Изумрудная кошка

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 645 Комментарии: 9 +20 19-04-2019, 21:11 by

Есть у меня хобби такое — в лес с палаткой ходить, обычно с ночёвками. Раньше ходили в такие походы вместе с братом, но после его переезда мне приходится путешествовать одной.Естественно, лес люблю не только за красивые виды и экстрим. Собирать различные ягоды, травы и грибы также является моим неизменным увлечением. Так в августе этого года отправилась я по грибы, ведь это как-никак самый грибной месяц. Лес уже знаю, как свои пять пальцев, поэтому шла без всяких задних мыслей. Свежий лесной воздух приятно ласкал мои щеки. Лицо обволакивало приятным хвойным ароматом. Было невероятно волшебно вдыхать запах леса, и ощущать себя частью лесного мира. Рыжики, сыроежки и маслята попадались даже чаще, чем в прошлом году. Меня завораживала окружающая красота, шуршание травы и листьев под ногами, голубое небо, пробивающееся сквозь макушки елей. Невольно засмотревшись на это всё, я и не заметила, что заблудилась. Темнело. Теперь ели казались кривыми и необычными. Покрытые мхом, они стояли повсюду, словно оловянные солдатики. Каждое дерево казалось чернее предыдущего, а все тропинки были идентичными. Лучей солнца становилось меньше и меньше.Со мной остался только затхлый воздух сырого леса, а вот силы давно покинули из-за постоянной ходьбы. Ещё и питьевая вода, как назло, закончилась. Я облокотилась об дерево в полном потрясении. Как так? Я же знала лес идеально, с самого детства по нему бегаю. А сейчас он казался мне чужим. В полной апатии я стояла и жалела себя несчастную, пока не почувствовала нечто мягкое трущееся об мои ноги. Смотрю вниз… Да это же Фэлайла! Фэлайла — это соседская кошка с невероятно красивыми изумрудными глазами. Её хозяева — пьющие муж с женой, которые за собой с трудом следят, не то, что за кошкой.Именно поэтому я часто пускала кошечку к себе, кормила её, гладила и даже лечила. Так как-то и вышло, что кошка стала моей, хотя и своих безалаберных хозяев она не бросала. Так неужели кошка все это время ходила за мной? И как я этого не заметила? Только я хотела погладить кошечку, а она шмыг и отбегает! При этом не убегает, а именно отбегает. Я в итоге за ней, а она от меня. Я за ней. Она от меня. Я уже злится начала, что кошка такая вредина. И не подходит, и не уходит. Да что ей надо? Так как-то мы и шли, пока я не обнаружила себя на большой тропинке, ведущей в город.Только как я вышла из леса, Фэлайлы и след простыл. Но я так устала и измоталась, что не было сил думать о кошке. Раз она так идеально ориентируется в лесу, значит, точно не потеряется. Скорее всего, побежала домой. Я была не права. Фэлайла не пришла домой. Да и со мной она быть не могла. Кошка умерла за два дня до моего похода в лес. Животинке было девятнадцать лет, и смерть её была спокойной, от старости. Она легла спать, и больше не проснулась. Только вот я не знала про это. Грибы только собирала, но не ела. Психическими болезнями не страдаю, да и усталость хоть и была, но не впервые со мной данное явление.Сколько не оправдывайся, неверующие будут продолжать не верить. Это их право. А мне главное то, что я лично пережила и видела своими глазами. Я знаю, что Фэлайла и после смерти осталась самым преданным другом, готовым прийти на помощь.Автор - Кошачий Мир.

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