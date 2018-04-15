У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла

У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять злаВозникающие глубоко в груди обида, злость, от которых внутри всё сжимается и превращается в «черную дыру», в крик душевной боли, который застревает в горле, перекрывая моё дыхание, приводят к катастрофическим для людей, принесших мне эти чувства, последствиям. Осознание этого пришло ко мне, когда я анализировала происходившие в моей жизни случаи.
Я, после развода с первым мужем, влюбилась, как малолетка, в холостяка Женю, который работал у нас в цеху. Но правила нашей с ним игры он оговорил сразу: «Я люблю другую женщину, она замужем, но скоро разведется, а с тобой я могу только общаться». Мне и этого было достаточно, лишь бы видеть его периодически и иметь возможность с ним разговаривать. Но, понимая, что я, как собачонка на привязи, он взялся срывать на мне злость после скандалов со своей возлюбленной. А скандалы у них стали происходить с арифметической прогрессией, так как Галя не собиралась подавать на развод, ей и так было удобно. Устав от слез и душевной боли, я приняла решение выпустить его из своей жизни. Я пошла в церковь и с чистым сердцем сказала, ставя свечку перед иконой, что я отпускаю его, лишь бы у него всё было хорошо, лишь бы он устроил свою личную жизнь, и пусть он живет счастливо, только без меня - мне хватит. И пусть он выздоровеет, так как чудеса же случаются, а у него инсулинозависимый сахарный диабет. Это было поздней зимой. Я пряталась от него, стараясь не попадать лишний раз на глаза, благо мы работали на разных участках и по работе не сталкивались.
7 марта мне позвонила моя подруга и сказала, что Женя умер. Он заболел гриппом, впал в кому и умер.
Я в декретом отпуске, старшей дочке 12 лет, младшей - 1 год. Денег катастрофически не хватает. Зарплату супругу задерживают по нескольку месяцев. Выживаем за счет родителей мужа, которые живут в пригороде и имеют своё небольшое хозяйство. Муж находит работу водителя у частника. Платят не очень много, но регулярно. В один из очень дождливых дней его жигулёнок, на котором он возил младшее начальство, отказался заводиться. Ни в какую. Всё, что можно было под капотом проверить, всё мужем было проверено, кроме крышки трамблёра. Тогда ещё не опытный как механик муж подумать даже не мог, что из-за конденсата на крышке трамблёра машина не заведется.
Через два часа после начала рабочего дня муж пришел домой мокрый с головы до ног, с испуганным виноватым взглядом. На мой вопрос, что случилось, он ответил, опустив голову: «Меня уволили за то, что я не смог завести машину». Вот тогда я опять ощутила, что в моей груди начала образовываться «черная дыра». «Почему?! - орала я внутри себя. - Он же не механик, он водитель!» Но, так как контора частная, то директор даже разбираться не стал, и через час мой муж был уже безработный.
Ночью я не спала, в груди всё сжималось от несправедливости этого мира.
Прошел год. И тут мы узнаём, что директор этой фирмы, решивший отдохнуть в Египте, плавая с аквалангом в море, утонул.
Мама купила недостроенную двухэтажную кирпичную дачу. Мы с мужем своими руками её доделали. Осталось только сделать косметический ремонт на втором этаже. В тот год снег лежал очень долго, и только 2 мая мы открыли дачный сезон. Оставили маму, по её просьбе, на ночь на даче, сами поехали домой. Приехали на следующий день, пробыли там до 3 часов дня. Оказалось, что за время нашего отсутствия мама переругалась с соседом из-за наливки. Осенью предыдущего года мама попросила соседа Сашу, чтобы тот снял сливы с нашего дерева, отблагодарить обещала весной, когда наливка созреет. Ну тот и пришёл за обещанным, а так как мама была почему-то не в духе, то Саша был послан ею в пеший эротический тур с полным ориентиром, куда именно. Сосед наш был пьющий, иногда даже очень пьющий.
Ночью звонит мама и заикающимся голосом говорит о том, что ей позвонили пожарные, чтобы сообщить о пожаре на нашей даче. Не веря в происходящее, мы с мужем садимся в машину и едем на дачу. Такого зрелища я не пожелаю даже врагу. Около «дома» стоят две пожарные машины, перекрестными фонарями освещают то, что осталось от дома. Второго этажа нет, только часть трубы от печки и четыре столба по углам дома возвышаются над черным, клубящимся дымом, под черными глазницами окон на стене поблескивают в свете фонарей огромные капли расплавившегося от жара стекла.
