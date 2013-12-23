Машина-убийца

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 259 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 17:45 by

Я вспоминаю эту историю каждый раз, когда отмечаю свои именины. В этот день, почти 50 лет назад, меня крестили. Крестины получились необычными. Мне было полгодика, когда в нашем селе трагически погибла 20-летняя Наташа, двоюродная сестра моей мамы. Тогда, в советское время, церкви были не в каждом селе, и на отпевание Наташи пригласили священника издалека. И все, у кого были некрещеные дети, стали уговаривать батюшку окрестить младенцев. Вот так в числе этих детей оказалась и я. С тех пор, вспоминая это событие, в нашей семье проговаривается и трагическая судьба Наташи.Наташа была седьмым ребенком в семье. Они с братом-близнецом Сашей родились через пять лет после войны и стали в семье самыми любимыми и желанными. Старшие сестры были уже взрослые, поэтому баловали близнецов как могли: шили им красивые наряды, отдавали лакомые кусочки. Тяжелые послевоенные времена голода и переживаний были позади, в семье уже были корова, курочки, пара поросят и небольшая пасека, так что детство Саши и Наташи было более благополучным, чем их сестер и брата.Сашка вырос хорошим помощником для отца, добрым и работящим парнем, а Наташа стала красавицей, еще со школы отбоя от женихов не было. А она ответила взаимностью только Вите Фалееву, своему однокласснику, с которым они еще в детстве в одной песочнице сидели. После школы Витя выучился на шофера и стал работать на самосвале. А Наташа летом трудилась в детском саду и заочно училась в пединституте, мечтала стать учителем. Как и все влюбленные, Наташа и Витя, бывало, ссорились, потом снова мирились, но друг без друга своей жизни уже не представляли.В начале лета, после очередной несерьезной ссоры, а потом бурного примирения, Виктор обнял любимую и сказал:— Все, Наташа, осенью идем расписываться! Иначе тебя не приструнишь!— Давай распишемся! Увидишь тогда, кто кого быстрее приструнит! — шутя, ответила Наташа.Порой такие споры продолжались у них в течение всего вечера. Если Витя что-нибудь говорит, то Наташа скажет поперек. Если Наташа говорит, то Витя ей поперек! Вот такие своеобразные отношения у них были, но это не мешало им преданно любить друг друга.Была у Вити и еще одна, не менее сильная любовь — автомобили. Свой старенький самосвал он любил и лелеял так, что Наташа иногда ревновала и закатывала ему скандалы. Часто могла его уколоть:— А зачем тебе жениться? У тебя уже есть жена — машина твоя!Наташа знала, что Витя называл свою машину Кошечкой, и когда он приходил к ней на свидание пешком, Наташа, расставаясь с ним, смеялась:— Иди-иди! А то Кошечка твоя соскучилась!А Витя ей в ответ то ли шутя, то ли серьезно:— Ты напрасно смеешься, Натка! Она у меня как живая! Все понимает! Спрашиваю у нее: где болит? А она чихнет, и я сразу понимаю, в каком месте искать неполадку. Бывает, что и закапризничает, ну прямо как ты, заводиться не хочет. Я давай ее нахваливать, она и растает, “говорит”, мол, ну, ладно, поехали!Витя часто катал Наташу на машине, по ночам они ездили купаться на речку или за яблоками в колхозный сад. Можно сказать, что большую часть своих свиданий они проводили в кабине самосвала. Сначала Наташу все устраивало, а потом она стала замечать, что ей в машине не просто неуютно, а иногда бывает плохо. Наташа не могла объяснить, что происходило, но ей не хотелось даже подходить к самосвалу.— Да хватит тебе уже ревновать меня к моей Кошечке! — шутил Витя. — Она тебе не соперница!— Так и она меня к тебе ревнует! — смеялась в ответ Наташа. — Она меня везти не хочет! Ты не заметил? То глохнет, то дымом меня травит, то трясет, что кишки отрываются! - и они хохотали, шутили так.В конце лета Наташа сообщила Вите, что ждет ребенка. Радости его не было предела, ему хотелось ни на шаг не отходить от Наташи, оберегать ее, помогать ей. Но тут в колхозе началась жатва, Вите приходилось работать сутками. Однако в редкие минуты свиданий он с радостью говорил Наташе, что день и ночь думает только о ней, и мыслями он со своими девочками. Витя был уверен, что у них родится девочка. Беременность повлияла на Наташу положительно: она стала нежнее, ласковее, женственнее, спокойнее. В отношениях с Витей у них началась полная идиллия, они уже с нетерпением ждали окончания уборочной страды, чтобы расписаться и жить вместе.Только вот Витина Кошечка стала все чаще его подводить. Тут самая горячая пора на полях, а она ломается и ломается. Другие шоферы план перевыполняют, а Витя на ремонте. Во время очередного лежания под самосвалом Витя подумал:— Вот закончится уборочная, женюсь, и надо просить у председателя новую машину!В тот вечер они с другом Володькой решили пораньше уехать с поля. Была суббота, парням хотелось в клуб на танцы сходить. Двое суток они с Володькой не спали, рекорды ставили. Володька оставил свой трактор на полевом стане (на машине-то быстрее) и прыгнул в кабину к Вите.Решили сначала домой, помыться, переодеться, а затем уже в клуб. Проезжая мимо клуба, увидели, что на лавочке девушки сидят, а среди них и Наташа. У Вити сердце радостно забилось.— Давай заедем на минутку, только поздороваемся! — и Витя свернул к клубу.Яркий свет фар осветил девушек, и они со смехом стали вскакивать с лавочки.— Пьяные, что ли? Подавят еще нас! — девчонки разбегались в разные стороны от приближающейся машины.— Не бойтесь! Это же мой Витя! — сказала Наташа и не двинулась с места.— Витька, тормози! Тормози! — с ужасом кричал Володька.Но Витя, вцепившись в руль, напрасно жал на педаль тормоза. Машина на полной скорости неслась прямо на лавочку. Все девушки разбежались, и только Наташа сидела, не шевелясь. В последний момент Володька выпрыгнул из кабины, поняв, что отказали тормоза. А Витя, словно парализованный, не мог повернуть руль, чтобы избежать трагедии.Позже он говорил, что все это произошло словно против его воли, он как будто перестал управлять не только машиной, но и своим телом. Ему даже показалось, что самосвал в эти страшные секунды, будто дикое животное, издавал какие-то совсем другие звуки, несвойственные авто. Наташу похоронили, а Витю посадили на 8 лет. Но в село он уже не вернулся, говорили, что в тюрьме он сошел с ума, утверждая, что это не он, а машина убила его Наташу. Прямо из тюрьмы его отправили в психбольницу, где он умер через несколько лет.Автор - Марина К.

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