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Истории из жизни

Помощь свыше

Знаете ли вы, что у каждого из нас есть Ангелы-Хранители? Верите ли вы в них?

Ангелы-Хранители существуют на самом деле. Это наши помощники. Мы их можем не слышать и не чувствовать, но они всё про нас знают, потому что всегда рядом. Их у нас несколько. Их состав и количество меняются в зависимости от нашего развития. Но даже если взять самый худший вариант, мы всё равно одни никогда не останемся - с нами будет Ангел, который изначально пришёл с нами в этот мир.

Хочу рассказать вам про помощь моего Ангела-Хранителя, к которому я обращаюсь. Конечно, многие спишут на совпадения. Но, как говорится, "верьте - и по вере воздастся..."

Костёр

Начало октября. День выдался чуть ли не по-летнему тёплый. Решила пожечь старые доски, сто лет валяющиеся за огородом. У нас для этого приспособлена старая большая металлическая бочка: у неё удалили дно и поставили на три кирпича, - всё! Клади внутрь разные деревяшки, мусор, подсовывай под бочку в щели между кирпичами бумагу и поджигай.

Я так и сделала, всё получилось. Протянула шланг с водой к бочке на всякий случай, сижу караулю, мусор подкидываю.

И вот в очередной раз подбросила в огонь хлам, и он сразу сильно вспыхнул. Меня обдало жаром, и я, отступив, напоролась ногой на маленький куст, растущий неподалёку. Поначалу подумала, что просто оцарапалась через ткань, но вскоре почувствовала, как по голени потекло и штанина быстро пропиталась кровью. Надо скорее бежать в дом, кровь останавливать и перебинтовывать, да уйти не могу - в бочке стоят высокие горящие доски. Они могут обломиться, и горящие угли рухнут вниз, на груду сухих деревяшек, приготовленных для сжигания. Так и пожар можно ведь устроить. Что делать?

И я обратилась к своему Ангелу-Хранителю: "Архангел Михаил, прошу тебя, пожалуйста, покарауль доски в бочке, а я быстренько домой сбегаю, ногу перевяжу!" - и со всех ног в дом кинулась.

Когда вернулась и уже подбегала к бочке, горящие части досок рухнули прямо у меня на глазах. Но я-то была уже тут! Быстренько подхватила совковой лопатой и забросила назад в бочку.

Благодарность и низкий поклон моему Ангелу-Хранителю Архангелу Михаилу!

Собаки

Гостила я в очередной раз у подруги в Болгарии. Моя подруга живёт в самом центре Софии. И вот как-то вечером пришлось мне сходить по делу к одной знакомой. Подруга на работе была, возвращаться пришлось одной уже затемно. И вот иду я через парк. Пошёл мелкий дождь, гуляющие все разбежались. Парк большой, мне надо пройти его по диагонали, затем перейти дорогу, - и я дома.

Зажглись фонари. Вдруг, откуда ни возьмись, стая собак. Представляете, в самом центре города, в парке - и вдруг стая собак! Их семь или восемь. И никого людей, я одна. Ладно, я ведь не боюсь собак. Предусмотрительно замедляю шаг, чтобы ненароком не спровоцировать их. Но собаки вдруг сбиваются в плотную кучу, а потом поворачивают прямо ко мне! Вот тут я струсила. Прохожих по-прежнему - никого, что делать? Заглушая свой страх, останавливаюсь и начинаю прямо вслух читать молитву Архангелу Михаилу: "Михаил впереди, Михаил позади, Михаил справа, Михаил слева, Михаил вверху, Михаил внизу, Михаил-Михаил везде, где я иду! Защити меня, Архангел Михаил!"

И... чудо случилось! Собаки остановились, несколько секунд постояли, глядя на меня, и вдруг повернули в другую сторону. Я выдохнула и скорее вон из парка. А на выходе, на остановке, уже были люди.

Лютик

Есть у нас котик Люцифер, и мы его очень любим. И вот как-то раз пошёл Лютик гулять и не вернулся к ночи. Я удивилась, ведь всегда возвращался, даже летом, а сейчас зима, мороз. Ну, что делать, повздыхала и пошла спать. Утром кота тоже не было. Я оббегала всю округу, звала, спрашивала соседей - нет Лютика. К ночи опять не пришёл. И так несколько дней. Я не находила себе места, переживая за кота: как же он там на морозе, голодный... Может, провалился в какую-нибудь яму, вылезти не может, все когти содрал... Может, собаки чужие какие подрали, раненый лежит... Может, под машину попал...

Мысли в голову лезли самые чёрные, и спасу от них не было. И вот, в очередной раз не найдя кота, я со слезами взмолилась: "Архангел Михаил, если ещё не поздно, пожалуйста, помоги Лютику вернуться домой!" Поплакав, почувствовала себя легче.

А утром я обнаружила на улице за нашей дверью... нет, не Лютика. На пороге, нахохлившись от холода, сидел крошечный трёхцветный котёнок. Увидев меня через дверь (у нас двери стеклянные), он, как мне показалось, вздохнул с облегчением и встал на лапки. Я, конечно, взяла его в дом. Подумала ещё: "Наверное, в утешение нам вместо Лютика тебя послали". Но на душе почему-то стало теплее.

