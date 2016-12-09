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Истории из жизни

Темный дар моей прабабки Ольги

Моя прабабка Ольга Степановна родилась за несколько лет до революции 17 года и умерла в в конце 70-х. Я ее не застала. На память остались только ее фото при жизни - всегда тяжелый взгляд исподлобья без тени улыбки, и посмертные - в гробу.

История ее матери, моей прапрабабушки Насти, очень печальна и трагична. Ее отец был крайне жесток к ней и терпеть не мог малейшее неповиновение. А неповиновением, по его мнению, считалось все - от косого взгляда до улыбки ни к месту. Основным занятием Насти в хозяйстве было пасти скот. Утром она приводила его на луг, а вечером уводила домой. Однажды, под жарким летним солнцем, ее сморил сон. Это увидел ее отец, который пришел посмотреть на то, как ведется работа. За то, что ребенок заснул от усталости и жары, он отстегал ее палкой. Бил долго и сильно. После этого у девочки стали случаться приступы, похожие на приступы эпилепсии: внезапно она падала на землю, и у нее начинались жуткие судороги. Это не помешало ей выйти замуж, в браке родилась моя прабабка Оля. Роды были тяжелыми и долгими: организм, измученный болезнью, не выдержал, и Настя скончалась.

Про детство Ольги Степановны мало что известно. Она вообще не любила распространяться на эту тему. В 21 год она в первый раз вышла замуж, но через какое-то время молодой муж повесился. Причина, по которой он это сделал, неизвестна. В 25 лет она снова выходит замуж. В этом браке родилась моя бабушка. Через 2 года мужа по распределению отправили работать в Сибирь на шахту, где он умер, - шахту засыпало. Почему она не поехала с ним, неизвестно.

В 31 год она снова выходит замуж. Бабушка уже могла наблюдать за этими отношениями. Забегая вперед скажу, что бабушку мою она терпеть не могла: заставляла заниматься тяжелой работой, обижала, доводила до слез. И чем сильнее была боль бабушки, тем больше расцветала прабабка. Этого мужа Ольга Степановна также терроризировала, умело играла на его нервах и здоровье. Чем сильнее была его реакция - тем ярче румянец на ее щеках, и тем моложе она выглядела.

В браке она родила еще детей: двух девочек и трех мальчиков. Двое мальчиков родились мертворожденными, третий умер от горячки. Прабабка очень страдала, она всегда хотела родить мальчика. Но вскоре умер и третий муж - не выдержало сердце. Прабабка, несмотря на горе, снова похорошела. Бабушка рассказывала, что в это время она была красива, как никогда раньше.

Затем какое-то время замуж она не выходила. При этом доставалось дочкам. Бабушке, как старшей, в самую первую очередь. После очередного скандала прабабка цвела и пахла. В 42 года она опять выходит замуж. И снова жизнь разворачивается по тому же сценарию - игра на нервах нового мужа. Через три года новый муж снова умирает - сердце. Соседки уже в открытую говорят, что прабабка - черная вдова. После этих кривотолков замуж она больше не выходила.

Через год после смерти последнего мужа прабабки, моя бабушка вышла замуж и, к своему счастью, съехала к мужу. После того, как бабушка съехала, прабабка Ольга напрочь про нее забыла, но, когда у нее родилась моя мама, сразу вспомнила. Начала проситься посидеть с девочкой. Бабушка, конечно, обрадовалась - такого внимания к ее персоне сроду от матери не было. Но вот незадача: после каждого визита моя мама заболевала - несильно, но неприятно; сон ее был прерывистым и беспокойным, а прабабка снова становилась бодрой и довольной. Даже бабушкины сестры говорили, что после этих встреч прабабка Ольга становилась веселой и ласковой и даже покупала им конфет.

Заметив эту закономерность в мамином здоровье, ее перестали возить в гости. Прабабка очень сильно злилась, но после того как поняла, что внучка ей не светит, снова пропала с горизонта и с новой силой переключилась на своих дочерей. Что могу сказать: одна дочь, не успев сбежать, спилась и умерла, не дожив до 30 лет, - замерзла под забором родного дома зимней ночью. Другая мучилась от всевозможных болячек, пока в 22 года не уехала жить в другой город. После этого чудесным образом все болячки прошли.

При такой, казалось бы, тяжелой жизни у прабабки не было ни одной болезни, выглядела она намного моложе своих лет. Всегда привлекала противоположный пол. Но после того как все разъехались, здоровье ее подкосилось: буквально за год ее атаковало множество болячек и болезней. Также она мгновенно состарилась, а затем очень быстро скончалась.

