоколейками, может и это такая же, только вот куда она ведет?Села я на лавочку. Ну, думаю, все равно – до утра дождусь. А там по железке пойду и что-то найду. Тут вдруг… в метрах трехстах впереди, за рельсами слышу – идет кто-то. Походка «дедушкинская» и вижу – ма-а-аленький красный огонек. Я нож вынула, сижу, жду спокойно. Ближе подходит старенький мужик, обычный такой сельский дядько – уже к старости ближе, с цигаркой в зубах, увидел меня, удивился не меньше моего: «Доброй ночи! А хто ты такая, шо ты тут делаешь?» Я ему объяснила – мол, в лесу заблудилась, на дорогу вот вышла. Дядько хмыкнул, присел рядом, одну цигарку выкинул, сразу вторую закурил. И посмотрел на меня так… знаешь, внимательно, нет, не так как вы, мужики, смотрите… а вот знаешь, как… ну не знаю, как врач, наверное. И говорит: «Дочка, я ж чего пришел – мне в райцентр нужно к утру, сейчас тут рабочий пойдет туда, в общем подожди со мной с минут десять, и уедешь. Только садись сразу в тот вагон, что перед тобой станет, а я в конец состава пойду, мы бригадой нашей в последнем вагоне едем, чего тебе там делать?» Ну ничего ж себе! Класс, конечно ж подожду. Воспряла я духом, дядько – нормальный, сидит, курит, про село рассказывает, как он в райцентр ездит на работу по утрам и по вечерам, как смена выходит. Тут слышу – гудок дальний и шум. Дядька обрадовался – вот, мол, и поезд наш, и мне легче стало.Подъехал состав – маленький тепловоз, машинист рукой махнул дядьке, пяток вагонов, первый возле меня остановился, а дядька пошел к последнему. Я ему крикнула: «Спасибо!» Он рукой помахал и кричит: «Давай! Меня хлопцы ждут». И побежал к последнему вагону. А я залезла в свой: маленький, скрипучий, лампы круглые под потолком, скамейки деревянные, половина занята, половина свободна. Сидят обычные люди, но в основном ближе к пожилому возрасту и старики. Я не удивилась, кто ж у нас в селах остался, кому ж ездить? Села на свободную скамейку… тут поезд дернулся и поехал, и я провалилась в сон. Спать хотелось – не то слово. Но я периодически просыпалась – на остановках. Люди входили и, что самое интересное, выходили посреди густого леса, все эти дяди, тети, бабушки, дедушки – даже мысль проскочила: «Интересно, а куда это они?» В один момент я проснулась и увидела напротив себя... городскую девушку, сосредоточенно глазевшую в телефон. С наушниками в ушах. Кхм, это меня поразило больше всего, но потом я вырубилась опять и проснулась, когда поезд со скрипом и шумом полз мимо каких-то складов, и за окном уже серело.Прошло совсем немного времени и поезд, проползя мимо маленького чистенького вокзальчика с надписью одного из украинских райцентров, но с добавкой «-2», остановился у края платформы. Я ж сижу, не зная что дальше. Тут вижу, из тепловоза вылезает машинист, подходит к моему вагону, влезает в него, и ко мне: «А что это вы сидите? Приехали ж, конечная, дальше мы на депо». Я поблагодарила, вышла – и к вокзальчику. Утро сереет, вокруг – ни души, поезд стоит все так же. Вынула телефон – все то же, батарея разряжена… мдя. Хотела внутрь зайти, хоть телефон зарядить – пусто. Никого. Тут я подумала: ну все ж райцентр, люди вон на работу ехали… но что-то я только одна тут вышла. Ладно. Пойду с вокзала, утро, люди есть, спрошу, как к автостации пройти, благо «мое» село к этому району относится, вроде председательша хвалилась, что шесть рейсов в день автобуса пробила.Вышла с вокзала: улочка прямо идет, а потом поворот, и видно, что там дорога такая. Широкая. Пошла я туда, выхожу, здоровая улица райцентра, смотрю – машины ездят, люди ходят. Подошла к какой-то женщине, мол, так и так, я только с поезда, а где у вас автостанция? Она на меня посмотрела так… странно, а потом говорит:- Та рядом же с вокзалом или не заметили?- Ой, нет, я заспанная была, вы извините.- Ага, вот это вы заспали, что на другой стороне города оказались!