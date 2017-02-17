Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Порча на кладбищенскую землю

Прочитала историю, в которой порчу на смерть делал отец мужа, где отец даже сына не пожалел. Верю, что так бывает, подтверждение тому моя история. Может, это кому-то поможет.

Мой бывший гражданский муж оказался энергетическим вампиром, по научному — психопат или социопат. До рождения ребенка он был «мужчиной мечты» — заботливый, на 20 лет старше, уверенный, нахрапистый, как раз то, чего мне так не хватало в жизни — сильного плеча рядом. И связан он был с родом деятельности, в которой так мечтала реализовать себя я — с лесом, с животным миром. Так и видела я нас вместе за охраной зверюшек, как мои кумиры зоологи, в чем сильно заблуждалась.

Мои убеждения он внешне поддерживал и лишь казался таким, каким я хотела его видеть. Рождение сына также всячески ждал, и я думала, что осчастливила его, ведь у него лишь одна взрослая дочка. Но, увы, не это ему было нужно, к ребенку он остался равнодушен, помощи не оказывал. Когда стали жить вместе, стал он проявляться совсем с другой стороны: более безответственного, циничного хама и истеричного скандалиста надо еще поискать.

Увлекала его только охота. При этом ничем не утруждал себя, при нем я научилась забивать гвозди, ввинчивать шурупы, вешать полки и двигать с помощью домкрата шкафы, а он на все на это лишь смеялся, критиковал, что, дура, не так забила и криво повесила, и что бабу труд украшает и палкой ее, бабу, не убьешь. Я была уже от этих отношений и постоянного мата на пределе, вымотанная, лимит прощений был превышен, и насчет себя при очередном оскорблении я уже не была уверена — от сумы и от тюрьмы один шаг.

После пяти лет полусовместного проживания в моем деревенском домике, где он прочно обосновался для своих охот, не желая нигде нормально работать, я приобрела ряд соматических заболеваний в области сердца и в женской сфере. Я приезжала к себе на выходные в деревню в полной боевой готовности, со страшным сердцебиением и выбросом адреналина в кровь, с постоянным обдумыванием, как ответить, что сказать на его жуткий мат с выпученными глазами, а ребенок стал кричать по ночам и даже немного заикаться. При этом всем окружающим он внушал легенду, как любит нас с сыном, и все оскорбления и пинки ногами творил без свидетелей.

Я поняла, почему его прежняя жена с такой легкостью отдала его мне, она как будто специально толкала его в мои объятия, старательно следя за развитием наших отношений и боясь вспугнуть. И я стала мечтать о том же, чтоб он ушел к другой, но клещ основательно впился и не желал отвалиться. Ценой своих нервов, здоровья и невероятных усилий я все же выставила его. И что же вы
думаете? Он в отместку купил «за бутылку» пустующий дом поблизости и остался моим соседом, да и как ему без меня? Я была главным его «врагом», источником его неудач, мишенью, я сгубила его молодость (?), от меня он брызгал на все святой водой (я то думала, это лишь слова). Уходя, он даже вилки гнутые забрал, кастрюли, тряпки всякие, хлам, но я была только рада! Наконец-то можно сделать ремонт, при нем же все ломалось и портилось, разбивалось и рвалось.

И вот однажды утром, как всегда настырно придя ко мне на порог и стуча во все окна, чтобы обычно спросить, не угорели ли мы с сыном ночью (или не отравились ли моей стряпней, или не убились ли виском, катаясь на лыжах или ватрушке), и напомнить, какая я тварь, и что от меня надо святой водой политься, я пошутила (черт меня дернул) — что да, он прав, я черно на него воздействую. Через пару дней, собираясь на работу в городе, я услышала цокот копыт, простите, каблуков у своей двери, и касание к ней. Хотела уже открыть, но шум стих, и я не приняла во внимание. Через полчаса, выйдя за дверь, увидела кучу земли на коврике и стала ее рассматривать и трогать, гадая, откуда она взялась. Позвала мать, она взяла коврик и со словами «Нам этого не нужно» снесла и выбросила вниз по лестнице.

Целый день я думала, зачем кто-то насыпал землю, и ничего кроме, как «случайно высыпалась» не придумала. На следующий день позвонил новоявленный «сосед» и сказал, что скоропостижно умер мужичок в деревне — его «шестерка», что за выпивку делал вместо него всю бытовую работу. Ему было лет сорок, он жил рядом с кладбищем. Скоротечная пневмония. Там и похоронили. Еще через день странно погибла моя любимица, красивая синеглазая кошка, которую я подобрала котенком. Она жила у нас в деревне и обедала у нас обоих. Он также любил ее, кормил мясом. С его слов, в тот день она залезла на трубу его дома и призывно мяукала, смотря вверх, потом спустилась, добежала метров 150 до трансформаторной будки у электростолбов, вспрыгнула на нее, метра полтора точно, и все. Вырубило электричество во всей деревне.

