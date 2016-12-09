Темный дар моей прабабки Ольги

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:48

Фиолетовая Дымка Просмотров: 2 029 Комментарии: 35 +32 Вчера, 15:48 by

Моя прабабка Ольга Степановна родилась за несколько лет до революции 17 года и умерла в в конце 70-х. Я ее не застала. На память остались только ее фото при жизни - всегда тяжелый взгляд исподлобья без тени улыбки, и посмертные - в гробу.История ее матери, моей прапрабабушки Насти, очень печальна и трагична. Ее отец был крайне жесток к ней и терпеть не мог малейшее неповиновение. А неповиновением, по его мнению, считалось все - от косого взгляда до улыбки ни к месту. Основным занятием Насти в хозяйстве было пасти скот. Утром она приводила его на луг, а вечером уводила домой. Однажды, под жарким летним солнцем, ее сморил сон. Это увидел ее отец, который пришел посмотреть на то, как ведется работа. За то, что ребенок заснул от усталости и жары, он отстегал ее палкой. Бил долго и сильно. После этого у девочки стали случаться приступы, похожие на приступы эпилепсии: внезапно она падала на землю, и у нее начинались жуткие судороги. Это не помешало ей выйти замуж, в браке родилась моя прабабка Оля. Роды были тяжелыми и долгими: организм, измученный болезнью, не выдержал, и Настя скончалась.Про детство Ольги Степановны мало что известно. Она вообще не любила распространяться на эту тему. В 21 год она в первый раз вышла замуж, но через какое-то время молодой муж повесился. Причина, по которой он это сделал, неизвестна. В 25 лет она снова выходит замуж. В этом браке родилась моя бабушка. Через 2 года мужа по распределению отправили работать в Сибирь на шахту, где он умер, - шахту засыпало. Почему она не поехала с ним, неизвестно.В 31 год она снова выходит замуж. Бабушка уже могла наблюдать за этими отношениями. Забегая вперед скажу, что бабушку мою она терпеть не могла: заставляла заниматься тяжелой работой, обижала, доводила до слез. И чем сильнее была боль бабушки, тем больше расцветала прабабка. Этого мужа Ольга Степановна также терроризировала, умело играла на его нервах и здоровье. Чем сильнее была его реакция - тем ярче румянец на ее щеках, и тем моложе она выглядела.В браке она родила еще детей: двух девочек и трех мальчиков. Двое мальчиков родились мертворожденными, третий умер от горячки. Прабабка очень страдала, она всегда хотела родить мальчика. Но вскоре умер и третий муж - не выдержало сердце. Прабабка, несмотря на горе, снова похорошела. Бабушка рассказывала, что в это время она была красива, как никогда раньше.Затем какое-то время замуж она не выходила. При этом доставалось дочкам. Бабушке, как старшей, в самую первую очередь. После очередного скандала прабабка цвела и пахла. В 42 года она опять выходит замуж. И снова жизнь разворачивается по тому же сценарию - игра на нервах нового мужа. Через три года новый муж снова умирает - сердце. Соседки уже в открытую говорят, что прабабка - черная вдова. После этих кривотолков замуж она больше не выходила.Через год после смерти последнего мужа прабабки, моя бабушка вышла замуж и, к своему счастью, съехала к мужу. После того, как бабушка съехала, прабабка Ольга напрочь про нее забыла, но, когда у нее родилась моя мама, сразу вспомнила. Начала проситься посидеть с девочкой. Бабушка, конечно, обрадовалась - такого внимания к ее персоне сроду от матери не было. Но вот незадача: после каждого визита моя мама заболевала - несильно, но неприятно; сон ее был прерывистым и беспокойным, а прабабка снова становилась бодрой и довольной. Даже бабушкины сестры говорили, что после этих встреч прабабка Ольга становилась веселой и ласковой и даже покупала им конфет.Заметив эту закономерность в мамином здоровье, ее перестали возить в гости. Прабабка очень сильно злилась, но после того как поняла, что внучка ей не светит, снова пропала с горизонта и с новой силой переключилась на своих дочерей. Что могу сказать: одна дочь, не успев сбежать, спилась и умерла, не дожив до 30 лет, - замерзла под забором родного дома зимней ночью. Другая мучилась от всевозможных болячек, пока в 22 года не уехала жить в другой город. После этого чудесным образом все болячки прошли.При такой, казалось бы, тяжелой жизни у прабабки не было ни одной болезни, выглядела она намного моложе своих лет. Всегда привлекала противоположный пол. Но после того как все разъехались, здоровье ее подкосилось: буквально за год ее атаковало множество болячек и болезней. Также она мгновенно состарилась, а затем очень быстро скончалась.Мама про прабабку мало что помнит. Но она говорила, что очень ее боялась. Она рассказывала мне, как прабабка Ольга часто садилась напротив и пристально смотрела ей в глаза, от чего ей, маленькой девочке, становилось не по себе, и она начинала плакать.Вот такая тяжелая история об энергетическом вампиризме со стороны родного человека, загубившего немало близких людей.

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