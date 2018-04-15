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Истории из жизни

У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла

Возникающие глубоко в груди обида, злость, от которых внутри всё сжимается и превращается в «черную дыру», в крик душевной боли, который застревает в горле, перекрывая моё дыхание, приводят к катастрофическим для людей, принесших мне эти чувства, последствиям. Осознание этого пришло ко мне, когда я анализировала происходившие в моей жизни случаи.

Я, после развода с первым мужем, влюбилась, как малолетка, в холостяка Женю, который работал у нас в цеху. Но правила нашей с ним игры он оговорил сразу: «Я люблю другую женщину, она замужем, но скоро разведется, а с тобой я могу только общаться». Мне и этого было достаточно, лишь бы видеть его периодически и иметь возможность с ним разговаривать. Но, понимая, что я, как собачонка на привязи, он взялся срывать на мне злость после скандалов со своей возлюбленной. А скандалы у них стали происходить с арифметической прогрессией, так как Галя не собиралась подавать на развод, ей и так было удобно. Устав от слез и душевной боли, я приняла решение выпустить его из своей жизни. Я пошла в церковь и с чистым сердцем сказала, ставя свечку перед иконой, что я отпускаю его, лишь бы у него всё было хорошо, лишь бы он устроил свою личную жизнь, и пусть он живет счастливо, только без меня - мне хватит. И пусть он выздоровеет, так как чудеса же случаются, а у него инсулинозависимый сахарный диабет. Это было поздней зимой. Я пряталась от него, стараясь не попадать лишний раз на глаза, благо мы работали на разных участках и по работе не сталкивались.

7 марта мне позвонила моя подруга и сказала, что Женя умер. Он заболел гриппом, впал в кому и умер.

Я в декретом отпуске, старшей дочке 12 лет, младшей - 1 год. Денег катастрофически не хватает. Зарплату супругу задерживают по нескольку месяцев. Выживаем за счет родителей мужа, которые живут в пригороде и имеют своё небольшое хозяйство. Муж находит работу водителя у частника. Платят не очень много, но регулярно. В один из очень дождливых дней его жигулёнок, на котором он возил младшее начальство, отказался заводиться. Ни в какую. Всё, что можно было под капотом проверить, всё мужем было проверено, кроме крышки трамблёра. Тогда ещё не опытный как механик муж подумать даже не мог, что из-за конденсата на крышке трамблёра машина не заведется.

Через два часа после начала рабочего дня муж пришел домой мокрый с головы до ног, с испуганным виноватым взглядом. На мой вопрос, что случилось, он ответил, опустив голову: «Меня уволили за то, что я не смог завести машину». Вот тогда я опять ощутила, что в моей груди начала образовываться «черная дыра». «Почему?! - орала я внутри себя. - Он же не механик, он водитель!» Но, так как контора частная, то директор даже разбираться не стал, и через час мой муж был уже безработный.

Ночью я не спала, в груди всё сжималось от несправедливости этого мира.

Прошел год. И тут мы узнаём, что директор этой фирмы, решивший отдохнуть в Египте, плавая с аквалангом в море, утонул.

Мама купила недостроенную двухэтажную кирпичную дачу. Мы с мужем своими руками её доделали. Осталось только сделать косметический ремонт на втором этаже. В тот год снег лежал очень долго, и только 2 мая мы открыли дачный сезон. Оставили маму, по её просьбе, на ночь на даче, сами поехали домой. Приехали на следующий день, пробыли там до 3 часов дня. Оказалось, что за время нашего отсутствия мама переругалась с соседом из-за наливки. Осенью предыдущего года мама попросила соседа Сашу, чтобы тот снял сливы с нашего дерева, отблагодарить обещала весной, когда наливка созреет. Ну тот и пришёл за обещанным, а так как мама была почему-то не в духе, то Саша был послан ею в пеший эротический тур с полным ориентиром, куда именно. Сосед наш был пьющий, иногда даже очень пьющий.

