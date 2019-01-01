Призрак на Волковском кладбище

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:33

Nik_dk Просмотров: 134 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:33 by

Это произошло у Волковского православного кладбища (СПб).Этим летом я столкнулась с тем, что могу объяснить только обманом зрения.Был летний и яркий день, светило солнце, но на кладбище, куда мы направлялись, стоял полумрак. Мы встретились с другом у метро и пошли ко входу, мостику через овраг с речкой на дне. На той стороне виднелись покосившиеся могильные камни и кресты, а темные, извилистые стволы деревьев нависали над водой.Я решила заглянуть вниз, посмотреть на воду, и мы, пройдя через высокую траву, подошли к спуску. На дне ничего особенного не было, грязноватая вода, кладбищенские утки, но я отметила, что берег обрывается крайне резко, по сути, это был обрыв в реку.И тут краем глаза я заметила фигуру. Это была девушка в спортивных шортах и майке, она пробежала мимо нас к обрыву. Честно говоря, я не обратила на нее внимания, ну мало ли, может, она с собакой, которой не видно в траве, или просто занимается спортом. А может, тоже захотела посмотреть на воду. Отвернувшись от речки, я предложила пойти дальше.Мы вышли обратно на тропинку, но мне стало интересно посмотреть на девушку ещё раз, куда же она бежала, и я оглянулась, но... никаких следов не было. Прямая трава, неподвижные листья, да и, вспоминая резкий обрыв, куда она могла оттуда деться?Я, помнится, удивилась и спросила у друга, не видел ли он, куда ушла девушка, а он удивился и сказал, что никого рядом не было...Скорее всего, это был глюк, но все же любопытно.Автор: Rauch141.

Ключевые слова: Кладбище девушка призрак

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