Утром, приехав снова на пожарище, чтобы пообщаться с милицией и пожарными, мы увидели, что дом подожгли, но так как дача была не застрахована, найти поджигателя не предоставлялось возможным по причине отсутствия свидетелей, то дело органы возбуждать не стали.
О том, что жизнь продолжается, я поняла только 15 мая, когда на работе подписывала какой-то акт, и, поставив дату, я обалдела: «Уже 15!» Всё это время меня не покидало чувство несправедливости, боль, обида на того, кто это сделал. В тот период я, вывозя очередную тачку с углями с пожарища в овраг, остановилась и, глядя в чистое небо, опять испытывая очень болезненное чувство несправедливости, почему-то произнесла: «Господи, сделай так, чтобы тот, кто поджег нам дачу, года не прожил!» Я думала, что это просто слова, они ни к чему никого не обязывают.
30 декабря того же года мне звонит мама и спрашивает: «Таня, знаешь, кто умер?» Ответ я знала. Саша, сосед по даче, которому мама так и не налила. Он умер от остановки сердца после очередного запоя.
И вот тогда мне стало страшно, я подумала, что, возможно, причина всех этих смертей – я. Но ведь ни одна сгоревшая дача не стоит человеческой жизни! Не стоит человеческой жизни и потерянная мужем работа, да и мои чувства – это только моё восприятие мира. Я начала искать ответы на свои вопросы в эзотерике. В процессе поиска я поняла, что нельзя растить в себе обиду, злость, иначе эти чувства, если не навредят окружающим, то разъедят меня саму. И то, и другое – не вариант! Но мне всё-таки не удалось не обижаться.
Из-за падения зарплат на заводе, где я работала инженером, мне пришлось устроиться кладовщиком в строительную организацию, где зарплата была гораздо выше. Всё бы ничего, но я стала замечать, что по складам кто-то ходит без моего ведома. Причем эти приходы кого-то заканчиваются пропажей материалов в достаточно больших количествах. То есть кражи поставлены на поток. Путем логических вычислений я нашла предполагаемого вора – сторожа пенсионера с плотницко-столярным прошлым. Одним из его занятий, когда он работал в ЖЭС, было изготовление дубликатов ключей. Секретарь мне помогла подтвердить свои подозрения. Она предложила наклеивать на двери внизу незаметные ниточки и определить, в чью из смен сторожей они будут сорваны. Вывод был однозначен – это Родион.
Когда я сообщила об этом начальнику, он только отмахнулся от меня, произнеся: «Ещё раз у тебя пропадут материалы – я тебя уволю!» Волна обиды захлестнула меня. Сколько могла, я старалась от неё избавиться, я себе повторяла, что я человек новый, и мне просто не верят. Но через неделю после этого мой начальник попадает в аварию. С ним всё в порядке, а вот машина была долго в ремонте.
Я была бойцом невидимого фронта около года. Ведь это с меня будут высчитывать за пропажу материалов. Ставила пломбы на двери, вешала контрольки на замки, но материал продолжал исчезать, пока я не обнаружила, что складские ворота (огромные железные) можно легко поддомкратить и через полученную снизу щель можно продолжать выкатывать материалы. Моей злости не был предела. Я даже не пыталась остановить образование «черной дыры» у меня внутри. Я заставила нарастить ворота снизу. Доступ к складу был перекрыт. Мой подозреваемый Родион запил. С горя, наверное. В одну из таких запойных ночей к нему наведалась охрана. Он был уволен на следующий день.
Через три месяца мы узнали, что Родион умер от инсульта.
Я не рада тому, что мои бурные отрицательные эмоции могут закончиться плачевно для кого–то. Мне приходится ежеминутно контролировать себя, свои мысли. Даже если я разозлюсь на дочь, на следующий день у неё появляются все признаки простуды. Я уже ей объяснила все моменты, после которых я могу разэмоционироваться, прошу её не провоцировать меня. Ведь это не сложно – не разбрасывать вещи по квартире, не свинячить в своей комнате и просто учиться, а не забивать на всё. Она меня услышала, так как сама обратила внимание на эту закономерность.
Я взяла за правило каждый раз, когда происходит что-то, что может нарушить моё внутреннее спокойствие, говорить себе: «Я не имею к происходящему никакого отношения». Это помогает мне смотреть на ситуацию со стороны и, соответственно, трезво оценивать происходящее, а не с позиции моих эмоций.
Может, это просто такое стечение обстоятельств в моей жизни, но лучше не испытывать чувство, что ты можешь быть хоть на капельку причастен к чужой беде. Ведь мы сами не знаем, на что мы способны.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:34
Вчера, 10:34 by Light_a_darkПросмотров: 2 595Комментарии: 43
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