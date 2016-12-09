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Истории из жизни

Уймись, демон

История рассказана человеком набожным, в принципе, как и его жена, поэтому он попросил не упоминать их имен и города, в котором это произошло, а то «мало ли что». Ну да будет воля его. Далее с его слов.

Было это в 2017 г, где-то начало-середина мая. Стояла солнечная погода, но лужи от растаявшего снега еще толком не обсохли, везде была эта мерзкая слякоть. Гуляли мы тогда по городу своей компашкой: я, жена моя, и друг с подругой своей. Был выходной, кругом людей полно, тоже, видимо, вышли на солнышке погреться. Решили мы на скамеечке возле парка посидеть. Сидим, болтаем о жизни. Смотрим, недалеко, метрах в двадцати от нас парень какой-то непонятный ошивается. Причем в чем его странность, мы сразу-то и не поняли. Вроде бы и одет, как все, но что-то в нем нас тогда удивило очень (мы потом уже, когда произошедшее обсуждали, пришли к тому, что все сразу подумали о его странности). Может, его манера двигаться, может, еще что, в общем, какой-то он был не такой. Друг тогда еще пошутил: «Нечеловечный человек». Странно было еще и другое – мимо него ходили люди, и он почти к каждому всегда поворачивался лицом к лицу, как будто в глаза все время пытался заглянуть. А люди его, такое ощущение было, что вообще не замечают, не шарахались от него, ничего, шли себе и шли дальше. Это мы наблюдали в течение минут трех, потом произошло нечто совсем странное. Мы все четверо увидели, как он повернул голову в нашу сторону, а секунду спустя он уже стоял около нашей лавочки. Ей богу не вру. Не знаю, как это произошло, но никто из нас не увидел, как он подходил или бежал к нам. Просто возник прямо перед нами, и все тут.

И тогда началась полнейшая дичь, сейчас-то я легко рассказываю, а тогда жутко было неимоверно. Я, сто килограммов весом, всю жизнь занимающийся спортом, испытал такой животный страх, что не приведи господь. Я попробую описать, что я почувствовал, но поверьте, такое вы вряд ли когда-то испытывали. Этот парень стоял рядом, а я не то что сказать ему что-то, поднять глаза на него не мог, мое тело словно одновременно обмякло и вместе с тем одеревенело. Рук я своих не чувствовал, будто их не было совсем. А мир вокруг стал тягучим таким, как кисель, словно само время замерло. Мы все сидели и молчали (друзья рассказали потом, что с ними тоже самое было). Парень же сначала что-то бурчал себе под нос, было не разобрать. Потом медленно так, как будто лениво, пошел вдоль лавки, я видел только его ноги, потому как глаза поднять так и не смог. Прошел мимо друзей, меня и остановился около жены моей. До этого он все время шел и что-то бормотал, но как с женой поравнялся, остановился и некоторое время стоял молча. Затем на каком-то языке (про язык поясню, это был русский, но какой-то не такой, он как-то растягивал слова, как будто до этого ни разу ими не пользовался, может, так раньше говорили, я не знаю, но его все тогда отлично услышали и поняли) он в приказном тоне говорит моей жене: «А ты что с ними тут, подними глаза на меня, посмотри». И вот можете меня слабохарактерным называть, как угодно, но я не смог ничего из себя выдавить, чтобы ответь этому уроду, просто не мог физически, сидел, как истукан, глаза вниз опустив. Жена моя, все так же не поднимая глаз, сквозь зубы бросила ему фразу: «Отвали». Парень снова что-то забормотал, и тогда жена уже в голос крикнула ему: «Уймись, демон» и подняла голову. Лица его я так и не увидел в этот момент, но жена сказала, что он скривил одну сторону лица, как будто что-то кислое съел, издал какой-то звук типа «фыр» и просто пропал. Лишь только он скрылся, мир снова как будто краской налился, стали голоса людей слышны, деревья шумят. Оцепенение тоже тут же спало. Мы сидим и тупо смотрим друг на друга, мол, что это было. Рассказали друг другу о том, кто что чувствовал. Оказалось, у всех было одно и то же, оцепенение и страх, у жены было только не так сильно. Я жену спрашиваю: «Почему ты его демоном назвала?» Далее со слов жены:

"А вы разве не поняли, кто это был? Я как более менее его разглядела, поняла, что не от мира сего он. Демон, и, похоже, не из низших. Вокруг него свечение синее было, вы разве не заметили? Люди не видят их, то ли они с толпой умело сливаются, то ли они своей силой глаза им отводят. Не знаю, почему мы четверо его видели. Может, потому и подошел к нам. А почему он ко мне именно обратился, я не знаю, может, почувствовал, что я не поддалась так просто его воле".

В общем, обсуждали мы это долго еще. Где-то через полгода произошло продолжение истории. Со слов жены:

"Пошли мы с подругой в церковь, что недалеко от того самого парка находится. Приехали туда, платки навязали, заходим. Посередине стоит священник лицом к иконе и, получается, спиной к нам. Сидят люди, молятся, так же получается спиной к нам. А чуть правее от самой иконы стоит тот самый парень спиной к иконе (спиной к иконе, как мне сказали, стоять вообще нельзя, а тут прямо во время молитвы), лицом к людям и что-то бормочет себе под нос, прямо как в прошлый раз. Вокруг него прям яркое такое голубое свечение (хотя подруга сказала, что света она не видела). Выглядело это все так, будто священник и люди читают молитву, а он свои какие-то слова в эту молитву вставляет. Мы испугались тогда знатно, сразу случай из парка вспомнился и убежали оттуда, хотя «демон» этот на нас никакого внимания не обратил, смотрел все время в одну точку".

Жена тогда вся в слезах домой прибежала, рассказала мне все, и мы решили церковь на всякий случай сменить. Такая вот у нас была история.

От себя, как от автора, добавлю, человеку этому верю, как и его жене. Бога они почитают и в этой теме ой как разбираются. У меня возник к жене его только один вопрос: как она поняла, что «демон» не из низших, на что мне был дан ответ: «Низшие демоны такой силой не обладают, чтобы человека в такое состояние оцепенения по своей воле ввести, это был определенно кто-то из их верха».

Ну, если честно, увидев сколько у них дома литературы по данной тематике, я не очень удивился ее познаниям. Про синее свечение я услышал впервые, но, как мне пояснили, видеть его могут далеко не все люди (тот же самый ее муж и друзья в парке тогда не видели) и чем оно ярче, тем более силен демон. Как то так.
Вчера, 11:44 by TernostrenПросмотров: 1 893Комментарии: 19
+29

Ключевые слова: Парк прогулка странный человек разговор свечение демон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:05
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Увлекательная история, а друзья католики? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 12:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 648
Не все психбольные бесноватые и наоборот. А как их точно определить не знаю. Наверное надо на себе ощутить как ваши знакомые. Было нечто подобное и у меня. Но если честно, я сам человек не дряблый, но как вижу психбольных - любых, то в дрожь бросает от страха. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#3 написал: VENDETTA
Вчера, 12:42
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (94|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 912
Крутая история +++ braavo
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#4 написал: Ольга 1981
Вчера, 13:42
+6
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 304
История круть! До мурашек. Либо правда демон, а у жены друга какой то дар имеется, поэтому она и видит свечение, а другие нет. Либо действительно психбольной человек, который обладает гипнозом что ли. В любом случае странная и страшная ситуация. Впечатлило.+++++++
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#5 написал: t.eir
Вчера, 14:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 250
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#6 написал: Elinor
Вчера, 15:03
+5
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Цитата: t.eir
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?


Удобная отмазка для неверных, набожных жён - "бес попутал" smile
Зарегистрирован: 29.08.2016
#7 написал: Tigger power
Вчера, 15:09
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Цитата: Elinor
Цитата: t.eir
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?


Удобная отмазка для неверных, набожных жён - "бес попутал" smile

Ну, не только же мужчинам все на ведьм валить))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:07
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1601|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 917
Цитата: Tigger power
Цитата: Elinor
Цитата: t.eir
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?


Удобная отмазка для неверных, набожных жён - "бес попутал" smile

Ну, не только же мужчинам все на ведьм валить))

Привороживших их несчастных, как теленка на веревочке потащивших)))

И, ох какая «хорошая» церковь, что демоны там как по бульвару разгуливают
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 21:03
+2
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Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 994
Да уж, не приятная ситуация. Еще ведь и по церкви шарахается этот мужик, наверняка, что-то недоброе там затевает на прихожан. Слышала, что нужно при входе в церковь говорить себе под нос: "Какой(им) зашла, такой и выйду!" Видать, не зря существует такая элементарная фраза. Да, интересный случай. Спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#10 написал: marzzz
Вчера, 21:37
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (498|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Рассказ не однозначный.
Весной у неадеквата происходит обострение. Ох, такие экземпляры попадаются! Этот, с синей аурой, спротив них - дитё неразумное... Скромно постоял рядом. blush

Кажется, реально слегка тронутый. Его особенность в том, что он и на дороге в парке любит лицом к лицу быть, и в церкви ему нравится рассматривать лица в толпе, отчего он и стоял спиной к иконам, а лицом к прихожанам. Так что, его этот принцип "ко мне передом, к лесу - задом" - такая вот шизоидная фишка. smeh