Мама про прабабку мало что помнит. Но она говорила, что очень ее боялась. Она рассказывала мне, как прабабка Ольга часто садилась напротив и пристально смотрела ей в глаза, от чего ей, маленькой девочке, становилось не по себе, и она начинала плакать.

Вот такая тяжелая история об энергетическом вампиризме со стороны родного человека, загубившего немало близких людей.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:48
Вчера, 15:48 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 2 029Комментарии: 35
+32

Ключевые слова: Вампиризм страх ужас прабабка ведьма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:31
+5
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Комментариев: 4 458
Про Ольгу понятно - вампир он и есть вампир, а про отца прапрабабушки Насти рассказано как-то мало, но могу заключить, что и он тоже был таким вампиром. То есть происходит это через поколение, как я поняла. В маме ничего не замечали? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 17:57
+4
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: Tigger power
Про Ольгу понятно - вампир он и есть вампир, а про отца прапрабабушки Насти рассказано как-то мало, но могу заключить, что и он тоже был таким вампиром. То есть происходит это через поколение, как я поняла. В маме ничего не замечали? +


Нет, в маме ,слава богу, все хорошо. А вот тетя - весьма токсичный и тяжелый человек. Видимо,что -то досталось и ей, но в меньшей степени.
Про отца прабабушки бабушка рассказывала с ужасом. Вот смогла вытянуть из нее историю только про Настю. Она говорила, что в целом он был очень жестокий человек с тяжелым взглядом.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:11
+4
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: Tigger power
Про Ольгу понятно - вампир он и есть вампир, а про отца прапрабабушки Насти рассказано как-то мало, но могу заключить, что и он тоже был таким вампиром. То есть происходит это через поколение, как я поняла. В маме ничего не замечали? +


Про своего прадеда бабушка особо не распространялась. Говорила только, что это был жестокий и злой человек. Вот, смогла только вытянуть у нее историю про Настю.
Маме не передалось, но передалось в какой -то степени моей тете: характер у нее очень тяжелый и язвительный. Она родилась, когда с прабабкой общения уже не было. Кстати, зовут ее как и прабабку - Ольга.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Tigger power
Вчера, 18:15
+5
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Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Цитата: Фиолетовая Дымка
но передалось в какой -то степени моей тете: характер у нее очень тяжелый и язвительный.

Не перестаю поражаться - как много несут в себе наши гены.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:23
+4
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Комментариев: 273
Цитата: Tigger power
Цитата: Фиолетовая Дымка
но передалось в какой -то степени моей тете: характер у нее очень тяжелый и язвительный.

Не перестаю поражаться - как много несут в себе наши гены.

Если бы Вы не заметили этот факт, я бы и не обратила на него внимание. Ведь действительно - мама у меня добрая, бабушка тоже, а вот тетя - полная противоположность. Возможно это отклик прошлого. К сожалению, у бабушки тяжело что - либо узнать, она особо не любит распространяться. Про прабабку то наверное я информацию года 2 собирала.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#6 написал: conjure one
Вчера, 19:11
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Комментариев: 2 594
Вот так начнешь изучать семейное древо и от подробностей голова пойдет кругом. От самой истории веет холодом, да это и неудивительно - жестокое отношение к родным и количество умерших мужей впечатляет. Пока читал, в голове крутилось "синяя борода, синяя борода"... Нет, думаю, не подходит тут же про женщину. Всё правильно, черная вдова. История очень понравилась, +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:22
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Цитата: conjure one
Вот так начнешь изучать семейное древо и от подробностей голова пойдет кругом. От самой истории веет холодом, да это и неудивительно - жестокое отношение к родным и количество умерших мужей впечатляет. Пока читал, в голове крутилось "синяя борода, синяя борода"... Нет, думаю, не подходит тут же про женщину. Всё правильно, черная вдова. История очень понравилась, +++++

Самое впечатляющее - что не только 4 мужа умерло, но и трое сыновей. Почему именно сыновей- вопрос. Она очень хотела родить и вырастить сына.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#8 написал: conjure one
Вчера, 19:33
+4
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Комментариев: 2 594
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: conjure one
Вот так начнешь изучать семейное древо и от подробностей голова пойдет кругом. От самой истории веет холодом, да это и неудивительно - жестокое отношение к родным и количество умерших мужей впечатляет. Пока читал, в голове крутилось "синяя борода, синяя борода"... Нет, думаю, не подходит тут же про женщину. Всё правильно, черная вдова. История очень понравилась, +++++

Самое впечатляющее - что не только 4 мужа умерло, но и трое сыновей. Почему именно сыновей- вопрос. Она очень хотела родить и вырастить сына.


