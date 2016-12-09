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Истории из жизни

Приворожила... на свою голову

Реальная история.

Старшая сестра моей подруги Анна всегда была шебутная и очень самостоятельная. В маленьком городке, где все мы жили, после учебы пошла работать и, постоянно ссорясь с мамой, выбила себе комнату в общежитии (тогда получить комнату местным было нереально, если есть прописка в городе). И начал к ней в гости захаживать очень красивый парень Женя, не из местных, приехал из деревни на работу. Имел ребенка и жену, беременную вторым.

Уж как все гоняли эту парочку: и мама Анны приходила и устраивала скандалы, и жена Жени со своими родителями. Все пытались их образумить. Стоит отметить, что Анна красотой и стройностью фигуры не отличалась, и характером хорошим тоже. И, когда у Жени начали спадать с глаз розовые очки, она решила во что бы то ни стало закрепить на него свое право.

У Анны была подруга - ушлая бабенка, много чего знающая. И та посоветовала Анне приворожить Женю. Не знаю, как проходил обряд, только слышала, что эта подруга принесла Анне марлю, которой обмывали мертвеца, и сказала зашить ее Жене в одежду. Та так и сделала, уж очень хорош был парень, да и замуж хотелось и плевать было на его жену и детей.

В это время я поступила учиться в другой город, и эта парочка временно выпала из поля моего зрения. Когда приехала на зимние каникулы, они уже были женаты. Мама Анны смирилась с выбором дочери, сняла им квартиру и отправила вить семейное гнездышко. Со временем подарила квартиру. Вам не передать, что творилось в этой семье. Женя постоянно смотрел и бегал налево, постоянные ссоры с битьем посуды. Друг друга чуть не убивали во время ссор, даже теще Женя подносил кулак. Пытались разводиться каждый месяц.

На тот момент я не знала о привороте, и моя подруга, младшая сестра Анны, все рассказала. И сказала, что подруга Анну предупредила - срок действия этого приворота - 7 лет, и жить будут плохо.

Так и случилось. После 7 лет страшных скандалов, мордобоев и измен они развелись. Женя вернулся к жене. Анна через несколько лет вышла замуж. И никто друг друга не вспоминает хорошим словом.

Вопрос: и кому нужно было такое "счастье"?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:32
Вчера, 15:32 by LanassПросмотров: 1 700Комментарии: 11
+29

Ключевые слова: Приворот муж жена счастье горе скандал ссоры авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:56
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Жизненный урок и тому, и другому. Может теперь станут ценить все настоящее и чувства, и вторые половины. Про семь лет и приворота, и проклятия не единожды слышала, вот интересно почему именно 7 лет? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: DRUID
Вчера, 16:11
+13
Группа: Посетители
Репутация: (184|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 003
Вопрос: и кому нужно было такое "счастье"?

Ну дык им и нужно было, любителям экстрима. Отдохнули, кайфанули 7 лет, он гулял она люлей отхватывала, всё как и загадывали.
А на кой его жена опять подобрала, вот это вопрос.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:56
+3
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Репутация: (1601|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 917
За приворот ничего не скажу. А Женя просто гуляка. Могу и похуже эпитеты подобрать.
Анна тоже хороша. Последний же в мире
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Ksenya078
Вчера, 21:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 994
Ну совсем уже! Семь! Семь лет коту под хвост! Оба какие-то недалёкие. Как ещё живы-то остались?! Что у людей в головах, не понятно. Главное, жена его обратно приняла, это ему ещё ой как повезло. Плюс за Стори,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: marzzz
Вчера, 21:55
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (498|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Так и случилось. После 7 лет страшных скандалов, мордобоев и измен они развелись.

Нет, не так это случается.
Если бы это был настоящий приворот, парень либо спился, либо вздернулся. Конец у привороженных один. Марля совсем непонятно, каким боком! Какая это дурында приворот на брак и любовь через кладбищенский причендал делает? Такое обычно соперникам на смерть подкладывают! smeh

Дело темное. Предполагаю, парнишка был на самом деле гуляка. Вот и вся "магия". Да и барышня брала ни рожей, и не фигурой, а другим местом. Тем более, пока жена ограничена по беременности, и живёт в деревне, а он - в городе на заработках, ей, жене, такого темпераментного гусара трудно держать на расстоянии от свободных городских девиц.

