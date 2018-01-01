Первая смерть

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:16

Причина: Изменён раздел.

Зелёный Кот Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:16 by

-Моё детство прошло в деревне.а Каждый день лета мы с пацанами ходили на речку.Просидев на берегу с удочкой несколько часов мы бежали купаться. Как раз вода успевала нагреться от тёплых, солнечных лучей. На том берегу был большей обрыв. Мой дед говорил что ещё давно там добывали глину. Среди детей ходили легенды что под этим обрывом очень глубоко, а на дне живёт большая змея которая утаскивает на дно тех, кто прыгает с обрыва в воду. Этим днём всё было как обычно, но на этот раз с нами пошли 3 девченки которые очень редко ходили на речку.Тогда один из друзей предложил прыгнуть с этого обрыва на су-е-фа. Так как рядом стояли девченки было стыдно отнекиваться и все согласились. Мне повезло и я вышел самый первый. Под конец остались Артём (тот кто предложил) и Вася (самый мелкий из нас) но Васе не повезло. И ему пришлось идти на мост что бы перейти на тот берег.Этот момент я забуду на всю свою жизнь...Вася хотел посмотреть на сколько там высоко. Сделая несколько шагов. Край обрыва обсыпался и Вася вместе с ним полетел в низ а за ним несколько тонн глины. Я помню каменный ступор Артёма, помню как громко визжали и плакали девченки, как вся деревня со слезами на глазах откапывала его тело из под глины. Это была первая смерть которую я увидил и она запомнился мне на всю жизнь....

Ключевые слова: Река смерть дети авторская история

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