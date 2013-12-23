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Истории из жизни

Изумрудная кошка

Есть у меня хобби такое — в лес с палаткой ходить, обычно с ночёвками. Раньше ходили в такие походы вместе с братом, но после его переезда мне приходится путешествовать одной.

Естественно, лес люблю не только за красивые виды и экстрим. Собирать различные ягоды, травы и грибы также является моим неизменным увлечением. Так в августе этого года отправилась я по грибы, ведь это как-никак самый грибной месяц. Лес уже знаю, как свои пять пальцев, поэтому шла без всяких задних мыслей. Свежий лесной воздух приятно ласкал мои щеки. Лицо обволакивало приятным хвойным ароматом. Было невероятно волшебно вдыхать запах леса, и ощущать себя частью лесного мира. Рыжики, сыроежки и маслята попадались даже чаще, чем в прошлом году. Меня завораживала окружающая красота, шуршание травы и листьев под ногами, голубое небо, пробивающееся сквозь макушки елей. Невольно засмотревшись на это всё, я и не заметила, что заблудилась. Темнело. Теперь ели казались кривыми и необычными. Покрытые мхом, они стояли повсюду, словно оловянные солдатики. Каждое дерево казалось чернее предыдущего, а все тропинки были идентичными. Лучей солнца становилось меньше и меньше.

Со мной остался только затхлый воздух сырого леса, а вот силы давно покинули из-за постоянной ходьбы. Ещё и питьевая вода, как назло, закончилась. Я облокотилась об дерево в полном потрясении. Как так? Я же знала лес идеально, с самого детства по нему бегаю. А сейчас он казался мне чужим. В полной апатии я стояла и жалела себя несчастную, пока не почувствовала нечто мягкое трущееся об мои ноги. Смотрю вниз… Да это же Фэлайла! Фэлайла — это соседская кошка с невероятно красивыми изумрудными глазами. Её хозяева — пьющие муж с женой, которые за собой с трудом следят, не то, что за кошкой.

Именно поэтому я часто пускала кошечку к себе, кормила её, гладила и даже лечила. Так как-то и вышло, что кошка стала моей, хотя и своих безалаберных хозяев она не бросала. Так неужели кошка все это время ходила за мной? И как я этого не заметила? Только я хотела погладить кошечку, а она шмыг и отбегает! При этом не убегает, а именно отбегает. Я в итоге за ней, а она от меня. Я за ней. Она от меня. Я уже злится начала, что кошка такая вредина. И не подходит, и не уходит. Да что ей надо? Так как-то мы и шли, пока я не обнаружила себя на большой тропинке, ведущей в город.

Только как я вышла из леса, Фэлайлы и след простыл. Но я так устала и измоталась, что не было сил думать о кошке. Раз она так идеально ориентируется в лесу, значит, точно не потеряется. Скорее всего, побежала домой. Я была не права. Фэлайла не пришла домой. Да и со мной она быть не могла. Кошка умерла за два дня до моего похода в лес. Животинке было девятнадцать лет, и смерть её была спокойной, от старости. Она легла спать, и больше не проснулась. Только вот я не знала про это. Грибы только собирала, но не ела. Психическими болезнями не страдаю, да и усталость хоть и была, но не впервые со мной данное явление.

Сколько не оправдывайся, неверующие будут продолжать не верить. Это их право. А мне главное то, что я лично пережила и видела своими глазами. Я знаю, что Фэлайла и после смерти осталась самым преданным другом, готовым прийти на помощь.

Изумрудная кошка


Автор - Кошачий Мир.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:11
19-04-2019, 21:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 645Комментарии: 9
+20

Ключевые слова: Хобби лес увлечение соседская кошка тропинка в город призрак кошки помощь

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
19 апреля 2019 21:17
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 948
Это в какой стране происходит? Фэлайла…
Название настроило меня не знай на что романтичное. А тут всего лишь изумрудные глаза. Всего лишь покойная кошка вывела из лесу свою благодетельницу. А может это дух лесной принял наиболее вызывающий доверие образ.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Reiana Flaim
19 апреля 2019 21:19
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 040
Уберегла кошечка от чего-то.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#3 написал: Sniff
19 апреля 2019 22:37
+7
Группа: Авторы
Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Повезло героине++ Странно, что у алкашей кошка 19 лет прожила, да и имя не Муся, или Мурка, а вот прямо Фэлайла))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Arhip
Вчера, 02:53
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1085|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 966
Цитата: Sniff
Повезло героине++ Странно, что у алкашей кошка 19 лет прожила, да и имя не Муся, или Мурка, а вот прямо Фэлайла))

Да, тоже странным показалось. У знакомых прожила 20, но это с учетом регулярных поездок в ветеринарку, хорошем кормлении и уходе.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#5 написал: Гюльнара
Вчера, 10:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 550
Понравился рассказ. Посмеялась, прочитав "Грибы только собирала, но не ела". Другой вопрос - верить или нет? Честно, верится с трудом. А с другой стороны - если уж сочинять, то можно и чего интереснее придумать, украсить рассказ впечатляющими подробностями. Так что, думаю, автор просто описала то, что с ней произошло.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#6 написал: AlphaOme
Вчера, 22:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 138
Ничего себе -хобби!Оставаться добровольно ночью одной в лесу!Помимо зверей,а то и людей,в лесу такое множество различных сущностей -неужели не чувствует?! Я еще понимаю охотников с ружьем -они привычные,да и на всю голову,вообще-то, повернутые(это мое личное мнение -ну разве может человек в здравом уме и нормальной памяти сидеть целую ночь на дереве,чтобы подстрелить какую-нибудь зверушку или птицу.Ведь не от голода!).

.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#7 написал: Ernesta
Вчера, 22:43
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1529|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 104
Не сростаются у меня никак концы с концами. Вот сначало написано, что Автор соседскую кошку и кормила и лечила, а соответственно не могла не знать о том, что кошка умерла. Конечно, могла и не знать, но странно это как-то. Соседи-алкаши точно помнили, что 2 дня назад кошка умерла, но люди-аэропланы вообще чётко во времени не разбираются, у них временные границы довольно размыты, да и адекватное восприятие происходящего сильно хромает. Думаю, что будь соседи и правда алконавтами, то могли вообще не заметить отсутствие кошки.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#8 написал: просто Вася
Сегодня, 00:46
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3296|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 3 972
Согласна с комментарием Ernesta. Имя красивое - Фэлайла.
Пусть будет плюс.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#9 написал: просто Вася
Сегодня, 17:04
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3296|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 3 972
Друзья, после просмотра фотографий и чистки моей квартиры Talisha оставила свой комментарий к истории. Милости прошу.
Сделано в СССР, спасибо!
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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