Тут у меня глаза в копеечку: «Да я вот же с вокзала, за углом тут!»Тетка на меня зыркнула перепугано, и без объяснений исчезла. В общем, пользуясь уже этим опытом, спросила уже у бабули какой-то: «Мол, как до автостанции добраться?» Не упоминая вокзала. Бабуля объяснила, что идти около 20 минут и «там рядом вокзал», и показала куда. Тут я вспомнила про приставку «-2» на здании. Так вот оно что, в городке-то два вокзала! Но у бабушки я решила не выяснять так ли это, целью моей было – побыстрей добраться до села, гостиницы и уехать. Быстренько нашла автостанцию, рядом с ней действительно был вокзал, на котором кипела жизнь, и так же быстро уехала на автобусе в село.Ввалившись в свой номер, я бегом собрала пожитки… но упала спать - опять. И проспала где-то до полудня. Дальше – ничего интересного, попрощалась с председательшей и пошла к машине. Но перед тем увидела плакатик маленький на столбе: «Пропала такая-то 18-ти лет, приехала домой из города». И фото. Барышни в наушниках из поезда. Я это лицо очень уж хорошо запомнила. Я бегом к председательше, мол, дело у меня к тебе еще есть. Девочка вон пропала, я ее видела. Председательша – глаза в копейку:- Тут ты, наверное, обозналась. Дите в карьер упало, тело нашли, а объяву не сняли, надо снять, ее похоронили вчера!У-у-у, вот тут мне немножко не по себе стало, но доказывать я никому ничего не собиралась, а решила дать небольшой крюк и поехать через райцентр, да зайти на этот вокзальчик и поспрашивать, может, дежурная эту девочку видела… хотя там же пусто было, ну ладно, авось днем люди будут.Тут сестра умолкла. Чайник уже давно стал холодным, я включил его опять и спросил у сестры:- Ну и что? Нашла?- Да как тебе сказать? Я и вокзал-то не нашла.- ???- А вот так. Приехала я на ту улицу, дорогу ж я помню… а вот где на вокзал поворачивать – не пойму. И трекер никакого вокзала рядом не показывает, и гугл-карта, и мало того, полезла я смотреть в гугл где этот вокзал, а там пишут, что он закрыт и разобран лет с десять. Ну я искать: у местных спрашиваю, мол, было тут такое? Мужик вспомнил один, да, мол, говорит – была раньше станция, но ее еще в нулевых разобрали, а рабочие поезда туда вообще едва ли не в 90-х перестали ходить. Нет там ничего. Пара путей, и те полуразобранные. Попросила его показать как проехать – он показал, все языком цокал: «Як таку кралю муж одну отпускает», в общем, подъехала я, кусты какие-то склады, пустыри, куча развалин, а куда ж я вчера приехала? И на чем?В общем, дала мужику сотку – он убежал радостный, а у меня волосы везде, ага, братец, именно что везде, по телу – поднялись. Я не то что ехала, летела домой. Приехала, благо муж на даче, дите – в Турции с женихом. Бутылку выпила чего-то спиртного и свалилась спать. Проснулась, ну как… страшно быть перестало, но любопытство напало. Интернет прошерстила, посмотрела что и как. Да, действительно, была там в райцентре вторая станция, но на нее поезда ходить перестали в 90-х, а почти все пути на нее разобрали в нулевых. Есть одна или две тупиковые ветки и все. В общем, понимаешь сам. Расскажи я про эту свою поездку хоть кому… получу кучу неприятностей, а врагов и конкурентов у меня хватает. И уйдет и моя должность, и все, дурой объявят. Тебе первому рассказываю.- Хорошо, а на сайте можно опубликовать?- Для того и говорили. Может кто-то что-то объяснит, потому что я сама не знаю – в чем я ехала, и как я туда вообще попала. И еще. Вокруг тех лесов сел мало, и в те, что есть – автобусы ездят. Последнюю узкоколейку в тех местах разобрали, опять же, в конце 90-х, там вообще не должно ничего быть такого.Вот такой разговор у меня с сестрой вышел. Историю записал на диктофон и оцифровал, уж извините, что много. Но короче не выйдет. Спрашиваю у читателей, что это все значило и случалось ли с кем-то подобное? Заранее всем спасибо.

Ключевые слова: Поезд-призрак железная дорога лес авторская история

Другие, подобные истории: