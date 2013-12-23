Гадалка оказалась права

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:42

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 199 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 04:42 by

Эта загадочная и, наверное, даже мистическая история произошла с одним из самых близких людей в моей жизни – моей дорогой сестрой. Очень хочется поделиться этим рассказом, ведь после его прочтения многие из вас поверят в мистические предсказания и обретут веру в настоящую любовь.А дело было так. Мою сестру зовут Елизавета, но по мне она - просто Лизка. Веселая, общительная и жизнерадостная девчонка. Но и на её, пока ещё не очень длинном, жизненном пути встретилось немало трудностей.Так случилось, что Лиза влюбилась, будучи совсем молоденькой девушкой. Любовь её была первой, искренней и очень глубокой. Этот парень стал её первым мужем, но, несмотря на взаимные чувства, что-то в их семье пошло не так.В итоге мучительный развод. Мне было больно смотреть на сестру. То, что она пережила, не пожелаешь злейшему врагу. Не буду углубляться в печальные подробности, скажу лишь, что моей Лизе потребовалось много месяцев реабилитации и разговоров с психологом.Это ей помогло не особо. Тогда, по совету одной знакомой, мы поехали с сестрой к гадалке. Жила она недалеко от города и, по рассказам знакомых, обладала удивительным даром. Сначала мы не верили в чудо, но после безуспешных попыток избавить сестру от страданий, мы решились на крайние меры.На удивление, женщина обладала приятной внешностью и жила в небольшом ухоженном доме. Никаких магических атрибутов и прочих аксессуаров не было.Она посадила Лизу перед собой и внимательно посмотрела ей в глаза, потом осмотрела её руки и начала беседу. Гадалка уверяла, что вскоре Лиза встретит мужчину из прошлого, который сделает её счастливой. А ещё женщина увидела двух детей.После этой фразы Лизка вскочила и выбежала из дома. Ведь с первым мужем они пытались зачать ребенка, но ничего не вышло. На этом фоне они и развелись. Лиза не верила в чудо. Извинившись, я ушла следом за сестрой.Немного придя в себя, после пережитого стресса, моя сестра и смотреть не могла на других мужчин, но время шло, и на её пути действительно появился «человек из прошлого», который смог перевернуть всю её жизнь.Парень по имени Степан, был бывшим одноклассником Лизы. Он даже ухаживал за ней в школе и сестра принимала его знаки внимания. Их отношения было сложно назвать любовью, но зачатки её точно проклёвывались.Потом родители Степана переехали в другой город, забрали сына с собой, и поддерживать связь стало сложно. В итоге, их общение сошло на нет. Лиза подумала, что Степан её забыл, да и сама вспоминала его всё реже.Но тут, через полтора года после развода, Лиза и Стёпа случайно встретились в кафе. Им было о чем поговорить. Ведь за 9 лет, которые они не виделись, произошло много событий.После душевных разговоров они обменялись телефонами и начали общаться. Степан ухаживал за Лизой, как настоящий джентльмен. Стихи, цветы, рестораны, кафе. Все, как в романтических фильмах. Я видела, как у сестры начали загораться глаза. Она вновь начала жить и дышать полной грудью. Такие ухаживания продолжались около года. А потом Стёпа пригласил Лизу отправиться вместе в отпуск.Через неделю их совместного отдыха утром меня разбудил телефон. Это был звонок от сестры. Подняв трубку, я тут же услышала радостные и восторженные крики. Лиза визжала от восторга и взволнованным голосом сказала:– Маша, я выхожу замуж! Стёпа мне сделал предложение.Я была так счастлива в тот момент – моя сестра обрела настоящую любовь. Судьба ей подарила не только замечательного мужа, но и двух сынишек. В первом браке ей не удалось реализовать себя в качестве матери, зато во втором, спустя полгода, мы узнали, что Лиза ждёт двойню.Эти радостные события напомнили нам слова гадалки. Оказывается, она была права.Беременная Лиза отправилась к ней домой, поблагодарила за всё и призналась, что не смотря на тот побег, после беседы у неё появилась вера на счастливую жизнь. А, как известно, мысли материальны.Автор - Алекса.

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