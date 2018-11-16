Василий

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 136 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 04:43 by

Была у меня квартира за городом, я не жила в ней, и она несколько лет пустовала. А потом как-то перебралась туда на время отпуска, просто захотелось на время сменить обстановку и пожить рядом с озером, лесом и отличным спортивным комплексом.И вот в один из вечеров решила я юбку свою немного переделать. Сметала швы, надела и кручусь перед зеркалом в прихожей. В квартире никого, тихий звук от работающего телевизора, и я стою, пристально оглядывая себя в зеркало, оцениваю, как юбка на мне сидит. И тут совершенно отчетливо слышу мужской голос из комнаты: "Красивая...красивая". Самое интересное, что я машинально ответила: "Ты так думаешь?" и только потом подумала: "Cтоп, это что сейчас было-то?". Страха не чувствовала, заглянула в комнату - никого, естесственно, я там не увидела, и по телеку показывали какие-то политические дебаты.Тааак, ну приплыли. Спиртное не пила, здоровый режим соблюдала, и тут такое! Я слегка озадачилась, уж больно мужской голос был с необычной интонацией. Запомнила время, канал, передачу и позже внимательно пересмотрела всё в записи - ничего подозрительного не обнаружила и решила не забивать себе голову ерундой. Через пару дней, вернувшись из бассейна, прилегла на диванчике, задремала и вдруг снова слышу этот голос: "Полотенце было красивое, а ты забыла".Или нервы у меня крепкие тогда были, или я любопытная слишком была, но я опять не испугалась. Села и думаю: ""Kакое ещё полотенце?". Заглянула в сумку, в ванную...ага, а полотенце-то я в шкафчике бассейна забыла, точно.Ну и что вы думаете? Я этому невидимке отвечаю: "Не пойду я обратно в бассейн, сил нет. Что поделать, останусь без этого полотенца". И недолго думая, рухнула на диван и заснула. Проснулась потом от явного прикосновения, но открыв глаза, никого, естественно, около себя не обнаружила. Махнула рукой, сказала в пустоту, что звать ЕГО буду Васей, и если он добра мне хочет, то пусть не беспокоит по пустякам и не пугает.В общем, полотенце я свое потом обнаружила в коробке забытых вещей у дежурной в раздевалке и очень удивилась, что его никто не спёр, хотя оно было новое, красивое и с вышивкой. И позже, совершенно обнаглев, каждый раз выходя по делам из квартиры говорила Васе, что вернусь скоро, и пусть он дом охраняет.Рассказывать об этом никому не стала, чтобы друзья не волновались о моем здоровье. Так и прожили мы с Васей почти два месяца в одной квартире. Несколько раз он пытался меня погладить, перед тем, как я протерла бампером фонарный столб, он всю ночь спать мне не давал тревожными звуками похожими на выдох типа "ху-у-у-у-удо", и на этом всё. Мои каникулы закончились, и я вернулась в городскую квартиру. Васе напоследок наказала дом охранять, сказала ещё что-то приятное и укатила. Списала всё произошедшее на глюки от обилия кислорода, нервной работы и вскоре забыла об этом.Примерно через полгода случилась у моей подруги кризисная ситуация, и я предложила ей временно пожить в той квартире. Всё нормально, прошел почти год, подруга закончила бракоразводный процесс и даже успела завести себе нового кавалера. Пока в её квартире шел ремонт, кавалеру тоже было позволено пожить немного в той моей квартире. И вот тут случилось то, о чём я сама ни за что не рассказала бы подруге.Приезжаю к ним на выходные, захожу в квартиру и столбенею... На всех дверях мелом нарисованы крестики, на зеркалах написаны какие-то молитвы и перепуганные до смерти лица обоих влюбленных. Меня приглашают присесть и начинают каяться, что, дескать, понять не могут, что в квартире стало твориться с переездом в неё кавалера. Кто-то по ночам ходит, шипит, на плечи этому парню прыгает и душить по ночам пытается. Подруга в шоке, потому что некто её тоже касался и пытался по ногам гладить. В страхе, нашли они молитвы и даже сходили в храм за святой водой (ребята не увлекались ни религией, ни магией и ничем подобным) и даже прочитали в интернете, что надо кресты обозначать на дверях от всякой нечистой силы. Хорошо, что входную мне не разрисовали, а то соседи бы меня не поняли. Правда, по их признаниям, этому существу по фигу были все эти приблуды, ну да ладно.В общем, они мне торжественно заявили, что в квартире живет нечто, и оно их явно пытается выселить. Просили, чтобы я не считала их психами, ждали моего приезда, чтобы честно мне всё рассказать. Ну.. я им потом про Васю немного рассказала и вроде бы мы душевно и весело поболтали, но ребята всё-таки вскоре выехали.Ездила я потом каждые выходные в эту квартиру и даже сдавала её какое-то время, но Вася больше себя ни разу не проявил. Ушёл? Обиделся? Может быть... Я до сих пор не знаю из какой системы измерения было это существо, но мне было очень спокойно от его невидимого присутствия в доме. И безумное чувство сожаления и пустоты... после его исчезновения. Вот такие дела.Автор - Бокарнея.

Ключевые слова: Квартира голос сущность Вася тревожные звуки нечто невидимый

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