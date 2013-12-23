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Истории из жизни

Леший озера Светлояр

Хочу рассказать, как в 2016 году я видел лешего (или еще какую кикимору) близ озера Светлояр (легенда о граде Китежe).
Два года подряд (в 2016-17 гг.) 6 июля я ездил на озеро Светлояр в село Владимирское, Нижегородской области (Воскресенский район). 6 июля каждого года там является местным праздником, днем празднования Владимирской иконы Божией матери, поэтому днём в местном храме служится особая служба (митрополит Нижегородский приезжает!) и проводится крестный ход вдоль берега озера. Кроме крестного хода в этот день проводятся ярмарка народных промыслов, продают натуральную медовуху и прочие вкусности. А вечером, как потемнеет, люди с зажженными свечками ходят вокруг озера и загадывают желания. Желающие купаются в Светлояре. Кому интересно, посмотрите в интернете про эти мероприятия подробнее.

Здесь нужно привести небольшое описание места событий (места, где я видел Лешего). Вдоль дороги, ведущей к озеру (по которой днем идет крестный ход), по традиции, стоят палатки с товарами народных промыслов. Почти все палатки работают до 22 ч., но многие торговцы работают почти и до полуночи. Дорога эта проходит, можно сказать, в лесу, с обeих сторон дороги – лес (фото этого места от 2017 г., конечно, могу прикрепить, но оно мало что даст, так как тогда шли бесконечные дожди и место это было «голым», обычная дорога в лесу).

Теперь, собственно, сама история. Приехал я не один - вдвоем с девушкой (это важно). Вечером, пройдя все положенные круги со свечами вокруг озера и искупавшись в самом озере, после 23 ч. мы пошли назад, в гостиницу. Торговцы уже сворачивали свои палатки. Кругом темнота. Люди ходят с фонариками. Вдруг вижу, впереди, между деревьями (там деревья в два ряда посажены на дороге), стоит Нечто. И это был не человек! Попробую описать его. Рост – метра полтора, одето в какой-то маскхалат с капюшоном. «Маскхалат» его – это черный балахон (с капюшоном) с нанесенными на него косыми серыми полосами (длиной 25 см и шириной 2,5-3 см).

«Тело» его выглядело не как тело человека, а как его «имитация». Как будто на какую-то корягу накинули этот маскхалат и, тем самым, изобразили фигуру «человека». Оно стояло возле деревьев, буквально в трех метрах от сворачивающих свою палатку супружеской пары. Кстати, тут-то я и понял разницу между этим Нечто и живыми людьми. У людей лица даже как-то странно белели в темноте, а у этого Нечто, как я ни вглядывался, вместо лица была чернота. Лица не было вообще. Просто под капюшоном была чёрная непроглядная тьма. Между тем, Оно было вполне «живым». Стояло Оно в какой-то довольно горделивой позе, и я прямо чувствовал целую волну самодовольства, идущую от этого Нечто: «Вот я стою здесь, прямо рядом с вами, а вы даже и не подозреваете, кто тут с вами стоит!». Надо сказать, я шёл первым, девушка – за мной, и путь наш пролегал как раз мимо этого Нечто - руку протяни и заденешь…

Теперь главное – примерно метров за 10 от Нечто я почувствовал сильный страх, почти животный. Я сам вовсе не из пугливых, с весьма устойчивой психикой, но здесь я почувствовал какой-то иррациональный, первобытный страх. Не знаю, почему такой страх не чувствовали люди, собиравшие палатку вблизи этого Нечто? Одновременно с сильным страхом, не знаю почему, я меня возникло сильное «детское» желание взять какой-нибудь обломок кирпича и «зазвездить» этой кикиморе по голове! Откуда-то я точно знал, что Оно мне сопротивления не окажет и просто исчезнет в лесу. Но тут же возникла мысль в голове (моя, а не извне): «Можешь домой тогда не доехать». А надо сказать, обратный путь наш составляет 350 км и первая его половина пролегает именно по лесам с «разбомбленной» дорогой.

В общем, оббежал я очень быстрым шагом это Нечто (страшно!) за несколько метров, сделав крюк, подальше от Него, поближе к людям. Пробегая место, где стоит Это, говорю ему мысленно: «Батюшко Леший, ты меня не тронь, и я тебя не трону!». Сам не знаю, почему так мысленно к нему обратился. Я уже интуитивно понял, что это Леший.

А девушка за мною бежит. Как только мы отошли немного от того места, она почему-то шёпотом мне говорит: «А что это там такое стоит?». А я ей отвечаю: «А это какая-то кикимора из леса выползла!». Она кивнула. То есть, она сама прекрасно поняла, что не человек это. А про девушку (она не употребляет никакого спиртного) я рассказываю так подробно только из-за того, что двоим одновременно померещиться не может.

И, отходя дальше к посёлку, мы иногда оглядывались и смотрели на то место, Леший по-прежнему всё стоял. На этом всё. Домой мы доехали относительно нормально, но я всё опасался останавливаться в глухих местах в лесу. А вдруг Леший не простит мне моего желания дать ему кирпичом по голове и отомстит?

По приезду домой рассказал я эту историю матери. А она мне сразу и говорит: «Так ты когда поехал-то? Ты же на Ивана Купалу поехал! В эту ночь вся нечисть вылезает на земле». Я был ошарашен. И как я забыл? А надо сказать, что я ждал этой поездки ровно год и изначально, конечно, знал про ночь Ивана Купала 6–7 июля, но за год этот факт успел как-то подзабыться. Ну, думаю, тогда точно это Дух леса был.
Через года 1,5 я спросил ту девушку, помнит ли она ту «кикимору из леса»? Она ответила, что помнит.