Верно, я упустил этот момент. Возможно, смерть сыновей была своеобразной расплатой за свои способности. И в этом, я думаю, одна из причин тяжелого характера прабабушки.
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#9 написал: Ernesta
Вчера, 21:25
+9
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Репутация: (1528|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 100
Да, стрёмно жить, когда в твоей семье есть такие товарищи. Думаю, что сыновья бабки Ольги умерли потому, что мужчины всегда менее выносливы, чем женщины, вот мальчишки и не выдержали.
Жаль, что в семье не родился человек, который бы смог дать отпор этой бабке, все были в роли жертвы. Ужас какой-то, больше и сказать нечего. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:55
+4
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: Ernesta
Да, стрёмно жить, когда в твоей семье есть такие товарищи. Думаю, что сыновья бабки Ольги умерли потому, что мужчины всегда менее выносливы, чем женщины, вот мальчишки и не выдержали.
Жаль, что в семье не родился человек, который бы смог дать отпор этой бабке, все были в роли жертвы. Ужас какой-то, больше и сказать нечего. +

Вероятно. Об этом свидетельствует и то, что дочери дольше мужей продержались. Хотя ее воздействие на них было постоянно. А кто смог сбежать и вовсе жизнь свою наладил.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#11 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:09
+4
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Комментариев: 648
Вот всегда мужики не хорошие, а то, что их вампирят женщины всю жизнь и они менее выносливые?:-)

Если прабабка осознанно такое делала на самом деле, то это прям хлеще маньяка какого. Правильно, что бабушка вашу маму от неё отгородила и сама тоже...+
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#12 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:38
+3
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Комментариев: 273
Цитата: МертвецкиЖив
Вот всегда мужики не хорошие, а то, что их вампирят женщины всю жизнь и они менее выносливые?:-)

Если прабабка осознанно такое делала на самом деле, то это прям хлеще маньяка какого. Правильно, что бабушка вашу маму от неё отгородила и сама тоже...+

Пускай уж лучше всю жизнь вампирят, чем вот так,что мужчины в молодом возрасте умирают) тем более немного стресса всегда полезно.
Я думаю, она все таки не понимала, что делала. По крайней мере хочу надеяться.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#13 написал: marzzz
Вчера, 23:16
+6
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Репутация: (498|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Цитата: Фиолетовая Дымка
не только 4 мужа умерло, но и трое сыновей. Почему именно сыновей- вопрос. Она очень хотела родить и вырастить сына.

Есть такое поверье, что ведьму, творящее беспричинное зло, наказывает сама "природа", истребляя мужчин в роду. Они, мужья и сыновья, не задерживаются надолго на этом свете. Дочери, как ни странно, выживают.

Особо примеров не наскребу. Пара только на слуху. Родственница прослыла ведьмой, хоть и была по нраву старушка кроткая и мирная: кровь не сосала, младенцами не закусывала. Но погибли и муж, и сын. Единственная дочь замуж так и не вышла. Да, сын успел жениться, но родились ли в том браке дети и были ли там мальчики, выжили ли? Не знаю. Возможно, род ее прервался.

История рода моей свекрови аналогична рассказанной.
Бабка Соня, мать свекрови, воспитывалась мачехой, была бита все детство и юность. Однако сама выросла зверем. Да, точно так же имела несколько мужей. Сыновья ее выжили, но до старости не суждено было доскрипеть, погибли в 35 и 40 лет. Свекровь была единственной дочерью, здоровьем не отличалась. Сыновья у свекрови тоже не выживали, всего три пацана должно было быть (но только мой муж умудрился до 40 дотянуть, как и его дядьки). У меня девчонки. И слава богу! Не представляю сколько бы я дум передумала, родись пацаны! Наверняка бы шизела, памятуя, что дольше 40 в их породе мужики не живут.

По вашей линии тоже смотрю: прабабушка, бабушка, мама, вы... Девчачья цепочка. Может, здесь имеет место быть вовсе не ведьма в понимании этого слова (этакое зло в услужении у бесов), а человек с такой негативной энергетикой, прямо никрофильной, что рядом с ней все живое умирает! Вот только девочки каким-то чудом умеют противостоять: гнутся, но не ломаются.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#14 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:38
+3
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Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: marzzz
Цитата: Фиолетовая Дымка
не только 4 мужа умерло, но и трое сыновей. Почему именно сыновей- вопрос. Она очень хотела родить и вырастить сына.