Ночью звонит мама и заикающимся голосом говорит о том, что ей позвонили пожарные, чтобы сообщить о пожаре на нашей даче. Не веря в происходящее, мы с мужем садимся в машину и едем на дачу. Такого зрелища я не пожелаю даже врагу. Около «дома» стоят две пожарные машины, перекрестными фонарями освещают то, что осталось от дома. Второго этажа нет, только часть трубы от печки и четыре столба по углам дома возвышаются над черным, клубящимся дымом, под черными глазницами окон на стене поблескивают в свете фонарей огромные капли расплавившегося от жара стекла.

Утром, приехав снова на пожарище, чтобы пообщаться с милицией и пожарными, мы увидели, что дом подожгли, но так как дача была не застрахована, найти поджигателя не предоставлялось возможным по причине отсутствия свидетелей, то дело органы возбуждать не стали.

О том, что жизнь продолжается, я поняла только 15 мая, когда на работе подписывала какой-то акт, и, поставив дату, я обалдела: «Уже 15!» Всё это время меня не покидало чувство несправедливости, боль, обида на того, кто это сделал. В тот период я, вывозя очередную тачку с углями с пожарища в овраг, остановилась и, глядя в чистое небо, опять испытывая очень болезненное чувство несправедливости, почему-то произнесла: «Господи, сделай так, чтобы тот, кто поджег нам дачу, года не прожил!» Я думала, что это просто слова, они ни к чему никого не обязывают.

30 декабря того же года мне звонит мама и спрашивает: «Таня, знаешь, кто умер?» Ответ я знала. Саша, сосед по даче, которому мама так и не налила. Он умер от остановки сердца после очередного запоя.

И вот тогда мне стало страшно, я подумала, что, возможно, причина всех этих смертей – я. Но ведь ни одна сгоревшая дача не стоит человеческой жизни! Не стоит человеческой жизни и потерянная мужем работа, да и мои чувства – это только моё восприятие мира. Я начала искать ответы на свои вопросы в эзотерике. В процессе поиска я поняла, что нельзя растить в себе обиду, злость, иначе эти чувства, если не навредят окружающим, то разъедят меня саму. И то, и другое – не вариант! Но мне всё-таки не удалось не обижаться.

Из-за падения зарплат на заводе, где я работала инженером, мне пришлось устроиться кладовщиком в строительную организацию, где зарплата была гораздо выше. Всё бы ничего, но я стала замечать, что по складам кто-то ходит без моего ведома. Причем эти приходы кого-то заканчиваются пропажей материалов в достаточно больших количествах. То есть кражи поставлены на поток. Путем логических вычислений я нашла предполагаемого вора – сторожа пенсионера с плотницко-столярным прошлым. Одним из его занятий, когда он работал в ЖЭС, было изготовление дубликатов ключей. Секретарь мне помогла подтвердить свои подозрения. Она предложила наклеивать на двери внизу незаметные ниточки и определить, в чью из смен сторожей они будут сорваны. Вывод был однозначен – это Родион.

Когда я сообщила об этом начальнику, он только отмахнулся от меня, произнеся: «Ещё раз у тебя пропадут материалы – я тебя уволю!» Волна обиды захлестнула меня. Сколько могла, я старалась от неё избавиться, я себе повторяла, что я человек новый, и мне просто не верят. Но через неделю после этого мой начальник попадает в аварию. С ним всё в порядке, а вот машина была долго в ремонте.

Я была бойцом невидимого фронта около года. Ведь это с меня будут высчитывать за пропажу материалов. Ставила пломбы на двери, вешала контрольки на замки, но материал продолжал исчезать, пока я не обнаружила, что складские ворота (огромные железные) можно легко поддомкратить и через полученную снизу щель можно продолжать выкатывать материалы. Моей злости не был предела. Я даже не пыталась остановить образование «черной дыры» у меня внутри. Я заставила нарастить ворота снизу. Доступ к складу был перекрыт. Мой подозреваемый Родион запил. С горя, наверное. В одну из таких запойных ночей к нему наведалась охрана. Он был уволен на следующий день.

Через три месяца мы узнали, что Родион умер от инсульта.

