Леший озера Светлояр

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 546 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 06:02 by

Хочу рассказать, как в 2016 году я видел лешего (или еще какую кикимору) близ озера Светлояр (легенда о граде Китежe).Два года подряд (в 2016-17 гг.) 6 июля я ездил на озеро Светлояр в село Владимирское, Нижегородской области (Воскресенский район). 6 июля каждого года там является местным праздником, днем празднования Владимирской иконы Божией матери, поэтому днём в местном храме служится особая служба (митрополит Нижегородский приезжает!) и проводится крестный ход вдоль берега озера. Кроме крестного хода в этот день проводятся ярмарка народных промыслов, продают натуральную медовуху и прочие вкусности. А вечером, как потемнеет, люди с зажженными свечками ходят вокруг озера и загадывают желания. Желающие купаются в Светлояре. Кому интересно, посмотрите в интернете про эти мероприятия подробнее.Здесь нужно привести небольшое описание места событий (места, где я видел Лешего). Вдоль дороги, ведущей к озеру (по которой днем идет крестный ход), по традиции, стоят палатки с товарами народных промыслов. Почти все палатки работают до 22 ч., но многие торговцы работают почти и до полуночи. Дорога эта проходит, можно сказать, в лесу, с обeих сторон дороги – лес (фото этого места от 2017 г., конечно, могу прикрепить, но оно мало что даст, так как тогда шли бесконечные дожди и место это было «голым», обычная дорога в лесу).Теперь, собственно, сама история. Приехал я не один - вдвоем с девушкой (это важно). Вечером, пройдя все положенные круги со свечами вокруг озера и искупавшись в самом озере, после 23 ч. мы пошли назад, в гостиницу. Торговцы уже сворачивали свои палатки. Кругом темнота. Люди ходят с фонариками. Вдруг вижу, впереди, между деревьями (там деревья в два ряда посажены на дороге), стоит Нечто. И это был не человек! Попробую описать его. Рост – метра полтора, одето в какой-то маскхалат с капюшоном. «Маскхалат» его – это черный балахон (с капюшоном) с нанесенными на него косыми серыми полосами (длиной 25 см и шириной 2,5-3 см).«Тело» его выглядело не как тело человека, а как его «имитация». Как будто на какую-то корягу накинули этот маскхалат и, тем самым, изобразили фигуру «человека». Оно стояло возле деревьев, буквально в трех метрах от сворачивающих свою палатку супружеской пары. Кстати, тут-то я и понял разницу между этим Нечто и живыми людьми. У людей лица даже как-то странно белели в темноте, а у этого Нечто, как я ни вглядывался, вместо лица была чернота. Лица не было вообще. Просто под капюшоном была чёрная непроглядная тьма. Между тем, Оно было вполне «живым». Стояло Оно в какой-то довольно горделивой позе, и я прямо чувствовал целую волну самодовольства, идущую от этого Нечто: «Вот я стою здесь, прямо рядом с вами, а вы даже и не подозреваете, кто тут с вами стоит!». Надо сказать, я шёл первым, девушка – за мной, и путь наш пролегал как раз мимо этого Нечто - руку протяни и заденешь…Теперь главное – примерно метров за 10 от Нечто я почувствовал сильный страх, почти животный. Я сам вовсе не из пугливых, с весьма устойчивой психикой, но здесь я почувствовал какой-то иррациональный, первобытный страх. Не знаю, почему такой страх не чувствовали люди, собиравшие палатку вблизи этого Нечто? Одновременно с сильным страхом, не знаю почему, я меня возникло сильное «детское» желание взять какой-нибудь обломок кирпича и «зазвездить» этой кикиморе по голове! Откуда-то я точно знал, что Оно мне сопротивления не окажет и просто исчезнет в лесу. Но тут же возникла мысль в голове (моя, а не извне): «Можешь домой тогда не доехать». А надо сказать, обратный путь наш составляет 350 км и первая его половина пролегает именно по лесам с «разбомбленной» дорогой.В общем, оббежал я очень быстрым шагом это Нечто (страшно!) за несколько метров, сделав крюк, подальше от Него, поближе к людям. Пробегая место, где стоит Это, говорю ему мысленно: «Батюшко Леший, ты меня не тронь, и я тебя не трону!». Сам не знаю, почему так мысленно к нему обратился. Я уже интуитивно понял, что это Леший.А девушка за мною бежит. Как только мы отошли немного от того места, она почему-то шёпотом мне говорит: «А что это там такое стоит?». А я ей отвечаю: «А это какая-то кикимора из леса выползла!». Она кивнула. То есть, она сама прекрасно поняла, что не человек это. А про девушку (она не употребляет никакого спиртного) я рассказываю так подробно только из-за того, что двоим одновременно померещиться не может.И, отходя дальше к посёлку, мы иногда оглядывались и смотрели на то место, Леший по-прежнему всё стоял. На этом всё. Домой мы доехали относительно нормально, но я всё опасался останавливаться в глухих местах в лесу. А вдруг Леший не простит мне моего желания дать ему кирпичом по голове и отомстит?По приезду домой рассказал я эту историю матери. А она мне сразу и говорит: «Так ты когда поехал-то? Ты же на Ивана Купалу поехал! В эту ночь вся нечисть вылезает на земле». Я был ошарашен. И как я забыл? А надо сказать, что я ждал этой поездки ровно год и изначально, конечно, знал про ночь Ивана Купала 6–7 июля, но за год этот факт успел как-то подзабыться. Ну, думаю, тогда точно это Дух леса был.Через года 1,5 я спросил ту девушку, помнит ли она ту «кикимору из леса»? Она ответила, что помнит.Автор - Чеширский Кот.

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