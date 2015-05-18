Помощь свыше

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:15

ELEMAT Просмотров: 1 066 Комментарии: 16 +9 Вчера, 08:15 by

Знаете ли вы, что у каждого из нас есть Ангелы-Хранители? Верите ли вы в них?Ангелы-Хранители существуют на самом деле. Это наши помощники. Мы их можем не слышать и не чувствовать, но они всё про нас знают, потому что всегда рядом. Их у нас несколько. Их состав и количество меняются в зависимости от нашего развития. Но даже если взять самый худший вариант, мы всё равно одни никогда не останемся - с нами будет Ангел, который изначально пришёл с нами в этот мир.Хочу рассказать вам про помощь моего Ангела-Хранителя, к которому я обращаюсь. Конечно, многие спишут на совпадения. Но, как говорится, "верьте - и по вере воздастся..."Начало октября. День выдался чуть ли не по-летнему тёплый. Решила пожечь старые доски, сто лет валяющиеся за огородом. У нас для этого приспособлена старая большая металлическая бочка: у неё удалили дно и поставили на три кирпича, - всё! Клади внутрь разные деревяшки, мусор, подсовывай под бочку в щели между кирпичами бумагу и поджигай.Я так и сделала, всё получилось. Протянула шланг с водой к бочке на всякий случай, сижу караулю, мусор подкидываю.И вот в очередной раз подбросила в огонь хлам, и он сразу сильно вспыхнул. Меня обдало жаром, и я, отступив, напоролась ногой на маленький куст, растущий неподалёку. Поначалу подумала, что просто оцарапалась через ткань, но вскоре почувствовала, как по голени потекло и штанина быстро пропиталась кровью. Надо скорее бежать в дом, кровь останавливать и перебинтовывать, да уйти не могу - в бочке стоят высокие горящие доски. Они могут обломиться, и горящие угли рухнут вниз, на груду сухих деревяшек, приготовленных для сжигания. Так и пожар можно ведь устроить. Что делать?И я обратилась к своему Ангелу-Хранителю: "Архангел Михаил, прошу тебя, пожалуйста, покарауль доски в бочке, а я быстренько домой сбегаю, ногу перевяжу!" - и со всех ног в дом кинулась.Когда вернулась и уже подбегала к бочке, горящие части досок рухнули прямо у меня на глазах. Но я-то была уже тут! Быстренько подхватила совковой лопатой и забросила назад в бочку.Благодарность и низкий поклон моему Ангелу-Хранителю Архангелу Михаилу!Гостила я в очередной раз у подруги в Болгарии. Моя подруга живёт в самом центре Софии. И вот как-то вечером пришлось мне сходить по делу к одной знакомой. Подруга на работе была, возвращаться пришлось одной уже затемно. И вот иду я через парк. Пошёл мелкий дождь, гуляющие все разбежались. Парк большой, мне надо пройти его по диагонали, затем перейти дорогу, - и я дома.Зажглись фонари. Вдруг, откуда ни возьмись, стая собак. Представляете, в самом центре города, в парке - и вдруг стая собак! Их семь или восемь. И никого людей, я одна. Ладно, я ведь не боюсь собак. Предусмотрительно замедляю шаг, чтобы ненароком не спровоцировать их. Но собаки вдруг сбиваются в плотную кучу, а потом поворачивают прямо ко мне! Вот тут я струсила. Прохожих по-прежнему - никого, что делать? Заглушая свой страх, останавливаюсь и начинаю прямо вслух читать молитву Архангелу Михаилу: "Михаил впереди, Михаил позади, Михаил справа, Михаил слева, Михаил вверху, Михаил внизу, Михаил-Михаил везде, где я иду! Защити меня, Архангел Михаил!"И... чудо случилось! Собаки остановились, несколько секунд постояли, глядя на меня, и вдруг повернули в другую сторону. Я выдохнула и скорее вон из парка. А на выходе, на остановке, уже были люди.Есть у нас котик Люцифер, и мы его очень любим. И вот как-то раз пошёл Лютик гулять и не вернулся к ночи. Я удивилась, ведь всегда возвращался, даже летом, а сейчас зима, мороз. Ну, что делать, повздыхала и пошла спать. Утром кота тоже не было. Я оббегала всю округу, звала, спрашивала соседей - нет Лютика. К ночи опять не пришёл. И так несколько дней. Я не находила себе места, переживая за кота: как же он там на морозе, голодный... Может, провалился в какую-нибудь яму, вылезти не может, все когти содрал... Может, собаки чужие какие подрали, раненый лежит... Может, под машину попал...Мысли в голову лезли самые чёрные, и спасу от них не было. И вот, в очередной раз не найдя кота, я со слезами взмолилась: "Архангел Михаил, если ещё не поздно, пожалуйста, помоги Лютику вернуться домой!" Поплакав, почувствовала себя легче.А утром я обнаружила на улице за нашей дверью... нет, не Лютика. На пороге, нахохлившись от холода, сидел крошечный трёхцветный котёнок. Увидев меня через дверь (у нас двери стеклянные), он, как мне показалось, вздохнул с облегчением и встал на лапки. Я, конечно, взяла его в дом. Подумала ещё: "Наверное, в утешение нам вместо Лютика тебя послали". Но на душе почему-то стало теплее.На другое утро - не поверила своим глазам! - обнаружила за входной дверью уже Лютика! Хромого, ободранного, похудевшего, но ЖИВОГО! Он заполз в дом и рухнул на пороге. Я плакала от счастья, что он пришёл-таки. Отнесла на кухню, дала еды и питья. Поел он мало - обессилил конкретно.Позже, при детальном осмотре, я пришла к выводу, что скорее всего его сбила машина. Спасибо, что не раздавила! И Лютик все эти шесть дней как-то вот полз домой, что ли.Его возвращение иначе, как чудом и помощью свыше, я назвать не могу.Он довольно долго восстанавливался. Сейчас уже в прежнем облике - красавчик )) Правда, всё ещё немного прихрамывает, но нашу территорию блюдёт и соседских котов гоняет - будь здоров!Попалась мне как-то на просторах интернета интересная, необычная иконка Архангела Михаила. Решила установить её себе на телефон - в качестве оберега, так сказать. А что? Хуже-то от этого точно не будет. Установила, всё нормально. Но тут, спустя буквально несколько минут, шлёпается СМС-ка. Смотрю, а отправитель и содержание - просто абракадабра, набор чего-то непонятного. Таких редкостных символов на обычных клавиатурах и не найдёшь. Хотела удалить, но... Пришла мысль, что, может быть, моя новая картинка с Михаилом, что я установила, и это послание как-то связаны? Решила при случае узнать про это у своей знакомой, которая видит и знает больше, чем многие из нас.Но встретиться с моей знакомой-экстрасенсом, так скажем, удалось нескоро, аж через несколько недель. Но всё же мы встретились. Она с интересом рассмотрела непонятные символы из той СМС-ки и сказала, что такие значки используют в том числе и при составлении вибрационных рядов. Потом как-то по-своему взяла информацию и сообщила, что картинка с Михаилом и СМС-ка связаны, и что её послали, чтобы снизить для меня защиту Михаила. Послал тёмный человек, то есть принадлежащий к армии тьмы. (Кто не знает, скажу: мы все принадлежим либо армии света, либо армии тьмы. Переход из одной армии в другую в любую сторону невозможен).Ту СМС-ку с необычными символами я быстренько удалила. Чтобы Михаилу уже ничто, пусть и незначительно, не мешало мне помогать!Это только некоторые случаи, случившиеся совсем недавно, когда мне помогал Ангел-Хранитель. А вообще, таких случаев много, про все здесь не расскажешь.Верьте в своих Ангелов-Хранителей, просите их о помощи, и они вам обязательно помогут!

Ключевые слова: Архангел Михаил костёр собаки телефон кот авторская история

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