Я не рада тому, что мои бурные отрицательные эмоции могут закончиться плачевно для кого–то. Мне приходится ежеминутно контролировать себя, свои мысли. Даже если я разозлюсь на дочь, на следующий день у неё появляются все признаки простуды. Я уже ей объяснила все моменты, после которых я могу разэмоционироваться, прошу её не провоцировать меня. Ведь это не сложно – не разбрасывать вещи по квартире, не свинячить в своей комнате и просто учиться, а не забивать на всё. Она меня услышала, так как сама обратила внимание на эту закономерность.

Я взяла за правило каждый раз, когда происходит что-то, что может нарушить моё внутреннее спокойствие, говорить себе: «Я не имею к происходящему никакого отношения». Это помогает мне смотреть на ситуацию со стороны и, соответственно, трезво оценивать происходящее, а не с позиции моих эмоций.

Может, это просто такое стечение обстоятельств в моей жизни, но лучше не испытывать чувство, что ты можешь быть хоть на капельку причастен к чужой беде. Ведь мы сами не знаем, на что мы способны.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:34
Вчера, 10:34 by Light_a_darkПросмотров: 2 595Комментарии: 43
+38

Ключевые слова: Страх смерть злость вред мысли авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 12:27
+17
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 619
Диабет в основном на неровной почве возникает. Вот мужик не просто так его заработал, ведь и вы часто попадали под его горячку руку.

Другой случай, когда умер алкоголик. Он же не элексир молодости и здоровья употреблял.

И во всех случаях Вы не виноваты, это их расплата. Каждый сам в ответе за свои поступки, а не кто-то за них. То, что вы подняли голову к небу и попросили Бога о смерти виновного в поджоге, так он не киллер же простите, по заказу. Мужик сам выбрал свой путь.

И вообще, делать добро надо своим родным и близким, остальным ни плохого ни хорошего, я в этом уже давно убедился. И поступать так, как поступают с тобой. В долгу тоже не быть, а то на шею сядут. Как говорят: "пусти козла в огород". Надо не пускать. В прямом и косвенном смысле. Одного пустили в огород сливу собрать, не налили стопку, он и подпалил. Не надо было и просить тогда, тем более пьющего. Ну и если дали бы ему наливки и что?
Он бы потом каждый день нахаживал... А потом откажи ему? Все равно поджог бы. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#2 написал: Pmariam
Вчера, 12:42
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (1124|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 915
Вы большая молодец, что решились все-таки опубликовать такое сокровенное на всеобщее обсуждение. Не всем понравится (уверена), кто-то будет швырять тапки, помидоры или что там у них под рукой. Но от меня огромное спасибо!
Уже хорошо то, что Вы пытаетесь контролировать себя, но несправедливые обиды может проглотить такой пофигистический пофигист, которых я в жизни своей ни разу и не видела.
У меня башню начинает сносить даже когда не дай бог кто-то усомнится (слава Богу были единичные случаи) в моем профессиональном опыте. Все! раздуваюсь как рыба шар, хохолок встает и вся начинаю метать молнии самопроизвольно... Я даже это не могу контролировать, а ведь это гордыня и это грех. Что уж говорить о несправедливо обиженном человеке, когда речь идет не о недополученной шоколадке, а о сгоревшем доме, потере заработка мужа при наличии двоих детей и т.п...
Мне кажется, что все последствия, описанные Вами - это стечение обстоятельств, которые произошли не только из-за выброшенных Вами эмоций. Просто все до кучи. Если бы Вас обида не захлестнула, то все равно рано или поздно алкоголик бы умер, пьяный бы утонул (не факт что он был трезвым на отдыхе в Египте где все олинклюзив), а Женя бы не умер из-за какой либо другой болячки....
У меня тоже был случай в жизни, который не выходит из головы. Тоже смерть одного хорошего человека после того, как я была вынуждена уйти с работы. Но я уверена, что та вина, которую он на себя повесил в связи с моим уходом спровоцировала его на онкологию и дальнейшую смерть. Не буду скрывать, что я была очень обижена на всю ситуацию вцелом. Из меня хорошо бы получилась тогда атомная бомба, готовая вот-вот взорваться, но каким то чудесным образом не взорвавшаяся.
лучше не испытывать чувство, что ты можешь быть хоть на капельку причастен к чужой беде
- золотые слова!
и название мне понравилось!
миллион плюсов.
PS - готова разделить с Вами тапки с помидорами.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 12:55
+4
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Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 796
Цитата: Pmariam
готова разделить с Вами тапки с помидорами.

