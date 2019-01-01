Сторожка недалеко от кладбища

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

Хельгая Просмотров: 123 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:25 by

Данные истории произошли лет 20 назад. В нашей деревне, недалеко от местного кладбища тогда находился пункт хранения ГСМ (горюче-смазочных материалов). Ну и сторожка находилась тут же. И все это в лесу, километра 4 от деревни. Так вот те, кому довелось там поработать, рассказывали следующие истории:1. Рассказывала знакомая. Напишу от первого лица.Искала я работу. Предложили поработать сторожем. Зарплата небольшая совсем, но и работа не особо пыльная. Сиди себе, смотри телевизор, да и обход иногда делай. В общем, согласилась. Приехала на работу, краткий инструктаж провели, и все удалились. Остались только я возле домика, лес дремучий и кромешная темнота. Только на крылечке фонарь горит, а дальше, куда свет не попадает, темно «хоть глаз выколи». Зашла я в дом, свет горит, телевизор работает – ничего так вроде, нормально всё. Закрылась изнутри на жиденький крючочек, дёрни кто снаружи – дверка и откроется. Так я проработала несколько смен. Однажды, в одну из моих смен, посреди ночи, кто-то подёргал дверь. Я замерла. И тут же, за дверью, раздался душераздирающий, просто жуткий плачь женщины. Я бы списала это на животное какое, птицу, но дверь-то подёргали! А если кто хотел зайти, так дёрнул бы сильнее и вошел бы без моего приглашения, замок-то «на ладан дышит». Да и тот факт, что кладбище совсем рядом, нагонял ещё больше страха. Волосы у меня зашевелились. На окне были задергушки (занавески, закрывающие только половину окна снизу), я на полусогнутых ногах подошла ни живая, ни мертвая к окну и отодвинула занавеску. Фонарь освещал крыльцо, но на нём никого не было. Плачь тоже стих. Больше я туда на работу не вышла.Следующие две истории покороче и не «из первых уст», но про то же место.2. Якобы, мужик там работал сторожем. Вышел на улицу, решил что-то в багажник машины положить. Открыл багажник, наклонился, на крыльце фонарь светит, и на земле хорошо тень свою и машины видно. Глянул на тень, а за ним - будто кто-то стоит и чем-то замахнулся, мужик резко обернулся – никого.Ну и последняя, совсем уж мистическая, но как рассказали, так и передаю.3. Тоже мужик там работал. Сидит ночью, вдруг, стук в дверь. Он открывает, а там несколько человек. Весёлые такие, один даже с гармошкой. Зашли к нему в сторожку, поют песни. А мужик наш смотрит и понимает, что похоронили уже товарищей этих давно. Он давай их матом прогонять. Они попели пару минут, вышли и растворились в темноте. Мужик так и остался обалдевший сторожить ГСМ.

Ключевые слова: Кладбище сторожка склад авторская история

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