В этот же день моя городская кошка, словно взбесившись, с утра не слезала с дверной ручки и орала, не переставая. Обычно она просится в деревню, когда видит мою сумку, немного повисит, вцепившись, на дверном замке. А тут как будто торопила меня, а я чуть-чуть не успела и приехала к моменту смерти Заюшки. Естественно, потом я залезла в интернет и поняла, что это была кладбищенская земля. И женщина, что принесла ее, знакомая моего бывшего гражданского мужа, я подозреваю, что его бывшая жена, с которой он всегда советовался. Ребенку было на тот момент десять лет и, придумав такое, они не боялись сиротой его оставить. Причем он делал это не из «любви» ко мне, а из отмщения и материальных выгод, жалел он очень, что из дома моего уйти пришлось, ему там больше нравилось. До этого случая я и не верила, что люди этим занимаются, тем более свои. До сих пор он мой сосед.


Автор: Зоя.
Источник.
Сегодня, 11:07 by Nik_dkПросмотров: 504Комментарии: 9
+6

Ключевые слова: Порча муж кладбищенская земля

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 11:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 393
То есть бывшая жена бывшего гражданского мужа вместе с ним навели порчу, в результате которой помер какой-то мужик-шестерка мужа в деревне, и еще кошка? Неправильные координаты места нанесения удара наверное задали. Дилетанты, чесслово.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (530|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 724
По идее, если ГГ трогала эту землицу, то на нее должны были посыпаться болячки и тому подобное? А тут другие люди... И мне не понятно, если бывшая жена этого типа так хотела от него избавиться, то чего он к ней за советами ходит? Или с чего бы она приходила и землю под дверь сыпала? Или они заранее вступили в сговор, чтобы ГГ сжить со свету и заграбастать себе дом? Вопросов больше, чем ответов.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: Joss
Сегодня, 11:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (253|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 148
Печальная история.
Опять человеческие судьбы.
Вот так: выходишь за мужчину своей мечты...
А оказывается г..н конченый, злобная тварь.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 825
Твари бесполезные! Если возможно, бежать от такого соседа-бывшего мужа подальше и забыть как страшный сон. Самое стремное, что таким как он ни чего не делается. За строи,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 12:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 836
Тут 2 варианта: либо самой переехать, либо мужа со свету сжить.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 13:15
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1100|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 748
Цитата: ZelD
То есть бывшая жена бывшего гражданского мужа вместе с ним навели порчу, в результате которой помер какой-то мужик-шестерка мужа в деревне, и еще кошка? Неправильные координаты места нанесения удара наверное задали. Дилетанты, чесслово.
я тоже не в понятках

ГГ потрогав кладбищенскую порченную землю ничего не подцепила, но при этом две не связанные смерти: мужика и кошки..
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:16
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (17|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 482
Цитата: Reiana Flaim
Тут 2 варианта: либо самой переехать, либо мужа со свету сжить.

Я в свое время выбрала первый вариант. Хотя мыслишки о втором варианте меня преследовали периодически.)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#8 написал: Uralets85
Сегодня, 13:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Есть такое понятие, как абьюз и абьюзер, т.е. лицемер, притворщик, тиран и эмоциональный вампир-во многих случаях после свадьбы и проявляются все их мерзостные качества и склочный характер, причем в основном без свидетелей, на людях это воплощение ангельской доброты. Впору ставить дома скрытые камеры втайне от таких "особей" и показывать отснятое кому нужно как улику.Или один раз взять и ответить адекватно, т.е. дать отпор раз и навсегда.
Зарегистрирован: 4.02.2014
#9 написал: DRUID
Сегодня, 14:02
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (157|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 860
Какая коварная дрянь эта бывшая жена!!! Специально толкала этого тирана и вампира, в объятия бедной девочке. Следила старательно за развитием их отношений (пронырливая извращенка), а потом ещё и с лёгкостью отдала мужайку в руки сопернице!
Какие страшные и беспощадные жёны пошли, подсовывают молодым и неопытным глупышкам некачественных мужей.
Неужели нельзя постараться и как следует воспитать мужа для следующих счастливых отношений.

РS:
Кошек жалко.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.