Только Ваша фраза о том, что "Как же без тапок?" меня все-таки сподвигла на эту исповедь. Спасибо Вам. Но тапок с помидорами жду)))
Цитата: МертвецкиЖив
И во всех случаях Вы не виноваты, это их расплата

Скорее всего Вы правы. Как мне объяснили на этом сайте, на тебя никогда не смогут воздействовать со стороны до той поры, пока ты не признаешь самого себя виноватым. Вот тогда и срабатывает обратка.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: Talisha
Вчера, 13:05
+6
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Комментариев: 3 540
Это очень здорово, что вы осознали, как может обида и злость окружающим навредить. У каждого свой энергетический потенциал, кто-то уничтожает медленно себя, а кто-то быстро окружающих. Про описанные смерти - не факт, особенно, директор, умерший через год. Да и с людьми постоянно случается что-то. Не привязывайте к себе эти случаи, а учитесь контролировать свои эмоции. Не окружающие чтобы "не провоцировали" (этим вы как бы с себя ответственность снимаете частично), а свои реакции отслеживайте. У моей мамы то же самое было - это нереализованный магический потенциал. У меня так же, стоит мне обидеться на кого-то - и ох... Но я потенциал реализую активно, поэтому редко обижаюсь и в легкой форме всё проходит:) Найдите куда вкладывать энергию, которая бурлит в вас:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Pmariam
Вчера, 13:19
+3
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Комментариев: 2 915
Цитата: Talisha
Найдите куда вкладывать энергию, которая бурлит в вас:)

Талиша, а куда ее можно вкладывать если она появляется скажем на рабочем месте в опенспейсе? я бы с удовольствием бы сублимировала, но в моменте - просто невозможно, может быть потому что не знаю - КАК.

да и про долгоиграющую обиду тоже интересно, как ее можно сублимировать
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: Эмма Шульц
Вчера, 13:44
+6
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Публикаций: 0
Комментариев: 152
Осознание - это хорошо. Но если внимательно посмотреть на эту историю, то пожелания соседу не прожить и года после определенных событий, это есть очень нехороший посыл. В других случаях вроде бы такого не было. Вывод - постараться контролировать не только эмоциональную реакцию, мысли, но и слова. Кто-то не может внутреннюю реакцию поймать, но зато может язык за зубами сдержать - это уже половина успеха.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#7 написал: DRUID
Вчера, 14:10
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 929
Хорошая тема.

Цитата: Pmariam
куда ее можно вкладывать если она появляется скажем на рабочем месте в опенспейсе?


Советую прочесть очень хорошую книгу "Богатый папа, бедный папа". Она поможет избавиться от обид на рабочем месте и вообще многое поможет понять.