На другое утро - не поверила своим глазам! - обнаружила за входной дверью уже Лютика! Хромого, ободранного, похудевшего, но ЖИВОГО! Он заполз в дом и рухнул на пороге. Я плакала от счастья, что он пришёл-таки. Отнесла на кухню, дала еды и питья. Поел он мало - обессилил конкретно.

Позже, при детальном осмотре, я пришла к выводу, что скорее всего его сбила машина. Спасибо, что не раздавила! И Лютик все эти шесть дней как-то вот полз домой, что ли.

Его возвращение иначе, как чудом и помощью свыше, я назвать не могу.

Он довольно долго восстанавливался. Сейчас уже в прежнем облике - красавчик )) Правда, всё ещё немного прихрамывает, но нашу территорию блюдёт и соседских котов гоняет - будь здоров!

Помощь свыше

Телефон

Попалась мне как-то на просторах интернета интересная, необычная иконка Архангела Михаила. Решила установить её себе на телефон - в качестве оберега, так сказать. А что? Хуже-то от этого точно не будет. Установила, всё нормально. Но тут, спустя буквально несколько минут, шлёпается СМС-ка. Смотрю, а отправитель и содержание - просто абракадабра, набор чего-то непонятного. Таких редкостных символов на обычных клавиатурах и не найдёшь. Хотела удалить, но... Пришла мысль, что, может быть, моя новая картинка с Михаилом, что я установила, и это послание как-то связаны? Решила при случае узнать про это у своей знакомой, которая видит и знает больше, чем многие из нас.

Но встретиться с моей знакомой-экстрасенсом, так скажем, удалось нескоро, аж через несколько недель. Но всё же мы встретились. Она с интересом рассмотрела непонятные символы из той СМС-ки и сказала, что такие значки используют в том числе и при составлении вибрационных рядов. Потом как-то по-своему взяла информацию и сообщила, что картинка с Михаилом и СМС-ка связаны, и что её послали, чтобы снизить для меня защиту Михаила. Послал тёмный человек, то есть принадлежащий к армии тьмы. (Кто не знает, скажу: мы все принадлежим либо армии света, либо армии тьмы. Переход из одной армии в другую в любую сторону невозможен).

Ту СМС-ку с необычными символами я быстренько удалила. Чтобы Михаилу уже ничто, пусть и незначительно, не мешало мне помогать!

Помощь свыше

Это только некоторые случаи, случившиеся совсем недавно, когда мне помогал Ангел-Хранитель. А вообще, таких случаев много, про все здесь не расскажешь.

Верьте в своих Ангелов-Хранителей, просите их о помощи, и они вам обязательно помогут!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:15
Вчера, 08:15 by ELEMATПросмотров: 1 066Комментарии: 16
+9

Ключевые слова: Архангел Михаил костёр собаки телефон кот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 08:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1511|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 3 343
Ангкл-Хранитель - наш персональный ангел. Архангелы же могут нам помогать, по нашей просьбе, но хранить они будут своих тезок. Архангел и Ангел-Хранитель - разные градации светлых существ. Архангел Михаил действительно всем помогает.
Про армии по умолчанию и невозможности что-то изменить категорически не согласна
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 08:39
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1463|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 266
Я не рискую лишний раз беспокоит ангела. Но когда доченька в тяжелом состоянии в реанимации лежала, я каждую ночь просила своего и за ней присмотреть, чтобы у неё двое хранителей сразу было.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: ELEMAT
Вчера, 08:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (2452|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 1 987
Talisha, дело в том, что Арх.Михаил и есть мой Ангел-Хранитель - ну, вот так мне повезло в жизни. Я это не сама придумала.
Спасибо за комментарий!
зелёное яблочко, не бойтесь обращаться к Ангелам-Хранителям. Они готовы помогать нам и даже, можно сказать, ждут нашего обращения.
Спасибо за комментарий!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Spivachka
Вчера, 11:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
А почему именно Михаил? Что за уверенность? И как узнать имя своего Ангела?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Black Bagira
Вчера, 11:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (671|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 205
ELEMAT,а того котёнка вы также оставили себе в доме? А Лютик ,по-видимому, где то лежал и набирался сил все дни,чтобы идти домой, видимо свсем ему худо было поначалу. Спасибо, мне все истории понравились...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#6 написал: ELEMAT
Вчера, 11:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2452|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 1 987
Цитата: Spivachka
А почему именно Михаил? Что за уверенность? И как узнать имя своего Ангела?

Как узнать? Спросить у знающих и видящих людей. Я у нескольких спрашивала, чтобы удостовериться.
Да и ещё в детстве мне моя бабушка (которая тоже, кстати, многое видела) говорила, чтобы в случае чего я обращалась именно к Михаилу.
Но! Повторюсь: состав и количество Ангелов-Хранителей в течение жизни меняется.