Версию о городском сумасшедшем нужно отработать! Мистическая версия у меня не рисуется. Совсем. Если только натянуть попробовать? Один момент тогда - видение барышней свечения. Вот это прикольно. Что, только у него одного и видно? Остальные люди ходят себе просто так, и никаким розовым или фиолетовым не отливают? По логике, должы бы!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#11 написал: Ernesta
Вчера, 22:30
+4
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1528|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 100
Точно утвеждать трудно кто это был, надо видеть. Если и бес, (демон - это громко сказано, это большие силы и делать им нечего, как шататься и в глаза всем заглядывать) то искал себе подходящий "домик", таковым оказалась жена друга, но она отпор дала и в глаза ему не посмотрела. А так бы было на одну одержимую больше.
И церковь тут ни при чём, там можно такого нахватать, что страшно подумать.
Ещё одна версия - мужик тот веретником был, они как раз в церкви свои чёрные обряды и проводят, очень похоже.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#12 написал: Шонди
Вчера, 23:19
+2
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 305
Меня больше всего синее свечение заинтересовало. Если свечение видишь, а человека нет - это бесплотный демон или обман зрения? Не раз видела такое, но как-то не задумывалась, списывала на то что померещилось, а тут вон оно что.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#13 написал: marzzz
Сегодня, 00:05
+2
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Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Цитата: Шонди
Если свечение видишь, а человека нет - это бесплотный демон или обман зрения?

Это как улыбка чеширского кота! Кота уже нет, а улыбка ещё осталась. laughing
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#14 написал: Talisha
Сегодня, 07:51
+1
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Репутация: (1544|0)
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Комментариев: 3 617
Согласна с комментарием Эрнесты, даже добавить нечего. Кроме того, что бес всё-таки из низших...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#15 написал: AlphaOme
Сегодня, 11:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 137
Цитата: Ksenya078
"Какой(им) зашла, такой и выйду!" Видать, не зря существует такая элементарная фраза.


Зачем с такой присказкой идти в церковь?На покаяние,например,или просто на молитву?Люди ведь идут,чтобы изменить свое состояние,образно говоря "очистить душу,или даже врачевать душу". А тут "здрассте": какой пришла,такой и уйду.
А церковь,если ходите,нужно выбирать тщательно.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#16 написал: kusi
Сегодня, 13:14
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3008|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 7 036
Демон, и, похоже, не из низших.

Она что часто в мире демонов бывает чтобы такое умозаключение сделать?
«Низшие демоны такой силой не обладают, чтобы человека в такое состояние оцепенения по своей воле ввести, это был определенно кто-то из их верха».

Откуда такие познания?)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#17 написал: Ternostren
Сегодня, 13:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 10
*Ну, если честно, увидев сколько у них дома литературы по данной тематике, я не очень удивился ее познаниям.
Ну, видимо отсюда)
Зарегистрирован: 13.11.2018
#18 написал: kusi
Сегодня, 13:38
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (3008|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 7 036
Цитата: Ternostren
Ну, если честно, увидев сколько у них дома литературы по данной тематике, я не очень удивился ее познаниям.

Теория и практика вещи увы, разные. Хорошо пишут на бумаге, но как всегда забывают про овраги. Не удивлюсь что одна из книг стоящих на полке "Псевдомонархия демонов" замечу, она была написана знаменитым врачом и демонологом 16-го века Иоганном Вейером, который был очень вдохновлен своим бывшим учителем - немецким оккультистом Генрихом Корнелиусом, более известным как Агриппа. Книга является каталогом 69 благородных демонов, которые занимают значимые места в иерархии Ада, а также методов их вызова.
Мне всегда было интересно " Из какого пальца эти знания высасывают? Наверное из мизинца ...
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#19 написал: kotanum
Сегодня, 21:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Tigger power
Цитата: Elinor
Цитата: t.eir
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?


Удобная отмазка для неверных, набожных жён - "бес попутал" smile

Ну, не только же мужчинам все на ведьм валить))

Привороживших их несчастных, как теленка на веревочке потащивших)))

И, ох какая «хорошая» церковь, что демоны там как по бульвару разгуливают
полагаю большинство церквей по сути просто сестра силы,и черпать ее могут все-и светлые и темные.Нааерняка есть и такие,куда темным сестра заказаны,но надо знать где эти сестра,сама по себе церковь явно не показатель...

Цитата: kotanum
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Tigger power
Цитата: Elinor
Цитата: t.eir
А я фильм смотрела какой-то, ещё чёрно-белый. Так для чёрта нет более лучшего развлечения, чем жён чужих верных, да набожных на измену толкать. А причём тут психбольные вообще?


Удобная отмазка для неверных, набожных жён - "бес попутал" smile

Ну, не только же мужчинам все на ведьм валить))

Привороживших их несчастных, как теленка на веревочке потащивших)))

И, ох какая «хорошая» церковь, что демоны там как по бульвару разгуливают
полагаю большинство церквей по сути просто сестра силы,и черпать ее могут все-и светлые и темные.Нааерняка есть и такие,куда темным сестра заказаны,но надо знать где эти сестра,сама по себе церковь явно не показатель...
т9 поменял слова "места" на "сестра"...
Зарегистрирован: 9.07.2015
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