Призрак на Волковском кладбище

Призрак на Волковском кладбищеЭто произошло у Волковского православного кладбища (СПб).
Этим летом я столкнулась с тем, что могу объяснить только обманом зрения.
Был летний и яркий день, светило солнце, но на кладбище, куда мы направлялись, стоял полумрак. Мы встретились с другом у метро и пошли ко входу, мостику через овраг с речкой на дне. На той стороне виднелись покосившиеся могильные камни и кресты, а темные, извилистые стволы деревьев нависали над водой.
Я решила заглянуть вниз, посмотреть на воду, и мы, пройдя через высокую траву, подошли к спуску. На дне ничего особенного не было, грязноватая вода, кладбищенские утки, но я отметила, что берег обрывается крайне резко, по сути, это был обрыв в реку.
И тут краем глаза я заметила фигуру. Это была девушка в спортивных шортах и майке, она пробежала мимо нас к обрыву. Честно говоря, я не обратила на нее внимания, ну мало ли, может, она с собакой, которой не видно в траве, или просто занимается спортом. А может, тоже захотела посмотреть на воду. Отвернувшись от речки, я предложила пойти дальше.
Мы вышли обратно на тропинку, но мне стало интересно посмотреть на девушку ещё раз, куда же она бежала, и я оглянулась, но... никаких следов не было. Прямая трава, неподвижные листья, да и, вспоминая резкий обрыв, куда она могла оттуда деться?
Я, помнится, удивилась и спросила у друга, не видел ли он, куда ушла девушка, а он удивился и сказал, что никого рядом не было...
Скорее всего, это был глюк, но все же любопытно.
Автор: Rauch141.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33 by Nik_dkПросмотров: 134Комментарии: 0
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