Домовой хотел спасти или украсть ребенка?

Сделано_в_СССР Просмотров: 347 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:10 by

Всем привет! Расскажу вам историю, которая случилась со мной 15 лет назад. Тогда моему сынишке было 1 год и 1 месяц. Поехали мы всей семьей на дачу в Подмосковье, но дача была обжитая, там всегда жили наши бабушка с дедушкой. Погуляли, пообщались и легли спать.Кроватка сына стояла вплотную рядом с нашей с мужем кроватью. Просыпаюсь я ночью от сильного редкого топота, как будто рядом со мной медленно идет слон. Открываю глаза, вся уже мурашками от страха покрылась, смотрю, дверь в комнату приоткрыта (хотя дверь мы всегда закрываем, чтоб тепло от печки не уходило). Я включаю ночник, топот прекратился, и вижу: мой ребенок, который ходить то еще не умеет, не то что лазить, висит на высокой кроватной огородке, которая при его росте, если он встанет, ему до носа доходит. Висит на животе, с закрытыми глазами, как на шампуре, держась с обеих сторон ручками и ножками.Я вскочила, и в этот момент он шлепнулся на пол и заорал. Когда я обежала кровать, так как он висел не с моей стороны, а со стороны прохода, он лежал на полу в той же позе, что и висел. Я офигела еще больше, как мой ребенок мог в секундном полете перевернуться на ручки и ножки, как кошка. На сыне не было ни синяков, ни царапин. Утром мы со свекровью весь дом освятили святой водой, и больше ничего такого у нас не повторялось. Никаких несчастий за последующее время тоже не было.Но что это было? Украсть злой дух хотел ребенка, или наоборот, домовой старался спасти его от падения, я так и не поняла, но страшно было жуть. Входная дверь ночью была закрыта, а дедушка с бабушкой спали в соседней комнате. Может быть и у вас было что то похожее, расскажите?Автор - Юсик.

Ключевые слова: Дача топот ребёнок кроватка жуть бесовщина

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