Машина-убийца

Машина-убийцаЯ вспоминаю эту историю каждый раз, когда отмечаю свои именины. В этот день, почти 50 лет назад, меня крестили. Крестины получились необычными. Мне было полгодика, когда в нашем селе трагически погибла 20-летняя Наташа, двоюродная сестра моей мамы. Тогда, в советское время, церкви были не в каждом селе, и на отпевание Наташи пригласили священника издалека. И все, у кого были некрещеные дети, стали уговаривать батюшку окрестить младенцев. Вот так в числе этих детей оказалась и я. С тех пор, вспоминая это событие, в нашей семье проговаривается и трагическая судьба Наташи.
Наташа была седьмым ребенком в семье. Они с братом-близнецом Сашей родились через пять лет после войны и стали в семье самыми любимыми и желанными. Старшие сестры были уже взрослые, поэтому баловали близнецов как могли: шили им красивые наряды, отдавали лакомые кусочки. Тяжелые послевоенные времена голода и переживаний были позади, в семье уже были корова, курочки, пара поросят и небольшая пасека, так что детство Саши и Наташи было более благополучным, чем их сестер и брата.
Сашка вырос хорошим помощником для отца, добрым и работящим парнем, а Наташа стала красавицей, еще со школы отбоя от женихов не было. А она ответила взаимностью только Вите Фалееву, своему однокласснику, с которым они еще в детстве в одной песочнице сидели. После школы Витя выучился на шофера и стал работать на самосвале. А Наташа летом трудилась в детском саду и заочно училась в пединституте, мечтала стать учителем. Как и все влюбленные, Наташа и Витя, бывало, ссорились, потом снова мирились, но друг без друга своей жизни уже не представляли.
В начале лета, после очередной несерьезной ссоры, а потом бурного примирения, Виктор обнял любимую и сказал:
— Все, Наташа, осенью идем расписываться! Иначе тебя не приструнишь!
— Давай распишемся! Увидишь тогда, кто кого быстрее приструнит! — шутя, ответила Наташа.
Порой такие споры продолжались у них в течение всего вечера. Если Витя что-нибудь говорит, то Наташа скажет поперек. Если Наташа говорит, то Витя ей поперек! Вот такие своеобразные отношения у них были, но это не мешало им преданно любить друг друга.
Была у Вити и еще одна, не менее сильная любовь — автомобили. Свой старенький самосвал он любил и лелеял так, что Наташа иногда ревновала и закатывала ему скандалы. Часто могла его уколоть:
— А зачем тебе жениться? У тебя уже есть жена — машина твоя!
Наташа знала, что Витя называл свою машину Кошечкой, и когда он приходил к ней на свидание пешком, Наташа, расставаясь с ним, смеялась:
— Иди-иди! А то Кошечка твоя соскучилась!
А Витя ей в ответ то ли шутя, то ли серьезно:
— Ты напрасно смеешься, Натка! Она у меня как живая! Все понимает! Спрашиваю у нее: где болит? А она чихнет, и я сразу понимаю, в каком месте искать неполадку. Бывает, что и закапризничает, ну прямо как ты, заводиться не хочет. Я давай ее нахваливать, она и растает, “говорит”, мол, ну, ладно, поехали!
Витя часто катал Наташу на машине, по ночам они ездили купаться на речку или за яблоками в колхозный сад. Можно сказать, что большую часть своих свиданий они проводили в кабине самосвала. Сначала Наташу все устраивало, а потом она стала замечать, что ей в машине не просто неуютно, а иногда бывает плохо. Наташа не могла объяснить, что происходило, но ей не хотелось даже подходить к самосвалу.
— Да хватит тебе уже ревновать меня к моей Кошечке! — шутил Витя. — Она тебе не соперница!
— Так и она меня к тебе ревнует! — смеялась в ответ Наташа. — Она меня везти не хочет! Ты не заметил? То глохнет, то дымом меня травит, то трясет, что кишки отрываются! - и они хохотали, шутили так.
В конце лета Наташа сообщила Вите, что ждет ребенка. Радости его не было предела, ему хотелось ни на шаг не отходить от Наташи, оберегать ее, помогать ей. Но тут в колхозе началась жатва, Вите приходилось работать сутками. Однако в редкие минуты свиданий он с радостью говорил Наташе, что день и ночь думает только о ней, и мыслями он со своими девочками. Витя был уверен, что у них родится девочка. Беременность повлияла на Наташу положительно: она стала нежнее, ласковее, женственнее, спокойнее. В отношениях с Витей у них началась полная идиллия, они уже с нетерпением ждали окончания уборочной страды, чтобы расписаться и жить вместе.
Только вот Витина Кошечка стала все чаще его подводить. Тут самая горячая пора на полях, а она ломается и ломается. Другие шоферы план перевыполняют, а Витя на ремонте. Во время очередного лежания под самосвалом Витя подумал:
— Вот закончится уборочная, женюсь, и надо просить у председателя новую машину!
В тот вечер они с другом Володькой решили пораньше уехать с поля. Была суббота, парням хотелось в клуб на танцы сходить. Двое суток они с Володькой не спали, рекорды ставили. Володька оставил свой трактор на полевом стане (на машине-то быстрее) и прыгнул в кабину к Вите.
Решили сначала домой, помыться, переодеться, а затем уже в клуб. Проезжая мимо клуба, увидели, что на лавочке девушки сидят, а среди них и Наташа. У Вити сердце радостно забилось.
— Давай заедем на минутку, только поздороваемся! — и Витя свернул к клубу.
Яркий свет фар осветил девушек, и они со смехом стали вскакивать с лавочки.
— Пьяные, что ли? Подавят еще нас! — девчонки разбегались в разные стороны от приближающейся машины.
— Не бойтесь! Это же мой Витя! — сказала Наташа и не двинулась с места.
— Витька, тормози! Тормози! — с ужасом кричал Володька.
Но Витя, вцепившись в руль, напрасно жал на педаль тормоза. Машина на полной скорости неслась прямо на лавочку. Все девушки разбежались, и только Наташа сидела, не шевелясь. В последний момент Володька выпрыгнул из кабины, поняв, что отказали тормоза. А Витя, словно парализованный, не мог повернуть руль, чтобы избежать трагедии.
Позже он говорил, что все это произошло словно против его воли, он как будто перестал управлять не только машиной, но и своим телом. Ему даже показалось, что самосвал в эти страшные секунды, будто дикое животное, издавал какие-то совсем другие звуки, несвойственные авто. Наташу похоронили, а Витю посадили на 8 лет. Но в село он уже не вернулся, говорили, что в тюрьме он сошел с ума, утверждая, что это не он, а машина убила его Наташу. Прямо из тюрьмы его отправили в психбольницу, где он умер через несколько лет.
Автор - Марина К.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 259Комментарии: 5
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