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Истории из жизни

Помощь покровительницы

Меня зовут Наталья и я хочу поделиться историей, которая реально произошла со мной четырнадцать лет назад. Я просто хочу поделиться и подтвердить на своем приобретенном опыте, что действительно существует другая неизвестная нам половина иного мира.

Прошу не судите меня строго за стиль изложения и за содержание, я написала от всего сердца и чистую правду…

Ну а теперь сама история.

Я была на двенадцатой недели беременности, когда началась угроза выкидыша и довольно тяжелая. Шансов мне врачи практически не давали. Лежала я в больнице не вставая, никаких резких движений мне не разрешали вообще. Было мне на то время уже 30 лет, первая беременность, после прерывания которой по медицинским показаниям, у меня практически вообще могло бы и не быть шансов иметь детей (все мои проблемы я уж не буду озвучивать, это ни к чему), а я очень хотела, беременность была очень долгожданной. Мы с мужем еще до зачатия дитя даже обвенчались.

И вот я лежу вся погруженная во мрачные мысли, как вдруг мне передают гостинец от моей довольно таки не очень близкой знакомой. Я разворачиваю его и нахожу там помимо всяких вкусняшек небольшую книгу, где описывается житие Святой Матроны Московской и записку от хозяйки посылки, что «это тебе на данный момент нужнее, чем мне. Оставь на память». История этой святой старицы для меня была нова и очень интересна. (Это был 2004 год). Я эту книгу прочитала на одном дыхании. Очень тронули слова святой старицы : « Приходите ко мне как к живой и рассказывайте о своих бедах».( Может исказило чуток слова, но смысл надеюсь сохранила). На последних страницах много было рассказано о помощи людям Матронушки после смерти…

И вот прошло еще какое-то время, состояние моего здоровья очень на малый процент лишь улучшилось и мне назначают пройти УЗИ, чтобы уже точно решить делать мне чистку или сохранять беременность (младший медперсонал втихаря шушукался обо мне, типа «критический случай и положительного исхода нечего ждать»).
Перед днем прохождения УЗИ я практически первую половину ночи не спала, втихаря лишь плакала и молитвенно просила Святую старицу мне помочь сохранить моего ребеночка.

И вот впала я в какое-то как бы оцепенение и увидела себя вместе с мужем и двенадцатилетней Девочкой( как я потом поняла, своей дочкой) на каком–то летнем городском празднике в незнакомом городе. И все такие счастливые, радостные. И вдруг наша дочь попросила купить большой воздушный шарик в виде сердца. А на душе такое легкое благодатное состояние. И главное ощущение полной реальности происходящего. И вот я подхожу к месту, где продают воздушные шары, наполняемые гелем. А надо сказать, что продавщица женщина довольно таки пожилая там была, одетая в какую-то как бы в униформу зеленного цвета и лица особо не видно было. И только я протянула взять готовый шарик, как меня коснулась рука этой женщины продавца и по мне сразу как-будто бы электрические искорки побежали. А она меня по плечу потрепала и говорит немного хрипловатым голосом: « Все у тебя будет хорошо, Наташенька, только слушайся мужа!» И все, у меня в ушах какой-то свист, я проваливаюсь в какую-то темноту, очнулась опять на больничной кровати и не могу понять где я? Вот ведь был только что день, дочь, муж. Я что потеряла сознание?..

На часах показывало только пять утра, а на улице наступало пасмурное утро августа…
Уже перед этим УЗИ у меня такого животного страха не было, во мне теперь была пусть крохотная, но вера, что все будет хорошо не смотря не на что!
Когда уже врач делала УЗИ, у нее были очень удивленные глаза, если не сказать проще, «квадратные», она же меня и лечила и про диагноз знала все.
— «Ну что там?»- спросила после долгой паузы я.
— «Как что? Будем сохранять …» -как-то рассеянно ответила медработница…

Эпилог.

У меня растет уже тринадцатилетняя дочь, которую мне подарила с Божьего благословения Святая старица Матрона Московская, которую мы в семье ласково называем просто Матронушка и считаем ее нашей покровительницей .
Будьте все счастливы и здоровы!

Автор - Наталья.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:09
19-04-2019, 21:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 503Комментарии: 3
+22

Ключевые слова: Беременность УЗИ оцепенение женщина продавец голос потеря сознания страх покровительница

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Комментарии

#1 написал: просто Вася
Сегодня, 00:33
+4
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Комментариев: 3 972
Какая добрая история. Плюс.
С Вербным Воскресеньем, друзья!
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#2 написал: vorona2017
Сегодня, 09:19
0
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Комментариев: 67
После такого сна и переживать не нужно. Это был знак свыше,услышала Матронушка ваши мольбы.
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#3 написал: DRUID
Сегодня, 09:21
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Дети это дар
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