Цыганская кровь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 758 Комментарии: 9 +13 Сегодня, 05:21 by

Моя прабабка Мария была чистокровной цыганкой из кочующего табора. А замуж вышла за простого русского парня Ивана. Бабушка рассказывала мне:- Мама умела гадать на картах, предсказывать будущее, лечить травами. Дар у нее был от Всевышнего. Мне это не передалось. Но она говорила так: «Сколько бы поколений ни прошло, цыганская кровь рано или поздно напомнит о себе. Кто-нибудь из моих потомков обязательно встретит человека нашего рода-племени. И тогда появится ребенок, который будет видеть то, что скрыто от других».Вот какая история... А я задумалась. Теперь понятно, почему мне всегда очень нравились цыганские танцы и песни, а уж всем известный фильм «Табор уходит в небо» смотрела много раз с удовольствием.Прошло несколько лет. Я жила в гражданском браке, пожениться официально мой ненаглядный не предлагал, а его мать так вообще заявила:- Вот родишь наследника - тогда Игорек на тебе женится.Вроде бы и все нормально, точнее, терпимо, но детей у нас с Игорем не было. На этой почве стали возникать скандалы, да и свекровь все время упрекала.В тот день я возвращалась из магазина через парк. Домой идти не хотелось: снова видеть кислое свекрухино лицо. Да и муженек мне надоел до тошноты, но сделать решительный шаг и уйти я все не осмеливалась. На детской площадке весело играли мальчик и девочка, явно цыганята, родителей рядом не видно. «Как можно таких маленьких оставить одних?» - возмущенно подумала я. Почувствовала, что проголодалась. Открыла упаковку из трех булочек, которые только что купила.Заметила, что дети смотрят на них голодными глазами.- Хотите булочки?Они кивнули. Я протянула две булочки и хотела взять третью, как раздался голос:- Ты отзывчивая. За доброту нужно платить добротой... Ромы ценят добро, хорошему человеку всегда помочь рады, ну а плохого - проклянут. Жестоко? Возможно, но такова жизнь...Оглянулась. Передо мной стояла молодая беременная цыганка. Слишком молодая, но ведь у них девушки рано становятся мамами.- А его угостишь? - она погладила себя по животу.- Его? Или, может, ее? - я улыбнулась. - Угощу, конечно! - протянула последнюю булочку, хотя в животе урчало от голода.- Мы всегда знаем, кто родится. У меня будет мальчик. Давай я тебе в знак благодарности погадаю?- А эти детишки тоже твои?- Теперь мои. Сестра умерла, меня ее муж взял. Так погадать тебе, красавица?- Знаешь, я не верю в гадания, - начала сопротивляться я. - Да и так все о своей жизни знаю.- Всего знать не может никто, кроме высших сил.- В смысле Бога? - переспросила я.- У одних - Бог, у других - Будда или Аллах, - улыбнулась она.- Я же думаю, что это просто кто-то там, наверху, все о нас знает, вершит наши судьбы, и неважно, как его зовут. Просто надо верить, повиноваться, прислушиваться, не перечить. Я протянула ей ладонь: - Ладно, гадай!Рита, как она представилась, взяла меня за руку, внимательно посмотрела в глаза и выдала:- А ведь у тебя в роду были ромы, правда?Я рассказала ей историю Марии и Ивана.- Ты одна из нас. Сколько бы поколений ни прошло, цыганская кровь обязательно даст о себе знать. Так вот: это не твой человек. Уходи от него, детей у вас с ним не будет. Да и не по сердцу он тебе. Через год встретишь свою любовь. Твой мужчина будет нашего племени. И родится у вас трое детей.- Почему трое? - хмыкнула я.- По одному за каждую булочку. Ведь ты отдала последнюю моему еще не рожденному сынишке, а сама осталась голодной...Когда цыгане ушли по своим делам, я задумалась над словами Риты: «Может, и правда, бросить все к чертовой матери и уйти от Игоря? Неуютно в нашем доме, холодно. Не семья это».Через неделю вернулась в бабушкин дом в пригороде. Ездила оттуда на работу, в выходные моталась к родителям в областной центр.Однажды в электричке встретила Его. Прабабушка Мария говорила: «Знаешь, любовь с первого взгляда бывает. Вспыхнула искра - и никуда не денешься!» Симпатичного чернявого мужчину звали Роман. Мы начали встречаться. Через месяц нашего общения Ромка сказал:- Лена, давай поженимся. Хотя, не знаю, как отреагируют твои родители, ведь я - цыган!А я начала хохотать, до слез.- В чем дело? Что я сказал смешного? - любимый даже обиделся. - Многие почему-то считают, что все ромы - ужасные воры, а женщины только гадать и рожать умеют. Между прочим, мой дед всем своим детям и внукам дал высшее образование. Он говорил: «Жизнь в таборе, конечно, хорошее дело, но обстоятельства меняются, нужно идти в ногу со временем».- Я не это имела в виду. Моя прабабушка была цыганкой из кочевого табора, так что я согласна выйти за тебя. Ведь рано или поздно цыганская кровь напомнит о себе!Все получилось так, как нагадала молодая цыганка Рита. У нас трое детей: дочка и два сына. Иногда я смотрю на ребят и думаю: «Возможно, кто-то из них унаследовал дар Марии?» Ведь все сложилось так, как она говорила: «Кто-то из моих потомков обязательно полюбит человека нашего рода-племени. И тогда появится ребенок, который будет видеть то, что скрыто от других».А недавно, гуляя с детьми в парке, встретила Риту, уже с четырьмя малышами. Она узнала меня.- Вот видишь, Лена, все вышло так, как я предсказала!Потом глянула на мою дочку Машу, погладила ее по голове:- Эта девочка необычная. У нее есть дар... Жить с ним непросто будет, но все решает Всевышний, от нас ничего не зависит. Что ж, время покажет...Автор - Елена.

Ключевые слова: Прабабка табор русский парень цыганка гадание

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