История больше жизненная, чем мистическая. Таких "присушенных", если пошерстить, всегда во все времена был вагончик с маленькой тележкой. Командировочные, шабашники, гастробайтеры. По две-три семьи имели, но это особо одаренные! crazy
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: Ernesta
Вчера, 21:58
+8
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1528|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 100
Терпеть не могу всех тех, кто приворотами балуется. Это ж какую заниженную самооценку надо иметь, тут не привороты надо делать, а к психологу впору ходить начаинать.
У меня тоже история про приворот есть.
Лет 20-ть мне было тогда, я в Москве в школе работала и летом на каникулах к маме в Волгоград приехала погостить. А мама моя спала и видела как быу меня обратно на родину заманить и стала активно мне женихов-то местных подбирать, к приезду, так сказать, чтоб уже очередь была. Потом маман стала мне ненавязчиво женихов подсовывать, ненавяззчиво- это громко сказано. Она встречу назначала, а меня перед фактом ставила. А я тоже, дурочка малолетняя, неудобно мне было всех на три буквы послать, вот и ходила.
Так вот на очередной встрече жених был прям с соседней улицы, около рынка. Он мне не понравился совсем, зато я ему понравилась, причём наверное больше не я, а моя "московская жизнь" и стал он меня преследовать. Однажды пошла я на рынок и его там встретила у входа. И тут парнишу понесло, видя моё безразличае, он вдруг сказал, что купил книгу по чёрной магии и будет меня привораживать. Тут меня и накрыло, говорю, а ну показывай где у тебя там книжка с приворотами? Он меня радостный домой к себе и повёл, книжку с гордостью показал и говорит, что мол приворожит и я замуж за него всё равно выйду. Ох и злость на меня накатила и как я выпалила,- Да чтоб твоя книга эта сгорела вместе с твоей квартирой, чтоб руки-то тебе и желание поотшибало на меня магичить. Ушла и хлопнула входной дверью так, что штукатурка посыпалась.
А дня через два был большой пожар, квартира моего горе-жениха выгорела основательно. Когда на рынок ходила, то видела - рамы на окнах выбиты, внутри квартиры всё чёрное, обугленное и этот ужасный запах пожарища. Его тоже видела мельком, он от меня убежал, как от чумы и орал, чтоб не подходила к нему близко, ведьмой обозвал и дьяволом.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#7 написал: marzzz
Сегодня, 00:01
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (498|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Цитата: Ernesta
орал, чтоб не подходила к нему близко, ведьмой обозвал и дьяволом.

Жесть! Вот стрессанул бедняга. Если после такого кукушка не съехала, думаю, научился контролировать желания по части приворота девиц. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#8 написал: Шахерезада
Сегодня, 07:10
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Друг друга чуть не убивали во время ссор, даже теще Женя подносил кулак. Пытались разводиться каждый месяц.
Классический вариант поведения привороженных мужчин: либо тихо спиваются и рано умирают, либо проявляют агрессию к приворотчице вплоть до ее физического уничтожения как вариант освобождения из неволи.
Хорошая поучительная история, но только кого это останавливает?++++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#9 написал: Talisha
Сегодня, 07:57
+5
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Репутация: (1544|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 3 617
Хорошо хоть оба живы остались. Действие приворота-то семь лет, а вот последствий от разрушенной семьи с детьми Анне разгребать ещё долго.
Цитата: Ernesta
И тут парнишу понесло, видя моё безразличае, он вдруг сказал, что купил книгу по чёрной магии и будет меня привораживать. Тут меня и накрыло, говорю, а ну показывай где у тебя там книжка с приворотами? Он меня радостный домой к себе и повёл, книжку с гордостью показал и говорит, что мол приворожит и я замуж за него всё равно выйду.

Моего мужа одна девица и провораживать пыталась, и проклинать потом, когда не получилось... Главное - не реагировать злом на зло. Он просто мысленно стал желать ей добра и здоровья. И никакие посылы не сработали в его адрес (это лучшая защита). Хотя девица ого-го как черной магией занималась (там вся семья). Кончила она плохо, увы:( Нельзя такими вещами против других заниматься.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 08:47
+2
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Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 392
Бггг, меня в этой истории больше всего умиляет жена.. ля... ну ладно Анна своё получить хотела (фигово вышло, но ладно), а жена - как ковёр для ног. Ни гордости, ни самолюбия. Тьху на таких. Так и надо ей, что гулял от неё тот Женечка.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#11 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 12:03
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 378
Дебильная эта ваша знакомая и ее мамаша тоже.Приворожить алиментщика с 2-мя детьми,чтобы привести его на свои метры,а потом жить за мамашин счет.Я на месте Жени этого,отсудила бы 0.50 мамашиной хаты,в качесте морального ущерба.)
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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