У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:34

Light_a_dark Просмотров: 2 595 Комментарии: 43 +38 Вчера, 10:34 by

Возникающие глубоко в груди обида, злость, от которых внутри всё сжимается и превращается в «черную дыру», в крик душевной боли, который застревает в горле, перекрывая моё дыхание, приводят к катастрофическим для людей, принесших мне эти чувства, последствиям. Осознание этого пришло ко мне, когда я анализировала происходившие в моей жизни случаи.Я, после развода с первым мужем, влюбилась, как малолетка, в холостяка Женю, который работал у нас в цеху. Но правила нашей с ним игры он оговорил сразу: «Я люблю другую женщину, она замужем, но скоро разведется, а с тобой я могу только общаться». Мне и этого было достаточно, лишь бы видеть его периодически и иметь возможность с ним разговаривать. Но, понимая, что я, как собачонка на привязи, он взялся срывать на мне злость после скандалов со своей возлюбленной. А скандалы у них стали происходить с арифметической прогрессией, так как Галя не собиралась подавать на развод, ей и так было удобно. Устав от слез и душевной боли, я приняла решение выпустить его из своей жизни. Я пошла в церковь и с чистым сердцем сказала, ставя свечку перед иконой, что я отпускаю его, лишь бы у него всё было хорошо, лишь бы он устроил свою личную жизнь, и пусть он живет счастливо, только без меня - мне хватит. И пусть он выздоровеет, так как чудеса же случаются, а у него инсулинозависимый сахарный диабет. Это было поздней зимой. Я пряталась от него, стараясь не попадать лишний раз на глаза, благо мы работали на разных участках и по работе не сталкивались.7 марта мне позвонила моя подруга и сказала, что Женя умер. Он заболел гриппом, впал в кому и умер.Я в декретом отпуске, старшей дочке 12 лет, младшей - 1 год. Денег катастрофически не хватает. Зарплату супругу задерживают по нескольку месяцев. Выживаем за счет родителей мужа, которые живут в пригороде и имеют своё небольшое хозяйство. Муж находит работу водителя у частника. Платят не очень много, но регулярно. В один из очень дождливых дней его жигулёнок, на котором он возил младшее начальство, отказался заводиться. Ни в какую. Всё, что можно было под капотом проверить, всё мужем было проверено, кроме крышки трамблёра. Тогда ещё не опытный как механик муж подумать даже не мог, что из-за конденсата на крышке трамблёра машина не заведется.Через два часа после начала рабочего дня муж пришел домой мокрый с головы до ног, с испуганным виноватым взглядом. На мой вопрос, что случилось, он ответил, опустив голову: «Меня уволили за то, что я не смог завести машину». Вот тогда я опять ощутила, что в моей груди начала образовываться «черная дыра». «Почему?! - орала я внутри себя. - Он же не механик, он водитель!» Но, так как контора частная, то директор даже разбираться не стал, и через час мой муж был уже безработный.Ночью я не спала, в груди всё сжималось от несправедливости этого мира.Прошел год. И тут мы узнаём, что директор этой фирмы, решивший отдохнуть в Египте, плавая с аквалангом в море, утонул.Мама купила недостроенную двухэтажную кирпичную дачу. Мы с мужем своими руками её доделали. Осталось только сделать косметический ремонт на втором этаже. В тот год снег лежал очень долго, и только 2 мая мы открыли дачный сезон. Оставили маму, по её просьбе, на ночь на даче, сами поехали домой. Приехали на следующий день, пробыли там до 3 часов дня. Оказалось, что за время нашего отсутствия мама переругалась с соседом из-за наливки. Осенью предыдущего года мама попросила соседа Сашу, чтобы тот снял сливы с нашего дерева, отблагодарить обещала весной, когда наливка созреет. Ну тот и пришёл за обещанным, а так как мама была почему-то не в духе, то Саша был послан ею в пеший эротический тур с полным ориентиром, куда именно. Сосед наш был пьющий, иногда даже очень пьющий.Ночью звонит мама и заикающимся голосом говорит о том, что ей позвонили пожарные, чтобы сообщить о пожаре на нашей даче. Не веря в происходящее, мы с мужем садимся в машину и едем на дачу. Такого зрелища я не пожелаю даже врагу. Около «дома» стоят две пожарные машины, перекрестными фонарями освещают то, что осталось от дома. Второго этажа нет, только часть трубы от печки и четыре столба по углам дома возвышаются над черным, клубящимся дымом, под черными глазницами окон на стене поблескивают в свете фонарей огромные капли расплавившегося от жара стекла.