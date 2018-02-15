Никогда не занимайся черной магией!

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Эта история случилась со мной в 1998 году, когда мне было 15 лет.Я родилась в верующей православной семье. У нас в доме всегда висели иконы, родители по возможности ходили в церковь. Свою бабушку я видела каждое утро и вечер исполняющей молитвенное правило, читающей псалмы и священное писание. В более раннем возрасте она часто водила меня в церковь на исповедь и причастие.В это время я училась в школе в девятом классе, и к нам в класс пришла новенькая девочка, звали ее Лена. Наш класс не был дружный, Лену сразу же все невзлюбили, потому что она была полной, не очень симпатичной и выглядела гораздо старше своих лет. Однако я с Леной как-то сразу подружилась, и мы превратились в подруг, которые каждый день после школы ходили друг к другу в гости.Очень скоро я узнала, что Лена живет в необычной семье. Ее мама была по профессии очень опытным парапсихологом и магом, а отчим занимался астрологией. Как и любого подростка, меня неудержимо манила мистика, и я с замиранием сердца слушала Ленины рассказы о специфике профессии ее мамы, о науке магии, различных аномальных происшествиях, постоянно творившихся в их жизни, и законах астрального мира, о которых Лена знала очень много. Чем дольше продолжалась наша дружба, тем больше я втягивалась в мистическую реальность их семьи и все увиденное и рассказанное принимала в сердце. У меня появился интерес к гаданиям на картах таро и различным спиритическим сеансам, я начала интересоваться парапсихологией. Более того, Ленина мама сказала, что у меня от рождения есть способности к магии. Мои родители не знали ничего о Лениной семье, я им ничего не рассказывала. Они думали, что Лена обычная девочка и у нас обычная девчачья дружба.Мои родители пропадали с утра до вечера на работе, приходили домой затемно и поэтому не могли видеть, как реагирует на присутствие Лены в нашей квартире моя кошка Цапка. Обычно ласковое и спокойное животное, любящее общество людей, Цапка, при виде Лены, забивалась под кровать и при любой попытке (даже моей) приблизиться к ней начинала жутко шипеть, урчать и выть, как дерущиеся коты, шерсть на ее спине вставала дыбом. Я не придавала значения реакции моей кошки на Лену, и наша дружба продолжалась.Постепенно я заметила в себе изменения: я начала видеть боковым зрением различных сущностей, они были серого или черного цвета и неясного очертания, иногда они стояли неподвижно, но чаще всего они, промелькнув, исчезали. Лена объяснила, что у меня начали развиваться магические способности и я вижу обитателей астрального мира, входящих в наше материальное пространство из тонкого мира через астральные ходы. Она сказала, что не стоит этим сущностям показывать, что я их вижу, тогда они не сделают мне ничего плохого, тем более, что большая часть из них безвредны.Однако чем дальше я углублялась в парапсихологию, тем больше аномальных изменений происходило в моей жизни. В моей жизни появился страх. Я начала бояться спасть без света. Каждый вечер, залезая под одеяло, я испытывала непонятный щемящий душу страх чьего-то невидимого присутствия рядом со мной. Это что-то как будто бы находилось где-то на расстоянии полутора метров от меня и внимательно за мной наблюдало. Этот страх сковывал меня до кончиков пальцев, и я лежала не шевелясь, пока не усну, интуитивно как бы боясь выдать свое присутствие.Далее ощущение присутствия этого существа рядом со мной начало повторяться все чаще. Теперь не только перед сном я не могла отделаться от жуткого чувства его присутствия, но и посреди дня, когда я была дома одна или родители были в другой комнате. Оно часто преследовало меня, когда я сидела за столом и делала уроки или ходила по квартире. Каждый раз я чувствовала за спиной его присутствие. Лена пояснила, что это астральная сущность, которая наводит на меня чувство страха для того, чтобы питаться моей энергией. Она объяснила, что нужно подавлять это чувство боязни, и существо, перестав получать желаемое, отойдет от меня. Как бы парадоксально это не звучало, происходящие со мной явления не остановили меня, и я продолжала с тем же интересом и желанием углубляться в изучение мистики и пытаться развивать свои «способности».Тем временем в Лениной семье тоже постоянно творились странные вещи. Она рассказывала мне много случаев, реальность которых обычному человеку показалась бы сомнительной. Однако я расскажу один из них, свидетелем которого была я лично. У Лены был новорожденный брат. Младенцу не было и одного года, когда случилось это происшествие. Ленина семья жила в своем доме. У малыша был дневной сон-час, и он мирно спал в одной из комнат, мы с Леной сидели в другой комнате при закрытой двери. Ленина мама находилась во дворе у входной двери дома. Вдруг мы вдвоем слышим звук открывшейся и следом захлопнувшейся входной двери. Кто-то вошел в дом, его шаги четко были слышны на скрипучих половицах, он прошел мимо нашей комнаты в комнату новорожденного. Мы думали, что это Ленина мама, но… внезапно малыш начал надрывно кричать! Лена бросилась в комнату к ребенку, малыш находился в комнате один, корчась от ужаса и плача в своей кроватке с такой силой, что личико было красное от перенапряжения. Мы бросились на улицу, спросить Ленину маму, кто входил в дом. Она выслушала нас в удивлении и сказала, что все время сидела у входной двери, которая была закрыта, и в нее никто не входил. Я точно знаю, что Ленина мама никуда не отходила от двери и не заходила в дом, потому что расположение комнат не дало бы ей быстро выбежать обратно. Других людей, кроме нас и ребенка, в доме не было. Лена появилась в комнате младенца в ту же секунду, как он закричал. В то же время нам двоим не могли померещиться одни и те же звуки открывшейся и захлопнувшейся входной двери и шаги. Нападки нечистой силы на членов Лениной семьи были не редкостью. Однако это был первый случай нападения на Лениного новорожденного брата.