Кто к нам пришел?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:19

disminuido Просмотров: 682 Комментарии: 4 +9 Вчера, 16:19 by

История произошла, когда мне было лет 11-12. Каждое лето меня отправляли в различные лагеря, и тот год не был исключением. В школе у меня друзей было не много, я не особо любила большие шумные компании, но в первый день в новом коллективе мне очень захотелось оказаться в центре внимания.Первым делом в лагерях происходит заселение, мне очень понравилась моя комната: большая, светлая, со своим туалетом, да и в соседках оказались веселые девчонки, с которыми мы очень быстро сдружились. Однажды вечером, как это обычно бывает, зашел разговор о всякой мистике, каждая пыталась поделиться историей о вызовах всяких гномиков, чертиков, пиковых дам и прочей нечисти, у меня же такой истории не было.Но остаться в стороне от такого разговора я никак не могла, и в ход пустилась моя бурная фантазия, и в подтверждение своих слов предложила прямо сейчас призвать какого-нибудь духа. Стоит ли говорить, что от этой идеи все были в восторге? Если честно, в тот момент я уже так увлеклась, что сама поверила в то, что смогу это сделать. Ритуал был очень простой: мы сели в круг, и я начала читать "заклинание", что-то в духе: "тот, кто ходит здесь, приди, покажись", а подруги вторили: "приди, приди, приди", естественно, точных слов не вспомню, ибо то была полнейшая импровизация.Сидели мы посреди комнаты, я была лицом к окну, двое по бокам от меня, и третья девочка напротив. После очередного "приди..." какое-то черное облако пролетело мимо нашего окна сверху вниз, те, кто видел это вместе со мной, завизжали и бросились вон из комнаты. Словами не передать, как мы все тогда перепугались, обратно не хотел возвращаться никто. Кто-то пытался предложить логическое объяснение произошедшему, мол, полотенце упало с веревок на верхнем балконе, а мы тут трясемся! Версия казалось очень правдоподобной, даже смешно стало, чего это мы из-за полотенца трястись будем?! С этими мыслями мы побежали на улицу проверять свою версию, но ни под нашем окном, ни под соседними не было ничего.Но на этом странности только начались. После вечернего концерта все были порядком уставшие, да и веселая программа помогла разрядиться, мы вернулись в комнату и завалились спать, я всегда спала с ночником и тот раз не был исключением. Не помню по какой причине, но я проснулась посреди ночи, в центре комнаты я увидела проплывающий голубой шар, потом он начал растягиваться, превратился в человеческий силуэт и исчез, я оцепенела от страха. "Ты тоже это видела?" - услышала я от девочки, спавшей напротив, и, если честно, лучше бы она этого не говорила, тогда я бы могла поверить, что это сон. После этого у нас начал включаться и включаться свет, кто-то слышал шепот по ночам, я же тогда придумала себе супер защиту от призраков в виде воображаемой защитной капсулы, но с такими чудесами мы протянули пару дней, было так страшно, что мы умоляли вожатую расселить нас в другие комнаты, хорошо, что были свободные места, и нам пошли на уступки. На этом все и успокоилось, а к концу веселой смены почти забылось. Я же пообещала себе больше никогда и никого не призывать. Но все же интересно, кто тогда к нам пришел?

Ключевые слова: Духи лагерь вызов авторская история

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