Цитата: Black Bagira
а того котёнка вы также оставили себе в доме?

Конечно, оставили blush


Вот он наш красавчик Сёма, уже и подрос.

Спасибо за комментарии!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#7 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 12:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (171|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 511
Мне все случаи понравились. Считаю, что совпадений не бывает и действительно Вам помогают.
На фоне истрии, имя кота Люцифера, повеселило по-доброму:)) +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#8 написал: AlphaOme
Вчера, 13:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 115
Опять про Ангелов-хранителей!Просто неиссякаемая вера в свою значимость!Кто-нибудь может представь себе,что он сам,будучи в здравом уме и нормальной памяти, стал бы ходить следом за какой-нибудь обезьянкой,и "подкладывать ей соломку",чтобы она,образно говоря"головку себе не свернула",прыгая с ветки на ветку.
А теперь попробуйте представить себе уровень развития Ангела и уровень развития человека.Они несопоставимы. Ангелу больше заняться нечем,что ли ?
Есть "природные механизмы безопасности" в самом человеке, который, действительно, устроен "по образу и подобию".И Ангелы здесь ни при чем.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#9 написал: ELEMAT
Вчера, 13:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (2452|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 1 987
Цитата: AlphaOme
Просто неиссякаемая вера в свою значимость!

Да причём тут значимость-то? Не верите в Ангелов-Хранителей, а верите просто в Ангелов - прекрасно, так и скажите! Зачем же выплёскивать своё плохое настроение...
С Наступающим вас!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:06
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2499|-1)
Публикаций: 1 398
Комментариев: 9 143
"верьте - и по вере воздастся..." - золотые слова! +++

Котёнок просто супер Красавец! good
котёнок
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#11 написал: Talisha
Вчера, 19:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1511|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 3 343
Бабушка советовала именно к архангелу Михаилу обращаться очень верно, он от бед спасает. Но никого не курирует постоянно, потому что он не ангел, он архангел, у них совсем иные задачи, нежели задачи ангела-хранителя, выше рангом. Если он действительно постоянно с вами рядом, то это может говорить о том, что человек вы исключительный, суперценный для этого мира. Осталось понять - чем именно, и выполнять свою великую задачу. Большие привелегии - большая ответственность
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#12 написал: ELEMAT
Вчера, 22:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (2452|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 1 987
Цитата: Talisha
Бабушка советовала именно к архангелу Михаилу обращаться очень верно, он от бед спасает. Но никого не курирует постоянно, потому что он не ангел, он архангел, у них совсем иные задачи, нежели задачи ангела-хранителя, выше рангом. Если он действительно постоянно с вами рядом, то это может говорить о том, что человек вы исключительный, суперценный для этого мира. Осталось понять - чем именно, и выполнять свою великую задачу. Большие привелегии - большая ответственность

Мы по-разному смотри на это всё. А вообще, если честно, я сама никак не разберусь что и зачем.
После праздников у меня ожидается (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!) вроде как, прорыв в каких-то таких вопросах. Если и правда что-то проясниться - отпишусь вам в личку. Потому что подозреваю, что у нас с вами есть общие знакомые в недалёком прошлом.

С Наступающим!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#13 написал: marzzz
Вчера, 23:06
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Репутация: (444|0)
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Комментариев: 6 022
Леночка, во-первых, спасибо за истории. Это очень важно, это очень информационно. Даже нам для понимания некоторых вещей на твоём опыте.
Чуток всплакнула на истории с котом. Я ж заядлая кошатница! Так трогательно описала историю с появлением котенка! Так жалостливо выглядел вернувшийся кот! Я готова душу заложить, чтобы мои питомцы были относительно счастливы в этом мире. Да, кастрированные и стерилизованные, лишенные естественных инстинктов, полгода живущие в неволе в стенах московской квартиры, а не в особняке с прилежащей территорией, где можно выходить на волю, но они мои! Выстраданные, любимые, желанные! Как дети.
История с телефонным ангелом убила напрочь. Я лично никогда бы не посмела скачать икону из инета. У меня пунктик в этом плане. Наверное, не зря я так себя веду. Для меня иконы - это символ, оберег, святыня и защитник. Либо это то, что передается по наследству, либо это то, что покупается исключительно в святых местах. Каюсь. Сама иконы выкладываю стразами. Надо освятить. Две есть. Одну планирую маме подарить. На новый год и рождество. Но качать в инете!!!!! Лена, это верх легкомыслия!!! Надеюсь, твой урок пойдет всем на пользу.
Ещё раз спасибки за истории. Ценный опыт. Здоровья тебе и питомцам!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#14 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:23
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 725
Хороший защитник это хорошо.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#15 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:19
0
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А я тож плюсанула. Автору счастья и здоровья)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#16 написал: Iriia077
Сегодня, 05:33
-2
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Публикаций: 0
Комментариев: 42
Все смешалось в доме Олонских. Тут тебе и архангел, и кот по имени Люцифер, и экстрасенсы. smile . По теме: у автора на голове корона от собственной значимости
Зарегистрирован: 27.05.2018
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