Шло время, я все больше сближалась с Леной и ее семейством. Однажды, когда мы в очередной раз разговаривали про потусторонний мир и его особенности, Лена сказала мне, что Бога нет. Что Бог — это выдуманный бред, фикция, а есть только тонкий мир с его астральными сущностями и их иерархией, с которыми нужно считаться и дружить, дабы после смерти быть их «соратником». Так как я безоговорочно верила во все, что слышала от своей подруги, то и в этот раз у меня не возникло ни единого сомнения, что это так и есть. Вера в полное не существование Бога и реальность сил зла укоренилась во мне с невероятной силой. Это была абсолютная и непоколебимая вера в Его отсутствие… Я переступила какую-то духовную грань. Мне было понятно, что где-то в бездне моей души вместе с укоренением этой веры начали происходить какие-то качественно-темные изменения моей личности. У меня исчезло чувство сострадания к животным и людям, которое ранее мне было присуще. Моя мама говорила, что я как чужая. Она заметила изменения во мне, но не знала с чем это связано и как это исправить. Свой крестик я уже не носила давно, мыслей сходить в церковь или помолиться у меня тоже больше не возникало. Это было для меня бессмысленно, потому что я абсолютно точно знала, что Бога нет.Не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы события не развернулись следующим образом. Мы закончили учебу в девятом классе, Лена поступила в училище на профессию и переехала в другой район города, а я продолжила учебу в десятом классе с целью поступать в университет. Видеться мы стали очень редко, но мое жизненное мировоззрение, сформированное нашим общением, от этого нисколько не изменилось.Это был самый обычный день, и, как обычно, по наступлению вечера я легла спать. Уснула я достаточно быстро. Во сне я увидела сон: как будто бы я с толпой друзей захожу в какой-то двухэтажный дом. Все мои друзья остаются на первом этаже, а я из любопытства поднимаюсь по лестнице посмотреть на второй этаж дома. На втором этаже я оказываюсь в комнате, убранство которой я помню плохо, за исключением того, что в ней стоял диван, на котором сидела большая серая обезьяна с длинными руками и ногами и человеческим лицом. Лицо обезьяны было красного, как будто обгоревшего на солнце цвета с большим человеческим носом. Она мило улыбалась мне и подзывала подойти поближе. Обезьяна у меня сразу вызвала негатив, и к тому же какой-то голос внутри меня четко сказал мне, чтобы я к ней не подходила. Несмотря на это, меня подкупила милая улыбка обезьяны и я, не обращая внимания на предостережение внутреннего голоса, подошла к обезьяне. Как только это случилось, обезьяна схватила меня под мышки и начала… быстро вытаскивать из тела! Это было абсолютно реальное, физическое ощущение. Я выскальзывала из своего тела с легкостью, как шелковая ткань из полиэтиленового пакета. Когда я по пояс оказалась вне своего тела, мне стало ясно, что обезьяна вытягивает меня из тела в какую-то невидимую воздушную щель. Часть меня, которая была вне тела по ту сторону щели, чувствовала абсолютную легкость и невесомость. Более того, оттуда я увидела весь привычный нам материальный мир как сквозь какую-то прозрачную разделяющую стену. В это же мгновение я попыталась самостоятельно сопротивляться обезьяне, однако это не возымело никакого результата. Обезьяна даже не заметила моих попыток вернуться обратно и продолжала свое дело. Тогда у меня в голове очень слабо проскочила мысль, что мне бы было хорошо вернуться назад, и в этот же миг по другую стороны щели, где в материальном мире еще оставалась нижняя часть меня, появился белокурый юноша в белой длинной одежде. Я не видела его лица, оно было как бы размыто, крыльев у него тоже не было. Он схватил меня за ноги и с невероятным усилием начал тянуть обратно. Какую-то долю секунды юноша и обезьяна с попеременным успехом тянули меня каждый в свою сторону. Потом юноша, напрягшись из последних сил, все-таки затянул меня обратно в тело, это стоило ему всех сил, которые у него были.В тот же момент, как это случилось, я проснулась. Была глубокая ночь, в квартире была абсолютная тишина, родители спали. Сколько было времени на часах, я не знаю. Я лежала на спине с широко открытыми глазами в холодном поту, именно в той позе, в которой юноша затянул меня обратно в тело. Ощущение дикого животного ужаса сковало меня целиком. Тело было как ватное, я от страха не могла шевелиться, сердце стучало с удвоенной силой, как молоток, я задыхалась и, как рыба, ловила ртом воздух. Рядом у меня под мышкой безмятежно спала моя кошка. Она никогда не спала со мной, однако в эту ночь она была здесь.Реальность существования не только астрального мира, но и Бога в эту ночь стала для меня очевидной. В этот же момент я дала Богу слово, что больше никогда не буду водится с нечистой силой. После этого происшествия я одела на шею крестик и стала ходить в церковь. Чувство липкого страха, от того, что кто-то невидимый ходит за моей спиной, еще какое-то время оставалось со мной. Однако с тех пор как я стала ходить в церковь, участвовать в церковных таинствах и читать дома молитвы, оно постепенно ушло и с тех пор не возвращается ко мне. Общение со своей школьной подругой Леной я прекратила.Если бы не этот юноша в белых одеждах, возможно, моя душа никогда бы не вернулась обратно в тело и мои родители нашли бы меня утром не проснувшейся. Я знаю, что этот юноша был мой Ангел-хранитель. А еще мне кажется, что это Господь помиловал меня, не дав бесу уволочь мою душу в ад, потому что услышал молитвы моей бабушки, которая каждый день молилась за нас.Автор - Анна.

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