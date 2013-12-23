Поезд шел на Восток

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:06

ra9ocx Просмотров: 376 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 11:06 by

Эта история имеет продолжение на протяжении вот уже почти двенадцати лет. Началась она знойным июлем 2007 года. Мы с моим закадычным другом – пусть его зовут Иван – решили съездить на мою родину, на Дальний Восток. Отдохнуть, сплавиться по рекам, выкупаться в море. Добирались мы в плацкартном вагоне, и путь тогда занимал почти пять суток. Соседями по кубрику оказались совсем еще не старая женщина интеллигентного вида с внучкой лет десяти. Как и водится, в такой дальней дороге все соседи, ехавшие рядом, быстро познакомились. Завязались беседы, байки, истории. Игры в карты, кости – кто то притащил шахматы. У Ивана был с собой фотоаппарат «Мыльница», уже цифровой. Что было несказанно в диковинку тогда. Фотографировались много. В кубрике, в коридоре, на станциях. С нашей соседкой Людмилой Ивановной (пусть ее зовут так) и внучкой Катей (тоже неплохое имя) мы как-то особенно сдружились. На многочисленных станциях я катал ребенка на плече, угощал мороженым, учил разным играм. Людмила Ивановна оказалась образованным человеком, инженером и очень хорошей рассказчицей различных историй. В общем, нам, двадцатилетним балбесам, компания пришлась по душе. Были и еще интересные люди на соседних местах. Ехали весело.И вот где-то в Забайкалье, на третьи или четвертые сутки пути, когда мы от дороги порядком устали, Людмила Ивановна предложила погадать. Гадала она, просто смотря на ладонь человека. Нет, она не была ни цыганкой, ни шарлатанкой, не брала денег за гадание. Очень положительная, славянской внешности, с высшим образованием. Просто как-то полушутя-полусерьезно сказала, что умеет и есть ли желающие. Первому она гадала Ивану. «Будешь, Ваня, большим человеком в науке. С доходами сладится все хорошо. Женишься один раз. Двое детей у тебя будет, первая девочка, а потом - мальчик». Это из того, что я запомнил. Следующим был я. «В тюрьму не попадешь, болезнь у тебя будет - поправимая, но жизнь изменит. Двумя образованиями «попахивает» (прям так и выразилась), женат будешь два раза. Дети будут со второй женой». К сожалению, это все из того, что запомнилось. Рассказывала она мне много, все больше хорошее, но вот что еще - не помню. Из явно негативного я отметил про болезнь и то, что женат буду дважды. Гадала она половине вагона. Мы тогда с Иваном еще смеялись, что пора бюро предсказаний открывать.Как это почти всегда бывает среди случайных попутчиков, каждый вышел на своей станции. Поездка эта вскоре забылась, и жизнь пошла своим чередом. Вспомнил я об этом случае в поезде недавно, когда начал разбирать уйму старых фотографий на жестком диске. Сразу всплыла в памяти та поездка, пиво с байкальским омулем, соседка по купе и гадание, над которым мы посмеялись. А между тем, Иван стал ученым, занимается разработкой оборудования, защитил кандидатскую. Женился, дочка у него уже родилась. Видимо, дело за сыном. У меня действительно приключилась болезнь с почкой, починить-то починили, но ограничение годности по здоровью я все-таки не избежал. Вследствие чего служить по своей первой специальности я не попал. И вот тут пришлось идти учиться заново, совершенно в другую стихию – вот и второй диплом, которым тогда только «попахивало». Ну а дальше разошлись с женой после 7 лет совместной жизни. Буквально в один день она заявила, что не видит дальше семейной перспективы и мы разводимся. Детей с ней так и не нажили. Собственно, сбылось все то, что я запомнил из гадания Людмилы Ивановны. И даже Иван, будучи прожженным материалистом, согласился со мной в этом.Но это еще не конец истории. Если бы все свелось только к тому, что сбылось гадание моей случайной попутчицы (думаю теперь - случайной ли?), я бы и бумагу марать не стал.Рассматривая те фотографии с поездки, вглядываясь в лица, проскочила мысль: «А не попытаться ли мне найти эту умную женщину, спросить еще у нее, что дальше-то будет». Но как? Прошло-то больше десяти лет. Установочных данных для розыска лица у меня нет никаких. Точнее, почти никаких. Каким-то образом из глубины памяти всплыла фамилия девочки, внучки нашей попутчицы. «Макарова» - фамилия знаменитого оружейника. Звать Екатерина (как русскую императрицу) - (все имена изменены по понятным причинам, но аналогии сохранены). Тогда-то мы и понятия не имели, что такое социальные сети.«Екатерин Макаровых» оказалось несколько тысяч человек. Без особого энтузиазма потыкал в несколько страниц мышкой. Кроме имени и фамилии я знаю только возраст и очень примерно. В районе 10 лет тогда, значит, сегодня 21-22. Очередной щелчок кнопки и мысль: «Да ну, не может быть». С фотографии на меня смотрела молодая девушка, очень красивая, и что-то еле уловимое и знакомое есть в ее глазах. Сильно она изменилась. Сравнивая две фотографии, сделанные с разницей в 12 лет, не осталось сомнений - ОНА. На щеке родинки - особые приметы. Поиски заняли менее 10 минут. Написал, скинул фотографии, ответила. Пришла в неописуемый восторг и удивление от случившегося. Начали общаться в переписке.Ее бабушка, Людмила Ивановна, жива и здорова, живет на Дальнем Востоке. Приезжает в гости каждый год. А с Катей оказалось, что мы живем в одном городе. ТУ поездку она помнит, но без подробностей. Тем более, не знает про эти гадания, да и незачем. Ей 21 год, получается, разница в возрасте между нами 10 лет.И это еще не все. Тогда, в том плацкарте, когда я играл и дурачился с маленькой Катей, глядя на нас, ее бабушка Людмила Ивановна полушутя сказала: «Ну что, Федор, будущую жену привечаешь?» Сказано это было в шутливой форме несколько раз за поездку, на что я только посмеялся. Если честно, мне как-то не по себе от этих стечений обстоятельств, и если вдруг… В общем, вы меня поняли. Если это так, то получается, где-то в какой-то канцелярии за нас уже все решили.

Ключевые слова: Гадание поезд предсказание авторская история

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