За историю +++++++++++
Работа со своими эмоциями и чувствами это сложный процесс .
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: АЛЬКА
Вчера, 14:21
+3
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Комментариев: 64
Автор не вините себя в происходящем .Что хотели они и получили .За историю+++++
Зарегистрирован: 4.09.2018
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:29
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А как творить добро себе и близким?Сменить бы минус на плюс, и когда кто-то обижает, то не ему плохо. А хорошо несправедливо обиженному
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#10 написал: Pmariam
Вчера, 14:32
+2
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Комментариев: 2 915
Цитата: DRUID
Советую прочесть очень хорошую книгу "Богатый папа, бедный папа". Она поможет избавиться от обид на рабочем месте и вообще многое поможет понять.
спасибо! погуглю. обид как таковых нет. есть взрыв эмоций. хоть и редко, но есть! когда с дебилами общаешься, а цена вопроса сотни миллионов
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:39
+3
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Злость можно контролировать, но всё равно горький остаток продолжает долго лежать глубоко в душе. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#12 написал: Минди
Вчера, 14:47
+5
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Комментариев: 1 024
Никаких тапок и помидор! То. что мы испытываем отрицательные эмоции, имеем сильную обду и даже желаем "не жить долго и счастливо" нашим обидчикам я считаю вполне нормальным. Просто кто-то это делает в боьшей степени - кто то в меньшей. Ну нет ведь среди нас, простых смертных блаженных и святых. То есть тебе нагадили - а ты не злись, не желай зла в ответ. Думаю, так не бывает. И я допускаю мысль , что иногда наши отрицательные посылы и мысли реализовываются. Пожелание смерти конечно не оправдываю , думаю, это было сказано в каком то особо сильном отрицательном порыве. Но контролировать эти чувства очень сложно - по себе знаю. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#13 написал: LudaM
Вчера, 15:19
+6
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Комментариев: 670
Со мной было два раза такое: первый раз какой то престарелый богатый мэн приставал - проходу не давал. Все уже в курсе были и родня, и на работе. Мне было так стыдно и страшно. И никто заступиться не мог. Этот через два месяца погибает в аварии. На работе новые шутки : " А тот кто тебя обижает - всех сразу закапывают?"
И второй случай: сыну 1,5 года, сложная операция. Я с ним в больнице, дома трехмесячная дочка с моей мамой. Переживаний через край, думать вообще ни о чем не думается, только о детях. И тут звонит один крутой и начинает мне угрожать (у нас с мужем собственный бизнес) причем из-за ерунды. У меня не было с собой компьютера и я не могла именно сейчас оплатить ему. Рассказала, что я в больнице с ребенком, у него сложная операция, а вечером привезет мне муж комп и я все отправлю. Он так орал, такие угрозы сыпал. Все проходит. Я пыталась забыть эту обиду, прекрасно понимая, бизнес есть бизнес. Но не могла. И до сих пор не могу. А он через год пришел домой на обед и умер. Тромб оторвался. Больше таких случаев не было.

История жизненная, плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#14 написал: FataMorgana
Вчера, 15:27
+7
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Комментариев: 3 083
Если бы действительно не было ощущения вины за смерть этих людей, не было бы этой истории. Согласитесь?
Если считать все это просто трагичным стечением обстоятельств, не было бы этих размышлений! А так выходит - попробуй меня обидеть! За дочь страшно. В жизни всякое бывает. Ваша жизнь стала хуже после всего этого?
Так зачем испытывать чувство причастности к этому? Эмоции - это просто отражение своего внутреннего состояния душевного, а когда это начинает перерастать в нечто большее, это уже что-то другое.
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#15 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:35
+3
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Публикаций: 34
Комментариев: 796
Цитата: FataMorgana
Ваша жизнь стала хуже после всего этого?

Нет. Не стала. Именно осознание того, что я могу быть причастна к этим смертям заставила меня искать ответы на мои вопросы. В результате я нашла то, что искала. Я научилась управлять своими чувствами. Ну или почти научилась.
Ваша подпись - это про меня."Не ищите ад в другом мире. Он - в нас, и только мы способны его преодолеть. (Sleepy Hollow)"

Цитата: FataMorgana
Если бы действительно не было ощущения вины за смерть этих людей, не было бы этой истории. Согласитесь?

Чувство вины есть, я не отрицаю. Особенно, когда я попросила об этом Большого Б. Я не ищу оправданий себе, но тогда я многого не понимала. Я подозревала, что всё может случиться так, как я прошу, но шансы, по моим предположениям были 1:1000000, а согласно статистике моей жизни я в эту 1 не могла попасть ни по какой теории вероятности. Но Там решили по-другому. Наверное, я должна была поверить в то, что я также смогу пожелать хорошее, как и плохое и оно сбудется.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#16 написал: FataMorgana
Вчера, 16:12
+4
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 125
Комментариев: 3 083
Цитата: Light_a_dark
Именно осознание того, что я могу быть причастна к этим смертям заставила меня искать ответы на мои вопросы. В результате я нашла то, что искала.

И это правильно. Когда это находит, нужно так сказать "снижать градус". Возможно, будет меньше негатива. Скорее всего, то что случилось с ними, это судьба. Просто когда такое происходит, тот кого обидели, склонен думать, что именно он причастен. Мне кажется, никто не будет это скрывать.

Вообще эта история поможет разобраться многим. Плюс.
Нельзя вообще не злиться, обижаться, желать другим плохого. Это жизнь. Но можно немного сгладить ситуацию. Всем желательно смотреть за собой, ибо Там могут решить иначе.
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#17 написал: Talisha
Вчера, 17:18
+2
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Комментариев: 3 540
Цитата: Pmariam
Цитата: Talisha
Найдите куда вкладывать энергию, которая бурлит в вас:)

Талиша, а куда ее можно вкладывать если она появляется скажем на рабочем месте в опенспейсе? я бы с удовольствием бы сублимировала, но в моменте - просто невозможно, может быть потому что не знаю - КАК.

да и про долгоиграющую обиду тоже интересно, как ее можно сублимировать

сугубо бытово - спорт. Но так как это потенциал магический - целительство, как вариант, через руки, это как минимум.

Цитата: Pmariam
Цитата: Talisha
Найдите куда вкладывать энергию, которая бурлит в вас:)

да и про долгоиграющую обиду тоже интересно, как ее можно сублимировать

а тут только осознанностью. Понять, что обида - наикратчайший путь к онкологии. А оно надо - такой исход?
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#18 написал: ninabond
Вчера, 18:03
+6
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Публикаций: 13
Комментариев: 906
У меня ограбили зимой дом в деревне. И даже узнала кто это конкретно. Встретив этого урода, я попросила вернуть все что взял. На что в ответ он меня послал. Я ему сказала вслед: Ну тебе будет за меня! Через две недели он попал в страшнейшую аварию и еле выжил! Я нисколько не жалею что я так сказала и что с ним такое произошло. Он сам напоролся. Зло должно быть наказано!
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#19 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:20
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Публикаций: 9
Комментариев: 233
Я не хочу верить, что чьи то эмоции могут оказывать роковое и даже смертельное влияние на нашу жизнь.Если это так, то это действительно страшно. Ну не стоят кражи и увольнения человеческой жизни. Это ладно, у вас так можно сказать за крупные обиды прилетало. А, если есть люди, которым слово не то скажешь или посмотришь как-то не так и вот такое вот получишь? А, если кто, как вы не умеет контролировать свои эмоции и наоборот этим пользуется и даже гордится этим? Знаю таких любителей поугрожать: " Меня лучше не обижать, а то прилетит". Страшно.
За историю +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#20 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:25
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Репутация: (790|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 553
Спасибо за историю, автор. Я согласна с комментаторами, что вам себя винить не за что, это стечение обстоятельств. Однако, вы стали старше, мудрее, и теперь понимаете, что мысли и слова имеют большую силу, и от того, какой энергетикой они сопровождаются, зависит наша жизнь, прежде всего потому, что жизнь одна, и нам решать, как её прожить, страдая самобичеванием, или же радоваться каждому мгновению и находить светлые стороны во всем. Удачи вам, автор, пусть в вашей жизни никогда больше не будет подобных описанным вами случаев.
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#21 написал: Tigger power
Вчера, 18:47
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 335
Хорошая тема, интересная, комментарии тоже. Учиться контролю, не шешнадцать ведь уже)) трудно конечно на практике, но вполне возможно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#22 написал: conjure one
Вчера, 19:47
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Публикаций: 39
Комментариев: 2 530
Сложная тема - контроль собственных эмоций. А тут ещё последствия для окружающих... Совпало так, или на самом деле обратка прилетела... Уж лучше совпадение, а то в порыве гнева и Вселенную так можно перевернуть. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#23 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:09
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Ну, что?! Пора объединяться ! Люди - X.
Кто чем богат...
За историю, давно уже плюс поставил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#24 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:12
+5
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Комментариев: 796
Огромное вам всем спасибо!
И спасибо этому сайту, за то, что есть возможность выговориться.
Прямо молитва получилась)
Спасибо!
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#25 написал: marzzz
Вчера, 22:17
+3
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Кладезь! Чужой опыт - ценный опыт. Спасибо, что поделилась.

