Приворожила... на свою голову

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:32

Lanass Просмотров: 1 700 Комментарии: 11 +29 Вчера, 15:32 by

Реальная история.Старшая сестра моей подруги Анна всегда была шебутная и очень самостоятельная. В маленьком городке, где все мы жили, после учебы пошла работать и, постоянно ссорясь с мамой, выбила себе комнату в общежитии (тогда получить комнату местным было нереально, если есть прописка в городе). И начал к ней в гости захаживать очень красивый парень Женя, не из местных, приехал из деревни на работу. Имел ребенка и жену, беременную вторым.Уж как все гоняли эту парочку: и мама Анны приходила и устраивала скандалы, и жена Жени со своими родителями. Все пытались их образумить. Стоит отметить, что Анна красотой и стройностью фигуры не отличалась, и характером хорошим тоже. И, когда у Жени начали спадать с глаз розовые очки, она решила во что бы то ни стало закрепить на него свое право.У Анны была подруга - ушлая бабенка, много чего знающая. И та посоветовала Анне приворожить Женю. Не знаю, как проходил обряд, только слышала, что эта подруга принесла Анне марлю, которой обмывали мертвеца, и сказала зашить ее Жене в одежду. Та так и сделала, уж очень хорош был парень, да и замуж хотелось и плевать было на его жену и детей.В это время я поступила учиться в другой город, и эта парочка временно выпала из поля моего зрения. Когда приехала на зимние каникулы, они уже были женаты. Мама Анны смирилась с выбором дочери, сняла им квартиру и отправила вить семейное гнездышко. Со временем подарила квартиру. Вам не передать, что творилось в этой семье. Женя постоянно смотрел и бегал налево, постоянные ссоры с битьем посуды. Друг друга чуть не убивали во время ссор, даже теще Женя подносил кулак. Пытались разводиться каждый месяц.На тот момент я не знала о привороте, и моя подруга, младшая сестра Анны, все рассказала. И сказала, что подруга Анну предупредила - срок действия этого приворота - 7 лет, и жить будут плохо.Так и случилось. После 7 лет страшных скандалов, мордобоев и измен они развелись. Женя вернулся к жене. Анна через несколько лет вышла замуж. И никто друг друга не вспоминает хорошим словом.Вопрос: и кому нужно было такое "счастье"?

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