Есть такое поверье, что ведьму, творящее беспричинное зло, наказывает сама "природа", истребляя мужчин в роду. Они, мужья и сыновья, не задерживаются надолго на этом свете. Дочери, как ни странно, выживают.

Особо примеров не наскребу. Пара только на слуху. Родственница прослыла ведьмой, хоть и была по нраву старушка кроткая и мирная: кровь не сосала, младенцами не закусывала. Но погибли и муж, и сын. Единственная дочь замуж так и не вышла. Да, сын успел жениться, но родились ли в том браке дети и были ли там мальчики, выжили ли? Не знаю. Возможно, род ее прервался.

История рода моей свекрови аналогична рассказанной.
Бабка Соня, мать свекрови, воспитывалась мачехой, была бита все детство и юность. Однако сама выросла зверем. Да, точно так же имела несколько мужей. Сыновья ее выжили, но до старости не суждено было доскрипеть, погибли в 35 и 40 лет. Свекровь была единственной дочерью, здоровьем не отличалась. Сыновья у свекрови тоже не выживали, всего три пацана должно было быть (но только мой муж умудрился до 40 дотянуть, как и его дядьки). У меня девчонки. И слава богу! Не представляю сколько бы я дум передумала, родись пацаны! Наверняка бы шизела, памятуя, что дольше 40 в их породе мужики не живут.

По вашей линии тоже смотрю: прабабушка, бабушка, мама, вы... Девчачья цепочка. Может, здесь имеет место быть вовсе не ведьма в понимании этого слова (этакое зло в услужении у бесов), а человек с такой негативной энергетикой, прямо никрофильной, что рядом с ней все живое умирает! Вот только девочки каким-то чудом умеют противостоять: гнутся, но не ломаются.

Да, история бабки Софьи очень похожа. Но наверное ещё ужаснее потерять ребёнка возраста 35-40 лет, нежели как прабабка Ольга.
Тут Тигра предположила, что история вообще может начаться с прапрапрадеда моего. Я после ее слов задумалась, что скорее всего в нем кроется ключ к разгадке.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#15 написал: marzzz
Вчера, 23:53
+3
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Комментариев: 6 587
Цитата: Фиолетовая Дымка
история вообще может начаться с прапрапрадеда моего. Я после ее слов задумалась, что скорее всего в нем кроется ключ к разгадке.

Вот! Это может быть и прапрадед. Его гены. Его родители. Что было там? Говорят же, до седьмого колена. Вы пока что пятое, если вести отсчет от самого прапрадеда.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#16 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 00:34
+2
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Комментариев: 273
Цитата: marzzz
Цитата: Фиолетовая Дымка
история вообще может начаться с прапрапрадеда моего. Я после ее слов задумалась, что скорее всего в нем кроется ключ к разгадке.

Вот! Это может быть и прапрадед. Его гены. Его родители. Что было там? Говорят же, до седьмого колена. Вы пока что пятое, если вести отсчет от самого прапрадеда.

Да вот, как я и сказала Тигре, бабушка не любит о нём говорить. Просто говорит что это был очень злой и жестокий человек. Вот только случай про Настю рассказала. Но я так понимаю, таких случаев была масса. Просто этот очень уж трагичный. Если б не болезнь после его побоев -жила бы да жила ещё.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#17 написал: DRUID
Сегодня, 04:56
+4
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Я вчера пыталась написать комментарий, но не смогла подобрать слова. Жестокость к детям вводит меня в ступор. Я очень долго переживаю от такой информации.
Конечно у девочки развилась эпилепсия от побоев, от ударов по голове появляется эта дрянь. Дед был не вампир , а садист. Вампиры питаются энергией, а садюги кайфуют от причинения боли.
А как жила та самая бабка Ольга, как росла?
Без матери. Мы же не смотрим на другую сторону медали. Какие были мужья у неё, может они были все потенциальные "нежильцы". Что касается воспитания детей это вообще очень сложно. У моей сестры та-же проблема , дети боятся и не любят её. Она почему-то думает , что выбрав очень строгие меры воспитания помогает им, готовит к реалиям жизни. И она искренне не понимает почему дети радуются когда её нет дома и вместо мама говорят "она" . Сестра говорит , что делает всё ради блага детей, но у неё не получается.