Не все и не всегда балуются анализом, ещё меньше выводят причинно-следственные связи. И уж совсем единицы начинают заниматься самобичеванием. Ни к чему это (последнее). Можно многое объяснить логически, с медицинским нюансом. Один был болен, как говорится, под богом ходил. Другой был алголиком, конец предрешён с вероятностью 99 процентов. Третий - пенсионер, человек в возрасте - группа риска. Может, все так и было? Зачем тащить на себе груз вины? stuck_out_tongue_winking_eye

Сложнее совладать с собой, со своими чувствами, эмоциями. Да, не злопамятные мы, просто злые и память хорошая! Положа руку на сердце, мечтаем не о бумеранге, а об обычной справедливости. Верим в эту справедливость и жаждем одного: чтоб наш обидчик побывал в той же шкуре!!!! Не желаем ему смерти, не-не. А получается...как получается. И что интересно, на душе поганенько как-то, муторно, тошно становится. Вроде, руки не по локоть в крови, но чуешь причастность к гибели человека. Чуть-чуть. Каплю. Глубоко. Косвенно. На уровне подсознания. Это называется - совесть. Если она есть, то спать спокойно не даст. Вот и подумаешь, что хуже: когда взрываешься от ярости или когда на душе кошки скребут?

Я без личных примеров сегодня обойдусь. Даже вспоминать не хочется (ага, скребут кошки отчаянно!). Ходить без вины виноватой нельзя. Что остаётся? Уметь прощать в одних случаях, отпускать ситуацию - в других, абстрагироваться и контролировать - в третьих. Потому что под горячую руку могут и близкие попасть, а это невыносимый удар прежде всего по самой себе.
kissing_heart
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#26 написал: Kosten
Вчера, 22:39
+5
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Комментариев: 13
Если бы негатив так работал, хоть от одного человека из 100000 то Гитлер бы не прожил и года...
Зарегистрирован: 6.09.2017
#27 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:47
+3
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Комментариев: 800
Цитата: Kosten
Если бы негатив так работал, хоть от одного человека из 100000 то Гитлер бы не прожил и года...


Кто то проклинал, а кто то молился на (за) него. Противостояние получается. razborki Вот и жил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#28 написал: Vlinder
Сегодня, 03:18
+3
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Комментариев: 20
Ох, как я Вас понимаю, автор! Сама такая... В последнее время работаю над обидами. Сложно, но нужно прежде всего для себя! Те люди, которые делали мне больно, продолжают сниться мне ночами, а после сна с мамой, я просыпаюсь и рыдаю (она очень сильно прошлась по моей самооценке). Можно писать письма прощения, можно на свечу выговаривать. Пробуйте! У меня на свечу легче выходит. Может, потому что я огненный знак.

Очень важно понимать, что ВСЕ, кто нас обижают - наши учителя и помогают нам пройти НАШИ уроки или это может быть кармическая отработка. Смотрите на врагов с этой позиции. Мне до сих пор сложно, но я стараюсь. Немного легчает. Нужно время и практика. Ещё одна немаловажная вещь - возьмите ответственность за свою жизнь на себя (если я ошибаюсь - извините). НИЧЕГО не происходит просто так. События или людей мы притягиваем НАШИМ ВНУТРЕННИМ СОСТОЯНИЕМ!

