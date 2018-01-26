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Истории из жизни

Цыганская кровь

Моя прабабка Мария была чистокровной цыганкой из кочующего табора. А замуж вышла за простого русского парня Ивана. Бабушка рассказывала мне:
- Мама умела гадать на картах, предсказывать будущее, лечить травами. Дар у нее был от Всевышнего. Мне это не передалось. Но она говорила так: «Сколько бы поколений ни прошло, цыганская кровь рано или поздно напомнит о себе. Кто-нибудь из моих потомков обязательно встретит человека нашего рода-племени. И тогда появится ребенок, который будет видеть то, что скрыто от других».

Вот какая история... А я задумалась. Теперь понятно, почему мне всегда очень нравились цыганские танцы и песни, а уж всем известный фильм «Табор уходит в небо» смотрела много раз с удовольствием.

Прошло несколько лет. Я жила в гражданском браке, пожениться официально мой ненаглядный не предлагал, а его мать так вообще заявила:
- Вот родишь наследника - тогда Игорек на тебе женится.

Вроде бы и все нормально, точнее, терпимо, но детей у нас с Игорем не было. На этой почве стали возникать скандалы, да и свекровь все время упрекала.

В тот день я возвращалась из магазина через парк. Домой идти не хотелось: снова видеть кислое свекрухино лицо. Да и муженек мне надоел до тошноты, но сделать решительный шаг и уйти я все не осмеливалась. На детской площадке весело играли мальчик и девочка, явно цыганята, родителей рядом не видно. «Как можно таких маленьких оставить одних?» - возмущенно подумала я. Почувствовала, что проголодалась. Открыла упаковку из трех булочек, которые только что купила.

Заметила, что дети смотрят на них голодными глазами.

- Хотите булочки?

Они кивнули. Я протянула две булочки и хотела взять третью, как раздался голос:
- Ты отзывчивая. За доброту нужно платить добротой... Ромы ценят добро, хорошему человеку всегда помочь рады, ну а плохого - проклянут. Жестоко? Возможно, но такова жизнь...

Оглянулась. Передо мной стояла молодая беременная цыганка. Слишком молодая, но ведь у них девушки рано становятся мамами.

- А его угостишь? - она погладила себя по животу.
- Его? Или, может, ее? - я улыбнулась. - Угощу, конечно! - протянула последнюю булочку, хотя в животе урчало от голода.
- Мы всегда знаем, кто родится. У меня будет мальчик. Давай я тебе в знак благодарности погадаю?
- А эти детишки тоже твои?
- Теперь мои. Сестра умерла, меня ее муж взял. Так погадать тебе, красавица?
- Знаешь, я не верю в гадания, - начала сопротивляться я. - Да и так все о своей жизни знаю.
- Всего знать не может никто, кроме высших сил.
- В смысле Бога? - переспросила я.
- У одних - Бог, у других - Будда или Аллах, - улыбнулась она.
- Я же думаю, что это просто кто-то там, наверху, все о нас знает, вершит наши судьбы, и неважно, как его зовут. Просто надо верить, повиноваться, прислушиваться, не перечить. Я протянула ей ладонь: - Ладно, гадай!

Рита, как она представилась, взяла меня за руку, внимательно посмотрела в глаза и выдала:
- А ведь у тебя в роду были ромы, правда?

Я рассказала ей историю Марии и Ивана.

- Ты одна из нас. Сколько бы поколений ни прошло, цыганская кровь обязательно даст о себе знать. Так вот: это не твой человек. Уходи от него, детей у вас с ним не будет. Да и не по сердцу он тебе. Через год встретишь свою любовь. Твой мужчина будет нашего племени. И родится у вас трое детей.
- Почему трое? - хмыкнула я.
- По одному за каждую булочку. Ведь ты отдала последнюю моему еще не рожденному сынишке, а сама осталась голодной...

Когда цыгане ушли по своим делам, я задумалась над словами Риты: «Может, и правда, бросить все к чертовой матери и уйти от Игоря? Неуютно в нашем доме, холодно. Не семья это».

Через неделю вернулась в бабушкин дом в пригороде. Ездила оттуда на работу, в выходные моталась к родителям в областной центр.

