Недобрый "хозяин"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nadia Chap Просмотров: 28 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:28 by

Хочу рассказать историю, которая произошла в доме моей подруги. Случилось это более 25 лет назад, мы тогда еще девчонками были. Подруга жила в частном доме с мамой, отчимом и кошкой.На тот момент мы уже слышали от нее рассказы про проделки «хозяина» - так она домового называла. Проделки эти, надо сказать, не очень добрые были. То камушки с чердака в курящего на крыльце отчима бросал, то кошку по комнате гонял. Не любил он эту кошку, доставалось ей от него. По комнате, бедолага, мечется, мяукает, а выход найти не может, ее на руки брали и из дому выносили. И было так довольно часто.Однажды дождливым осенним утром мы (я, моя сестра и подруга), как обычно, встретились на остановке, чтобы ехать вместе на учебу. Подруга выглядела хмурой, была с заплаканными глазами. Я ее спросила: «Что случилось?», но ответа не последовало. Моя сестра почему-то спросила: «Что-то с кошкой?», тут подруга расплакалась и рассказала все как было.Накануне днем дома был только отчим. Он тогда уже болел и много времени проводил в постели. Лежит и видит, что кошка опять заметалась по комнате, ища выход, кричит, а выскочить не может. Хотел он подняться, чтобы кошке помочь, но на него как будто навалилось что-то, не может ни рукой, ни ногой пошевелить, ни звука издать, только смотрит беспомощно на все происходящее. А кошка все сильнее кричит, мечется и об стенки бьется. Швыряет ее «хозяин» из стороны в сторону, не дает выскочить.Не могу сказать, сколько этот кошмар продолжался, только в итоге разорвало ее на части прямо на его глазах. Последствия того события я видела на обоях, которые были стерты в местах, забрызганных кровью.С подругой той мы дружим до сих пор, живет она в том же доме. Больше никаких подобных событий вроде бы не происходило. Как это можно объяснить - не знаю, но в том, что это было на самом деле, до сих пор не сомневаюсь.

Ключевые слова: Хозяин домовой кошка кровь авторская история

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