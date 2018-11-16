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Истории из жизни

Черная магия сгубила всю семью

Эта история произошла с моей сестрой в 2008 году, в городе Хабаровске. Моей сестре не было еще 18 лет, она училась в городе.

Встречалась с парнем, звали его Денис. У Дениса была квартира и через какое-то время они решили жить вместе. Переехали в квартиру, обжились и т.д. вроде все как у всех. Но по соседству с ними жила женщина, звали ее Лена. С виду обычный человек, ничего такого, но она лежала 3 года в психбольнице и занималась черной магией! И ее явно не радовало соседство с новыми жильцами т. к. она хотела в квартиру Дениса поселить свою мать.

Соседка пришла к ним с предложением купить или обменять квартиру, на что получила отказ. Осталась этим недовольна. И тут начались козни. Я приехала к сестре в гости (сама я живу в поселке), вроде все хорошо, но в первую же ночь я услышала шумы в доме, все спали, а животных дома не было. Меня сестра сразу предупредила, что подобное может происходить.

Могли сами игрушки падать со шкафа, посуда падала и билась, кто-то ночью сестру за ногу щипал. С утра Денис ушел на работу, а мы с сестрой полдня были дома и не выходили никуда. По возвращению домой Денис зашел с бешеными глазами и с возмущением: под дверями нашими ровным слоем лежала шелуха от семечек. Он ее смел и выкинул в мусор. В косяки были воткнуты иглы.

Месяц Аня с Денисом жили как кошка с собакой, спорили на пустом месте. Он уходил из дома. Позже, когда Аня с Денисом возвращались с магазина, им на лестничной клетке встретилась та самая соседка Лена, она прямым текстом сказала: «у меня глаз черный, я вас изведу!» и буквально после этого сестра уезжает в больницу с кистой, а Денис с фурункулом, и тоже в больницу.

Прошел год, Аня родила замечательную девочку, но жизни с Денисом у них нормальной не было, вечно ругались. Денис мне сам говорил, что любит ее, а почему ругается, понять не может. Когда ребенку исполнилось 8 месяцев, Денис отдыхал на берегу (был день рыбака) и пошел купаться, хотя плавать не умел. Начал тонуть и ему на помощь поспешил его дядя. В итоге утонул они оба. Дядю нашли, а Дениса по сей день не нашли. Аня с ребенком уехали с этой квартиры и больше там не появлялись.

Вот такая история. А соседка эта, Лена, по сей день живет там, где и жила. Да и вообще, в семье Дениса очень много мистики. За месяц до его смерти умерла его мама, на ее 40 дней утонул Денис и дядя, через пару месяцев не пережила этого и умерла бабушка, а потом умер и отец Дениса. и два его брата (молодые). Это просто какое-то проклятие!


Автор: Мага.
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Сегодня, 09:48 by Nik_dkПросмотров: 641Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Хабаровск семья черная магия проклятия смерть

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 10:11
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 264
госпидя лучше бы продали.... это бабке которая хотела мать свою поселить..
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Fantom2015
Сегодня, 12:58
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Комментариев: 578
Закидать ладаном эту стерву с "черным глазом"
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#3 написал: Долгопят
Сегодня, 13:24
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 570
Вопросов много.
1.Зачем терпели эту тетку?( хотя с сумашедшими действительно непросто, признаю)
2.Зачем попер купаться, если не умеешь плавать?
3.А были ли участники утопления трезвы?
4.От чего умерли отец и братья?
Черт обычно таится в деталях.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
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