Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Гадалка оказалась права

Эта загадочная и, наверное, даже мистическая история произошла с одним из самых близких людей в моей жизни – моей дорогой сестрой. Очень хочется поделиться этим рассказом, ведь после его прочтения многие из вас поверят в мистические предсказания и обретут веру в настоящую любовь.

А дело было так. Мою сестру зовут Елизавета, но по мне она - просто Лизка. Веселая, общительная и жизнерадостная девчонка. Но и на её, пока ещё не очень длинном, жизненном пути встретилось немало трудностей.

Так случилось, что Лиза влюбилась, будучи совсем молоденькой девушкой. Любовь её была первой, искренней и очень глубокой. Этот парень стал её первым мужем, но, несмотря на взаимные чувства, что-то в их семье пошло не так.

В итоге мучительный развод. Мне было больно смотреть на сестру. То, что она пережила, не пожелаешь злейшему врагу. Не буду углубляться в печальные подробности, скажу лишь, что моей Лизе потребовалось много месяцев реабилитации и разговоров с психологом.

Это ей помогло не особо. Тогда, по совету одной знакомой, мы поехали с сестрой к гадалке. Жила она недалеко от города и, по рассказам знакомых, обладала удивительным даром. Сначала мы не верили в чудо, но после безуспешных попыток избавить сестру от страданий, мы решились на крайние меры.

На удивление, женщина обладала приятной внешностью и жила в небольшом ухоженном доме. Никаких магических атрибутов и прочих аксессуаров не было.

Она посадила Лизу перед собой и внимательно посмотрела ей в глаза, потом осмотрела её руки и начала беседу. Гадалка уверяла, что вскоре Лиза встретит мужчину из прошлого, который сделает её счастливой. А ещё женщина увидела двух детей.

После этой фразы Лизка вскочила и выбежала из дома. Ведь с первым мужем они пытались зачать ребенка, но ничего не вышло. На этом фоне они и развелись. Лиза не верила в чудо. Извинившись, я ушла следом за сестрой.

Немного придя в себя, после пережитого стресса, моя сестра и смотреть не могла на других мужчин, но время шло, и на её пути действительно появился «человек из прошлого», который смог перевернуть всю её жизнь.

Парень по имени Степан, был бывшим одноклассником Лизы. Он даже ухаживал за ней в школе и сестра принимала его знаки внимания. Их отношения было сложно назвать любовью, но зачатки её точно проклёвывались.

Потом родители Степана переехали в другой город, забрали сына с собой, и поддерживать связь стало сложно. В итоге, их общение сошло на нет. Лиза подумала, что Степан её забыл, да и сама вспоминала его всё реже.

Но тут, через полтора года после развода, Лиза и Стёпа случайно встретились в кафе. Им было о чем поговорить. Ведь за 9 лет, которые они не виделись, произошло много событий.

После душевных разговоров они обменялись телефонами и начали общаться. Степан ухаживал за Лизой, как настоящий джентльмен. Стихи, цветы, рестораны, кафе. Все, как в романтических фильмах. Я видела, как у сестры начали загораться глаза. Она вновь начала жить и дышать полной грудью. Такие ухаживания продолжались около года. А потом Стёпа пригласил Лизу отправиться вместе в отпуск.

Через неделю их совместного отдыха утром меня разбудил телефон. Это был звонок от сестры. Подняв трубку, я тут же услышала радостные и восторженные крики. Лиза визжала от восторга и взволнованным голосом сказала:

– Маша, я выхожу замуж! Стёпа мне сделал предложение.

Я была так счастлива в тот момент – моя сестра обрела настоящую любовь. Судьба ей подарила не только замечательного мужа, но и двух сынишек. В первом браке ей не удалось реализовать себя в качестве матери, зато во втором, спустя полгода, мы узнали, что Лиза ждёт двойню.

Эти радостные события напомнили нам слова гадалки. Оказывается, она была права.

Беременная Лиза отправилась к ней домой, поблагодарила за всё и призналась, что не смотря на тот побег, после беседы у неё появилась вера на счастливую жизнь. А, как известно, мысли материальны.

Автор - Алекса.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 199Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Порча сглаз ворожба гадалка предсказание

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:40
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 387
Порой вроде материальна.

А в первом случае любви настоящей не было, в химер влюбились, в своём же воображении. Смешно слышать, что взаимные чувства, единственное условие счастливого брака. Любовь зла… А страдания девушки показывают ещё её одержимость предметом "любви".
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: zahlystin
Сегодня, 07:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Спасибо за очередную скопированную с нашего сайта mistic-world.ru историю.
Кстати, у нас также есть описания необъяснимых фактов из истории. К примеру, появившийся на меловой горе под Воронежом лик Богородицы. Свидетелями этого были десятки людей. Лик Богородицы над Доном
Зарегистрирован: 25.12.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.