История конечно +++
Хотелось бы узнать, что повлияло на Ольгу , почему она стала такой.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#18 написал: Шахерезада
Сегодня, 07:53
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Комментариев: 748
Цитата: DRUID
. У моей сестры та-же проблема , дети боятся и не любят её. Она почему-то думает , что выбрав очень строгие меры воспитания помогает им, готовит к реалиям жизни
Такие родители уже сейчас тоже должны готовиться к реалиям жизни, что встретят свою старость в полном одиночестве или в доме престарелых, что дети поставят им свою оценку за воспитание. У Вашей сестры ещё есть время изменить модель поведения с детьми, было бы желание и осознание.
Грустная история о том как тяжело родным и близким жить с токсичным человеком, не у всех хватает силы воли, мужества и возможности разорвать все контакты и бежать от такой черной дыры на край света не обращая внимание на тявканье моралистов о почитании родителей и заботе о них какими бы они не были. Знаю случаи когда дети бросали таких родителей и благодаря тому спасли свое здоровье, а так же знаю случаи, когда дети не смогли бросить родителей и угробили свое здоровье, поэтому лично у меня не откроется рот осуждать детей бросивших таких вот жестоких родителей.
Истории +++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#19 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:02
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Комментариев: 4 917
Мистика тут под сомнением. Даже сильным сомнением. Просто токсичный человек. Мужья типичные жертвы. Сами летят как бабочка на огонь, чтобы сгореть. Ну и поделом!

И явно, наследственно у них мозги набекрень
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#20 написал: Talisha
Сегодня, 08:56
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Комментариев: 3 617
Цитата: DRUID
Хотелось бы узнать, что повлияло на Ольгу , почему она стала такой.

Всё началось с Насти. Она была очень обижена на отца за свои мучения и, рожая ребенка, умирая, проклинала его. Негатив этого выброса, проклятия, упал на новорожденную Ольгу. Так она стала энеговампиром.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#21 написал: Pmariam
Сегодня, 09:48
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Комментариев: 3 016
даже не знаю, что добавить.... согласна со всеми комментариями
истории +
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#22 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 10:57
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Комментариев: 273
Цитата: DRUID
Я вчера пыталась написать комментарий, но не смогла подобрать слова. Жестокость к детям вводит меня в ступор. Я очень долго переживаю от такой информации.
Конечно у девочки развилась эпилепсия от побоев, от ударов по голове появляется эта дрянь. Дед был не вампир , а садист. Вампиры питаются энергией, а садюги кайфуют от причинения боли.
А как жила та самая бабка Ольга, как росла?
Без матери. Мы же не смотрим на другую сторону медали. Какие были мужья у неё, может они были все потенциальные "нежильцы". Что касается воспитания детей это вообще очень сложно. У моей сестры та-же проблема , дети боятся и не любят её. Она почему-то думает , что выбрав очень строгие меры воспитания помогает им, готовит к реалиям жизни. И она искренне не понимает почему дети радуются когда её нет дома и вместо мама говорят "она" . Сестра говорит , что делает всё ради блага детей, но у неё не получается.

История конечно +++
Хотелось бы узнать, что повлияло на Ольгу , почему она стала такой.

Про детство её я совсем ничего не знаю, как и моя бабушка. Мне тоже очень интересно было бы узнать.
Про вашу сестру-жаль детей. Но это наверное досталось нам от советского воспитания. Я заметила, что в 90-е вообще часто было принято принижать достоинства и высвечивать недостатки ребёнка, чтобы он стремился к жизненному росту.

Цитата: Шахерезада
Цитата: DRUID
. У моей сестры та-же проблема , дети боятся и не любят её. Она почему-то думает , что выбрав очень строгие меры воспитания помогает им, готовит к реалиям жизни
Такие родители уже сейчас тоже должны готовиться к реалиям жизни, что встретят свою старость в полном одиночестве или в доме престарелых, что дети поставят им свою оценку за воспитание. У Вашей сестры ещё есть время изменить модель поведения с детьми, было бы желание и осознание.
Грустная история о том как тяжело родным и близким жить с токсичным человеком, не у всех хватает силы воли, мужества и возможности разорвать все контакты и бежать от такой черной дыры на край света не обращая внимание на тявканье моралистов о почитании родителей и заботе о них какими бы они не были. Знаю случаи когда дети бросали таких родителей и благодаря тому спасли свое здоровье, а так же знаю случаи, когда дети не смогли бросить родителей и угробили свое здоровье, поэтому лично у меня не откроется рот осуждать детей бросивших таких вот жестоких родителей.
Истории +++++

Тут мы на примере двух сестёр как раз видим, что случилось с той, что сбежала и с той, что осталась. Одна вылечилась, вторая умерла. Так что, конечно, надо спасать свою жизнь и все для этого делать. Не важно, кто её гробит- чужой или близкий человек.

