Под крылом Ангела-хранителя

Lynx Просмотров: 538 Комментарии: 4 +12 Вчера, 19:24 by

Я не знаю, как выглядят Ангелы-хранители. Может быть, это витязи прекрасные, как в сказке Пушкина, а может быть, давно ушедшая бабушка охраняет своего внука или правнука?Но то, что они существуют и действительно оберегают человека, я и мои близкие родственники поверили на примере нашего зятя Андрея – мужа средней сестры. Судите сами.Родился мальчик, обвитый пуповиной. Весь синий, не дышал. Акушерка откачала. Закричал малец.Когда ему было месяца два, лежал он себе спокойненько, в потолок глазел, а старший трёхлетний братишка решил покормить младенца: сунул ему в рот пельмень. Мать подошла – а он задыхается, уже весь синий! Откачали.Когда Андрюшеньке было два года, мать взяла его с собой на речку бельё полоскать. Полощет, а тут волна накатила на берег. Оглянулась – ребёнка нет!Кинулись искать, нашли под водой. Весь синий, не дышал. Откачали.В середине 90-х вообще жуткий случай был. Поехал Андрей с женой из своего посёлка в соседний городок, что в 15-ти километрах располагается. Старшего сына, как ни просился, с собой не взяли. "Мы ненадолго и по делу!".На трассе на них наехал грузовик, потерявший управление и выехавший на встречную полосу. Прямо по машине проехал колесом, которое тут же отлетело. Мгновенно потеряли сознание – и он, и жена. Машина – в хлам. Сами отделались ушибами и сотрясениями. На том месте, где обычно сынок сидел, стояло пластмассовое ведёрко, оно было всмятку.Не иначе, Ангелы-хранители постарались, защитили семью от более страшной трагедии.В начале 2000-х собрался зять в Германию, тогда многие у нас за машинами ездили. Туда – на самолёте, обратно своим ходом. Он и раньше ездил спокойно, а тут – как заклинило. То с визой проблемы, которые с трудом решили, то билет никак купить не мог.Наконец все оформил, в дорогу собрался. Накануне отъезда, играя в футбол, на ровном месте сломал лодыжку, да очень серьёзно. Поездку пришлось отменить.Никто из нашей семьи и не усомнился: от чего-то более тяжёлого Ангелы-хранители уберегли нашего Андрея.К слову, он замечательный человек редкой доброты. Скала. Стена. Оплот. Не только для своей семьи, но и для всей нашей родни. Недавно на его юбилей я стихи написала: "Бываем порой мы и нервны, и злы. Ведь жизнь – за барьером барьер. Но то, что не все мужчины козлы, тому ты отличный пример".Видно, там, наверху, ещё до рождения Андрея знали, что золотой человек вырастет, поэтому оберегают его на радость всем нам.

Ключевые слова: Ангел-хранитель везение авария зять

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