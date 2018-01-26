Призрак предупреждал об опасности

Nik_dk Просмотров: 105 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:16 by

Все мы знаем, что иногда сны предупреждают нас об опасности, и со мной в жизни произошло такое, что заставило меня убедиться в этом.Как-то моей матери приснился странный сон. Будто сидим мы на лавочке в городе, а напротив нас здание, в окнах которого отражается место, где мы находимся. И вдруг мать замечает, что рядом со мной по левую сторону стоит призрак, облаченный во все белое, я тоже вижу этот странный силуэт и говорю: «Вон, смотри, смерть стоит». И тут мы понимаем, что если этот призрак отражается в окне, он должен быть рядом с нами, резко оборачиваемся и видим лишь, как мелькает часть его одежды. Он, проплыв немного над землей, удаляется и растворяется в подвале, находящемся недалеко от нас.Мы, встревоженные этим явлением, не знаем, что и думать, я на эмоциях хочу пойти за этим призраком в подвал, спуститься по ступенькам вниз, в темноту и убедиться, что это было настоящее привидение. Но мать всячески отговаривает меня и в конце просто дергает за руку и говорит: «Пошли, пошли отсюда, тебе нельзя туда». Я нехотя соглашаюсь и мы уходим.Утром мать рассказывает мне этот сон и предупреждает, чтобы был везде осторожным и внимательным, говорит, что первый раз видит такой сон, и на душе не спокойно. Я, не особо придав этому значение, киваю, что хорошо, буду. И вот проходит недели две, сон забывается. Жизнь текла своим чередом, я с отцом собрался в поход, пособирать грибы и отдохнуть на природе. Наш путь лежал через железнодорожные рельсы, подойдя ближе, мы увидели, что перед нами вытянулся ж/д состав. Обходить его долго, оставалось ждать, но ведь неизвестно, сколько бы он еще простоял. И отец начал уговаривать, чтобы мы перелезли быстро под вагоном, это ведь так просто, тем более, спереди был отцеплен тягач.Я сомневался некоторое время, но потом все же согласился. Первым полез отец, пригнувшись к самой земле, чтобы не задеть рюкзаком (на нас были еще рюкзаки), он благополучно вылез на противоположную сторону. После секундного замешательства я выдохнул, пригнулся и как можно быстрее начал перелезать. Я уже миновал середину вагона, как услышал отдаленный гудок, аж дрожь прошла по спине, затем второй, третий гудок, я как только мог, ускорил свое движение, уже тронулись колеса, а моя нога была еще под вагоном. Лихорадочно вытаскивая ногу из под приближающегося колеса, я кувырком перекатился и оказался где-то в метре от набирающих скорость вагонов. Дальше ползком отдалившись на безопасное расстояние, я осознал, какая опасность угрожала мне. Ведь какие-то несколько секунд отделяло меня от неминуемой гибели, и сразу в голову пришел сон, рассказанный матерью. Ведь тот призрак, похожий на смерть, стоял рядом со мной, и пойди я за ним тогда во сне в темный подвал, наверняка погиб бы, смерть была близко, как в том сне, постояла рядом и ушла. А вагоны поехали, потому что позади тоже был толкач и запустил движение.Для меня это был урок на всю оставшуюся жизнь, что категорически нельзя лезть под стоящие поезда, не зря же говорят: «Сэкономишь минуту, потеряешь жизнь». И еще получается, что это нужно было пережить, наверное, от этого было все равно не уйти, ведь предвещал же сон, значит, сбудется, но все обойдется, хоть и будет большая опасность. Сны-предвестники - это не вымысел, и в этом я убедился теперь уже на своем опыте.Автор: Алекс.

Ключевые слова: Сон предвестник предупреждение опасность поезд

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