Однажды в электричке встретила Его. Прабабушка Мария говорила: «Знаешь, любовь с первого взгляда бывает. Вспыхнула искра - и никуда не денешься!» Симпатичного чернявого мужчину звали Роман. Мы начали встречаться. Через месяц нашего общения Ромка сказал:
- Лена, давай поженимся. Хотя, не знаю, как отреагируют твои родители, ведь я - цыган!

А я начала хохотать, до слез.

- В чем дело? Что я сказал смешного? - любимый даже обиделся. - Многие почему-то считают, что все ромы - ужасные воры, а женщины только гадать и рожать умеют. Между прочим, мой дед всем своим детям и внукам дал высшее образование. Он говорил: «Жизнь в таборе, конечно, хорошее дело, но обстоятельства меняются, нужно идти в ногу со временем».
- Я не это имела в виду. Моя прабабушка была цыганкой из кочевого табора, так что я согласна выйти за тебя. Ведь рано или поздно цыганская кровь напомнит о себе!

Все получилось так, как нагадала молодая цыганка Рита. У нас трое детей: дочка и два сына. Иногда я смотрю на ребят и думаю: «Возможно, кто-то из них унаследовал дар Марии?» Ведь все сложилось так, как она говорила: «Кто-то из моих потомков обязательно полюбит человека нашего рода-племени. И тогда появится ребенок, который будет видеть то, что скрыто от других».

А недавно, гуляя с детьми в парке, встретила Риту, уже с четырьмя малышами. Она узнала меня.

- Вот видишь, Лена, все вышло так, как я предсказала!

Потом глянула на мою дочку Машу, погладила ее по голове:
- Эта девочка необычная. У нее есть дар... Жить с ним непросто будет, но все решает Всевышний, от нас ничего не зависит. Что ж, время покажет...

Автор - Елена.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 758Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Прабабка табор русский парень цыганка гадание

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 07:10
+13
Группа: Посетители
Репутация: (180|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 975
Хорошо , что булками угостила, а не семечками например.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 08:46
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 395
Цитата: DRUID
Хорошо , что булками угостила, а не семечками например.

laughing Приятная история) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
Сегодня, 11:12
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (71|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 811
Журналисту+++.
А сама история, как из женского журнала.

Я общалась только с одной цыганочкой- метиской. Мама там очень рано вышла за " вольного рома", который ее бросил через пару лет. Мама от всех переживаний получила онкологию, потом умерла, а девочка в детдом попала, своих близких не было, а таборная родня давно испарилась.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#4 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 11:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 194
Кпюрасивая история. Верю! Плюс.

Сенсор жжот. Красивая, имела в виду. smeh
Зарегистрирован: 19.03.2018
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:53
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2684|-1)
Публикаций: 1 594
Комментариев: 10 240
Цитата: Sniff
Я общалась только с одной цыганочкой- метиской. Мама там очень рано вышла за " вольного рома", который ее бросил через пару лет. Мама от всех переживаний получила онкологию, потом умерла, а девочка в детдом попала, своих близких не было, а таборная родня давно испарилась.

Почему то я не удивлён, что так сложилась жизнь девочки. Надеюсь, что её взрослая жизнь сложилась более удачно.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: Sniff
Сегодня, 12:00
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (71|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 811
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Sniff
Я общалась только с одной цыганочкой- метиской. Мама там очень рано вышла за " вольного рома", который ее бросил через пару лет. Мама от всех переживаний получила онкологию, потом умерла, а девочка в детдом попала, своих близких не было, а таборная родня давно испарилась.

Почему то я не удивлён, что так сложилась жизнь девочки. Надеюсь, что её взрослая жизнь сложилась более удачно.


Да, более- менее, я с ней познакомилась когда, ей было лет 25, тоже рано замуж вышла, за русского, снимали домик, завели двух котов. Начали строиться, ей очень хотелось иметь свой домик, хоть самый небольшой.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:43
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2684|-1)
Публикаций: 1 594
Комментариев: 10 240
Цитата: Sniff
Начали строиться, ей очень хотелось иметь свой домик, хоть самый небольшой.

Рад, что человек не рванул в кочующий табор, а принял оседлый образ жизни. Пусть счастье солнышком сияет в их доме! sun
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:43
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (72|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 893
Цитата: DRUID
Хорошо , что булками угостила, а не семечками например.

smeh
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: Talisha
Сегодня, 17:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 3 588
Так тепло от этой истории стало!
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
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