Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак на Волковском кладбище

Это произошло у Волковского православного кладбища (СПб).

Этим летом я столкнулась с тем, что могу объяснить только обманом зрения.

Был летний и яркий день, светило солнце, но на кладбище, куда мы направлялись, стоял полумрак. Мы встретились с другом у метро и пошли ко входу, мостику через овраг с речкой на дне. На той стороне виднелись покосившиеся могильные камни и кресты, а темные, извилистые стволы деревьев нависали над водой.

Я решила заглянуть вниз, посмотреть на воду, и мы, пройдя через высокую траву, подошли к спуску. На дне ничего особенного не было, грязноватая вода, кладбищенские утки, но я отметила, что берег обрывается крайне резко, по сути, это был обрыв в реку.

И тут краем глаза я заметила фигуру. Это была девушка в спортивных шортах и майке, она пробежала мимо нас к обрыву. Честно говоря, я не обратила на нее внимания, ну мало ли, может, она с собакой, которой не видно в траве, или просто занимается спортом. А может, тоже захотела посмотреть на воду. Отвернувшись от речки, я предложила пойти дальше.

Мы вышли обратно на тропинку, но мне стало интересно посмотреть на девушку ещё раз, куда же она бежала, и я оглянулась, но... никаких следов не было. Прямая трава, неподвижные листья, да и, вспоминая резкий обрыв, куда она могла оттуда деться?

Я, помнится, удивилась и спросила у друга, не видел ли он, куда ушла девушка, а он удивился и сказал, что никого рядом не было...

Скорее всего, это был глюк, но все же любопытно.

Автор: Rauch141.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33 by Nik_dkПросмотров: 134Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Кладбище девушка призрак

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.