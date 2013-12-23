Обитаемый остров

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:16

Юлия Рысь Просмотров: 316 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 18:16 by

Из всех видов отдыха предпочитаю прогулки в лесу с собаками, особенно в грибной сезон. К сожалению, наш лес не особо богат как в плане грибов и ягод, так и в плане живности. Раньше было полно зайцев, белок, лис, птичек разных, а теперь ворону - и ту редко встретишь.Обычный осенний день. Собралась за грибами. Местность 100 раз исхожена. Выходной день, то и дело попадаются машины на обочине дороги, значит, сворачивать здесь в лес бессмысленно: народу полно, грибы собрали, да и собаку с поводка не спустить. Ушла дальше.Через пару км с дороги свернула в лес и начала углубляться в поисках заветной добычи. Собака радостно бегала, а мне оставалось только наслаждаться привычным и однообразным пейзажем, ибо грибов не попадалось вообще. Плюс ко всему испортилась погода. Солнце затмила огромная туча, и должен был вот-вот начаться дождь, ветер усилился, и в лесу стало некомфортно. Ушла я достаточно далеко и возвращаться также было очень долго: большой крюк по дороге, поэтому решила сократить путь через достаточно густой лес. Место так себе. Обычно там не хожу, так как приходится пробираться через сильные заросли и в конце перебираться через овраг, но это намного быстрее. Мокнуть под дождем совсем не хотелось, и промелькнула мысль, что туристы-грибники в такую чащу, возможно, не полезли, и, возможно, я там по пути встречу хоть несколько грибочков. Уж очень не хотелось возвращаться домой с пустыми руками.Шла по возможности быстрым шагом, хотя это было и очень сложно из-за поваленных деревьев. Мои надежды не оправдались - грибов я не нашла, и было единственное желание - скорее добраться до оврага и потом выползти на дорогу. По моим подсчетам, я уже давно должна была до него дойти, но лес почему-то стал реже, и вскоре я вышла на какую-то поляну, которой в этих местах отродясь не было. Были давно забытые заросшие покосы и болота. А здесь... невысокая, слишком сочная для осени трава, куча ягод, цветов, начали попадаться грибы, причем не типичные для наших мест маслята и сыроежки, а крепкие красноголовики и белые грибы. Счастью не было предела. Я была очень рада, что тучу унесло ветром и дождь не начался, выглянуло солнце и я нашла такое замечательное место. Удивило еще то, что в этом месте природа будто ожила: пели птицы, летали бабочки, белки прыгали с дерева на дерево. По часам, время близилось к вечеру, а там было ощущение, будто летний полдень.Разочарую любителей страшилок. Лешего, снежного человека и чупакабру я там не встретила. Грибы из корзины потом никуда не испарились. Я просто ушла домой, причем, отойдя от поляны метров на 500, вступила в лес, где уже сгущались сумерки и была отвратительная погода: трава была мокрой, будто здесь прошел дождик. После этого много раз пыталась найти то место, целенаправленно шла туда. Но больше ни разу на эту поляну выйти не могла. До сих пор помню те невероятные ощущения... Красота природы, чувство счастья и спокойствия. Конечно, странно, но опасности и подвоха я не чувствовала, да и собака вела себя спокойно. Поблагодарила хозяина леса за такой подарок, оставила гостинцы.Небольшое примечание. Много раз читала о мертвых полянах, плохих местах в лесу, где гибнет все живое. Лично с такой жестью не сталкивалась, но замечала, что частенько в определенных местах или даже в самых привычных местах, но в определенное время появляется чувство тревоги. Это может быть идеальное солнечное утро, но подсознание настойчиво посылает сигналы опасности, а инстинкт самосохранения требует немедленно покинуть это место. Даже был случай, когда трава, собранная в месте, где я чувствовала себя неспокойно, дома тупо покрылась плесенью, наотрез отказавшись сушиться нормально.Лес - мистическое место со своими законами, поэтому нужно понимать, что человек, пусть даже считающий себя венцом природы, там всего лишь гость.

Ключевые слова: Лес леший поляна радость счастье авторская история

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