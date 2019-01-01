"Домой!"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:14

Sniff Просмотров: 64 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:14 by

Когда я училась в восьмом классе, у нас с подругой был период прогуливания школы.Мы жили в одном доме в соседних подъездах и, конечно же, ходили в школу вместе.Не помню теперь, кому из нас пришла в голову эта идея, но показалась, видимо, очень удачной. И целую неделю мы, выйдя из дома, как умные Маши, доходили до поворота, зайдя за него, сворачивали и короткими перебежками двигали в другую от школы сторону.Дойдя до мостика через крошечную речонку Куксу, мы уходили в сторону железной дороги. Поезда по ней шли редко, и только товарные, так что по рельсам гулялось очень неплохо.По дороге к насыпи находился какой-то полудохлый склад со всякой ерундой, огромными бетонными трубами, ржавой арматурой и прочей дребеденью. Даже не склад, а навес, у него было всего три стены.С утра мы залезали в эти трубы, места там хватало с избытком, сидя на своих сумках, заполняли друг другу анкеты, болтали, в общем, фигней страдали.Когда пригревало солнышко, оставляли сумки в трубах и шли гулять по рельсам, уходя довольно далеко.Теперь я думаю, как двух дурочек берегли ангелы- хранители, мало ли с кем там можно было встретиться, но тогда мы этим не заморачивались. Кстати, во время наших экскурсий мы никогда, ни разу, никого не видели. Ни рыбака, ни бабулю, пасущую коз или рвущую траву для кроликов, ни просто прохожих, никого!Так мы развлекались до субботы, а в субботу и произошло нечто странное.Мы шли, как обычно, по рельсам, и вдруг услышали голос, произнесший громко: "Домой!"Подруга тоже его услышала, потому что озираться мы стали на пару. Вокруг никого не было, да и спрятаться было негде; насыпь, внизу с одной стороны тропинка, с другой - речка. Кустов нет, маленькую рощицу маклюры мы давно оставили позади.Решив, что нам показалось, мы двинулись дальше. Не успели сделать и двух шагов, как снова услышали: "Домой!"На этот раз громче и напористее.Тут уже ни о чем не думая, мы ломанулись в обратном направлении, добрались до своих сумок. И так же, почти бегом, домой.Больше мы школу не прогуливали, не потому, что не хотели, просто Инесску сдал матери ее младший братец, а одной мне сидеть в трубах и гулять по рельсам было страшно.Голос мы с ней, конечно, обсуждали, но ни к каким выводам не пришли. А сейчас мне кажется, что это не просто так было, видимо, впереди нас могли ждать явные неприятности, которых мы избежали, благодаря невидимому доброжелателю.

Ключевые слова: Школа прогулы рельсы голос ангел- хранитель авторская история

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