Цитата: Talisha
Цитата: DRUID
Хотелось бы узнать, что повлияло на Ольгу , почему она стала такой.

Всё началось с Насти. Она была очень обижена на отца за свои мучения и, рожая ребенка, умирая, проклинала его. Негатив этого выброса, проклятия, упал на новорожденную Ольгу. Так она стала энеговампиром.

Возможно и так. Жаль, что больше ничего не получится узнать
Зарегистрирован: 16.11.2018
#23 написал: kusi
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Мда... печальная история, но не страшная.
У меня ба на сегодняшний день трёх мужей пережила (ну кто ж виноват что слабенькие они такие попались)
С нас энергию отродясь не качала, наоборот заряжала. Приходишь к ней грустная, выходишь бодренькая чувство что крылья за спиной расправились.
Разумеется дня нас она ангел во плоти, а для кого то демон в юбке) Мы, люди, а не червонцы чтобы всем нравиться)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#24 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:15
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: kusi
Мда... печальная история, но не страшная.
У меня ба на сегодняшний день трёх мужей пережила (ну кто ж виноват что слабенькие они такие попались)
С нас энергию отродясь не качала, наоборот заряжала. Приходишь к ней грустная, выходишь бодренькая чувство что крылья за спиной расправились.
Разумеется дня нас она ангел во плоти, а для кого то демон в юбке) Мы, люди, а не червонцы чтобы всем нравиться)

Возможно, для вас она не страшная. А для меня очень страшная, так как касается моей семьи. За 24 года лет схоронить 4 мужа, трех сыновей. Это получается,это в среднем 1 мужа за 6 лет. Дочь, умершая под забором не успев дожить до 30 лет. Бабушка, которая видела от матери только злость и нелюбовь; мама, болеющая каждый раз после посещения моей прабабки. И цветущая на фоне всех этих несчастий прабабка, которую все это горе лишь заряжало. По итогу - в роду остались одни лишь девочки. Род по мужской линии больше некому продолжить.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#25 написал: kusi
Сегодня, 12:32
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Публикаций: 351
Комментариев: 7 036
Фиолетовая Дымка, и что из всех родственников никто с ней общий язык не смог найти?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#26 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 12:33
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 34
Это скорее проклятие, а не дар ((( Я сама живу бок о бок с таким человеком, - это моя мама... Она и сама знает и в открытую заявляет, что она энергетический вампир. Наблюдая годами, я уже выучила её уловки, но всё равно не всегда получается избегать их. В итоге этого всего - здоровья у меня нет... Много могу чего порассказать про её жизнь. Может историю написать?
Зарегистрирован: 17.02.2019
#27 написал: kusi
Сегодня, 12:40
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Публикаций: 351
Комментариев: 7 036
Цитата: Маленькая Хельга
Может историю написать?

А почему бы и нет?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#28 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:48
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: kusi
Фиолетовая Дымка, и что из всех родственников никто с ней общий язык не смог найти?

Нет. По воспоминаниям бабушки и подруг у неё не было. Соседки с ней особо не общались. А вот мужчинам она нравилась.

Цитата: Маленькая Хельга
Это скорее проклятие, а не дар ((( Я сама живу бок о бок с таким человеком, - это моя мама... Она и сама знает и в открытую заявляет, что она энергетический вампир. Наблюдая годами, я уже выучила её уловки, но всё равно не всегда получается избегать их. В итоге этого всего - здоровья у меня нет... Много могу чего порассказать про её жизнь. Может историю написать?

Конечно, напишите. Наверное ваша мама тоже после ссор себя отлично чуствует? Сочуствую вам...
Зарегистрирован: 16.11.2018
#29 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 13:09
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
[quote=
Конечно, напишите. Наверное ваша мама тоже после ссор себя отлично чуствует? Сочуствую вам...[/quote]

О, это да! Ещё как!
Зарегистрирован: 17.02.2019
#30 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:11
0
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Публикаций: 11
Комментариев: 273
Цитата: Маленькая Хельга
[quote=
Конечно, напишите. Наверное ваша мама тоже после ссор себя отлично чуствует? Сочуствую вам...


О, это да! Ещё как![/quote]
А съехать пока не получается? Главное не показывать эмоции, тогда не будет и подпитки.
Зарегистрирован: 16.11.2018

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