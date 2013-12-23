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Истории из жизни

Обитаемый остров

Из всех видов отдыха предпочитаю прогулки в лесу с собаками, особенно в грибной сезон. К сожалению, наш лес не особо богат как в плане грибов и ягод, так и в плане живности. Раньше было полно зайцев, белок, лис, птичек разных, а теперь ворону - и ту редко встретишь.

Обычный осенний день. Собралась за грибами. Местность 100 раз исхожена. Выходной день, то и дело попадаются машины на обочине дороги, значит, сворачивать здесь в лес бессмысленно: народу полно, грибы собрали, да и собаку с поводка не спустить. Ушла дальше.

Через пару км с дороги свернула в лес и начала углубляться в поисках заветной добычи. Собака радостно бегала, а мне оставалось только наслаждаться привычным и однообразным пейзажем, ибо грибов не попадалось вообще. Плюс ко всему испортилась погода. Солнце затмила огромная туча, и должен был вот-вот начаться дождь, ветер усилился, и в лесу стало некомфортно. Ушла я достаточно далеко и возвращаться также было очень долго: большой крюк по дороге, поэтому решила сократить путь через достаточно густой лес. Место так себе. Обычно там не хожу, так как приходится пробираться через сильные заросли и в конце перебираться через овраг, но это намного быстрее. Мокнуть под дождем совсем не хотелось, и промелькнула мысль, что туристы-грибники в такую чащу, возможно, не полезли, и, возможно, я там по пути встречу хоть несколько грибочков. Уж очень не хотелось возвращаться домой с пустыми руками.

Шла по возможности быстрым шагом, хотя это было и очень сложно из-за поваленных деревьев. Мои надежды не оправдались - грибов я не нашла, и было единственное желание - скорее добраться до оврага и потом выползти на дорогу. По моим подсчетам, я уже давно должна была до него дойти, но лес почему-то стал реже, и вскоре я вышла на какую-то поляну, которой в этих местах отродясь не было. Были давно забытые заросшие покосы и болота. А здесь... невысокая, слишком сочная для осени трава, куча ягод, цветов, начали попадаться грибы, причем не типичные для наших мест маслята и сыроежки, а крепкие красноголовики и белые грибы. Счастью не было предела. Я была очень рада, что тучу унесло ветром и дождь не начался, выглянуло солнце и я нашла такое замечательное место. Удивило еще то, что в этом месте природа будто ожила: пели птицы, летали бабочки, белки прыгали с дерева на дерево. По часам, время близилось к вечеру, а там было ощущение, будто летний полдень.

Разочарую любителей страшилок. Лешего, снежного человека и чупакабру я там не встретила. Грибы из корзины потом никуда не испарились. Я просто ушла домой, причем, отойдя от поляны метров на 500, вступила в лес, где уже сгущались сумерки и была отвратительная погода: трава была мокрой, будто здесь прошел дождик. После этого много раз пыталась найти то место, целенаправленно шла туда. Но больше ни разу на эту поляну выйти не могла. До сих пор помню те невероятные ощущения... Красота природы, чувство счастья и спокойствия. Конечно, странно, но опасности и подвоха я не чувствовала, да и собака вела себя спокойно. Поблагодарила хозяина леса за такой подарок, оставила гостинцы.

Небольшое примечание. Много раз читала о мертвых полянах, плохих местах в лесу, где гибнет все живое. Лично с такой жестью не сталкивалась, но замечала, что частенько в определенных местах или даже в самых привычных местах, но в определенное время появляется чувство тревоги. Это может быть идеальное солнечное утро, но подсознание настойчиво посылает сигналы опасности, а инстинкт самосохранения требует немедленно покинуть это место. Даже был случай, когда трава, собранная в месте, где я чувствовала себя неспокойно, дома тупо покрылась плесенью, наотрез отказавшись сушиться нормально.

Лес - мистическое место со своими законами, поэтому нужно понимать, что человек, пусть даже считающий себя венцом природы, там всего лишь гость.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16 by Юлия РысьПросмотров: 316Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Лес леший поляна радость счастье авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:37
+2
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Комментариев: 4 305
Нет, так неинтересно! Где лешие, русалки, йети, оборотни, ведьмы и прочие ужасти? yaaah . Разве можно в лес сходить, а там ни одной завалящей бабы- ягы? flushed . Я так не играю. Хотя бы за десять километров от дома выбрести из глухой чащобы — вот это игра по правилам.
А так то хотелось бы на этакую полянку попасть. Энергией может подзарядится
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 18:49
+3
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Комментариев: 113
Цитата: зелёное яблочко
Нет, так неинтересно! Где лешие, русалки, йети, оборотни, ведьмы и прочие ужасти?

ну вот не встретила smile да и не хотела бы, если честно. Наверное удирать по лесу от "йетих" или от тех, так себе развлечение dinozavr
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:45
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 128
Напомнило сказку "12 месяцев"
+++ blush
Как вы себя чувствовали после посещения этой чудо-поляны?
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 19:50
+2
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Публикаций: 38
Комментариев: 113
Цитата: Фиолетовая Дымка
Как вы себя чувствовали после посещения этой чудо-поляны?

нормально, часто вспоминала потом, хотелось там еще побывать, весь лес в округе облазила, но так и не нашла
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#5 написал: Sprinter88
Сегодня, 20:05
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
И такое бывает good
Зарегистрирован: 19.07.2018
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:30
+3
Онлайн
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Репутация: (172|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 517
Я прошлым летом, катаясь на велике, в такую глушь лесную заперся... Тропа закончилась и я слез с велика, пошел по густой высокой траве. Лес густой стал, темный и прохладный. Потом смотрю полянка. Обрадовался, сел на свой транспорт и поехал дальше. Смотрю строение какое-то с крышей, как беседка. Стало неприятно как-то, в глухом и безлюдном месте такое встретить. Да ещё и крыша как новая, из черепицы как мне тогда показалось. Встал я и смотрю на неё. А там, что-то большое и чёрное как зашевелится с треском кустов. Как я драпанут оттуда! Обратно по этой высокой траве, на велике. Ноги все ободрал о траву. Долго ехал и быстро. Потом понял, что это была видимо кормушка для животных, а там ело, что-то типа кабанятины))
Больше я эту поляну не искал и туда не ездил)) Но лес очень люблю и тоже с радостью там люблю быть и за грибами ходить. + за любовь к лесу))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: Летяга
Сегодня, 21:01
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 675
Комментариев: 8 051
Лес - это здорово. В любой сезон и в любую погоду.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
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