Домойка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:01

ELEMAT Просмотров: 251 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 08:01 by

Это история одних моих знакомых. Она тоже долгое время пролежала у меня в черновиках. В ней рассказывается про маленького мальчика и новый дом.Одна молодая семья - Лёня, Света и их маленький сын Славик - снимала одно время квартиру. Новая, однокомнатная, на шестом этаже девятиэтажного панельного дома, вполне уютная квартирка, и соседи вокруг тихие. Было только одно неудобство - дом этот продолжал строиться. То есть были пущены в эксплуатацию и заселены только первые четыре подъезда.Планировалось выстроить этот дом буквой "П". Получалось так: в первых четырёх подъездах уже жили люди; ещё в четырёх подъездах, что под углом в 90 градусов к первой части дома, велись отделочные работы; в последней части, что прямо напротив уже жилой части дома, только ещё монтировали стены из панелей.Достраивали дом круглые сутки, в три смены. Ночью включали мощные прожекторы, и так же работал подъёмный кран, подъезжала разная техника и пр.Дом находился недалеко от работы Лёни, вокруг было зелено, да и плата за квартиру была очень умеренная. Поэтому с этим неудобством решили мириться.Перво-наперво обзавелись недорогой мебелью - ведь в квартире совсем ничего не было. Купили кроватку для трёхлетнего Славика и поставили напротив окна, рядом со шкафом. Себе взяли небольшой раскладной диван. Ну и ещё кое-что из мебели прикупили. На окна повесили плотные шторы, чтобы свет ночных прожекторов не мешал спать. И зажили себе вполне нормально. От ночного шума просыпалась только Света, но и то не каждую ночь. Но она не работала, поэтому могла лечь поспать с ребёнком и днём.Славик рос весёлым и жизнерадостным малышом и для своих трёх лет отлично во всём разбирался и хорошо разговаривал. Необычным было только одно: дом, в котором они жили, мальчик называл почему-то домойкой. Мама удивлялась и поправляла его:- Славик, почему "домойка"? Надо говорить просто "дом". Нет такого слова - "домойка". Оно даже на какую-то "помойку" похоже! Мы же не на помойке живём, ведь так?Славик сопел и чаще всего отмалчивался по этому вопросу, а потом всё равно говорил "домойка". Родителям было смешно, ничего особо плохого они в этом не видели, поэтому махнули рукой.Славик любил детей и вообще людей. Но у его родителей была машина, то есть чаще всего его возили на ней. И каким же удовольствием для мальчика были редкие поездки в общественном транспорте! Ребёнок интересовался там абсолютно всем, всем улыбался и ничего и никого не боялся.И представьте, каким шоком было для Светы и Лёни, когда однажды они заметили, что сын стал заикаться. Вот так, ни с того ни с сего. Несколько дней они пристально наблюдали за ребёнком: такой же весёлый, ничего не болит, аппетит не уменьшился, так же просится гулять и покататься на троллейбусе, только... сильно заикается. Что делать? Тут Света вспомнила про геопатогенные зоны. Ну, что существуют вроде такие. Вдруг кровать сына стоит где-то в нехорошем месте? Решила попробовать переставить её в другое место. Хуже-то от этого не будет. Лёня согласился, это ведь нетрудно и ничего не стоит. Переставили. Теперь кроватка стояла не напротив окна, а сбоку.Прошло буквально несколько дней, и... речь ребёнка выправилась! Удивились, конечно, безмерно. Потом подумали, что это совпадение - ну не бывает так! Да и прежнее место кровати удобнее было - в уголке. А теперь вот как-то на проходе и на балкон мешает выходить. Через некоторое время рискнули - вернули кроватку на старое место. И... Славик опять начал заикаться. Лёня и Света были в шоке. Скорее переставили кровать сына опять к балкону и стали ждать чуда. Слава Богу, и во второй раз всё наладилось! Больше экспериментировать уже не посмели.А Славик всё чаще стал рассказывать свои сны, в которых какой-то дядя летит в ярком свете с неба. Он это рассказывал без страха, но с удивлением. Родители слушали, думая, что ребёнок, может, что-то подобное видел в телевизоре. Пока во дворе не случилось несчастье.Как-то засидевшись допоздна на кухне в ожидании мужа за чтением книги, Света вдруг услышала резкий крик и глухой удар. Подскочив, она сразу выглянула в окно. Но что увидишь с шестого этажа ночью? Поначалу там ничего и не было видно, но вскоре послышался вой сирены, и во двор въехала машина скорой помощи.В итоге оказалось, что откуда-то сверху со строящейся части дома сорвался рабочий и, к сожалению, разбился насмерть. Вернувшийся с работы Лёня сам видел, как его тело накрыли с головой. Вот тогда родители и припомнили сны сына про летящего с неба дядю...А примерно через месяц весь двор облетела страшная новость: поздно вечером стая собак напала во дворе на одинокую женщину. Но, слава Богу, она осталась жива - кто-то успел выбежать ей на помощь.Следующей неприятностью стал звонок в дверь соседей снизу. Они прибежала в половине пятого утра и с жутким волнением сообщили, что Лёня и Света заливают их просто напрочь. Кинулись искать, где течёт. Облазили всё, что можно, - везде сухо, ничего не капает даже, не сказать уже льётся. А у нижних соседей прямо потоп!- Вы же видите, у нас всё хорошо: ничего не сорвало, нигде не лопнуло, - удивлённо говорила Света.- Ну, мы же не сами себе воды на потолок налили, ведь так? - удивлялись и соседи.Вызвали сантехников. К тому времени течь с потолка у них уже перестало. Мастера полазили-полазили, причины так и не нашли и уехали. Может, плохо смотрели? Кто знает. Но через несколько дней случилось похожее.Света со Славиком были дома. Света гладила бельё и попутно смотрела телевизор. Славик играл с машинками, бегал из комнаты в кухню и обратно. И вот подбегает малыш к маме и говорит:- Мама, а у нас в коридоре дождик начинается!И потянул её в прихожую. А там... и вправду "дождь". Стены уже были мокрыми, на потолке висели капли и время от времени срывались вниз...А у верхних соседей было всё сухо и нормально, как и у Лёни со Светой в прошлой раз. Соседи пожимали плечами, а Света, как в своё время и её нижние соседи, повторяла:- Выходит, мы сами себе на потолок налили...Приехавшие сантехники опять никакой течи нигде не обнаружили. Фантастика!Но Славик с того времени погрустнел. Часто стал говорить, что не хочет больше жить на "домойке". Видимо, "дождик" в коридоре ему очень не понравился.А тут ещё и хозяин квартиры, у которого Лёня и Света её снимали, заявил, что поднимает цену. Ну, тут уж сам Бог, как говорится, велел искать новое жильё и съезжать. Молодая семья вскоре переехала на другую квартиру.Спустя какое-то время хозяин старой квартиры позвонил и сказал, что на их имя пришло какое-то письмо, чтобы пришли забрали у новых квартирантов. Лёня съездил забрал и сообщил новости. Там парализовало соседа снизу, а в лифте случился пожар.Вот такая вот "домойка". То ли "как корабль назовёшь, так он и поплывёт", а дом-то только строился ведь. То ли ребёнок просто чувствовал - а дети ведь многое чувствуют и видят - и потому так сказал. Кто знает...

Ключевые слова: Квартира дом сын странность несчастья мистика авторская история

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