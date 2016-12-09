Уймись, демон

Ternostren Просмотров: 1 893 Комментарии: 19 +29 Вчера, 11:44 by

История рассказана человеком набожным, в принципе, как и его жена, поэтому он попросил не упоминать их имен и города, в котором это произошло, а то «мало ли что». Ну да будет воля его. Далее с его слов.Было это в 2017 г, где-то начало-середина мая. Стояла солнечная погода, но лужи от растаявшего снега еще толком не обсохли, везде была эта мерзкая слякоть. Гуляли мы тогда по городу своей компашкой: я, жена моя, и друг с подругой своей. Был выходной, кругом людей полно, тоже, видимо, вышли на солнышке погреться. Решили мы на скамеечке возле парка посидеть. Сидим, болтаем о жизни. Смотрим, недалеко, метрах в двадцати от нас парень какой-то непонятный ошивается. Причем в чем его странность, мы сразу-то и не поняли. Вроде бы и одет, как все, но что-то в нем нас тогда удивило очень (мы потом уже, когда произошедшее обсуждали, пришли к тому, что все сразу подумали о его странности). Может, его манера двигаться, может, еще что, в общем, какой-то он был не такой. Друг тогда еще пошутил: «Нечеловечный человек». Странно было еще и другое – мимо него ходили люди, и он почти к каждому всегда поворачивался лицом к лицу, как будто в глаза все время пытался заглянуть. А люди его, такое ощущение было, что вообще не замечают, не шарахались от него, ничего, шли себе и шли дальше. Это мы наблюдали в течение минут трех, потом произошло нечто совсем странное. Мы все четверо увидели, как он повернул голову в нашу сторону, а секунду спустя он уже стоял около нашей лавочки. Ей богу не вру. Не знаю, как это произошло, но никто из нас не увидел, как он подходил или бежал к нам. Просто возник прямо перед нами, и все тут.И тогда началась полнейшая дичь, сейчас-то я легко рассказываю, а тогда жутко было неимоверно. Я, сто килограммов весом, всю жизнь занимающийся спортом, испытал такой животный страх, что не приведи господь. Я попробую описать, что я почувствовал, но поверьте, такое вы вряд ли когда-то испытывали. Этот парень стоял рядом, а я не то что сказать ему что-то, поднять глаза на него не мог, мое тело словно одновременно обмякло и вместе с тем одеревенело. Рук я своих не чувствовал, будто их не было совсем. А мир вокруг стал тягучим таким, как кисель, словно само время замерло. Мы все сидели и молчали (друзья рассказали потом, что с ними тоже самое было). Парень же сначала что-то бурчал себе под нос, было не разобрать. Потом медленно так, как будто лениво, пошел вдоль лавки, я видел только его ноги, потому как глаза поднять так и не смог. Прошел мимо друзей, меня и остановился около жены моей. До этого он все время шел и что-то бормотал, но как с женой поравнялся, остановился и некоторое время стоял молча. Затем на каком-то языке (про язык поясню, это был русский, но какой-то не такой, он как-то растягивал слова, как будто до этого ни разу ими не пользовался, может, так раньше говорили, я не знаю, но его все тогда отлично услышали и поняли) он в приказном тоне говорит моей жене: «А ты что с ними тут, подними глаза на меня, посмотри». И вот можете меня слабохарактерным называть, как угодно, но я не смог ничего из себя выдавить, чтобы ответь этому уроду, просто не мог физически, сидел, как истукан, глаза вниз опустив. Жена моя, все так же не поднимая глаз, сквозь зубы бросила ему фразу: «Отвали». Парень снова что-то забормотал, и тогда жена уже в голос крикнула ему: «Уймись, демон» и подняла голову. Лица его я так и не увидел в этот момент, но жена сказала, что он скривил одну сторону лица, как будто что-то кислое съел, издал какой-то звук типа «фыр» и просто пропал. Лишь только он скрылся, мир снова как будто краской налился, стали голоса людей слышны, деревья шумят. Оцепенение тоже тут же спало. Мы сидим и тупо смотрим друг на друга, мол, что это было. Рассказали друг другу о том, кто что чувствовал. Оказалось, у всех было одно и то же, оцепенение и страх, у жены было только не так сильно. Я жену спрашиваю: «Почему ты его демоном назвала?» Далее со слов жены:"А вы разве не поняли, кто это был? Я как более менее его разглядела, поняла, что не от мира сего он. Демон, и, похоже, не из низших. Вокруг него свечение синее было, вы разве не заметили? Люди не видят их, то ли они с толпой умело сливаются, то ли они своей силой глаза им отводят. Не знаю, почему мы четверо его видели. Может, потому и подошел к нам. А почему он ко мне именно обратился, я не знаю, может, почувствовал, что я не поддалась так просто его воле".В общем, обсуждали мы это долго еще. Где-то через полгода произошло продолжение истории. Со слов жены:"Пошли мы с подругой в церковь, что недалеко от того самого парка находится. Приехали туда, платки навязали, заходим. Посередине стоит священник лицом к иконе и, получается, спиной к нам. Сидят люди, молятся, так же получается спиной к нам. А чуть правее от самой иконы стоит тот самый парень спиной к иконе (спиной к иконе, как мне сказали, стоять вообще нельзя, а тут прямо во время молитвы), лицом к людям и что-то бормочет себе под нос, прямо как в прошлый раз. Вокруг него прям яркое такое голубое свечение (хотя подруга сказала, что света она не видела). Выглядело это все так, будто священник и люди читают молитву, а он свои какие-то слова в эту молитву вставляет. Мы испугались тогда знатно, сразу случай из парка вспомнился и убежали оттуда, хотя «демон» этот на нас никакого внимания не обратил, смотрел все время в одну точку".Жена тогда вся в слезах домой прибежала, рассказала мне все, и мы решили церковь на всякий случай сменить. Такая вот у нас была история.От себя, как от автора, добавлю, человеку этому верю, как и его жене. Бога они почитают и в этой теме ой как разбираются. У меня возник к жене его только один вопрос: как она поняла, что «демон» не из низших, на что мне был дан ответ: «Низшие демоны такой силой не обладают, чтобы человека в такое состояние оцепенения по своей воле ввести, это был определенно кто-то из их верха».Ну, если честно, увидев сколько у них дома литературы по данной тематике, я не очень удивился ее познаниям. Про синее свечение я услышал впервые, но, как мне пояснили, видеть его могут далеко не все люди (тот же самый ее муж и друзья в парке тогда не видели) и чем оно ярче, тем более силен демон. Как то так.

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