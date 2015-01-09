Тень с кладбища

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:27 by

Я знаю, что мне скажут, что это я была пьяная, вот и померещилось черт знает что, но померещилось не только мне, но и моей подружке. Это гриппом болеют все вместе, а с ума поодиночке сходят (с).Приехала я к маме в гости, а вечером моя старая подружка позвала меня в гости к нашей соседке. Пока меня не было, многое изменилось, и соседка приезжая, одинокая дама с ребенком. Вот уложила она ребенка спать на первом этаже, а мы на мансарде плюшками балуемся и треплемся. Тут соседке позвонили, и она сказала, что к ней едет кавалер с другом, мы с подружкой хотели было уйти, но нас заверили, что все в порядке и больше народу - веселее. Приехал кавалер с другом. И смешно так получилось, мол, знакомьтесь это - Вася, это - Петя, а это - Кикиморка. Мы с подружкой сделали лица серьезные, чтобы не расхохотаться, потому как Вася - мой бывший, а Петеньку я знаю, как облупленного. Короче, вечер перестал быть томным.Я задумалась, может, мне все же домой уйти, смотрю в окно, а с кладбища по огороду крадется какая-то тень. Человек - не человек, собака - не собака, нечто непонятное, без четких очертаний. Мне уже и домой идти расхотелось, стою, смотрю. Тень просочилась через забор во двор и пошла на крыльцо, тут и подружка моя подошла ко мне, хотела спросить, все ли у меня в порядке, да и застыла, рот разинувши.Дверь была закрыта, тень пошла к окну и стала больше похожа на человеческую фигуру, окно тоже закрыто и плотно занавешено было, тень опять стала на четвереньки и поползла за угол - там еще есть окна. Когда тень скрылась за углом, мы с подружкой все равно молча смотрели в окно. Тут тень решила проверить кухонное окно, а мой двор видно, как на ладони, с этого окна мансарды. Кухонное окно тоже было закрыто. Тень встала на четвереньки и словно заметила, что мы на нее смотрим, замерла, а потом медленно пошла в нашу сторону. Появилось жуткое ощущение, что она смотрит прямо на нас и видит. Мы заорали. Прибежал народ, стали спрашивать, что случилось. Естественно, во дворе ничего не было.Короче, вечер все равно был испорчен, и я решила уйти, но домой-то страшно было идти, и подружка предложила переночевать у нее. Вася не пил и поэтому решил нас завести, чтобы мы не шарахались по дороге от кустов. В итоге, мы так и просидели вчетвером в машине до утра возле дома подруги, хотя я готова поклясться, что я видела еще пару раз эту тень, ошивающуюся возле машины.Автор - Кикиморка.

Ключевые слова: Гости подружка соседка кладбище тень страх

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