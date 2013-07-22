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Истории из жизни

Призраки Якутска

Опишу несколько случаев, произошедших с разными знакомыми мне людьми.

В пригороде Якутска живет мой друг с женой и двумя детьми. Дом, в котором они живут, очень старый, еще сталинской постройки. Что там происходило, неизвестно, но в совмещенном санузле на стенах выбоины от пуль. Так вот, друг рассказывал, что у него в квартире живет призрак — маленькая девочка в белом одеянии. Сам он видел её с детства, поэтому смирился, а вот его жена, еще не будучи женой, видела её всего пару раз, и каждый раз у неё случались истерики. Согласитесь, что не очень приятно пылесосить комнату, оглянуться на шорох и увидеть, как черные волосы скрываются под кроватью. Сам друг рассказывал, что иногда она приходит во снах и делает всякие гадости: может положить паука на грудь и тому подобное. Её видели везде, но в одной комнате она появлялась практически постоянно. Это была проходная комната с пианино. Я даже специально жил у него в этой комнате, надеясь увидеть эту девочку. Но за полгода так ничего и не произошло. Ни во сне, ни наяву она так и не явилась.

Снимали они как-то с женой частный дом. Дом был большой, три комнаты и кухня, площади огромные. Да и не старый дом, а относительно новый, и владельцы только одни, они же его и строили. По роду деятельности он очень часто уезжал в командировки и жена с ребенком жили там вдвоем. За то время, что они снимали этот дом, друг выезжал два раза и, каждый раз по приезду, жена рассказывала о странностях, происходящих в доме. Вот пара самых непонятных случаев. Далее повествование от лица друга:

"Отдав сына матери, жена поехала на работу. Приехав с работы, открыв дверь и зайдя на кухню, она увидела, что вся посуда, какая была, стоит на полу. Не лежит, а именно стоит. И видно, что ставили аккуратно, ничего не разбив. Она подумала, что это отчим решил «приколоться» — взял у мамы ключи и расставил посуду. Собрала и забыла, только потом отчим сам удивлялся этому рассказу и категорически отрицал, что он подобной глупостью занимался.

Был еще такой случай. Приехал к ней брат. Посадили они сына в машину, вышли из дома, заперли дверь, проходят мимо окна. И тут в окно начинают стучать из дома, хотя там никого не было. Убежали оттуда быстро. В итоге мы съехали из этого дома.
Дом сняли наши знакомые, которые не побоялись наших рассказов. И очень быстро съехали оттуда после одного случая.
Девушка, проводив детей в школу, мужа на работу и убравшись, закрыла дверь и прилегла отдохнуть и услышала в зале шаги. Перепугалась не на шутку, конечно! Вдруг воры, а она-то дома, неизвестно, что могут сделать. Лежит, чуть дыша. И тут в комнату заходит мужчина. Простой такой мужчина. Молча садится на кровать и начинает эту кровать трясти. Некоторое время потряс, потом все так же молча вышел из комнаты в зал. Едва шаги стихли, девушка вскочила и кинулась к двери. Все закрыто, окна целы. В общем, в дом никто не смог бы проникнуть. После этого они и съехали оттуда".

Вот мне интересно: откуда в еще не старом доме могли взяться призраки? Как только туда приезжал я, все прекращалось. Я не могу понять, что со мной не так: как только я рядом, всевозможная чертовщина перестает проявляться, хотя до этого происходила регулярно. И почему я сам лично ни разу не видел призраков, хотя очень хочу?

Автор - Trimid2.
Источник.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50 by Nik_dkПросмотров: 204Комментарии: 9
+5

Ключевые слова: Якутия Якутск дом квартира призраки дети

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 09:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1106|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 815
почему я сам лично ни разу не видел призраков, хотя очень хочу?
не дано, только и всего. Да ведь?
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 214
В том то и дело, что они это чувствуют и не проявляют себя. Эти "ребята" обычно действуют внезапно, порой даже здравый смысл на их проявление особо "не реагирует", а лишь потом накрывает, как бы, волной. Потом только возникает страх, а у кого-то, паника. (по крайней мере у меня так один раз было). Ну об этом я напишу сюда как-нибудь(всё обещаю, и всё руки не доходят).
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:17
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1106|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 815
Цитата: Лист лавровый
В том то и дело, что они это чувствуют и не проявляют себя

что именно они чувствуют???? чтобы себя не проявлять
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:31
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Группа: Комментаторы
Репутация: (21|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 539
Цитата: Pmariam
что именно они чувствуют???? чтобы себя не проявлять

В ходе моих умозаключений, я пришла к выводу, что они питаются эмоциями. Когда ты ожидаешь увидеть нечто потусторонне, то ты морально готов к тому, что тебя могут напугать. Т.е. для сущности выброса энергии будет мало. А вот если не готов, то тогда любой шорох может довести до стресса и тогда уже у сущности будет высвобожденной вами энергии целый вагон.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:35
+1
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 214
Цитата: Pmariam
что именно они чувствуют????

Увижу кого-нибудь из них, задам им Ваш вопрос))) Отпишусь потом, что именно) Ауру человека, наверное, который жаждет встречи с ними.
Забавно, когда скептики с необъяснимым сталкиваются лицом к лицу. Трэш smile
Зарегистрирован: 11.05.2018
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:46
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (21|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 539
Я уже писала, что у нас есть район, на территории которого во время войны 1941 велись кровопролитные бои, и во время войны 1812 года тоже, да и кладбищ там несколько.
В этом районе очень часто происходят подобные случаи. Один из них.
Молодая семья снимала квартиру в обычной девятиэтажке. Муж на выходные часто уезжал к родителям в деревню. Жена на этот период уходила ночевать к своим родителям, которые жили рядом. В один из выходных её родители уехали из города и она решила остаться у себя на съемной квартире. Ночью, когда она спала, ее разбудило то, что кровать кто-то тряс, проснувшись, она никого не увидела. Попыталась опять заснуть(подумала, что приснилось), но когда она почти заснула, её кто-то с силой скинул с кровати. Она подорвалась и ночью побежала в родительскую квартиру. Когда рассказала мужу, он не поверил. Так получилось, что её положили в больницу, и муж естественно, остался дома один. С его слов, он проснулся от того, что ему холодно в спину, на которой он спал. Он проснулся, захотел повернуться на бок, и тут понял, что висит в воздухе над кроватью. Невысоко, но когда плюхнулся обратно на кровать, то собрал вещи и быстро свалил к родителям жены. В эту квартиру они вернулись только забрать вещи.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#7 написал: Sniff
Сегодня, 09:48
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 332
Чтобы их увидеть, надо их бояться заранее, видимо. Плюс истории.

Чтобы их увидеть, надо их бояться заранее, видимо. Плюс истории.
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:54
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Публикаций: 27
Комментариев: 539
Цитата: Sniff
Чтобы их увидеть, надо их бояться заранее, видимо. Плюс истории.

Но обычно те, кто хочет их увидеть, уже наслышан про страх и ужас, по-этому все-таки готовы к подобному.
Вчера муж заехал на машине за другом, ждал его на улице, и в этот момент мимо него пролетела БАБОЧКА! В - 5!
Рассказал это дома спокойно, как будто сейчас лето.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#9 написал: Sniff
Сегодня, 10:06
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 332
Вчера муж заехал на машине за другом, ждал его на улице, и в этот момент мимо него пролетела БАБОЧКА! В - 5!
Рассказал это дома спокойно, как будто сейчас лето.[/quote]

Ну да, для ваших погод это действительно необычно. У нас- то и бабочки могут сейчас пролететь, и кусты какие- цветут) Субтропики, че))
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
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