Одна из ситуаций, что я прорабатываю сейчас - ситуация с соседями, любителями устроить помойку в общем коридоре. Одни из них отделены своим общим коридором от остальных, но продолжают ставить овощи в шаге от моей двери. Они гниют, воняют, летит мошка. За моей спиной они жалуются, что я их душу своими духами (пользуюсь качественной парфюмерией). Значит их помойка пахнет и их мошки с вонью не причиняют мне вреда, проникая в моё жильё? Ставили бы эти пару пакетов или в своей квартире, или в своем общем коридоре и плодили мошек ТАМ (у себя под носом). Так нет- надо возле меня. Вокруг пакетов мошка и потеки, доходящие до моего коврика. Вторые соседи - такие же. Два года почти я терпела, потом начала говорить тем, что напротив. Та особь вызвала другого соседа и сказала, что я жалуюсь на мошек. Он давай на меня ОРАТЬ, что тут ДУХАМИ ВОНЯЕТ! Наорал и ушел, я не успела и ответить. На тот момент у них забродили в пакете яблоки, остатки которых я позже видела у них на балконе в виде досыхающей сушки. Я терзалась, что не успела ответить. Мне советовали посмотреть на него, как на душевно больного, с которым безтолку говорить. Иногда несет перегаром на весь общий коридор и самогоном, но это ведь лучше, чем ШЛЕЙФ ПАРФЮМА (для него). :-) Где здесь адекватность? Сейчас работаю над прощением, хочу прервать нашу энергетическую связь. Результатом прощения должно стать спокойное и нейтральное отношение к нему и обрыв привязок, ведь пока я кормлю его своей энергией, вспоминая его. До прощения я представляла его в гробу. У меня сильная визуализация. Одна знакомая-астролог с огромным стажем сказала, что я должна быть осторожна со своими словами и пожеланиями, так как они имеют большую силу и в прошлой жизни я была магом. Сосед пока жив, не помер от моей визуализации. :-) Недавно выхожу из квартиры, нанеся на себя парфюм, который очень нравится и мужчинам и женщинам, а тут сосед-помойщик (дала ему прозвище) рядом общую дверь отмыкает. Поздоровался, а я подумала, интересно, я его опять удушила шлейфом или аромат ему понравился? И грех и смех. :-) Главное - простить и ОСОЗНАТЬ, зачем мне дана ситуация с такими соседями-помойщиками. Я пока не пойму. Может, кто мне подкинет идею?


Моя сестра очень много мне сделала больного. Я плакала, рыдала. даже недавно. А, потом начала осознавать, почему она так делает и поняла - повышает свою самооценку, критикуя мою внешность и моё, якобы халатное отношение ко всем членам семьи, в том числе и животным семьи. Я доказывала, что это не так, плакала от несправедливости. Выходит, что её слова важнее моих и моего мнения? Моя совесть здесь чиста. Я всегда, даже в ущерб себе, позволяя на себе ездить и выполнять все поручения и просьбы (еще одна моя ошибка) членов семьи и её в том числе, оказывалась плохой и пофигистической в отношении всех членов семьи. Только недавно прекратила бегать не побегушках и больше любить себя. А, ведь, самый дорогой человек в нашей жизни - это мы сами. Зачем же его обижать? Ситуация с сетрой показала мне, что нужно любить себя и чхать на слова людей, пытающихся за твой счет возвыситься в своих глазах. Осталось еще проработать прощение с ней.


Не прощение вызывает болезни и потерю энергии. к тому же, энергия перестаёт нормально циркулировать. Прощение творит чудеса. Жизнь прощающих меняется и меняется отношение других людей к ним.


Думаю, Ваши слова не имеют дела к тем смертям. Эти люди своими действиями получили такой конец в такое время. Не мучайте себя этими думами!


Желаю Вам освободиться от обид и наполниться спокойствием и умиротворением!

И ещё, МЫ САМИ решаем, обидеться нам или нет. Стараюсь включать осознанность, как только ловлю себя на мысли, что начинаю обижаться и задаю себе вопрос, нужно ли мне это?
Зарегистрирован: 10.11.2018
#29 написал: supik
Сегодня, 04:20
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 382
верно же говорят, что мысли материальны, бойтесь своих желаний......

а обиды есть у каждого, это свойственно, не будешь же вечно дурачком ходить и улыбаться всем, когда на душе кошки скребут ТААК, что хоть волком вой..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#30 написал: DRUID
Сегодня, 06:04
+4
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Комментариев: 929
Начала вчера вспоминать, кто и как меня обижал, помогите wassat

И вещи то у меня воровали (вплоть до купальников и ниж.белья), драгоценности тащили, койку сперли, собаки, косметику хорошую захапали. А самое страшное уволокли коллекцию муз.альбомов моей любимой группы. Без жилья оставляли, с работы несправедливо и без расчёта гнали. Мужик какой-то напал на нас с подругами, мне достался хороший пендаль.
Но от этого у меня нет чёрных дыр в душе. Я ещё в детстве научила себя терять. Всё материальное уходит и возвращается с торицей.

Чернота у меня внутри только он предательства близких людей. С этим бороться я не умею, но учусь.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  

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