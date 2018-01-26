Призрак предупреждал об опасности

Призрак предупреждал об опасностиВсе мы знаем, что иногда сны предупреждают нас об опасности, и со мной в жизни произошло такое, что заставило меня убедиться в этом.
Как-то моей матери приснился странный сон. Будто сидим мы на лавочке в городе, а напротив нас здание, в окнах которого отражается место, где мы находимся. И вдруг мать замечает, что рядом со мной по левую сторону стоит призрак, облаченный во все белое, я тоже вижу этот странный силуэт и говорю: «Вон, смотри, смерть стоит». И тут мы понимаем, что если этот призрак отражается в окне, он должен быть рядом с нами, резко оборачиваемся и видим лишь, как мелькает часть его одежды. Он, проплыв немного над землей, удаляется и растворяется в подвале, находящемся недалеко от нас.
Мы, встревоженные этим явлением, не знаем, что и думать, я на эмоциях хочу пойти за этим призраком в подвал, спуститься по ступенькам вниз, в темноту и убедиться, что это было настоящее привидение. Но мать всячески отговаривает меня и в конце просто дергает за руку и говорит: «Пошли, пошли отсюда, тебе нельзя туда». Я нехотя соглашаюсь и мы уходим.
Утром мать рассказывает мне этот сон и предупреждает, чтобы был везде осторожным и внимательным, говорит, что первый раз видит такой сон, и на душе не спокойно. Я, не особо придав этому значение, киваю, что хорошо, буду. И вот проходит недели две, сон забывается. Жизнь текла своим чередом, я с отцом собрался в поход, пособирать грибы и отдохнуть на природе. Наш путь лежал через железнодорожные рельсы, подойдя ближе, мы увидели, что перед нами вытянулся ж/д состав. Обходить его долго, оставалось ждать, но ведь неизвестно, сколько бы он еще простоял. И отец начал уговаривать, чтобы мы перелезли быстро под вагоном, это ведь так просто, тем более, спереди был отцеплен тягач.
Я сомневался некоторое время, но потом все же согласился. Первым полез отец, пригнувшись к самой земле, чтобы не задеть рюкзаком (на нас были еще рюкзаки), он благополучно вылез на противоположную сторону. После секундного замешательства я выдохнул, пригнулся и как можно быстрее начал перелезать. Я уже миновал середину вагона, как услышал отдаленный гудок, аж дрожь прошла по спине, затем второй, третий гудок, я как только мог, ускорил свое движение, уже тронулись колеса, а моя нога была еще под вагоном. Лихорадочно вытаскивая ногу из под приближающегося колеса, я кувырком перекатился и оказался где-то в метре от набирающих скорость вагонов. Дальше ползком отдалившись на безопасное расстояние, я осознал, какая опасность угрожала мне. Ведь какие-то несколько секунд отделяло меня от неминуемой гибели, и сразу в голову пришел сон, рассказанный матерью. Ведь тот призрак, похожий на смерть, стоял рядом со мной, и пойди я за ним тогда во сне в темный подвал, наверняка погиб бы, смерть была близко, как в том сне, постояла рядом и ушла. А вагоны поехали, потому что позади тоже был толкач и запустил движение.
Для меня это был урок на всю оставшуюся жизнь, что категорически нельзя лезть под стоящие поезда, не зря же говорят: «Сэкономишь минуту, потеряешь жизнь». И еще получается, что это нужно было пережить, наверное, от этого было все равно не уйти, ведь предвещал же сон, значит, сбудется, но все обойдется, хоть и будет большая опасность. Сны-предвестники - это не вымысел, и в этом я убедился теперь уже на своем опыте.
Автор: Алекс.
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Сегодня, 07:16 by Nik_dkПросмотров: 105Комментарии: 1
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