Утром, приехав снова на пожарище, чтобы пообщаться с милицией и пожарными, мы увидели, что дом подожгли, но так как дача была не застрахована, найти поджигателя не предоставлялось возможным по причине отсутствия свидетелей, то дело органы возбуждать не стали.О том, что жизнь продолжается, я поняла только 15 мая, когда на работе подписывала какой-то акт, и, поставив дату, я обалдела: «Уже 15!» Всё это время меня не покидало чувство несправедливости, боль, обида на того, кто это сделал. В тот период я, вывозя очередную тачку с углями с пожарища в овраг, остановилась и, глядя в чистое небо, опять испытывая очень болезненное чувство несправедливости, почему-то произнесла: «Господи, сделай так, чтобы тот, кто поджег нам дачу, года не прожил!» Я думала, что это просто слова, они ни к чему никого не обязывают.30 декабря того же года мне звонит мама и спрашивает: «Таня, знаешь, кто умер?» Ответ я знала. Саша, сосед по даче, которому мама так и не налила. Он умер от остановки сердца после очередного запоя.И вот тогда мне стало страшно, я подумала, что, возможно, причина всех этих смертей – я. Но ведь ни одна сгоревшая дача не стоит человеческой жизни! Не стоит человеческой жизни и потерянная мужем работа, да и мои чувства – это только моё восприятие мира. Я начала искать ответы на свои вопросы в эзотерике. В процессе поиска я поняла, что нельзя растить в себе обиду, злость, иначе эти чувства, если не навредят окружающим, то разъедят меня саму. И то, и другое – не вариант! Но мне всё-таки не удалось не обижаться.Из-за падения зарплат на заводе, где я работала инженером, мне пришлось устроиться кладовщиком в строительную организацию, где зарплата была гораздо выше. Всё бы ничего, но я стала замечать, что по складам кто-то ходит без моего ведома. Причем эти приходы кого-то заканчиваются пропажей материалов в достаточно больших количествах. То есть кражи поставлены на поток. Путем логических вычислений я нашла предполагаемого вора – сторожа пенсионера с плотницко-столярным прошлым. Одним из его занятий, когда он работал в ЖЭС, было изготовление дубликатов ключей. Секретарь мне помогла подтвердить свои подозрения. Она предложила наклеивать на двери внизу незаметные ниточки и определить, в чью из смен сторожей они будут сорваны. Вывод был однозначен – это Родион.Когда я сообщила об этом начальнику, он только отмахнулся от меня, произнеся: «Ещё раз у тебя пропадут материалы – я тебя уволю!» Волна обиды захлестнула меня. Сколько могла, я старалась от неё избавиться, я себе повторяла, что я человек новый, и мне просто не верят. Но через неделю после этого мой начальник попадает в аварию. С ним всё в порядке, а вот машина была долго в ремонте.Я была бойцом невидимого фронта около года. Ведь это с меня будут высчитывать за пропажу материалов. Ставила пломбы на двери, вешала контрольки на замки, но материал продолжал исчезать, пока я не обнаружила, что складские ворота (огромные железные) можно легко поддомкратить и через полученную снизу щель можно продолжать выкатывать материалы. Моей злости не был предела. Я даже не пыталась остановить образование «черной дыры» у меня внутри. Я заставила нарастить ворота снизу. Доступ к складу был перекрыт. Мой подозреваемый Родион запил. С горя, наверное. В одну из таких запойных ночей к нему наведалась охрана. Он был уволен на следующий день.Через три месяца мы узнали, что Родион умер от инсульта.Я не рада тому, что мои бурные отрицательные эмоции могут закончиться плачевно для кого–то. Мне приходится ежеминутно контролировать себя, свои мысли. Даже если я разозлюсь на дочь, на следующий день у неё появляются все признаки простуды. Я уже ей объяснила все моменты, после которых я могу разэмоционироваться, прошу её не провоцировать меня. Ведь это не сложно – не разбрасывать вещи по квартире, не свинячить в своей комнате и просто учиться, а не забивать на всё. Она меня услышала, так как сама обратила внимание на эту закономерность.Я взяла за правило каждый раз, когда происходит что-то, что может нарушить моё внутреннее спокойствие, говорить себе: «Я не имею к происходящему никакого отношения». Это помогает мне смотреть на ситуацию со стороны и, соответственно, трезво оценивать происходящее, а не с позиции моих эмоций.Может, это просто такое стечение обстоятельств в моей жизни, но лучше не испытывать чувство, что ты можешь быть хоть на капельку причастен к чужой беде. Ведь мы сами не знаем, на что мы способны.

Ключевые слова: Страх смерть злость вред мысли авторская история

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