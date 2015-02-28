Стать невидимой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 344 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 08:15 by

В молодости я была красива, и мужчины порой были очень навязчивы. Дело было в 90-е годы. Мы тогда жили у мамы, приводя в порядок свою квартиру.Муж ещё с утра уехал продолжать ремонт, но к вечеру, как обещал, не вернулся. Телефонов сотовых тогда не было, и узнать, что случилось, иначе, как поехав туда, было невозможно. Я, разумеется, напридумывала историй о том, как, сорвавшись со стремянки, он лежит там с переломами. Поэтому, когда мама пришла с работы, я, оставив с ней годовалую дочь, отправилась в нашу квартиру спасать мужа. Оказалось нечто подобное, но гораздо менее трагичное — его прихватил радикулит. И, забросив ремонт, он, скрючившись, валялся с книжкой на диване. Он сильно отругал меня, что я добиралась к нему по темноте. Времена были неспокойные, на улицах пошаливали. Оказав ему помощь и утеплив компрессом, я, успокоенная, отправилась назад. Теперь уже к своему ребёнку, поскольку мама утром должна была ехать на работу.Стою на остановке. Одиннадцатый час ночи, метель, маршрутка, как всегда, задерживается. Нас четверо — пожилая пара, полная тетенька средних лет и я. Тут к остановке подходят ещё трое – пьяные до изумления ребята — с матами, орами и прочим хамством. Я обмерла, сразу почуяв недоброе. И испугалась за себя: такая красуля да одна – заманчивая и лёгкая добыча. А им явно хотелось приключений – глаза у них были нехорошие. Отмороженные, как сейчас сказали бы. И, если пристанут, спасать некому – все, кто есть на остановке, против них не бойцы.И вдруг каким-то наитием я захотела стать невидимой — замерла, опустила глаза, перестала думать. Как говорят — прикинулась ветошью. И эти парни, явные урки, даже не заметили меня, прицепились к той полной женщине. Стали делать ей хамские предложения, лапали, куда-то тащили. Она отбивалась, кричала, они ржали. Пожилая пара тут же ушла в тень. А что они могли? Нарваться на неприятности, ничего не изменив в ситуации? Я замерла столбом посреди остановки, почти не дыша. Бедная женщина перешла на мат, но неадекватных парней это только раззадорило. Тут подошла маршрутка, которая по графику была последней. Мы все сели, хотя мне очень хотелось остаться. Но ехать-то надо. Парни продолжали лезть к женщине, хамить ей. Она пыталась их усовестить, но тщетно. Маршрутчик тупо молчал — боялся их, как и немногочисленные пассажиры.Вдруг я не сдержалась, ощутив дикий гнев и ненависть к этим негодяям. И тут же встретилась взглядом с одним их отморозков. Тот опешил, как будто только сейчас меня увидел. Спохватившись, я тут же опустила глаза, попытавшись снова стать ветошью, но поздно — это уже не работало. Урка потряс головой, что-то радостно шепнул своим бешеным дружкам, тоже заинтересованно ко мне обернувшимся, и резко стал пробираться ко мне по салону. Мне даже послышались слова – «какая цаца». Я заледенела от страха. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я громко приказала водителю, чтобы он остановился, и заявила, что не успела выйти. Он с криками возмущения резко затормозил, я почти на ходу выпрыгнула, и маршрутка помчалась дальше, унося эту гоп-компанию прочь. А я, свернув в сторону, побежала в сторону дома боковой улочкой. Боялась, что они спохватятся и выскочат вслед за мной.Что там было дальше, я не знаю. И слава Богу! Оставшиеся до дома километры я пробежала по морозцу за полчаса. И у меня было такое ощущение, что я бегу от смерти.Когда я немного отогрелась и рассказала маме эту историю, она меня только отругала. Мол, нечего было в такое время по городу мотаться! О ребёнке б подумала!А через несколько дней я услышала жуткую новость. Оказывается, на другой день после тех событий недалеко от конечной остановки маршрутки нашли убитую женщину. И по описаниям свидетелей, были задержаны трое молодых ребят, освободившихся уголовников.До сих пор с ужасом всё это вспоминаю. Вернее – стараюсь не вспоминать. Мне очень жаль ту погибшую женщину. Это были не люди, а звери. Спастись от них в той ситуации было невозможно. Только лишь на время стать невидимкой.Говорят, что казаки-пластуны, ниндзя, агенты и прочий спецназ легко становятся невидимы. Их этому специально обучают. Но и у обычных людей эти способности могут проявляться. Только сами по себе, в момент стресса.Автор - Инна.

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