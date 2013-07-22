Призраки Якутска

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:50

Nik_dk Просмотров: 204 Комментарии: 9 +5 Сегодня, 08:50 by

Опишу несколько случаев, произошедших с разными знакомыми мне людьми.В пригороде Якутска живет мой друг с женой и двумя детьми. Дом, в котором они живут, очень старый, еще сталинской постройки. Что там происходило, неизвестно, но в совмещенном санузле на стенах выбоины от пуль. Так вот, друг рассказывал, что у него в квартире живет призрак — маленькая девочка в белом одеянии. Сам он видел её с детства, поэтому смирился, а вот его жена, еще не будучи женой, видела её всего пару раз, и каждый раз у неё случались истерики. Согласитесь, что не очень приятно пылесосить комнату, оглянуться на шорох и увидеть, как черные волосы скрываются под кроватью. Сам друг рассказывал, что иногда она приходит во снах и делает всякие гадости: может положить паука на грудь и тому подобное. Её видели везде, но в одной комнате она появлялась практически постоянно. Это была проходная комната с пианино. Я даже специально жил у него в этой комнате, надеясь увидеть эту девочку. Но за полгода так ничего и не произошло. Ни во сне, ни наяву она так и не явилась.Снимали они как-то с женой частный дом. Дом был большой, три комнаты и кухня, площади огромные. Да и не старый дом, а относительно новый, и владельцы только одни, они же его и строили. По роду деятельности он очень часто уезжал в командировки и жена с ребенком жили там вдвоем. За то время, что они снимали этот дом, друг выезжал два раза и, каждый раз по приезду, жена рассказывала о странностях, происходящих в доме. Вот пара самых непонятных случаев. Далее повествование от лица друга:"Отдав сына матери, жена поехала на работу. Приехав с работы, открыв дверь и зайдя на кухню, она увидела, что вся посуда, какая была, стоит на полу. Не лежит, а именно стоит. И видно, что ставили аккуратно, ничего не разбив. Она подумала, что это отчим решил «приколоться» — взял у мамы ключи и расставил посуду. Собрала и забыла, только потом отчим сам удивлялся этому рассказу и категорически отрицал, что он подобной глупостью занимался.Был еще такой случай. Приехал к ней брат. Посадили они сына в машину, вышли из дома, заперли дверь, проходят мимо окна. И тут в окно начинают стучать из дома, хотя там никого не было. Убежали оттуда быстро. В итоге мы съехали из этого дома.Дом сняли наши знакомые, которые не побоялись наших рассказов. И очень быстро съехали оттуда после одного случая.Девушка, проводив детей в школу, мужа на работу и убравшись, закрыла дверь и прилегла отдохнуть и услышала в зале шаги. Перепугалась не на шутку, конечно! Вдруг воры, а она-то дома, неизвестно, что могут сделать. Лежит, чуть дыша. И тут в комнату заходит мужчина. Простой такой мужчина. Молча садится на кровать и начинает эту кровать трясти. Некоторое время потряс, потом все так же молча вышел из комнаты в зал. Едва шаги стихли, девушка вскочила и кинулась к двери. Все закрыто, окна целы. В общем, в дом никто не смог бы проникнуть. После этого они и съехали оттуда".Вот мне интересно: откуда в еще не старом доме могли взяться призраки? Как только туда приезжал я, все прекращалось. Я не могу понять, что со мной не так: как только я рядом, всевозможная чертовщина перестает проявляться, хотя до этого происходила регулярно. И почему я сам лично ни разу не видел призраков, хотя очень хочу?Автор - Trimid2.

Ключевые слова: Якутия Якутск дом квартира призраки дети

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