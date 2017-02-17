Порча на кладбищенскую землю

Nik_dk Просмотров: 504 Комментарии: 9 +6 Сегодня, 11:07 by

Прочитала историю, в которой порчу на смерть делал отец мужа, где отец даже сына не пожалел. Верю, что так бывает, подтверждение тому моя история. Может, это кому-то поможет.Мой бывший гражданский муж оказался энергетическим вампиром, по научному — психопат или социопат. До рождения ребенка он был «мужчиной мечты» — заботливый, на 20 лет старше, уверенный, нахрапистый, как раз то, чего мне так не хватало в жизни — сильного плеча рядом. И связан он был с родом деятельности, в которой так мечтала реализовать себя я — с лесом, с животным миром. Так и видела я нас вместе за охраной зверюшек, как мои кумиры зоологи, в чем сильно заблуждалась.Мои убеждения он внешне поддерживал и лишь казался таким, каким я хотела его видеть. Рождение сына также всячески ждал, и я думала, что осчастливила его, ведь у него лишь одна взрослая дочка. Но, увы, не это ему было нужно, к ребенку он остался равнодушен, помощи не оказывал. Когда стали жить вместе, стал он проявляться совсем с другой стороны: более безответственного, циничного хама и истеричного скандалиста надо еще поискать.Увлекала его только охота. При этом ничем не утруждал себя, при нем я научилась забивать гвозди, ввинчивать шурупы, вешать полки и двигать с помощью домкрата шкафы, а он на все на это лишь смеялся, критиковал, что, дура, не так забила и криво повесила, и что бабу труд украшает и палкой ее, бабу, не убьешь. Я была уже от этих отношений и постоянного мата на пределе, вымотанная, лимит прощений был превышен, и насчет себя при очередном оскорблении я уже не была уверена — от сумы и от тюрьмы один шаг.После пяти лет полусовместного проживания в моем деревенском домике, где он прочно обосновался для своих охот, не желая нигде нормально работать, я приобрела ряд соматических заболеваний в области сердца и в женской сфере. Я приезжала к себе на выходные в деревню в полной боевой готовности, со страшным сердцебиением и выбросом адреналина в кровь, с постоянным обдумыванием, как ответить, что сказать на его жуткий мат с выпученными глазами, а ребенок стал кричать по ночам и даже немного заикаться. При этом всем окружающим он внушал легенду, как любит нас с сыном, и все оскорбления и пинки ногами творил без свидетелей.Я поняла, почему его прежняя жена с такой легкостью отдала его мне, она как будто специально толкала его в мои объятия, старательно следя за развитием наших отношений и боясь вспугнуть. И я стала мечтать о том же, чтоб он ушел к другой, но клещ основательно впился и не желал отвалиться. Ценой своих нервов, здоровья и невероятных усилий я все же выставила его. И что же выдумаете? Он в отместку купил «за бутылку» пустующий дом поблизости и остался моим соседом, да и как ему без меня? Я была главным его «врагом», источником его неудач, мишенью, я сгубила его молодость (?), от меня он брызгал на все святой водой (я то думала, это лишь слова). Уходя, он даже вилки гнутые забрал, кастрюли, тряпки всякие, хлам, но я была только рада! Наконец-то можно сделать ремонт, при нем же все ломалось и портилось, разбивалось и рвалось.И вот однажды утром, как всегда настырно придя ко мне на порог и стуча во все окна, чтобы обычно спросить, не угорели ли мы с сыном ночью (или не отравились ли моей стряпней, или не убились ли виском, катаясь на лыжах или ватрушке), и напомнить, какая я тварь, и что от меня надо святой водой политься, я пошутила (черт меня дернул) — что да, он прав, я черно на него воздействую. Через пару дней, собираясь на работу в городе, я услышала цокот копыт, простите, каблуков у своей двери, и касание к ней. Хотела уже открыть, но шум стих, и я не приняла во внимание. Через полчаса, выйдя за дверь, увидела кучу земли на коврике и стала ее рассматривать и трогать, гадая, откуда она взялась. Позвала мать, она взяла коврик и со словами «Нам этого не нужно» снесла и выбросила вниз по лестнице.Целый день я думала, зачем кто-то насыпал землю, и ничего кроме, как «случайно высыпалась» не придумала. На следующий день позвонил новоявленный «сосед» и сказал, что скоропостижно умер мужичок в деревне — его «шестерка», что за выпивку делал вместо него всю бытовую работу. Ему было лет сорок, он жил рядом с кладбищем. Скоротечная пневмония. Там и похоронили. Еще через день странно погибла моя любимица, красивая синеглазая кошка, которую я подобрала котенком. Она жила у нас в деревне и обедала у нас обоих. Он также любил ее, кормил мясом. С его слов, в тот день она залезла на трубу его дома и призывно мяукала, смотря вверх, потом спустилась, добежала метров 150 до трансформаторной будки у электростолбов, вспрыгнула на нее, метра полтора точно, и все. Вырубило электричество во всей деревне.В этот же день моя городская кошка, словно взбесившись, с утра не слезала с дверной ручки и орала, не переставая. Обычно она просится в деревню, когда видит мою сумку, немного повисит, вцепившись, на дверном замке. А тут как будто торопила меня, а я чуть-чуть не успела и приехала к моменту смерти Заюшки. Естественно, потом я залезла в интернет и поняла, что это была кладбищенская земля. И женщина, что принесла ее, знакомая моего бывшего гражданского мужа, я подозреваю, что его бывшая жена, с которой он всегда советовался. Ребенку было на тот момент десять лет и, придумав такое, они не боялись сиротой его оставить. Причем он делал это не из «любви» ко мне, а из отмщения и материальных выгод, жалел он очень, что из дома моего уйти пришлось, ему там больше нравилось. До этого случая я и не верила, что люди этим занимаются, тем более свои. До сих пор он мой сосед.Автор: Зоя.

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