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Истории из жизни

Сколько жизней у кошки?

Был промозглый октябрьский день.
Знаете, бывают какие дни, когда с утра все не заладилось - пасмурно, тяжелая и не принесшая результатов поисково-спасательная операция, холодные ботинки и моя старая машина, которую сносило с мокрой разбитой дороги. Я давно хотела поменять ее и думала, какому еще банку могу стать кредитным донором, но верный конь все не хотел уходить к другим хозяевам... А еще жуткая головная боль, последствие старой травмы, которая давала о себе знать в самые неподходящие моменты.

Мой попутчик заботливо предлагал остановиться или пересесть за руль, но я знала все проблемные точки машины, на которой к тому моменту ездила 10 лет, поэтому вела сама. В какой-то момент так сдавило виски, что, не выдержав (да и побоявшись), пришлось остановиться на обочине , недалеко от леса. Чтобы прийти в себя, пришлось выйти под мерзко моросящий дождь и жадно глотать воздух. И именно в этот момент мой взгляд остановился на черном комочке мокрой шерстки метрах в 3 от меня. Это была кисуля - маленькая, мокрая, с безразличным взглядом и словно смирившаяся с тем, что ее ждет не самая лучшая участь. Ветер трепал ее шерстку и я даже не сразу поняла, что она живая - так неподвижно она сидела.

Дорога стала легче, мой добрый спутник кутал промокшую кисульку, а я улыбалась своим мыслям..

...Много лет назад я, студентка 1 курса Академии права, шла по пешеходному проспекту с однокурсниками. Шли, смеялись, как и сотни других таких же молодых и беспечных. В какой-то момент я увидела бабку, этакая городская сумасшедшая, обвязанная котомками с хламом, которая несла за шкирку маленького черного котенка. Котенок болтался, как китайский болвашка, и у меня взыграло обостренное чувство справедливости. Прошмыгнув за ней в какую-то арку, перекрыла ей дорогу и грозно попросила отдать мне кота. Наверно, любая безумная бабка бы отдала что угодно девушке с ростом выше, чем на голову, и желтыми глазами.

Когда я принесла малявку домой, мама долго причитала о том, какой котенок страшненький и облезлый. А я вспомнила детский стишок и дразнилась:
- Зюма ты некузявая, пуська бятая.
Так и назвали, Зюмой.

Зюмочка умерла через несколько лет, тогда, когда я попала в больницу с "вражеской пулей" и была без сознания. Многие говорили, что после таких "пуль" не выживают, а на мне все как на кошке зажило, я могу работать и водить машину. У меня осталась только ноющая боль в виске..

...Я улыбалась и думала, что эту кисульку-найденыша тоже назову Зюкой, с разницей в одну букву.

А потом началось самое интересное. Через неделю я получила гонорар, в несколько раз превышавший стоимость моей машины, и смогла купить такого коня, о котором может мечтать не каждый цыган. Мне вообще начало нереально фартить, все, за что я ни бралась, приносило такие результаты, на которые я не могла и надеяться. Омрачало все то, Зюка сильно болела из-за переолаждения, и я лечила ее, колола уколы и возила по врачам, а каждую ночь она забиралась ко мне на голову, ложилась на больной висок, мурчала и перебирала волосы лапками. И через пару месяцев я заметила, что давно не чувствовала боли. И даже медицинские обследования показали, что киста рассосалась.

6 марта я не довезла ее до больницы, она умерла по дороге в моей машине от внутричерепного кровоизлияния. Не буду описывать, что тогда со мной было. И только глядя бессонными ночами на луну из окна дома, мне казалось, что по лунной дорожке идет мой маленький черный Друг. А когда засыпала, чувствовала на голове ее лапки. Скорее всего, меня просто приходил успокаивать кот.

Прошло чуть больше месяца. В тот год была ранняя Пасха, 16 апреля. Я поздно проснулась и лежала с зашторенными окнами, глядя в потолок. Внезапный стук в окно прервал мой анабиоз. Потому что стучать в окно никто не мог. Соседи редко заходят ко мне, дом разве что трехметровым частоколом не огорожен и адскими церберами не охраняем, а кому нужно, могут позвонить...
Открыв окно, я увидела, что в сетке застрял кошачий коготок, и бедная кисуля бьется о мое окно и истошно орет. Пока я успела выскочить на улицу, кисуля так испугалась, что шмыгнула на чердак и орала уже оттуда. Я сразу позвонила сестре, и мы уже вместе ловили и спускали на землю несчастного зверька.

Марья Морьевна (так я назвала кисулю) оказалась красивой кругленькой такой девочкой с блестящей шерсткой темного отливающего рыжиной цвета. Самостоятельной и характерной. Иногда она ложится мне на голову, и хоть у меня больше и не болит висок, я даже сквозь сон ругаю ее:

- Марьюшка, не лечи меня, я сама сильная и очень хочу, чтобы ты жила. На этот раз не как прошлые две жизни, а долго-долго...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:23
Вчера, 16:23 by Царевна-ЛебедьПросмотров: 601Комментарии: 12
+18

Ключевые слова: Кошка кошка-целитель лечение авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:30
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1585|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 813
Это правда? Слишком для жизни наверное. Хотя может и нет.
И тогда вопрос, а что мы знаем о них, о питомцах наших? Какой чудесной жизнью они живут, неизведанной людьми.
Кто и зачем их нам присылает?
У нас тоже чудо спасенное подрастает. Рыжее. Только ни в каких способностях не замечена grinning
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Sniff
Вчера, 17:17
+3
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Публикаций: 49
Комментариев: 761
Чей- то я тоже не вижу у нашего красавца колдовских качеств. Хотя откуда им взяться, Миша искренне считает себя не котом, а таким же человеком, как и другие члены семьи, и даже внуком моей мамы)) Да и мама с ним в этом согласна)

По истории: хотелось бы верить, но слегка сомнительно, слишком большую " серебряную ложку" котейка принесла.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#3 написал: Talisha
Вчера, 17:22
+2
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Публикаций: 53
Комментариев: 3 574
Всё так и есть, кошки - потусторонние возвращатели к жизни людей:) В разных аспектах.
Про "вражескую пулю" только напугало
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:26
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1585|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 813
Цитата: Sniff
слегка сомнительно, слишком большую " серебряную ложку" котейка принесла.

