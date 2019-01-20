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Истории из жизни

Леший острова Ястребиное

Дело было в июне, деньки выдались жаркие, солнышко палило будь здоров, поэтому я и мои друзья решили съездить на озеро Ястребиное.

Друзья - не самые большие походники, сборы заняли у них очень много времени, из-за этого мы выехали из города к полудню, а до самого озера добрались только к вечеру. Разбили палатки, перекусили и завалились спать.

С утра я и муж решили пойти "на разведку", а друзья ещё спали. Идём - болтаем, тропку примечаем, но и по сторонам глазеем. Деревья старые, на многих висит лишайник-бородач. Я - вся из себя скептик-биолог - начинаю мужу со смехом рассказывать, что многие люди принимают этот лишайник за бороду лешего. Мол, гоняет он всяких по лесу, цепляется бородой за ветки, вот её куски и повисают. В этот момент из-за деревьев выныривает мужичок. Нас это не удивило, всё-таки это озеро - место популярное, хоть добраться туда и нелегко. Но мужичка я запомнила - у него были невероятные синие глаза, просто ультрамарин. Ну и был он совершенно лыс, и я пошутила, что вот он - Леший был, просто набегался между ветками и все волосы растерял.

Посмеиваясь и болтая мы дошли до самого озера, прошли немного вдоль него, присмотрели хорошее место, чтобы в воду зайти, и решили идти обратно в наш мини-лагерь. К слову, пошли мы ненадолго, поэтому взяли с собой только маленькую флягу с водой, никакой еды или карты с собой не было.

Ну, возвращаемся. Вот она наша тропочка, идём. Идти от лагеря до озера минут пятнадцать, всё по лесу. Тут вдруг выходим на довольно большую поляну. Переглянулись - не было ж, вроде, поляны? Ну ладно, дальше идём. Не страшно, день, солнышко светит, теплынь, да и люди периодически встречаются. Вот прошел мимо и тот дедок-мужичок, глянул на нас своими синющими глазами. Я говорю мужу: "О, так это тот дед, он неподалёку от нас расположился, наверное".

Идём. Солнце всё выше поднимается, становится жарко, людей меньше и меньше попадается. Тут муж говорит:"Долго что-то идём. Уже подойти должны были к нашим палаткам."

Идём дальше. Уже не смеёмся и не болтаем. Вода почти закончилась, желудок судорожно сжимается - то ли от голода, то ли от страха. Опять поляна. Да её же точно не было! И никто уже не встречается, ни человечка!

Вдруг впереди озеро. Мы выдохнули - ну просто тропочку перепутали, ну увлеклись, заболтались, бывает. Почему-то людей, правда, не было, хоть и день в самом разгаре, самое время купаться. Тут муж меня спрашивает: "А это точно то озеро?" И правда - это как-то поменьше, приметной скалы не видно, и бережок весь болотистый - куда ни глянь.

Стоим-смотрим друг на друга. Смотрели-смотрели, молчали, тут муж принялся шорты стаскивать. Обычно я бы пошутила над этим, но тут было не до шуток. Мы и правда не знали, где мы, связь не ловилась, ни еды, ни воды нет...в общем, вывернули наизнанку всё, вплоть до белья. У меня в голове болталась мысль: "извини, хозяин леса. Глупенькая я, маленькая, извини, выпусти". Ну, пошли вдоль озера - хоть какой-то ориентир.

Возле берега трава высокая, продираемся сквозь неё. Вдруг увидели девушку. Худенькая, маленькая, в смешной шляпке. Стоит к нам боком, жмурится на солнце, довольная такая. Мы с мужем как были вывернутые подбежали к ней: "Девушка, это ж Ястребиное?" Она на нас глянула, засмеялась: "Да вы что, до ястребиного километра три. Но я тропинку удобную знаю, быстро дойдем." Мы просто ошалели от радости. Девушка резво припустила вперёд, мы, уставшие, ковыляли сзади. Наконец - другое озеро. Люди плещутся, смеются, повсюду оживление обычного летнего дня. Я в этот момент разревелась - усталость, страх - всё сказалось.

Подбежали наши два друга с криками, что мы куда-то запропастились на полдня, разве так можно, они уже два раза по берегу прошлись. Правда, рассмотрев нас внимательней, замолчали. Мы хотели спросить нашу провожатую, где её лагерь, чтобы зайти и нормально поблагодарить, но она будто растворилась. Пошли на нашу стоянку, поели-попили, сложили палатки, оставили еду по соседним лагерькам и поехали обратно.

Я потом мужа спрашивала - как ты думаешь, это Леший нас наказал? А девушка та - это кто была? Муж буркал, что это просто люди , а я делаю ошибку первого рода. Ну кому ж приятно вспоминать, что в футболке наизнанку по лесу стрыбал. А вы что об этом думаете?
Сегодня, 10:54 by PolupolyarnayaПросмотров: 466Комментарии: 9
+6

Ключевые слова: Озеро леший шутка лагерь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 11:11
+2
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Публикаций: 15
Комментариев: 239
Хорошая история,интересная. Правильно сделали, что вещи наизнанку вывернули. Кстати, одна из примет лешего- у него одежда должна быть застегнута на " женскую" сторону. Ставлю +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 11:39
+3
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Комментариев: 1 518
Мне понравилось) думаю, это был Леший и его внучка)
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:19
+1
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Репутация: (185|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 583
Интересно, неужели шли три километра и даже не пообщались с девушкой? Или она умотала вперед, и только шли на свет её сверкающих пяток? Немного странно. История сама понравилась.+
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 12:35
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 48
Цитата: МертвецкиЖив
Интересно, неужели шли три километра и даже не пообщались с девушкой? Или она умотала вперед, и только шли на свет её сверкающих пяток? Немного странно. История сама понравилась.+


Спасибо!

Ага, она шла впереди, а мы были измотаны так, что еле плелись сзади, я только и думала о том, чтобы не потерять её из вида. Страшно мучала жажда, было ощущение, что мы вечность не пили и не ели. Поэтому мы потеряли всякие мысли о приличии, думаю.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#5 написал: Sniff
Сегодня, 12:59
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Публикаций: 15
Комментариев: 239
Автор, на вашей аватарке та самая девушка в шляпке из рассказа?)) Класс!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#6 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 13:04
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 48
Цитата: Sniff
Автор, на вашей аватарке та самая девушка в шляпке из рассказа?)) Класс!)

На самом деле, это гигантский мухомор, а не шляпа. 81

А у той была шляпа, наподобие ковбойской, но с цветочками.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#7 написал: conjure one
Сегодня, 14:00
+3
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Публикаций: 38
Комментариев: 2 441
Но мужичка я запомнила - у него были невероятные синие глаза, просто ультрамарин. Ну и был он совершенно лыс, и я пошутила, что вот он - Леший был, просто набегался между ветками и все волосы растерял.


Вот он этими ультрамариновыми глазами на вас морок навел) Если это, конечно, не был просто мужик с контактными линзами) История очень понравилась, +++ Я однажды тоже заблудился, но мне повезло, хватило вывернутой наизнанку куртки, чтобы найти дорогу)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:36
+1
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Цитата: conjure one
ультрамариновыми

У Лешика зелёные, зелёные heart_eyes .
Значит это другие духи, хранители переходов.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:40
+2
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История понравилась, особенно про лишайника-бородача! Так впечатлило про то, что это Леший бородой так цепляется за ветви))) и, правда, вспоминаю, видела такое - сказочно выглядит. Спасибо за стори, без плюсов тут не обойтись)))+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
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