Черная магия сгубила всю семью

Nik_dk Просмотров: 641 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 09:48 by

Эта история произошла с моей сестрой в 2008 году, в городе Хабаровске. Моей сестре не было еще 18 лет, она училась в городе.Встречалась с парнем, звали его Денис. У Дениса была квартира и через какое-то время они решили жить вместе. Переехали в квартиру, обжились и т.д. вроде все как у всех. Но по соседству с ними жила женщина, звали ее Лена. С виду обычный человек, ничего такого, но она лежала 3 года в психбольнице и занималась черной магией! И ее явно не радовало соседство с новыми жильцами т. к. она хотела в квартиру Дениса поселить свою мать.Соседка пришла к ним с предложением купить или обменять квартиру, на что получила отказ. Осталась этим недовольна. И тут начались козни. Я приехала к сестре в гости (сама я живу в поселке), вроде все хорошо, но в первую же ночь я услышала шумы в доме, все спали, а животных дома не было. Меня сестра сразу предупредила, что подобное может происходить.Могли сами игрушки падать со шкафа, посуда падала и билась, кто-то ночью сестру за ногу щипал. С утра Денис ушел на работу, а мы с сестрой полдня были дома и не выходили никуда. По возвращению домой Денис зашел с бешеными глазами и с возмущением: под дверями нашими ровным слоем лежала шелуха от семечек. Он ее смел и выкинул в мусор. В косяки были воткнуты иглы.Месяц Аня с Денисом жили как кошка с собакой, спорили на пустом месте. Он уходил из дома. Позже, когда Аня с Денисом возвращались с магазина, им на лестничной клетке встретилась та самая соседка Лена, она прямым текстом сказала: «у меня глаз черный, я вас изведу!» и буквально после этого сестра уезжает в больницу с кистой, а Денис с фурункулом, и тоже в больницу.Прошел год, Аня родила замечательную девочку, но жизни с Денисом у них нормальной не было, вечно ругались. Денис мне сам говорил, что любит ее, а почему ругается, понять не может. Когда ребенку исполнилось 8 месяцев, Денис отдыхал на берегу (был день рыбака) и пошел купаться, хотя плавать не умел. Начал тонуть и ему на помощь поспешил его дядя. В итоге утонул они оба. Дядю нашли, а Дениса по сей день не нашли. Аня с ребенком уехали с этой квартиры и больше там не появлялись.Вот такая история. А соседка эта, Лена, по сей день живет там, где и жила. Да и вообще, в семье Дениса очень много мистики. За месяц до его смерти умерла его мама, на ее 40 дней утонул Денис и дядя, через пару месяцев не пережила этого и умерла бабушка, а потом умер и отец Дениса. и два его брата (молодые). Это просто какое-то проклятие!Автор: Мага.

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