Есть такое
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: kusi
Вчера, 17:34
+3
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 351
Комментариев: 6 993
За историю плюс.
Здорово что на свете есть люди которые не проходят мимо кошек, собак любых зверей которые попадают в беду. За их доброту и помогают им высшие силы.
Кому то не дают уйти за грань, кого то ограждают от безденежья и так далее.
Всё в этом мире повторяется, жизнь, смерть, любовь, ненависть, жестокость, милосердие, главное в любой ситуации оставаться человеком.

Цитата: зелёное яблочко
У нас тоже чудо спасенное подрастает. Рыжее. Только ни в каких способностях не замечена

Наверное просто ты не замечала) Ты посмотри на ситуацию под другим углом " Что хорошего в моей жизни стало происходить когда появилась рыжее чудо? И я уверена ты легко найдёшь ответ на вопрос.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Pmariam
Вчера, 17:43
+3
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Репутация: (1131|0)
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Комментариев: 2 960
Замечательная история, как и три предыдущие!
сто плюсов!
+++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 18:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (423|0)
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Комментариев: 853
Цитата: Pmariam
Замечательная история, как и три предыдущие!
сто плюсов!
+++++++++++++++++++++


Так, то, лишь начало!)))

Сначала думал, что история, будет о чудесных спасениях одного котейки, но оказалось, что о возрождении одного, но в разных лицах.
Моя, думаю, ушла за радугу, безвозвратно! disappointed
+ . История тёплая
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Tigger power
Вчера, 18:30
+3
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Репутация: (2147|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 378
Еще одна отличная история) мой котэ тоже лечебный и тоже мне головную боль вылечил лежа по ночам на макушке. Сейчас не спит больше так и вообще не любит на ком-то сидеть, а тогда видимо через "не хочу" лечил)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: Царевна-Лебедь
Вчера, 19:29
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 16
Доброго времени суток, мои дорогие!
Хочу немножко рассказать по поводу правдивости моих историй.
В своей обычной жизни я бы, наверное, сказала, что из-за стресса у меня повысилась работоспособность и пережитое на ногах предкризовое состояние спровоцировало положительную динамику, а последующие спокойные месяцы, посвященные заботе о новом любимце, ее закрепили. И что кошки всегда ложатся на больное место у человека, чувствуя прилив крови. Что кошка пережила серьезную инфекционную болезнь и из-за пониженного иммунитета не смогла с ней справиться...Но я так не хочу.
И тут, на сайте, мне хочется верить в чудо, наверно, даже делиться этой верой) Тем, что наши питомцы могут залечивать не только душевные, но и физические раны; что мои любимые кисули пришли ко мне Марьей Морьевной и что домашние любимцы каждого из нас помогают нам жить и иногда даже могут спасти жизнь)

А по поводу "вражеской пули" - это я в юности очень мечтала о службе в правоохранительных органах и на одно из первых дежурств неудачно сходила, по голове дали. Лежала в больничке перевязанная, но жутко гордая. В общем, передумала я тогда об этом мечтать)
Зарегистрирован: 20.03.2019
#10 написал: Sniff
Вчера, 19:49
+1
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 761
Они нас, возможно и могут спасти, а мы их не всегда.( Когда наш Персик отравился на улице, были и врачи, и на капельницы возили, и все равно сердце не выдержало, ушел на радугу.
Я даже в церковь бегала, святому Власию свечку ставила, обревелась там вся. Не так за котика, как за маму боялась, она его до сих пор любит.

Грустно все это.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#11 написал: kusi
Вчера, 20:19
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2981|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 6 993
Цитата: Sniff
Когда наш Персик отравился на улице, были и врачи, и на капельницы возили, и все равно сердце не выдержало, ушел на радугу.

Просто пришло его время. У меня знакомая свою овчарку Джину за её 15 лет раз пять из за грани вытаскивала, и под машину она попадала, и энцефалитный клещ кусал, и отит страшный был, всё прошли. Ветеринары Джину золотой собакой называли так как манет была потрачена тьма, но умерла она при перелёте сердце.. Каждому своё время.
Цитата: Sniff
Я даже в церковь бегала, святому Власию свечку ставила,

Почему святому Василию?
У кошек и собак разные боги? Я всегда обращаюсь к собачьему богу и он помогает.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#12 написал: Sniff
Вчера, 20:34
+1
Группа: Авторы
Репутация: (67|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 761
Не думаю, что пришло, если бы не " добрые" соседи, ему всего два года было. Причем, никаких цыплят он не таскал, к примеру. Милейшее существо, ничего от хищника.
Свечку я ставила не Василию, а Власию, покровителю животных. Можно еще Флору и Лавру, но такой иконы не было в церкви.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
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