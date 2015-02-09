Это может быть и совпадением

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:10

Aksia Просмотров: 424 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 13:10 by

Прочитала "Историю приятеля" и вспомнила трагические события, которые произошли с нашими родственниками много лет назад.Двоюродная сестра моего отца Наталья живет в Подмосковье в небольшом поселке у железнодорожной станции. Она вышла замуж за Николая из большой дружной семьи - муж был младшим среди четверых братьев. После свадьбы родители мужа отделили молодым половину дома, где они счастливо прожили 19 лет. Старший брат жил отдельно со своей семьёй, второй построил дом на том же участке, где стоял родительский, третий, большой любитель выпить, на время случившихся событий обретался с матерью во второй половине.Всё произошло летом 1994 года. Брат, имевший отдельный дом, назовем его Павлом, не был женат, и периодически с ним проживали разные дамочки. В этот раз поселилась у него девушка, приезжая, кажется, из Молдавии. Она именовала себя экстрасенсом и в местном клубе за умеренную плату проводила "сеансы" для желающих. Сама же она желала выйти замуж за нового избранника и получить подмосковную прописку, что вполне можно понять, учитывая все обстоятельства.Я точно не знаю, с чего начался её конфликт с будущими родственниками, но завершилось всё тем, что три брата с подачи матери, которой не очень хотелось иметь в невестах ведьму (справедливости ради скажу, что дамочка-экстрасенс ни у кого из знакомых с ней положительных эмоций не вызывала), аккуратно собрали вещи молдаванки и вежливо попросили покинуть их братца. Братец, кстати, тут же присутствовал, но предпочел не вмешиваться. Учитывая темперамент девушки, тихого изгнания не получилось: уходила она с воплями, проклятиями и пожеланиями всяких ужасов, о чем услышал практически весь поселок.Выпроводили и вроде успокоились. Но спустя несколько дней дамочка вернулась с полной тачкой какого-то старого грязного барахла, по виду принесённого с помойки, и начала развешивать его на заборе, вслух произнося скорее всего что-то вроде заклинаний. Тетя дома была одна, не считая свекрови за стенкой, вышла на улицу и стала просить девицу всё забрать и уйти, но та продолжала, не обращая на нее внимания. Опустошила тачку и ушла. На следующий день она уехала из поселка.Тетя Наташа принялась снимать развешенную на заборе ветошь, разожгла костер и сожгла. А вскоре началась цепочка смертей. Сначала умер от инфаркта старший брат, ему было около 50. Мистической смерть не назовешь. Затем не пришел ночевать брат, страдавший алкоголизмом, а наутро его нашли мертвым на улице (переохлаждение в летнюю ночь) - тоже обычное дело. Незадачливый сожитель экстрасенсши Павел упал на стройке, где работал, и проломил череп, но жив остался - тоже бывает. Спустя неделю машиной насмерть сбивает 18-летнюю дочь моей тети. Вскоре умирает свекровь, не вынесшая похорон двоих сыновей и внучки. Ещё через несколько недель не стало мужа тети Наташи, умер от сердечного приступа. Ему было 36 лет.Так за 1,5 месяца в одной семье случилось 5 похорон. Конечно, если рассматривать эти смерти по отдельности, в них нет ничего необычного и связь между ними найти сложно, не считая двух последних, когда у матери и сына сердце не выдержало пережитого. Но поражает то, что всё произошло в очень короткое время с родными людьми.

Ключевые слова: Семья похороны смерть ужас страх проклятье ведьма экстрасенс порча авторская история

Другие, подобные истории: