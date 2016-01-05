Случай на железной дороге

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:11

Причина: Заменила раздел.

Roland Просмотров: 493 Комментарии: 6 +5 Вчера, 16:08 by

Раньше я жил в небольшой деревеньке на окраине Смоленской области. Однако это не была деревня, лишенная всех благ цивилизации. Дорога на главной улице была асфальтовая. Было несколько двухэтажных многоквартирных домов (в одном из которых я и жил со своей семьей), почта, клуб и даже несколько магазинов. Но, к большому сожалению, в нашей деревне не было школы. Она находилась в соседней деревне и была единственным учебным заведением для всех ближайших деревень. Поэтому, чтобы успеть на уроки к восьми утра, вставать приходилось часов в шесть, ведь путь был неблизкий. В школе обучалось около ста школьников из ближайших деревень. В моем классе было двенадцать человек, одним из которых был мой друг Саша. С ним мы подружились, будучи ещё обитателями песочницы, так как жили мы в соседних подъездах.Когда пришло время идти в школу, тот факт, что мы учились в одном классе, только укрепил и без того крепкую дружбу. Ну, и само собой, в школу и из школы мы всегда ходили вместе. А путь был не самый удобный.Все дело в том, что между нашей деревней и той, в которой была школа, протекала небольшая речка Ольшанка, которая затем впадала в Днепр. Единственным способом перебраться на другой берег речки был железнодорожный мост. Миновав реку, по обе стороны от железной дороги начинались обрабатываемые поля, по которым было невозможно срезать путь до школы, не изгрязнившись при этом по колено. Поэтому еще какой-то участок пути приходилось идти по железной дороге. Сразу за полями начиналась колеистая дорога, по которой уже можно было добраться до соседней деревни, а там уже и до школы.Сама же железная дорога представляла из себя две колеи рельс, по которым частенько гоняли грузовые составы и два раза в день пригородная электричка из Смоленска. Весь этот участок пути мы с Сашей старались пройти как можно быстрее, чтобы не встретиться с поездом: даже если сойти с пути на насыпь, поезд мог запросто подхватить двух школьников потоками встречного ветра и размазать о столб. Если уж такое случалось, что мы слышали приближение поезда, то предпочитали спуститься к полям и переждать там, пока он пройдет, а затем карабкаться на насыпь опять. Это было краткое введение, а теперь о самом случае, про который я хотел рассказать.Это было раннее октябрьское утро. Моросил мелкий холодный дождик. Где-то в 7:20 мы с Саней, будучи на тот момент семиклассниками, поднялись на железнодорожные пути и быстро двинули по ним, не желая встретить какой-нибудь ранний поезд. При этом мы о чем-то увлеченное беседовали. Саня шел по рельсам, не делая никаких усилий, чтобы ловить равновесие - результат многолетних тренировок по утрам, а я шел рядом с ним по шпалам. Саша во время беседы смотрел на свои ноги, чтобы случайно не оступиться, а я, что-то рассказывая, смотрел на него, поэтому мы даже не заметили, как та бабка появилась на путях, идя навстречу нам. Наверное, мы бы и не заметили ее, пока она не подошла бы к нам в упор, если бы не тот звук, который она издавала при ходьбе. Цоканье, как будто она шла на каблуках.Ее неожиданное появление испугало нас, но затем мы еще посмеялись, мол, ничего себе, какая дама на каблуках ходит. Удивительно и то, что шла она на расстоянии метров двадцати от нас, а звук слышался нам очень отчетливо каждый раз, когда она наступала на следующую каменную шпалу. Абсурдности ситуации добавляло то, что выглядела она лет на восемьдесят с лишним: вся сгорбленная, в черном платке и каком-то черном ватнике, а ноги полностью прикрывала какая-то черная длинная юбка до земли, вся изорванная и испачканная грязью внизу. Шла она очень медленно на нас, но звук отбивала звонко. Цок…цок…цок…цок… Нам стало как-то не по себе. Бабка явно была не в своем уме.Тут мое сердце (да и Санино, наверное, тоже) как будто вмиг превратилось в кусок льда и провалилось куда-то вниз. Сзади нас раздался гудок приближающегося поезда. Инстинктивно мы рванули сначала к краю дороги, но тут же остановились, глядя на непоколебимо идущую прямо навстречу поезду бабку. Мы обернулись, поезд уже выезжал из-за поворота, возле нас он будет через пару минут. Поколебавшись еще немного, Саня рванул к бабке, преодолевая оставшиеся между нами и ей несколько метров.- Бабушка, поезд едет! - выкрикнул ей прямо на ухо Саня, неуверенно взяв за рукав ее грязного ватника, желая отвести в сторону. Но она как будто и не услышала его. Саня посмотрел на меня взглядом, просящим помощи. Затем мы оба глянули на приближающийся поезд, до него оставалось совсем ничего.Я подбежал к бабке с другой стороны и взял ее за другой рукав. Она остановилась, но никак не реагировала на нас. Глянув друг другу в глаза, мы молча кивнули и попытались потащить бабку к краю железнодорожной насыпи. Она поддалась. Поезд гудел во всю, приближаясь к нам на бешеной скорости. Машинист, кажется, просто зажал кнопку гудка. Мы с силой потянули бабку к краю, перепрыгнули через крайний рельс и потянули ее за собой. Бабка же с лязгом зацепилась за него и упала, повалив и нас с собой.Как только мы упали, мимо нас пролетел эшелон поезда, а за ним пошла череда груженых вагонов. Потоки встречного ветра сдували с земли, утягивали вслед за поездом. Мы спустились еще чуть ниже. Бабка сидела на насыпи камней, не поднимая на нас головы, точно сумасшедшая. В этот момент мне хотелось убить ее самому. Спасая ее, нас самих чуть не размазал поезд. Но тут мы заметили одну вещь, от которой у нас с Саней пропал дар речи, а грудь сковал ледяной холод. Видимо, когда мы перетягивали бабку через последний рельс, ее черная грязная юбка зацепилась за что-то и от нее оторвался небольшой клок ткани. Теперь из-под нее торчало два копыта. Покрытые грязью, по ним ползали черви. Было видно, как они ползают и под кожей. Мы стояли и смотрели на это не в силах что-то сделать или предпринять.И тут она подняла взгляд на нас. Ее лицо, изрезанное морщинами, вовсе не было лицом бабки. Оно только маскировалось под него. Это было что-то другое, что-то ужасное и страшное. Что-то пришедшее из другого мира. Оно издало страшный хрипящий хищный звук и потянулось к нам. Мы только попытались побежать, но оно было гораздо проворнее нас. Только собравшись бежать, я услышал сзади крик Саши. Он был настолько громким, что перебивал шум все еще проезжающего рядом поезда. Я обернулся и увидел, что она схватила его за край куртки. Он извивался и пытался вырваться, но безрезультатно. Злобные глаза ее продолжали смотреть на меня. Затем одним резким движением она швырнула Саню в сторону поезда. Он пролетел несколько метров и упал точно между колес вагона. Его крик на секунду усилился и тут же стих. По насыпи в нашу сторону сползла только нижняя половина моего друга, извергая из себя фонтан крови на каменную насыпь. Его ноги подергивались, как будто все еще продолжали сопротивляться. Все было в крови. Бабка подползла к залитым кровью камням и начала слизывать с них кровь. Наблюдая это, я потерял сознание.Очнулся я уже в больнице. Когда я первый раз после этого случая увидел себя в зеркало, я не удивился тому, что из него на меня смотрел четырнадцатилетний седовласый старик. Я долго проходил различные реабилитационные курсы, пил различные препараты. Меня пытались убедить в том, что мой друг погиб в результате несчастного случая, но я никогда ни на секунду не сомневался, что та бабка или, вернее, то, что скрывалось в образе бабки, было на самом деле, и именно оно убило его, а потом слизывало его кровь с камней железнодорожной насыпи. В конце концов, меня поместили в психиатрическую клинику, в которой я живу до сих пор.Сначала я еще пытался доказывать то, что я здоров, но затем смирился. А сейчас даже рад тому, что я нахожусь здесь, в своей палате, а не снаружи. Ведь частенько я слышу тот самый звук снаружи. Цоканье. Когда я выглянул в окно, то увидел ее, стоящую перед моим окном. В черной юбке с оторванным клоком ткани, из-под которой были видны копыта. Тогда я поднял крик на всю лечебницу, и мне сделали укол сильного успокоительно. Затем, когда я стал ее потом, я уже не кричал. Она не может до меня добраться здесь, поэтому я спокоен. Она бродит по площадке, цокая копытами по асфальту, ожидая, когда я выйду отсюда. А я не выйду отсюда. Никогда. Ни за что.

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