Автор - Чеширский Кот.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 546Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Озеро Светлояр село праздник ярмарка купание Нечто чернота страх нечисть

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:50
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 173
Я же читала это ранее там. На источнике комменты агонь! Одна хотела домового догнать и избить))) Этот лешего, или кого там кирпичом fearful .
Опасный там народ laughing . Не то что…
А чувак интересный. Дух леса, да ещё а маскхалате! Впору лешим костюм Леший одевать)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Aksia
Сегодня, 07:56
+3
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Публикаций: 9
Комментариев: 40
А ряженым чучелом не могло быть увиденное? У нашего страха-то глаза велики...
Зарегистрирован: 16.08.2018
#3 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 08:32
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 125
Может, действительно, кто-то из продавцов или туристов халатик на ветки накинул второпях и забыл. Рисунок на этой одежке странный описан, думается, нечисти б не до рисунка было, там обычная хламида бы сгодилась, если цель - напугать и стоахом попитаться)) А воображение человека вещь сильная, дорисует что угодно и сам себя испугаешься.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:44
+2
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 395
Низкорослый афроамериканец grimacing
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:18
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 879
Владелец палатки накинул на корягу свою одежку, чтобы жарко не было пока собирается. Коряга видимо человекоподобная была)) ГГ бегает кругами значит, а леший все стоит горделиво и не поворачивается... хм, все это напоминает мне как детьми бывало до ночи заигрывались летом и перлись домой в темноте уже, вот там то и встречали таких же Леших и Баб Ягинь)
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Летяга
Сегодня, 10:36
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 656
Комментариев: 7 960
Цитата: Aksia
А ряженым чучелом не могло быть увиденное?

Кстати, да. При чтении первая мысль была именно эта))
Может, эта самая парочка, что палатку свою сворачивала, чего на куст/корягу и нацепила. Потому они и внимания на "лешака" и не обращали. А в темноте, в месте, овеянном легендами - там не только лешего увидеть можно))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#7 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:36
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 294
Висит на ветвях плащ цвета хаки. Красиво висит. Горделиво.Рядом супружеская пара мирно палатку разбирают. Тишь да гладь. Сумерки. И тут выруливают два не в меру впечатлительных товарища. Товарищ с дамой вернее. Видят плащ непредусмотрительно кем-то забытый.
"А чёй то? А ктой то эта там, глянь."-вопрошает дама.
"Гляжу, ага. Кикимора это." - не моргнув глазом "успокоил" даму кавалер. А сам думает: "щас как шандарахну кирпичом!" Но не шандарахнул. И слава Богу. Представляю шок туристов. Сначала бубнят под нос, потом один бежит вокруг них и со всей дури кирпичом прикладывает по веткам. Вот это неожиданность! Вот это вечер! И палатку бы враз собрали.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
#8 написал: Aksia
Сегодня, 11:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 40
Цитата: зелёное яблочко
Я же читала это ранее там. На источнике комменты агонь! Одна хотела домового догнать и избить))) Этот лешего, или кого там кирпичом fearful .
Опасный там народ laughing

А меня там очень умилили эти вот рассуждения: "А мне интересна такая деталь пришельцев из другого мира как одежда. Вот к примеру, вещь с капюшоном. Это говорит о том что в ином измерении есть свое производство одежды. Еще автор описал детали полосы на одежде.и они определенных размеров. Это говорит о том, иному измерению не чуждо понятие дизайна. А это косвенный признак того что там присутствуют некие системность и порядок.")))
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 173
Цитата: Aksia
деталь пришельцев из другого мира как одежда. Вот к примеру, вещь с капюшоном. Это говорит о том что в ином измерении есть свое производство одежды. Еще автор описал детали полосы на одежде.и они определенных размеров. Это говорит о том, иному измерению не чуждо понятие дизайна. А это косвенный признак того что там присутствуют некие системность и порядок.")))

Такое ощущение, что комментирующие там сами не от мира сего. Пару лет назад, никто и слов связать там не мог. А теперь какая-то секта, а кто усомнится —' фтопку, затравят
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:55
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 395
Цитата: Aksia
Еще автор описал детали полосы на одежде.и они определенных размеров.

Наверное, линейка с собой была)))
Измерить подойти не побоялсИ, однако.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#11 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 13:40
+1
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Комментариев: 9 515
Боюсь, что автор истории из того разряда людей, которые мистику готовы видеть вообще на каждом углу. А потом с пеной у рта будут доказывать, что старая береза - это слендермен, фары вдали - глаза годзиллы, а пенек на окраине леса - это Евгений Петросян гном из подземелья!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#12 написал: Joss
Сегодня, 13:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 118
Цитата: Бозкурт
Висит на ветвях плащ цвета хаки. Красиво висит. Горделиво.Рядом супружеская пара мирно палатку разбирают. Тишь да гладь. Сумерки. И тут выруливают два не в меру впечатлительных товарища. Товарищ с дамой вернее. Видят плащ непредусмотрительно кем-то забытый.
"А чёй то? А ктой то эта там, глянь."-вопрошает дама.
"Гляжу, ага. Кикимора это." - не моргнув глазом "успокоил" даму кавалер. А сам думает: "щас как шандарахну кирпичом!" Но не шандарахнул. И слава Богу. Представляю шок туристов. Сначала бубнят под нос, потом один бежит вокруг них и со всей дури кирпичом прикладывает по веткам. Вот это неожиданность! Вот это вечер! И палатку бы враз собрали.)


joy smeh
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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