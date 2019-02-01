Необъяснимо, но...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:34

Nik_dk Просмотров: 284 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 09:34 by

На первом курсе Ташкентского ВОКУ заступил я как-то в наряд по новому учебному корпусу. Точнее, мы втроём заступили: я, Марат и Киса. Ночью делать там нечего, но спальное место только одно под лестницей, а посему поделили мы время поровну - один дрыхнет, двое байки друг другу травят. Не знаю, сколько было времени, но Марат мирно спал, а мы с Кисой трепались ни о чём.Чтоб понятней было - учебный корпус заперт, стеклянные двери на лестнице, ведущие на этажи, заперты и опечатаны, другого входа, кроме как перед нами на лестницу, нет, сама лестница ярко освещена, а на этажах темно.И вот сидим мы, болтаем, а тут на лестнице отчётливо раздаётся звук шагов. Сначала просто шаги, потом словно побежал кто-то. И что интересно - страха не было, исключительно любопытство. Мы с Кисой рванули на лестницу смотреть, кто там бегает. Естественно, никого не нашли. Разбудили Марата, спрашиваем, слышал ли он чего, но были оба, вполне ожидаемо, посланы куда подальше.Ни я, ни Киса во всякую мистику не верим. Сели, стали гадать, что это. Тут на лестнице опять странные звуки, будто кто-то деревянные рейки на бетон роняет: "Дзан! Дзан! Дзан!" А потом словно сразу охапку бросил: "Тра-та-тах!" И опять звук бегущих шагов. Мы с Кисой снова бегом на лестницу. Заглядываем через стеклянные запертые двери в тёмные коридоры этажей, а сами друг друга пугаем, что сейчас как в "Чужом" оттуда какая-нибудь фигня выскочит. Не выскочила. До утра потом больше звуков не было. Что это было, мы так и не узнали.А позже мне довелось стоять в старом учебном корпусе, ещё дореволюционной постройки. Там, ребята говорили, ребёнок по ночам плачет. Вот именно мне и удалось выяснить природу этого звука. Как оказалось, приоткрытая форточка в кабинете преподавателей создавала этот "детский плач". Если её закрыть или открыть полностью, звук исчезал. Так что одну загадку я смог разрешить.А у вас какие-нибудь необъяснимые звуки, там где их быть не должно, бывали?Автор: kucher183.

Ключевые слова: Военное училище ночь звуки шаги плач

Другие, подобные истории: